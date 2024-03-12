Зеленський підписав закон про збереження репродуктивних клітин військових

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження генофонду українського народу".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті парламенту

Як зазначається, документ повернувся до Верховної Ради з підписом президента у вівторок.

Раніше повідомлялося, що Рада переглянула попереднє рішення і терпер репродуктивні клітини загиблих воїнів ЗСУ зберігатимуть безкоштовно упродовж 3 років.

Документом пропонується передбачити:

у разі загибелі або визнання померлою в установленому порядку особи, репродуктивні клітини якої зберігаються, їхнє безоплатне зберігання здійснюватиметься протягом трьох років, а після закінчення цього строку подальше зберігання таких клітин може бути продовжене коштом іншої особи, визначеної у розпорядженні особи щодо власних репродуктивних клітин;

фізична особа, репродуктивні клітини якої зберігаються відповідно до законодавства, має право розпорядитися ними на випадок своєї смерті;

у разі використання для зачаття дитини репродуктивних клітин особи, яка здійснила відповідне розпорядження на випадок своєї смерті, ця фізична особа визнається батьком або матір’ю народженої у такий спосіб дитини;

волевиявлення особи, вчинене та посвідчене нотаріально, до введення в дію цього закону щодо власних репродуктивних клітин, є підставою для застосування допоміжних репродуктивних технологій із використанням цих репродуктивних клітин.

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Нагадаємо, у листопаді 2023 року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає, що держава забезпечуватиме українським військовослужбовцям безоплатний забір та збереження репродуктивних клітин. Однак, виявилося, що одна зі статей цього закону передбачає ліквідацію репродуктивних клітин у разі загибелі воїна. У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що кріобанки не будуть утилізовувати біологічний матеріал загиблих військових.