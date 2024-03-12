Швеція готова зміцнити оборону важливого острова у Балтійському морі на тлі загрози з боку РФ, - прем’єр Крістерссон
Швеція готова зміцнити найбільш важливий острів у Балтійському морі на тлі посилення мілітаризації в Росії.
Про це повідомив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.
Експерти в галузі оборони і військові чиновники вважають острів Готланд найбільш стратегічно важливим місцем у Балтійському морі. За словами прем'єра, острві увійде до першого списку питань, які необхідно обговорити з партнерами по НАТО.
Острів, який часто називають "гігантським авіаносцем", розташований між Швецією і Латвією, неодноразово згадували на російському телебаченні як можливу мету в разі, якщо Москва спробує вторгнутися в країни Балтії.
"Це одна з очевидних речей, яку слід обговорити з нашими новими союзниками по НАТО. "Готланд завжди був важливий... це буде одним із багатьох питань для обговорення", - відповів Крістерссон на запитання, чи визнає Стокгольм необхідність зміцнення острова.
Прем’єр визнав, що на Готланді є лише невелика кількість шведських військових. Інші лідери НАТО з Північного та Балтійського регіонів регулярно називають Готланд критичною вразливістю для альянсу
"Є багато питань, що стосуються того, як розмістити наші ресурси, на чому зосередитися найбільше. І, очевидно, що все, що пов'язано з Балтійським морем, є таким очевидним кандидатом. Це стосується присутності на Готланді, а також спостереження, можливостей підводних човнів", - заявив Крістерссон.
Зазначимо, Готланд - острів у Швеції, розташований у Балтійському морі. Це найбільший острів країни. 14 і 15 січня 2022 року шведська армія терміново перекинула війська на острів, щоб впоратися з концентрацією російських десантних кораблів біля його узбережжя.
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на завершення цього обговорення можна чекати десь на третій рік окупації паРашею країн Балтії.