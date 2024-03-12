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Новини
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НАТО готове перекинути в Польщу 300 тисяч військових в разі загрози, - Генштаб

нато,польща

НАТО має 300 000 військовослужбовців у стані високої бойової готовності, які можуть бути направлені до Польщі в разі збройної агресії проти країни.

Про це заявив заступник начальника Генерального штабу Війська Польського генерал Кароль Димановський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TVP Info.

За його словами, зараз на території Польщі дислокуються кілька тисяч американських солдатів, які залучені до навчань.

Відповідаючи на запитання ведучого щодо того, чи можливо, що кількість військових США у Польщі збільшиться до 100 тис., він сказав, що це реалістичний сценарій.

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"Це плани НАТО, які були схвалені на політичному рівні на останньому саміті Альянсу у Вільнюсі. Раніше в штаб-квартирі Альянсу перебувало 40 000 солдатів, зараз їх 300 000", - зазначив Димановський.

Заступник начальника Генштабу наголосив, що "солдати прибудуть у країну в разі загрози ще до початку війни".

"У цьому і полягає суть планів, які спрямовані на стримування. У нас готові різні сценарії, щоб адекватно відповісти на агресію", - додав він.

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Автор: 

НАТО (6506) Польща (8609)


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Топ коментарі
+14
на допомогу аграріям???
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12.03.2024 16:00
+13
Слова "НАТО готове ...." чомусь викликають скептичну посмішку.
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12.03.2024 16:02
+11
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12.03.2024 16:29
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Дурень думкою багатіє так сказать генштабь польскі жечі може містити і об 500 тиш.
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12.03.2024 15:56 Відповісти
А нам що до того? Який там напад на польських хвермерів? Вони ж самі його запрошують прийти.
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12.03.2024 16:04 Відповісти
на допомогу аграріям???
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12.03.2024 16:00 Відповісти
Аграрії пуйло призивали
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12.03.2024 16:22 Відповісти
Ага, показували колись цих вояк з Британії здається. Які на навчаннях з намету виходити не хотіли бо на дворі холодно і дощ падав
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12.03.2024 16:00 Відповісти
Кесільов чи Соловьов ?
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12.03.2024 16:08 Відповісти
Починаите розказувати які ви Рембо - а Украіні помогти - тут шо не люди?
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12.03.2024 16:01 Відповісти
Слова "НАТО готове ...." чомусь викликають скептичну посмішку.
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12.03.2024 16:02 Відповісти
за такі дії на кордоні проти тукраїни, посоли польщі мають кожен день стояти на коврі в МЗС сша, канади, англії, франції, германії
а не звітувати ***** про виконане завдання.
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12.03.2024 16:02 Відповісти
А для чого?
Браві рольники тракторами танки легко зупинять будуть.Особливо та паскуда що просив путлера розібратись з Україною.
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12.03.2024 16:03 Відповісти
Только поляки не готовы свои дома защищать а не кордоны с нами перекрывать и только 15% заявили о готовности взять в руки оружие.Выродилась Речь Посполита.
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12.03.2024 16:05 Відповісти
А НАТО зі всіма розмови провели?
Ну а як дойде до перекидання військ то й трапиться який ся казус , то мексиканці переходять кордон. То Шольц не підтримує це дійство, та й папа римський не благословив та пропонує викинути білий флаг. Або достатньо висловити глибоке обурення, замість занепокоєння...
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12.03.2024 16:18 Відповісти
Блазні.🤮
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12.03.2024 16:21 Відповісти
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12.03.2024 16:29 Відповісти
Та ні, на НАТО ще ніхто не нападав і навіть думки ніхто такої не має. Польський фермер вирощує польське зерно і нічого протиправного не робить. А от міністр сільського господпарства України і керівники ОП, яких немає в Конституції точно марна професія на заході. Не потрібно барижнічати, а вести себе по - людські, коли дали можливість провезти зерно через Польщу. Всього шість бариг з України знищили всю репутацію України всього за один рік.
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12.03.2024 19:44 Відповісти
як що, плєшивий настільки ********, що вирішить лізти в кенігсберг, то в нього, це займе, може годин п'ять. питання країн балтії, ще, годин двадцять.
300000 натівців, за двадцять годин, куди перекинуть? за віслу?
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12.03.2024 16:35 Відповісти
Ната готова тільки щось обговорювати( пиз...іти) щось робити ната не готова.
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12.03.2024 16:41 Відповісти
Треба брати і перекидати 300 тисяч військових - оце ****** відразу побачить.
А не ляпати про якусь "готовність".
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12.03.2024 17:05 Відповісти
Навiщо у Польщi золдати? Вiд украiнцiв захищатись? Чи НАТО вважае Украiну просраною по факту?
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12.03.2024 17:13 Відповісти
Мобільно перекинути куди треба.
Щоб давило на мізки.
Але треба РОБИТИ, а не пи з д і ти.
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12.03.2024 17:39 Відповісти
В польщі мільйони фермерів. Це така сила яка заблокує будь-яку армію світу.
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12.03.2024 17:39 Відповісти
тут треба усього 300 спартанцiв
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12.03.2024 18:09 Відповісти
 
 