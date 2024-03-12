У РФ незадоволені рівнем підтримки серед мешканців окупованих територій, - Центр нацспротиву

Росіяни проводить активну дезінформаційну кампанію проти місцевого населення півдня України з метою збільшити кількість лояльно налаштованих мешканців захоплених територій до окупантів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"На тлі всіх намагань окупантів змінити поведінку своєї цільової аудиторії, переважна більшість населення окупованого регіону не підтримує окупаційні дії ворога та продовжують ухилятися від оформлення російських документів.

За оцінками Кремля, близько 70% місцевих намагаються ухилитися від участі у незаконних виборах президента РФ на ТОТ. Крім цього, близько 60% жителів окупованого півдня України займають вичікувальну позицію та чекають на деокупацію регіону", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ примусово "паспортизувала" понад 4 млн українців на окупованих територіях, - Інститут нацпам’яті