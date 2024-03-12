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Новини
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Бригади ЗСУ на фронті отримають чергову партію пересувних авторемонтних майстерень. ФОТО

Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад" підготували для бригад ЗСУ чергову партію пересувних авторемонтних майстерень. П’ять "нафаршированих" необхідними інструментами та обладнанням машин вирушають на фронт.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

автомайстерня

Автомайстерня, створена на базі британської вантажівки DAF, має генератор, компресор, точило, весь набір інструменту, який підібраний фронтовими механіками, свердлильне устаткування, всі необхідні манометри, компресори. Також кожна машина комплектується захисною сіткою, яка повністю маскує комплекс.

Автомайстерні для ЗСУ від Порошенка
Автомайстерні для ЗСУ від Порошенка

Одна така майстерня на колесах коштує мільйон гривень – це автомобіль, кунг і все начиння. Загалом бюджет проєкту вже перевищив 53 млн грн, зазначив Порошенко.

Також читайте: Порошенко купив партію техніки для будівництва фортифікацій і закликає Раду створити ТСК з питань укріплень

Такі машини вже працюють у бригадах Десантно-штурмових військ, Президентській бригаді та окремих розвідбатах. Зараз основні зусилля спрямовані на підпрозділи Сухопутних військ.

Автор: 

Порошенко Петро (15190) волонтери (1339) Європейська Солідарність (1089)


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Топ коментарі
+39
Тільки прочитав про пересувні майтерні в ЗСУ, відразу зрозумів, що це справа пана Порошенка. Дякую, шановний пане Президенте!
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12.03.2024 19:33
+27
Стоит 1 миллион. А вот выше прочитал в ленте, жена слуг урода Коли Тищенко ему подарочек сделала за 12 миллионов. Бывшая жена, если что ..
Как говориться, два мира и две Украины.
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12.03.2024 19:38
+19
Порох той самий,просто почали менше дослухатися до рашистів і зебілів,яки його обливають брудом 10 років.
Поверненя Порошенко для зє і його комарільї страшніше російської окупації.
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12.03.2024 19:51
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Тільки прочитав про пересувні майтерні в ЗСУ, відразу зрозумів, що це справа пана Порошенка. Дякую, шановний пане Президенте!
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12.03.2024 19:33 Відповісти
Авжеж, те саме мелькнуло, що Він - а не гоблін зелений.
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12.03.2024 19:37 Відповісти
заголовок просто обняти й плакати,"отримають" це шо типу з неба впаде,ніби цензор закриють якщо в заголовку напишуть що передав Порох і Справа громад.Чи у буби знову буде словесна діарея?
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12.03.2024 20:34 Відповісти
Авжеж техніка для передка.
Це не гундосики щовечора гундіти.
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12.03.2024 19:34 Відповісти
Стоит 1 миллион. А вот выше прочитал в ленте, жена слуг урода Коли Тищенко ему подарочек сделала за 12 миллионов. Бывшая жена, если что ..
Как говориться, два мира и две Украины.
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12.03.2024 19:38 Відповісти
потужні фортифікаційні споруди імені ЗЕленського
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12.03.2024 19:39 Відповісти
Таких фото треба сотні з кожного кілометра оборони ! Щоб дЄрмак зеленсКОГО годував снодійним. Ці зеленські гниди Україну за державу не вважають, як і *****. Гнати треба всю цю сволоту.
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12.03.2024 19:45 Відповісти
Всю цю сволоту - не надо было выбирать! Когда вы уже поймёте простую истину - за свой выбор надо отвечать.
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12.03.2024 20:54 Відповісти
Мені не зрозуміло подібне звинувачення. Я за ківіну у трусах на сцені Юрмали ніколи не голосував. У 2019 році моя думка була простою. Як завжди. Керувати країною мають профі, а не клоуни, артисти, і кухарки. Своє звинувачення забери собі. Бо ті, хто кричать голосніше за всіх, насправді і є ЗЛОДІЯМИ.
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13.03.2024 06:54 Відповісти
гнати - це ти ще під старим логіном обіцяв 2019-му, мовляв, знесеш, якщо не справлятиметься.

Давай, неси, не потрібно закликів, крики тут не допоможуть.
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12.03.2024 21:24 Відповісти
Мій логін залишається незмінним з часу, коли я почав користуватись Інтернетом. А це було у далекому 2002 році. Касапи з фсб це можуть підтвердити. Вважаю за правильне не нападати на людей з вигаданими звинуваченнями. Тому коротко: не кричи "хапай злодія, якщо сам злодій !"
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13.03.2024 07:06 Відповісти
Який зєзідент,такі й "потужні" лінії.
Воно тільки потужні лінії у памперсах робити спроможний!
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12.03.2024 19:48 Відповісти
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12.03.2024 20:06 Відповісти
Ось від таких споруд і з'являються мільйони у "слуг" Коль Котлєт, маш бузмозглих та іншої шобли. Грошики тиряться, просто тиряться, все списується в цю пориту землю. А земельку рили самі військові, а уряд тільки встигає закривати договори по земельних роботах, та ще й на "передовій".
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12.03.2024 20:45 Відповісти
дякую пане Президент
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12.03.2024 19:45 Відповісти
Людина помиляється. Бачу, що Порошенко зовсім змінився від часів його президенства. Моя велика вдячність Петру Порошенко за його боротьбу за вільну Україну. Ганьба зеленсКОМУ і його банді казнокрадів.
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12.03.2024 19:47 Відповісти
Порох той самий,просто почали менше дослухатися до рашистів і зебілів,яки його обливають брудом 10 років.
Поверненя Порошенко для зє і його комарільї страшніше російської окупації.
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12.03.2024 19:51 Відповісти
Оця зе-пропаганда оплачується з грошей, вкрадених в українців
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12.03.2024 20:10 Відповісти
Тобто Порох зненацька змінився???
ага…
А бубочка не змінився чомусь і залишився все тим самим недорослем - пубертатом, яким і був все життя…
Чи змінюються люди взагалі у дорослому житті??? - НІКОЛИ!!!
Людина може відкрити для себе якісь нові обставини, яких раніше не помічала але життєві принципи залишаються незмінними.
Інша річ, що більшисть їла інформаційне лайно, не бажала навіть чути, скільки Порох витратив не лише сил, а й своїх коштів, на відновлення ЗСУ, і стидаються собі в тому досі зізнатись - вигадують такі от виправдання, начебто тоді Порох був такий поганий, а зараз виправився.
Порох не бутон троянди, але був ефективний, найефективніший Президент за всіх Президентів України, і друга каденція могла врятувати Україну від теперішнього піzдєца але «мудрийнаріт» сам собі обрав війну у кожну хату.
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12.03.2024 20:58 Відповісти
100пудова правда!!
Дивишся на цих берез-портнікових в "білих пальто" і згадуєш, як до 19-го вони поливали своїми..."у мене багато питань до Порошенко", як робили все, щоб його спихнути і...дочекались! А тепер у них така діарея та ниття "шо ж такоє, как же ж так". Вони і зараз "стєсняются" визнати, що й вони винні у тому, що оця мєшпуха сьогодні при владі завдяки їм.
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12.03.2024 21:18 Відповісти
"Чи змінюються люди взагалі у дорослому житті??? - НІКОЛИ!!!"(с) - неправда.

Світогляд у людей з часом міняється, по собі сужу.

А з усім іншим - не сперечатимусь.
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12.03.2024 21:28 Відповісти
От я колись вірив, що сасіалізм це добре, лише треба поганих комунистів на хороших поміняти, а зараз вважаю що совок - найстрашніший експерімент над людством, а комуняк злочинцями, гірше за нацистів, то це мої життєві принципи змінились, чи може просто отримав додаткову інформацію, якою перед тим не володів (з за неможливості чи то з особливої ліні - неважливо)?
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12.03.2024 22:11 Відповісти
ну так же змінився світогляд же!
Я пройшов приблизно такий самий шлях змін...

І ось ще до чого зміна світогляду - саме до Пороха... В нього також мінявся... Я його публічнного застав ще як лівоцентриста, члена СДПУ(о), яку очолював ще Онопенко...
Тепер він - правоцентрист, консерватор, за європейською термінологією...
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12.03.2024 22:38 Відповісти
Світогляд…
так - світогляд змінюється, під впливом отриманої інформації, якщо людина її бажає сприйняти.
Але я не про це - Порох виважена, самодостатня людина, яка не боїться приймати рішення і відповідати за прийняті рішення. Більше того - він має сміливість, як доросла людина визнавати помилки і навіть вибачатись за них.
Зєля - повна протилежність: закомплексований хлопчик пубертат, якому вже пʼятий десяток, інфантильний та капризний, боїться приймати рішення, ніколи не визнає своїх помилок і не вибачається, а якщо йому тикають носом - хамить і мститься, за першою нагодою. І дуже любить коли лижуть сраку.
Ось що я мав на увазі, коли казав за сутність будь якої людини - не знаю у якому возрасті це стається з людиною але це не змінюється потім ніколи.
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13.03.2024 01:31 Відповісти
*****, вже "Порошенку - вдячність"... А де покаяння за 2019-тий рік, коли ти на нього шельмував "барига-олігарх", щось подібне?
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12.03.2024 21:25 Відповісти
На гроші пороха до 2019 року - відновили комплекси С-300 навколо Києва. І на його ж гроші реально сотні снайперських комплексів (американські баррети тощо) тоді отримали хлопці в АТО.

Тож він не змінився. Просто в декого відкрилися очі на його діяльність. На фоні хєрограя...

Ну а "європейська солідарність" - як була гімняним болотом, не краще, в середньому, за "слуг народу", так і є. В основному там наволочі, які лізуть за мандатами.
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13.03.2024 00:54 Відповісти
Звісно,у Порошенка поганий піар.Бо за свої гроші куплено й привезено.
А у Притули і Зєлєнского,за чужі гроші,кимось купленого,-правильний 💚😻
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12.03.2024 20:06 Відповісти
Не збрехав.Там склярам тижня на два роботи.💪🪟
Ще й двері доведеться робити.
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12.03.2024 20:23 Відповісти
А якби він не фоткав свій "піар", ти перший би тут кричав, чому мільярдер порошенко не допомагає армії.
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12.03.2024 21:02 Відповісти
А він і кричав! Я його акк вже давно примітив - працює на ЗЕшоблу вперто.
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12.03.2024 21:26 Відповісти
А чого ж твій хрипатий буратінА так не піариться?
Але ж твої скрєпи про це навіть і не дадуть подумати, бо жереш з "єдиного мудозвона" парашу, а свого IQ явно не вистачає для "подумать". Тому й влазиш сюди в коменти з куском гівна у роті, щоб ще раз плюнути в Порошенка. А потім питаєте всім стадом: "А шо ж у нас таке життя хєрове?"
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12.03.2024 21:24 Відповісти
Порошенко піариться і правильно діє, тому щоб українці бачили добрі діла. а тепер сер'йозно-
збагатів на 300 млн. , а що так мало? він збагатився у 8500000000 разів, а ще вбив свого брата, сестру зарізав, ліпецька фабрика досі шоколадки випускає і ці шоколадки не прості, а наколоті коксом, який Порошенко вкрав у зеленого. Слава ЗСУ!
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12.03.2024 22:18 Відповісти
Горбатого---могила виправить Це про вас.
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12.03.2024 23:13 Відповісти
"за осатнній рік війни збагатився на 300 млн доларів" (( Тролю , де ти це збагачення побачив ? Невже марійка безумна рейтинг викладала ? Може то ти "осатнній" , чи швидше- осатанівший ?
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12.03.2024 23:39 Відповісти
Тролику , не нервуйся бо ненароком інсульт розіб'є , що тоді робити будеш . Це ти про цей форбс ляпав :https://forbes.ua/inside/poroshenko-21012022-3326 ? Так там 300 млн трішки у іншому констексті згадуються , чи може ось про цей : https://focus.ua/uk/politics/542683-bolshe-ne-milliarder-sostoyanie-poroshenko-vo-vremya-voyny-sokratilos-vdvoe-forbes ? Ну для тебе телепня то неосяжне , давай іще про брата згадай , "осатнній " ти наш ((
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13.03.2024 10:13 Відповісти
Звичайно що я тупе , не те що ти недолуге загострене , коли шкрябаєш ,зелизуне, провладну агітацію. До речі , що там зешлюжні журнашлюхи про мільярд сонцесяйного у 2022 написали ? ))
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13.03.2024 10:37 Відповісти
Тролику , про які аргументи ти мову завів ? Це ж ти з форбса починав , а обісрався об уніан
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13.03.2024 11:47 Відповісти
це щоб усілякі гн*ди потім, вирячивши очі, не верещали "а что ваш парашенка сдєлал?"
і це відрізняється від пустопорожніх відосиків Гундосого, бо мають матеріальну складову...
чого не можна сказати про "чорні скриньк" і зборів "на помсту" від псевдоволонтерів
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12.03.2024 20:10 Відповісти
і якщо не знаєш як перекласти на українську "душераздирающие", пиши своєю рідною цапською - не муч себе
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12.03.2024 20:11 Відповісти
Мабуть, Умеров з резніковим даниловим кабраковим тимошенком, уже і за особисті гроші, повезли майстерні на передову для ЗСУ!!!
Шмигаль може, з верещучкою, підтвердити, це ж не розміновувати…
Завчасно, ще з 2019 року, в Уряді ретельно готували мобРезерви…. Не лохи ж, там сидять…
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12.03.2024 20:02 Відповісти
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12.03.2024 20:12 Відповісти
це в фесбуку за таке банять
А https://t.me/dragonspech/7217 в телеграмі - таки ця картинка є
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12.03.2024 21:40 Відповісти
Бубочка лудший, лудше усєх, оскара нє далі єсчо єму, но нічєго, дєрмак купіт
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12.03.2024 21:15 Відповісти
https://t.me/budem_bambit/3484 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад" :
Я не хотів писати цей допис! 😡😡😡 Я весь день думав про те, як роздобути гроші й не писати цей допис. Але інших варіантів я не знайшов, а цей запит на допомогу потрібно відпрацювати максимально швидко.
Тому, вибачте, ДУЖЕ ПОТРІБНА ПОЗАПЛАНОВА ДОПОМОГА!
Сформували бригаду, яка займається будівництвом інженерних та фортифікаційних споруд. Виділили ділянку фронту де потрібно підготувати резервні позиції та лінію оборони. Дали військових, цілком нормальних та працьовитих. Але поки що не дали техніку!
Два солдати та лопата замінюють екскаватор - дурний та несмішний військовий жарт. Тільки в цьому випадку це не жарт, це реалії.
Потрібно терміново копати траншеї та лінії переміщення, потрібно терміново обладнати резервні позиції та капоніри під техніку. Якщо фронт відкотиться до цих локацій, а це дуже гарячий сектор фронту, то доведеться саме на цих позиціях зупиняти окупантів.
І варіантів - немає. І варіантів поставити проєкт на паузу - немає. І варіантів не ставити найвищого пріоритету - немає.
Ми знайшли два екскаватори в Україні та ще й в дуже хорошому стані. Ми взяли рахунки на оплату та стиснули кулаки - нам треба зібрати 1 482 160 гривень максимально швидко. Другу половину сплатить Петро Порошенко.
Дуже потрібна ваша допомога знову і знову. Будь-які суми та форми переказу, будь-яка допомога у розповсюдженні цього допису - все це дуже потрібно саме зараз.
Вибачте, я не знайшов інших способів оплати.

💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 2068 6400
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4115 0177 8331
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12.03.2024 21:50 Відповісти
 
 