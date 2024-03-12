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США готують новий пакет військової допомоги для України на $400 млн, - Reuters
Сполучені Штати Америки готують новий пакет військової допомоги для України на $400 млн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що це перший такий крок за кілька місяців, оскільки додаткові кошти для Києва, як і раніше, блокуються лідерами республіканців у Конгресі.
Чиновники на умовах анонімності заявили, що оголошення військової допомоги очікується пізніше у вівторок.
Топ коментарі
+9 KosAn30 JT26
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+5 The Sound Of Silence
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+4 Володимир Мик
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"Сьогодні буде відкрито для підписання петицію для винесення на голосування пакету допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню в обхід спікера Джонсона. Для голосування потрібно 218 голосів.")))