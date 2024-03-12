На окупованих територіях активізувалися мобільні групи військової поліції РФ для пошуку дезертирів

Активізувалися мобільні групи військової поліції МО РФ на окупованих територіях Луганської та Донецької областей, які розшукують дезертирів. Останнім часом кількість дезертирів в російській армії зростає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Східна правозахисна група.

"У зв'язку з тим, що кількість дезертирів з підрозділів окупанта у 2023 та на початку 2024 року постійно зростає, на окупованих територіях активізувалися мобільні групи військової поліції, поєднані з росгвардією та окупаційною поліцією", - ідеться в повідомленні.

Такі мобільні групи працюють переважно на окупованих територіях Луганської та Донецької областей, їхня діяльність полягає у пошуку дезертирів. Діють вони без розпізнавальних знаків та дуже жорстко. Будь-які спроби зняти їхню "роботу на відео" закінчуються фізичним впливом.

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Зазначається, що такі групи в останні п'ять місяців почали активно тероризувати місцевих жителів і окрім пошуку дезертирів, вони також активно виявляють осіб, які не стали на військовий облік.