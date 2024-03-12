НАТО готове перекинути в Польщу 300 тисяч військових в разі загрози, - Генштаб
НАТО має 300 000 військовослужбовців у стані високої бойової готовності, які можуть бути направлені до Польщі в разі збройної агресії проти країни.
Про це заявив заступник начальника Генерального штабу Війська Польського генерал Кароль Димановський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TVP Info.
За його словами, зараз на території Польщі дислокуються кілька тисяч американських солдатів, які залучені до навчань.
Відповідаючи на запитання ведучого щодо того, чи можливо, що кількість військових США у Польщі збільшиться до 100 тис., він сказав, що це реалістичний сценарій.
"Це плани НАТО, які були схвалені на політичному рівні на останньому саміті Альянсу у Вільнюсі. Раніше в штаб-квартирі Альянсу перебувало 40 000 солдатів, зараз їх 300 000", - зазначив Димановський.
Заступник начальника Генштабу наголосив, що "солдати прибудуть у країну в разі загрози ще до початку війни".
"У цьому і полягає суть планів, які спрямовані на стримування. У нас готові різні сценарії, щоб адекватно відповісти на агресію", - додав він.
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а не звітувати ***** про виконане завдання.
Браві рольники тракторами танки легко зупинять будуть.Особливо та паскуда що просив путлера розібратись з Україною.
Ну а як дойде до перекидання військ то й трапиться який ся казус , то мексиканці переходять кордон. То Шольц не підтримує це дійство, та й папа римський не благословив та пропонує викинути білий флаг. Або достатньо висловити глибоке обурення, замість занепокоєння...
300000 натівців, за двадцять годин, куди перекинуть? за віслу?
А не ляпати про якусь "готовність".
Щоб давило на мізки.
Але треба РОБИТИ, а не пи з д і ти.