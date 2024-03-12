У Литві затримали перше авто із російськими номерами: Його, найімовірніше, конфіскують та передадуть Україні

У Литві, після закінчення терміну перереєстрації автомобілів з російськими номерами, затримано перший автомобіль, який порушив новий порядок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

Йдеться про автомобіль Audi Q7 вартістю 41,7 тис. євро.

Митниця повідомила, що громадянина Молдови, який прямував із Литви до Білорусі, затримали на прикордонному переході "Мядінінкай" у понеділок близько 23-ї години. Щодо нього було складено протокол про адміністративне правопорушення.

"Автомобіль, найімовірніше, буде конфісковано і передано на потреби України", - зазначили на митниці.

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Після перевірки документів з'ясувалося, що власником автомобіля є громадянка Росії, якої в машині не було, а водій запевняв, що не знав про обов'язок перереєстровувати в Литві автомобілі з російською реєстрацією в ЄС.

У Єврокомісії раніше пояснили, що прикордонні держави ЄС більше не дозволяють в'їзд до ЄС автомобілям з Росії, за винятком транзиту. Автомобілі, що в'їжджають до Литви, мали бути перереєстровані або покинути її територію протягом шести місяців до 11 вересня 2023 року. Порушникам загрожує адміністративне покарання у вигляді конфіскації автомобіля і штрафу.

У виняткових випадках автомобілі, що прямують транзитом до Калінінградської області або з неї, можуть продовжувати перетинати Литву за спрощеним транзитним документом, але в'їзд у країну дозволено тільки в тому разі, якщо в автомобілі їде власник. Транзит через Литву має бути здійснений протягом 24 годин.

За оцінками митниці, в Литві все ще може перебувати кілька десятків автомобілів з російськими номерами.

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