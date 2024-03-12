НАТО готове перекинути в Польщу 300 тисяч військових в разі загрози, - Генштаб

НАТО має 300 000 військовослужбовців у стані високої бойової готовності, які можуть бути направлені до Польщі в разі збройної агресії проти країни.

Про це заявив заступник начальника Генерального штабу Війська Польського генерал Кароль Димановський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TVP Info.

За його словами, зараз на території Польщі дислокуються кілька тисяч американських солдатів, які залучені до навчань.

Відповідаючи на запитання ведучого щодо того, чи можливо, що кількість військових США у Польщі збільшиться до 100 тис., він сказав, що це реалістичний сценарій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Польщі планують розробити програму будівництва бомбосховищ

"Це плани НАТО, які були схвалені на політичному рівні на останньому саміті Альянсу у Вільнюсі. Раніше в штаб-квартирі Альянсу перебувало 40 000 солдатів, зараз їх 300 000", - зазначив Димановський.

Заступник начальника Генштабу наголосив, що "солдати прибудуть у країну в разі загрози ще до початку війни".

"У цьому і полягає суть планів, які спрямовані на стримування. У нас готові різні сценарії, щоб адекватно відповісти на агресію", - додав він.

Читайте також: У Польщі стартують масштабні військові навчання за участю країн НАТО