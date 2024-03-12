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Бої за село Тьоткіно в Курській області РФ тривають, - Легіон "Свобода Росії"

війна,росія,легіон

У селі Тьоткіно Курської області тривають бої між російськими збройними силами та об’єднаними силами російських добровольців, зокрема Легіоном "Свобода Росії".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням та Телеграм-канал Легіону "Свобода Росії".

"Станом на зараз бої за Тьоткіно тривають", — сказали у ЛСР.

12 березня пообіді бійці Легіону повідомили, що Тьоткіно повністю під контролем добровольців, але згодом від них надійшла інформація, що бої поки ще тривають. Крім того, у Легіоні сказали, що бійці регулярних військ РФ кидають зброю і втікають із Курськоїобласті.

Нагадаємо, зранку низка російських ЗМІ та телеграм-каналів повідомили, що у прикордонному селищі Сушани у Брянській області триває бій між бійцями Росгвардії та групою озброєних людей, чути вибухи. Провладні ЗМІ та канали називають групу озброєних людей "українськими диверсантами".

Читайте також: Селище Тьоткіно Курської області РФ повністю перебуває під контролем російських визвольних сил, - Легіон "Свобода Росії". ВIДЕО

У "Російському добровольчому корпусі" заявили, що це бійці РДК увійшли на територію Брянської області, а інформація про "українські ДРГ", які вбили дітей і взяли заручників - брехня кремлівських пропагандистів.

"Російський Добровольчий Корпус прийшов до Брянської області, щоб показати співвітчизникам, що надія є, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом", - йшлося у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Курщині бійці Легіону "Свобода России" знищили БТР пропутінських сил. ВIДЕО

росія (65856) Легіон Свобода Росії (62)


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Топ коментарі
+37
Треба швиденько вносити зміни до Конституції та проводити референдум
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12.03.2024 17:50
+25
Бійці РДК вже наловили перших полонених з "втарой армії міра":

https://youtu.be/pAU-c_SMzrU?si=VZdngK_wZeoPX08q
"Не убивайте пожалуйста, я даже не стрелял" - бійці РДК показали перших полонених РФ.
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12.03.2024 17:50
+24
Кошмарить ворога - свята справа!
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12.03.2024 17:56
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Треба швиденько вносити зміни до Конституції та проводити референдум
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12.03.2024 17:50 Відповісти
Спочатку референдум - щоб якось пристойно.
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12.03.2024 18:29 Відповісти
Так вже провели! 146% за народную ріспубліку! Які питання?
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12.03.2024 21:01 Відповісти
Бійці РДК вже наловили перших полонених з "втарой армії міра":

https://youtu.be/pAU-c_SMzrU?si=VZdngK_wZeoPX08q
"Не убивайте пожалуйста, я даже не стрелял" - бійці РДК показали перших полонених РФ.
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12.03.2024 17:50 Відповісти
Об*єктивно,на його просьбу ,заспокоєння було не чисто кацапською.
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12.03.2024 19:00 Відповісти
Швидко навчилися української мови, здібні хлопці
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12.03.2024 20:47 Відповісти
Так, війна, вам не тьотка.
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12.03.2024 17:50 Відповісти
ага,и ф35 и звездолет индепенденс)
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12.03.2024 17:55 Відповісти
Ще й Іл76 іванівскої реєстрації..)))
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12.03.2024 18:01 Відповісти
Окуляри не забудь.
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12.03.2024 18:25 Відповісти
Русня понатягує туди трофейну та підбиту західну техніку, яку назбирала на полі бою, і буде на увесь світ волати, що Європа підтримує загарбницьку війну.
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12.03.2024 18:27 Відповісти
Пане Денис - та перестаньте. На кацапські пропагандо-брехні вже давно ніхто не ведеться.
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12.03.2024 18:31 Відповісти
На жаль, багато хто ведеться. Потім вони на виборах голосують за політсили, які обіцяють викреслити "оту Україну" з їх порядку денного.
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12.03.2024 18:39 Відповісти
Між іншим, як там справи на кордоні?
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12.03.2024 18:41 Відповісти
Нормально. Їхав через Рава-Руська - Хребенне. Стоїть там барикада польських вєснякув (такі смішні вусаті малі дядьки зі злими поглядами). Курять і палять дрова, але на людей не кидаються.
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12.03.2024 18:50 Відповісти
Між іншим, поведінка польських фермерів - прямий наслідок пропаганди.
Про українське зерно жахи розповідаємо, про російське - ані пари з вуст.
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12.03.2024 18:59 Відповісти
Може пора і українцям щось полякам розповісти.
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12.03.2024 20:05 Відповісти
Кошмарить ворога - свята справа!
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12.03.2024 17:56 Відповісти
"Бої за ізбушку лєсніка" (с)
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12.03.2024 17:57 Відповісти
Толку не дуже ? А те , що вони і в Авдіївці , і в Бахмуті були до останнього разом з Азовом , 110тою і іншими, то що вони в складі ЗСУ ОФІЦІЙНО толку не дуже ? А ви знаєте скільки їх загинуло за Україну ? Ні , вам не цікаво , аби попиз..ти .
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12.03.2024 19:09 Відповісти
А з тебе який толк стьопа маміна чєрєшня?
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12.03.2024 23:44 Відповісти
Легион уже призывает "вагнеровцев" переходить на их сторону. Как вам такой расклад?
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13.03.2024 06:38 Відповісти
Никак!РДК герои.Но их мало.И на сопротивление кацапов путлеру..надежды мало.
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14.03.2024 08:36 Відповісти
Кремль скорее сожрет собственные лапти чем признает РДК и др. подразделениями из россиян.
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12.03.2024 17:59 Відповісти
Тепер треба звільняти наступне село-дядькіно.
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12.03.2024 18:00 Відповісти
Там у Брянській області є Дядьково...
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12.03.2024 20:06 Відповісти
Там мають бути типо строковики на охороні кордону.

Діп Стейт малює маленькі сірі зони 1 4х точках на Білгородщині. У Новій Таволжанці, знов у Козинці (Грайворонський район), Лозова Рудка, а також Нехотіївка на трассі М-2.

Подивимося. Хотілося б побачити рейд на Валуйки.
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12.03.2024 18:00 Відповісти
Нажаль, в реальності постріляють трохи в прикордонних селах і до вечора повернуться.
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12.03.2024 18:14 Відповісти
На захоплення чогось маштабного їх схоже замало.
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12.03.2024 18:23 Відповісти
Строковики мають більшу ціну (при обмінах) ніж контрактники
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12.03.2024 19:48 Відповісти
Вже треба подавати заявку на вступ ТьотНР в ООН.
Там генсекретар в Зєлі знайомий - Гуттериш.

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12.03.2024 18:02 Відповісти
Та той гутталіниш з конякою лавровим ручкається, карєша мабуть.
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12.03.2024 19:52 Відповісти
"У селі Тьоткіно Курської області тривають бої між р. осійськими збройними силами та об'єднаними силами російських добровольців, зокрема Легіоном "Свобода Росії".?? 😲 Замість російськими збройними силами мало б бути пропуцинськими. Бо інакше заплутатись можна.
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12.03.2024 18:03 Відповісти
Чекаємо боїв за дєрєвню ********, ту що через кремлівський паркан від Красної площі.
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12.03.2024 18:06 Відповісти
В них цих дярьовєнь хоч греблю гати:

В Ульяновской области есть деревня Мусорка, в Пермской - Чуваки, в Челябинской - Голодранкино, в Тамбовской - Отхожее, в Белгородской - Муходоево, в Вологодской - Большое Бухалово.
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12.03.2024 18:33 Відповісти
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12.03.2024 18:35 Відповісти
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12.03.2024 18:44 Відповісти
Крайне фото(местные приколи),це як у нас неонові вивіски *Меблі*з пошкодженим М
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12.03.2024 19:06 Відповісти
но єй нравіца
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12.03.2024 20:25 Відповісти
Есть село Выглядовка в липецой обл. Здесь букву Г зделали Б.
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13.03.2024 06:50 Відповісти
Гугл-карта таких названий не находит.
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13.03.2024 06:51 Відповісти
Добродію Николай Тесля 75f3cb4e, я в чаті ЦН не читаю уроків географії по московії , а зайшов на https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&oq=%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIKCAEQABiABBiiBDIKCAIQABiABBiiBNIBCTE2Njg3ajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#vhid=ArsP5-AkjqBi2M&vssid=l неприличные названия деревень в россии - Пошук Google http://www.google.com www.google.com і поділився цією хохмою з колегами-дописувачами. Можливо там є щось фейкове, щось правда - не збирався даже розбиратися в тих сортах лайна.
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13.03.2024 07:43 Відповісти
надіються ,що наберуть полонених,чи надіються ,що їх народонасєлєніє підніме зброю проти кремля?
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12.03.2024 18:06 Відповісти
і так і так добре
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12.03.2024 18:13 Відповісти
В журналістів з IQ завжди було проблемно - "історія", "червоні лінії", "окупанти", "наративи"...
Вони як папужки. Ну то таке.
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12.03.2024 18:08 Відповісти
Пуйло навіть село не пошкодував на цю виставу, лиш би відволікти увагу українчикі від договорняку з ЗЄльою про перемирʼя.
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12.03.2024 18:10 Відповісти
З окопу, штурмовичок, пишеш? Нам те перемир"я за щастя б було.
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12.03.2024 18:15 Відповісти
А тобі нащо перемирʼя з кацапньою, якщо ти з ОПи Єрмака пишеш?
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12.03.2024 18:42 Відповісти
Спочатку мобілізуйся, потім геройствуй, нікчема диванна.
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12.03.2024 18:44 Відповісти
Ти коли мобілізувався, смердючкамщелена?
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12.03.2024 19:18 Відповісти
Бої за тьоткіно? А зранку так бадьоро заявляли, що здавалось ніби до вечора вже сєрпухов відіб'ють.
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12.03.2024 18:16 Відповісти
Точно...писали шо тьоткино повний контроль....зараз бой?
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12.03.2024 18:18 Відповісти
Хлопці - це війна. Якщо ви не можете читати між рядків, то ваша проблема. Чи вони ще повинні були детально розказати, куди вони проруться наступного разу? Головна задача зараз - кошмарити русню. Претензій до хлопців - немає апріорі, вони можуть сказати, що завтра Курськ захоплять
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12.03.2024 19:17 Відповісти
А что орки могли прислать подкрепление, в голову не приходило?
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12.03.2024 19:21 Відповісти
На що вони сподіваються у підсумку, незрозуміло. Там тієї росгвардії, як собак нерізаних.
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12.03.2024 18:30 Відповісти
Сподіваюсь рейд буде від Тьолкіно до Засосье , або хоча би до Торчилова дійдуть
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12.03.2024 18:35 Відповісти
Мрію, щоб диверсанти взяли Бухловку, Пьянкино и ********* на Підмосковьє
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12.03.2024 18:37 Відповісти
Махмуд долетался... Кстати, ходят слухи что пассажирами были операторы для А-50
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12.03.2024 18:39 Відповісти
Это хорошо, таких ценных специалистов в расее становится всё меньше и меньше. Вроде, их там на борту 8 человек было, и 7 - члены экипажа..
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12.03.2024 18:56 Відповісти
Він що, з дитячого садку у війську? Бо в 32 роки на пенсію це якось дивнувато. Хіба літав на атомному підводному човні десь на крайній півночі.
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12.03.2024 20:03 Відповісти
"..продолжается бой между бойцами Росгвардии и группой вооруженных людей," так Росгвардия там умеет воевать только с безоружным народом..
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12.03.2024 18:54 Відповісти
У мене є ідея. Треба допомогти РДК у .... ЛИТВІ та ПОЛЬЩІ. Сувалский прохід кацапи мають забути. А підрозділи РДК з цих країн можуть класно вдарити по Східній Прусії. Калінінград нікому захищати, а добровольців там буде мама стережись. Ця область у більшості голосувала за незалежність в інтернетвиборах.
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12.03.2024 18:55 Відповісти
Идея хорошая, но тут нужна поддержка Польши и Литвы. А параллельно наши должны бы зайти в Приднестровье по просьбе законного правительства Молдовы для помощи в деоккупации суверенных территорий Молдовы.
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12.03.2024 19:16 Відповісти
Нє!! Хлопці з РДК повинні зайти в ПМР і ніяких запрошень не треба. А Санду нам тільки спасибі скаже (вона б уже давно попросила офіційно, але покищо це не так просто)
Орки з ПМР просять же "помощь" русскіх - нате вам
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12.03.2024 19:21 Відповісти
Ни РДК, ни тем более ВСУ не должны уподобляться имперским головорезам и оккупантам. Все нужно делать в поле международного права, потому что мы - цивилизованная нация, а не орда. И русских нужно раскалывать по такому же принципу, это нам поможет победить.
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12.03.2024 22:41 Відповісти
Cамовбивці?
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12.03.2024 19:07 Відповісти
Спецоперация по деимпериализации продолжается.
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12.03.2024 19:14 Відповісти
Молодцы хоть немного отвлекут от Авдеевки!
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12.03.2024 19:48 Відповісти
Демонстративним вторгненням на прикордонні території РФ підрозділами ГРУ "Вільна Росія" і т.п. Зеленський намагається дезавуювати свої таємні перемовини з РФ чисто пропагандистською акцією, що не має жодного шансу на реальний вплив на бойову ситуацію.
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12.03.2024 19:52 Відповісти
Як на мене, то ефективність цих рейдів нульова якщо не негативна. Хіба що налякати якихось кацапських міліціянтів.

Уявімо, що ця група взяла під свій контроль якусь територію. Далі що?
Пенсії, соціяльні виплати хто провадитиме?
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12.03.2024 20:13 Відповісти
Відповідна Народна Республіка. Але населення массово має випилювати місцеві заводі на мелалобрухт утворюючи на тій територію пустелю.
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12.03.2024 21:54 Відповісти
це просто дестабілізація кацапії. Про пенсії не на часі)
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13.03.2024 00:55 Відповісти
Ця "дестабілізація" налаштовує і так дурнувату кацапню ще більше проти їхніх радикальних антиімперських рухів.
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13.03.2024 19:28 Відповісти
Петр Петров

Схоже що той Легіон Свободи випускають тільки коли зелені десь знову проїб@лися.

Буданову дають команду, він їм, вони роблять вилазку на територію РФ і знову засинають до наступного пройобу.

У цей час кишенькові блогери Єрмака починають співати про "перенос війни на територію РФ".
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12.03.2024 20:31 Відповісти
МИД Украины выражает глубокую обеспокоенность по поводу трёхстороннего конфликта, возникшего между Белгородской, Курской и Воронежской народными республиками. Призываем стороны немедленно прекратить кровопролитие и завершить конфликт за столом переговоров. В противном случае руководству Украины придётся принять меры по защите украиноязычного населения на территории указанных республик. Украина всегда готова стать гарантом мира и безопасности для своих людей.
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12.03.2024 21:25 Відповісти
Каково положение сейчас.Надо опровергнуть победные реляции москалей
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13.03.2024 08:44 Відповісти
По-моему, Боброян обещала лаптерату Киев через 2 дня, а не РДК в Теткино через 2 года...(c)

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14.03.2024 17:25 Відповісти
 
 