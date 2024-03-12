Бої за село Тьоткіно в Курській області РФ тривають, - Легіон "Свобода Росії"

У селі Тьоткіно Курської області тривають бої між російськими збройними силами та об’єднаними силами російських добровольців, зокрема Легіоном "Свобода Росії".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням та Телеграм-канал Легіону "Свобода Росії".

"Станом на зараз бої за Тьоткіно тривають", — сказали у ЛСР.

12 березня пообіді бійці Легіону повідомили, що Тьоткіно повністю під контролем добровольців, але згодом від них надійшла інформація, що бої поки ще тривають. Крім того, у Легіоні сказали, що бійці регулярних військ РФ кидають зброю і втікають із Курськоїобласті.

Нагадаємо, зранку низка російських ЗМІ та телеграм-каналів повідомили, що у прикордонному селищі Сушани у Брянській області триває бій між бійцями Росгвардії та групою озброєних людей, чути вибухи. Провладні ЗМІ та канали називають групу озброєних людей "українськими диверсантами".

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У "Російському добровольчому корпусі" заявили, що це бійці РДК увійшли на територію Брянської області, а інформація про "українські ДРГ", які вбили дітей і взяли заручників - брехня кремлівських пропагандистів.

"Російський Добровольчий Корпус прийшов до Брянської області, щоб показати співвітчизникам, що надія є, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом", - йшлося у повідомленні.

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