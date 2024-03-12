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Швеція готова зміцнити оборону важливого острова у Балтійському морі на тлі загрози з боку РФ, - прем’єр Крістерссон

швеція, кордон, росія

Швеція готова зміцнити найбільш важливий острів у Балтійському морі на тлі посилення мілітаризації в Росії.

Про це повідомив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times. 

Експерти в галузі оборони і військові чиновники вважають острів Готланд найбільш стратегічно важливим місцем у Балтійському морі. За словами прем'єра, острві увійде до першого списку питань, які необхідно обговорити з партнерами по НАТО.

Острів, який часто називають "гігантським авіаносцем", розташований між Швецією і Латвією, неодноразово згадували на російському телебаченні як можливу мету в разі, якщо Москва спробує вторгнутися в країни Балтії.

"Це одна з очевидних речей, яку слід обговорити з нашими новими союзниками по НАТО. "Готланд завжди був важливий... це буде одним із багатьох питань для обговорення", - відповів Крістерссон на запитання, чи визнає Стокгольм необхідність зміцнення острова.

Прем’єр визнав, що на Готланді є лише невелика кількість шведських військових. Інші лідери НАТО з Північного та Балтійського регіонів регулярно називають Готланд критичною вразливістю для альянсу

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"Є багато питань, що стосуються того, як розмістити наші ресурси, на чому зосередитися найбільше. І, очевидно, що все, що пов'язано з Балтійським морем, є таким очевидним кандидатом. Це стосується присутності на Готланді, а також спостереження, можливостей підводних човнів", - заявив Крістерссон.

Зазначимо, Готланд - острів у Швеції, розташований у Балтійському морі. Це найбільший острів країни. 14 і 15 січня 2022 року шведська армія терміново перекинула війська на острів, щоб впоратися з концентрацією російських десантних кораблів біля його узбережжя.

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росія (65856) Швеція (965)


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Топ коментарі
+6
Повинен зауважити що після вступу до НАТО Фінляндії та Швеції марення рашистів по отриманню контролю над Балтикою за рахунок захоплення цього острова дорівнюють нулю, бо в рашистів вже НЕ МАЄ безпечного неконтрольованого силами країн НАТО ані морського, ані повітряного коридору!!! Тож "simbi ter" може не перейматися, бо й без підсилення охорони Götland шансів в кремлівських покидьків НЕ МАЄ, і зробити щось "несподівано" після розв'язання війни проти України вони вже НЕ МОЖУТЬ!!!
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12.03.2024 16:23
+6
На самом деле Готланд будет использован НАТО для морской блокады Кенигсберга.
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12.03.2024 16:25
+5
Götland за три дні?
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12.03.2024 16:10
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вони ще тільки починають обговорювати...
на завершення цього обговорення можна чекати десь на третій рік окупації паРашею країн Балтії.
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12.03.2024 16:07 Відповісти
Götland за три дні?
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12.03.2024 16:10 Відповісти
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12.03.2024 16:21 Відповісти
Повинен зауважити що після вступу до НАТО Фінляндії та Швеції марення рашистів по отриманню контролю над Балтикою за рахунок захоплення цього острова дорівнюють нулю, бо в рашистів вже НЕ МАЄ безпечного неконтрольованого силами країн НАТО ані морського, ані повітряного коридору!!! Тож "simbi ter" може не перейматися, бо й без підсилення охорони Götland шансів в кремлівських покидьків НЕ МАЄ, і зробити щось "несподівано" після розв'язання війни проти України вони вже НЕ МОЖУТЬ!!!
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12.03.2024 16:23 Відповісти
А я хочу нагадати про вчорашнє волання стосовно "блокування" проїзду пасажирського транспорту на польсько-українському кордоні: https://ua.korrespondent.net/ukraine/4670229-poliaky-zablokuvaly-fury-na-chotyrokh-napriamkakh Легкові авто й автобуси скрізь вільно перетинають кордон. Для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується. про що сповістив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Тож галас здійснився через ФЕЙК. Може вже врешті-решт варто перевіряти інформацію перш ніж публікувати та наражати читачів на обговорення брехні з великою кількістю негативних емоцій нагнітаючи і так непросту ситуацію заради зацікавлення легковірних???!!!
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12.03.2024 16:18 Відповісти
речник може балакати шо завгодно - язик без кісток. Автобус конкретно завертали, про що йдеться в відео з першоджерела до новини
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12.03.2024 16:24 Відповісти
На самом деле Готланд будет использован НАТО для морской блокады Кенигсберга.
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12.03.2024 16:25 Відповісти
Ги! Поки рашисти бдуть намагатися доплисти до Готланду,у Кеніксбергу,на площі "зміних пам'ятників" будуть стояти Хамери НАТО.
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12.03.2024 18:36 Відповісти
У Шведов Готланд не забрали,а у нас? Крис, Донбасс, Луганск, Херсон,часть Херсонской и Запорожской области,Слава Богу Херсон и Харьков наш а остальное?... Может все время независимой Украины власть не видела страну и народ а только способ нажиться?
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12.03.2024 21:08 Відповісти
 
 