САУ Caesar, міномети та снаряди: Данія оголосила про новий пакет допомоги Україні
Данія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на суму близько 263 мільйонів фунтів (приблизно 335 мільйонів доларів). Зокрема, до пакету увійдуть САУ Caesar, самохідні 120-мм міномети та боєприпаси до них.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу міністерства оборони Данії.
Як зазначається, пакет передбачає передачу Україні САУ Caesar, самохідних 120-мм мінометів та боєприпасів до них.
Гроші на Caesar Данія виділила у співпраці з Францією, а на 155-мм артилерійські снаряди - у співпраці з Естонією та Чехією.
"Артилерійські та мінометні системи мають великий попит з боку України. Цим пакетом допомоги ми робимо істотний внесок у боротьбу за свободу України... Допомога надана у співпраці з нашими союзниками і посилає важливий сигнал про те, що ми підтримуємо Україну на широкому фронті", - заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.
"Данія має волю та здатність продовжувати нашу підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно", – сказав Расмуссен.
Зауважимо, що це вже 16-й пакет військової допомоги, який Данія надасть Україні для захисту від російської агресії.
Раніше прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен повідомила, що уряд Данії вирішив передати Україні всю свою артилерію.
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