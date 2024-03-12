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САУ Caesar, міномети та снаряди: Данія оголосила про новий пакет допомоги Україні

caesar

Данія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на суму близько 263 мільйонів фунтів (приблизно 335 мільйонів доларів). Зокрема, до пакету увійдуть САУ Caesar, самохідні 120-мм міномети та боєприпаси до них.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу міністерства оборони Данії.

Як зазначається, пакет передбачає передачу Україні САУ Caesar, самохідних 120-мм мінометів та боєприпасів до них.

Гроші на Caesar Данія виділила у співпраці з Францією, а на 155-мм артилерійські снаряди - у співпраці з Естонією та Чехією.

"Артилерійські та мінометні системи мають великий попит з боку України. Цим пакетом допомоги ми робимо істотний внесок у боротьбу за свободу України... Допомога надана у співпраці з нашими союзниками і посилає важливий сигнал про те, що ми підтримуємо Україну на широкому фронті", - заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Також читайте: Данія передасть Україні всю свою артилерію

"Данія має волю та здатність продовжувати нашу підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно", – сказав Расмуссен.

Зауважимо, що це вже 16-й пакет військової допомоги, який Данія надасть Україні для захисту від російської агресії.

Раніше прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен повідомила, що уряд Данії вирішив передати Україні всю свою артилерію.

Також читайте: Данія анонсувала нову військову допомогу Україні на $250 млн

Автор: 

Данія (784) зброя (7505) допомога (8427) Caesar гаубиця (15)


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Топ коментарі
+31
Респект, Дания!
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12.03.2024 18:00
+30
Все,что были у Дании САУ CAESAR (19 ед.) , уже переданы. В этом пакете идет речь о финансировании закупки у Франции дополнительных. Спасибо.
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12.03.2024 18:17
+20
Данія це просто чудо! Маленька, але горда держава дає більше деяких "великих".
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12.03.2024 18:31
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Респект, Дания!
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12.03.2024 18:00 Відповісти
Капли датского короля прийдутся очень кстати для укрепления иммунитета.
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13.03.2024 02:10 Відповісти
Все,что были у Дании САУ CAESAR (19 ед.) , уже переданы. В этом пакете идет речь о финансировании закупки у Франции дополнительных. Спасибо.
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12.03.2024 18:17 Відповісти
Данія це просто чудо! Маленька, але горда держава дає більше деяких "великих".
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12.03.2024 18:31 Відповісти
З Гренландією та Фарєрами не така вже і маленька..
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12.03.2024 19:38 Відповісти
Територія Гренландії велика але населення там лише 56 тис. А на Фарерських островах - 48 тис.
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12.03.2024 20:45 Відповісти
Данія,Норвегія,Швеція -наші надійні партнери.Так історично склалося і потрібно з ними розвивати ВПК.
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12.03.2024 18:31 Відповісти
Ще Естонія, Литва та Латвія.
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12.03.2024 18:32 Відповісти
Звісно, бо то шведи заснували Київську державу
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12.03.2024 19:59 Відповісти
Це лише одна з теорій. Народ русів згадується на кілька століть раніше, близько 15 разів (https://www.youtube.com/watch?v=cNDi3Y1dWR4 РУСЬ ДО ВАРЯГІВ - УСІ СВІДЧЕННЯ ) у різний час різними авторами (в арабських та візантійських джерелах) задовго до приходу т.зв. варягів у 862 році.
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12.03.2024 21:07 Відповісти
тут не вказали малесенький нюанс: ці бабки розтягнуть на 3 роки (самі гляньте з перекладачем https://www.fmn.dk/da/nyheder/2024/markante-artilleridonationer-til-ukraine-i-ny-donationspakke/ https://www.fmn.dk )
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12.03.2024 18:41 Відповісти
Дякуємо короліству!
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12.03.2024 19:17 Відповісти
Україна дуже дякує славним спадкоємцям вікінгів за військову допомогу
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12.03.2024 19:45 Відповісти
США оказали помощь на 300 млн. долларов, а маленькая Дания - на 335 млн.
Не понял. Глобус перевернулся?
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12.03.2024 20:37 Відповісти
САУ и минометы-это очень хорошо,это то что очень нужно на фронте! САУ намного эффективнее танков и менее уязвимы
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12.03.2024 22:43 Відповісти
 
 