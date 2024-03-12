США готують новий пакет військової допомоги для України на $400 млн, - Reuters

Сполучені Штати Америки готують новий пакет військової допомоги для України на $400 млн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що це перший такий крок за кілька місяців, оскільки додаткові кошти для Києва, як і раніше, блокуються лідерами республіканців у Конгресі.

Чиновники на умовах анонімності заявили, що оголошення військової допомоги очікується пізніше у вівторок.

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