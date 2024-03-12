Швеція готова зміцнити оборону важливого острова у Балтійському морі на тлі загрози з боку РФ, - прем’єр Крістерссон

Швеція готова зміцнити найбільш важливий острів у Балтійському морі на тлі посилення мілітаризації в Росії.

Про це повідомив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

Експерти в галузі оборони і військові чиновники вважають острів Готланд найбільш стратегічно важливим місцем у Балтійському морі. За словами прем'єра, острві увійде до першого списку питань, які необхідно обговорити з партнерами по НАТО.

Острів, який часто називають "гігантським авіаносцем", розташований між Швецією і Латвією, неодноразово згадували на російському телебаченні як можливу мету в разі, якщо Москва спробує вторгнутися в країни Балтії.

"Це одна з очевидних речей, яку слід обговорити з нашими новими союзниками по НАТО. "Готланд завжди був важливий... це буде одним із багатьох питань для обговорення", - відповів Крістерссон на запитання, чи визнає Стокгольм необхідність зміцнення острова.

Прем’єр визнав, що на Готланді є лише невелика кількість шведських військових. Інші лідери НАТО з Північного та Балтійського регіонів регулярно називають Готланд критичною вразливістю для альянсу

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"Є багато питань, що стосуються того, як розмістити наші ресурси, на чому зосередитися найбільше. І, очевидно, що все, що пов'язано з Балтійським морем, є таким очевидним кандидатом. Це стосується присутності на Готланді, а також спостереження, можливостей підводних човнів", - заявив Крістерссон.

Зазначимо, Готланд - острів у Швеції, розташований у Балтійському морі. Це найбільший острів країни. 14 і 15 січня 2022 року шведська армія терміново перекинула війська на острів, щоб впоратися з концентрацією російських десантних кораблів біля його узбережжя.

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