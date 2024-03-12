У РФ незадоволені рівнем підтримки серед мешканців окупованих територій, - Центр нацспротиву
Росіяни проводить активну дезінформаційну кампанію проти місцевого населення півдня України з метою збільшити кількість лояльно налаштованих мешканців захоплених територій до окупантів.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"На тлі всіх намагань окупантів змінити поведінку своєї цільової аудиторії, переважна більшість населення окупованого регіону не підтримує окупаційні дії ворога та продовжують ухилятися від оформлення російських документів.
За оцінками Кремля, близько 70% місцевих намагаються ухилитися від участі у незаконних виборах президента РФ на ТОТ. Крім цього, близько 60% жителів окупованого півдня України займають вичікувальну позицію та чекають на деокупацію регіону", - йдеться в повідомленні.
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але невдоволений громадянин - САБОТАЖНИК та ІЖДІВЕНЕЦ
невдоволений путіним працювати на путіна НЕ стане - а буде лише чекати "государственной помощи" та "воровать свое"
пуінський ждун рабоатть не будет
привезені краще працювати будуть на благо путіна?
ждуни путні працювати не ждуть - а ждуть "государственной помощи"
тай де працювати?
в тому ж Маріуполі?
Азовсталь - не працює, а туристи хдуть в Крим або краснодар
Северодонецьк, Краматорськ, Бахмут, Авдіївка - думаєш хтось там працює?
Донбас - суцільна руїна з купою голодних ждунів