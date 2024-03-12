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Новини
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У РФ незадоволені рівнем підтримки серед мешканців окупованих територій, - Центр нацспротиву

цнс

Росіяни проводить активну дезінформаційну кампанію проти місцевого населення півдня України з метою збільшити кількість лояльно налаштованих мешканців захоплених територій до окупантів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"На тлі всіх намагань окупантів змінити поведінку своєї цільової аудиторії, переважна більшість населення окупованого регіону не підтримує окупаційні дії ворога та продовжують ухилятися від оформлення російських документів.

За оцінками Кремля, близько 70% місцевих намагаються ухилитися від участі у незаконних виборах президента РФ на ТОТ. Крім цього, близько 60% жителів окупованого півдня України займають вичікувальну позицію та чекають на деокупацію регіону", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ примусово "паспортизувала" понад 4 млн українців на окупованих територіях, - Інститут нацпам’яті

Автор: 

окупація (6739) Центр національного спротиву (824)


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Топ коментарі
+4
Та ну нах -- не будуть вони паритись - намалюють%
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12.03.2024 16:10
+3
**************! Іх прішлі асвабаждать, раздамбілі бамбас, а ані ньєдавольниє
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12.03.2024 16:15
+2
намалюють звичайно
але невдоволений громадянин - САБОТАЖНИК та ІЖДІВЕНЕЦ
невдоволений путіним працювати на путіна НЕ стане - а буде лише чекати "государственной помощи" та "воровать свое"
пуінський ждун рабоатть не будет
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12.03.2024 16:16
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Та ну нах -- не будуть вони паритись - намалюють%
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12.03.2024 16:10 Відповісти
намалюють звичайно
але невдоволений громадянин - САБОТАЖНИК та ІЖДІВЕНЕЦ
невдоволений путіним працювати на путіна НЕ стане - а буде лише чекати "государственной помощи" та "воровать свое"
пуінський ждун рабоатть не будет
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12.03.2024 16:16 Відповісти
Одних вивезуть - других завезуть
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12.03.2024 16:19 Відповісти
який сенс возити?
привезені краще працювати будуть на благо путіна?
ждуни путні працювати не ждуть - а ждуть "государственной помощи"
тай де працювати?
в тому ж Маріуполі?
Азовсталь - не працює, а туристи хдуть в Крим або краснодар
Северодонецьк, Краматорськ, Бахмут, Авдіївка - думаєш хтось там працює?
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12.03.2024 16:28 Відповісти
Донбас Крим - це територіі наполовину завезені кацапами
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12.03.2024 16:32 Відповісти
Донбас непорівняти з Кримом
Донбас - суцільна руїна з купою голодних ждунів
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12.03.2024 18:40 Відповісти
Чого б це?
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12.03.2024 16:13 Відповісти
**************! Іх прішлі асвабаждать, раздамбілі бамбас, а ані ньєдавольниє
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12.03.2024 16:15 Відповісти
Ху#лу (и его двойнику) %% и так нарисуют. Например, в оккупированной в 1992 г. "пмре" "выборы" Ху#ла сейчас проводиться не будут. А зачем, когда и так результат нарисуют?
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12.03.2024 16:24 Відповісти
Путлер зі своїми іпанутими ідеями вже смердить, що навіть ісконно ватні носом крутять. Не хочуть за ним в рай.
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12.03.2024 16:26 Відповісти
Дивна статістіка.60% чекають на деокупацію.Це ті для яках було важливий вислів "какая разница"
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12.03.2024 16:36 Відповісти
⚡️США у вівторок оголосять про намір відправити Україні ракети ATACMS у рамках нового пакету військової допомоги - Politico
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12.03.2024 18:52 Відповісти
Оч странно :O
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12.03.2024 19:00 Відповісти
 
 