УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5517 відвідувачів онлайн
Новини
4 746 20

У Литві затримали перше авто із російськими номерами: Його, найімовірніше, конфіскують та передадуть Україні

рф,номер

У Литві, після закінчення терміну перереєстрації автомобілів з російськими номерами, затримано перший автомобіль, який порушив новий порядок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

Йдеться про автомобіль Audi Q7 вартістю 41,7 тис. євро.

Митниця повідомила, що громадянина Молдови, який прямував із Литви до Білорусі, затримали на прикордонному переході "Мядінінкай" у понеділок близько 23-ї години. Щодо нього було складено протокол про адміністративне правопорушення.

"Автомобіль, найімовірніше, буде конфісковано і передано на потреби України", - зазначили на митниці.

Читайте: У Литві заарештували осіб, які шпигували на користь Білорусі

Після перевірки документів з'ясувалося, що власником автомобіля є громадянка Росії, якої в машині не було, а водій запевняв, що не знав про обов'язок перереєстровувати в Литві автомобілі з російською реєстрацією в ЄС.

У Єврокомісії раніше пояснили, що прикордонні держави ЄС більше не дозволяють в'їзд до ЄС автомобілям з Росії, за винятком транзиту. Автомобілі, що в'їжджають до Литви, мали бути перереєстровані або покинути її територію протягом шести місяців до 11 вересня 2023 року. Порушникам загрожує адміністративне покарання у вигляді конфіскації автомобіля і штрафу.

У виняткових випадках автомобілі, що прямують транзитом до Калінінградської області або з неї, можуть продовжувати перетинати Литву за спрощеним транзитним документом, але в'їзд у країну дозволено тільки в тому разі, якщо в автомобілі їде власник. Транзит через Литву має бути здійснений протягом 24 годин.

За оцінками митниці, в Литві все ще може перебувати кілька десятків автомобілів з російськими номерами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Майже 50 автомобілів із номерами РФ можуть конфіскувати в Литві

Автор: 

авто (6222) конфіскація (864) Литва (2437) росія (65856)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
відбирати - ні, не нормально, а конфісковувати у кацапа згідно чинного законодавства - так, нормально.
показати весь коментар
12.03.2024 16:44
+6
Штраф за порушення правил це нормально. Маєте кращу пропозицію? Людство очікує
показати весь коментар
12.03.2024 16:44
+6
Секундочку - это не "гоп-стоп" . Их предупредили заранее - какие сейчас претензии ?
Теперь все жалобы в приемную товарища кАлинина - там рассмотрят ...
показати весь коментар
12.03.2024 16:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Українські журналісти видають можливе за те що відбудеться 💯 а потім місцеві🤡🤡🤡 розказують як Європа їх кинула в 100500 раз
показати весь коментар
12.03.2024 16:39 Відповісти
як раз, у тимошенко, нова посада. треба підібрати авто. ну, те що як гуманітарне, чи для зсу.
Audi Q7, гарне точило.
показати весь коментар
12.03.2024 16:40 Відповісти
Обшиють бронею, причеплять 25мм гармату і буде норм "бандеромобіль" 😂
показати весь коментар
12.03.2024 16:55 Відповісти
ну, може не так радикально, але в цілому, так і повинно бути.
показати весь коментар
12.03.2024 17:04 Відповісти
У додаток до цього... Можна буде створити цілу роту при 79й ОШМБр.
https://focus.ua/auto/509408-tachanka-xxi-veka-policiya-nikolaeva-poluchila-boevoy-kabriolet-bmw-video
показати весь коментар
12.03.2024 17:10 Відповісти
Отбирать деньги, имущество это ненормально. Глупые эмоции.
показати весь коментар
12.03.2024 16:41 Відповісти
Штраф за порушення правил це нормально. Маєте кращу пропозицію? Людство очікує
показати весь коментар
12.03.2024 16:44 Відповісти
відбирати - ні, не нормально, а конфісковувати у кацапа згідно чинного законодавства - так, нормально.
показати весь коментар
12.03.2024 16:44 Відповісти
Секундочку - это не "гоп-стоп" . Их предупредили заранее - какие сейчас претензии ?
Теперь все жалобы в приемную товарища кАлинина - там рассмотрят ...
показати весь коментар
12.03.2024 16:48 Відповісти
а у штатах хиба не викидають з будинку як собаку якщо за іпотеку не платиш?
показати весь коментар
12.03.2024 17:06 Відповісти
Кацап, ты где в россии словосочетание такое слышал: "правовая система"? У вас же такого даже в кино не показывают. В прочем, судя по тому, что ты ещё и "унитаз" упомянул в этом предложение, разочек за пределы расеи выезжал, видимо.
показати весь коментар
12.03.2024 17:30 Відповісти
Спробуй в США на незареєстрованій автівці покататися...
показати весь коментар
12.03.2024 17:08 Відповісти
Так тримати!

не зупинятися :
конфіскація- трансфер до України.
показати весь коментар
12.03.2024 16:45 Відповісти
Хочу замовити Інфініті 2021 р. За 10 тисяч гривень
показати весь коментар
12.03.2024 16:58 Відповісти
Якщо литимуть нормальне паливо і масло, то вона їм послужить.
показати весь коментар
12.03.2024 17:16 Відповісти
Молдован на російських номерах?

"Штирлиц шел по улицам Берлина и ничто не выдавало в нем советского разведчика: ни рация за спиной, ни волочащийся сзади парашют" ©
показати весь коментар
12.03.2024 17:29 Відповісти
Ті авто там необхідно перефарбовувати,щоб доїхали куди назначено.
показати весь коментар
12.03.2024 18:26 Відповісти
Ну що тут можна скаазати- велика подяка нашим литовським братам!
показати весь коментар
12.03.2024 18:47 Відповісти
 
 