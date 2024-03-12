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Новини Допомога Україні
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США готують новий пакет військової допомоги для України на $400 млн, - Reuters

сша,впк

Сполучені Штати Америки готують новий пакет військової допомоги для України на $400 млн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що це перший такий крок за кілька місяців, оскільки додаткові кошти для Києва, як і раніше, блокуються лідерами республіканців у Конгресі.

Чиновники на умовах анонімності заявили, що оголошення військової допомоги очікується пізніше у вівторок.

Читайте: Без допомоги від США ми побачимо ще більше Авдіївок в Україні, - директор ЦРУ Бернс

Автор: 

допомога (8427) США (23303)


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Топ коментарі
+9
норм,єто уже чтото))

"Сьогодні буде відкрито для підписання петицію для винесення на голосування пакету допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню в обхід спікера Джонсона. Для голосування потрібно 218 голосів.")))
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12.03.2024 17:12
+5
Так що там дід Байда, вже наказав передати Україні мільйон снарядів, які вже лежать під списання і для чого не треба згода Конгресу, Сенату чи ще когось? Чи не на часі?
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12.03.2024 17:31
+4
Мало. Але це вже хоч щось.
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12.03.2024 17:12
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норм,єто уже чтото))

"Сьогодні буде відкрито для підписання петицію для винесення на голосування пакету допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню в обхід спікера Джонсона. Для голосування потрібно 218 голосів.")))
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12.03.2024 17:12 Відповісти
Мало. Але це вже хоч щось.
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12.03.2024 17:12 Відповісти
США моглиб вплинути на постачальнукiв зброi для параши. Для цього не потрiбне ухвалення конгресу. Iм же е, чим зажати яйця кндр та iрану.
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12.03.2024 17:19 Відповісти
чим зажати яйця кндр та ірану? пекельними санкціями?
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12.03.2024 17:22 Відповісти
морськой блокадою.
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12.03.2024 17:28 Відповісти
Если сравнить с 60 млрд., то вроде мало. Если сравнить с ЭТИМ, то много.
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12.03.2024 17:23 Відповісти
Щось при Педро ні армія, ні дороги)
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12.03.2024 18:06 Відповісти
Зато при Янелохе Боневтиковиче ни дорог, ни жизни нормальной.
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12.03.2024 18:24 Відповісти
"ні жизні нармальной"... - ****** манкуртське біосміття.
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12.03.2024 18:29 Відповісти
Это ты об себе, чмо?
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12.03.2024 18:43 Відповісти
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12.03.2024 18:46 Відповісти
Так що там дід Байда, вже наказав передати Україні мільйон снарядів, які вже лежать під списання і для чого не треба згода Конгресу, Сенату чи ще когось? Чи не на часі?
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12.03.2024 17:31 Відповісти
Маленька Данія виділяє допомоги на 335 млн.$…
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12.03.2024 18:03 Відповісти
Реально вражає по відношенню до їх оборонного бюджету.
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12.03.2024 18:11 Відповісти
це на 3 роки, а не разовий пакет
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12.03.2024 19:02 Відповісти
Російські визвольні сили вибили ворога з Козинки та Лозової Рудки. Бої тривають в Новій Тавальжанці, Нехотіївці та Тьоткиному.
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12.03.2024 18:17 Відповісти
https://t.me/voynareal/85357 У Курську намічається референдум по виходу зі складу рф У смт Тьоткіно з'явилися бюлетені з питанням щодо виходу зі складу рф і утворення Курської автономної республіки.
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12.03.2024 18:24 Відповісти
все делают по путину , не придерешься
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12.03.2024 18:26 Відповісти
Це гальмо бюідон нарешті вирішило оті чотири мільярди розконсервувати? Мда... Нічому людина вчиться...
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12.03.2024 19:04 Відповісти
⚡️США у вівторок оголосять про намір відправити Україні ракети ATACMS у рамках нового пакету військової допомоги - Politico .
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12.03.2024 19:06 Відповісти
Ну-ну... Воно багато чого вже говорило. Тільки на відміну від нього диктаторські режими говорять і одразу роблять.
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12.03.2024 19:13 Відповісти
 
 