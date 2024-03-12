Бригади ЗСУ на фронті отримають чергову партію пересувних авторемонтних майстерень. ФОТО
Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад" підготували для бригад ЗСУ чергову партію пересувних авторемонтних майстерень. П’ять "нафаршированих" необхідними інструментами та обладнанням машин вирушають на фронт.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Автомайстерня, створена на базі британської вантажівки DAF, має генератор, компресор, точило, весь набір інструменту, який підібраний фронтовими механіками, свердлильне устаткування, всі необхідні манометри, компресори. Також кожна машина комплектується захисною сіткою, яка повністю маскує комплекс.
Одна така майстерня на колесах коштує мільйон гривень – це автомобіль, кунг і все начиння. Загалом бюджет проєкту вже перевищив 53 млн грн, зазначив Порошенко.
Такі машини вже працюють у бригадах Десантно-штурмових військ, Президентській бригаді та окремих розвідбатах. Зараз основні зусилля спрямовані на підпрозділи Сухопутних військ.
Будь ласка, зачекайте...
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Це не гундосики щовечора гундіти.
Как говориться, два мира и две Украины.
Давай, неси, не потрібно закликів, крики тут не допоможуть.
Воно тільки потужні лінії у памперсах робити спроможний!
Поверненя Порошенко для зє і його комарільї страшніше російської окупації.
ага…
А бубочка не змінився чомусь і залишився все тим самим недорослем - пубертатом, яким і був все життя…
Чи змінюються люди взагалі у дорослому житті??? - НІКОЛИ!!!
Людина може відкрити для себе якісь нові обставини, яких раніше не помічала але життєві принципи залишаються незмінними.
Інша річ, що більшисть їла інформаційне лайно, не бажала навіть чути, скільки Порох витратив не лише сил, а й своїх коштів, на відновлення ЗСУ, і стидаються собі в тому досі зізнатись - вигадують такі от виправдання, начебто тоді Порох був такий поганий, а зараз виправився.
Порох не бутон троянди, але був ефективний, найефективніший Президент за всіх Президентів України, і друга каденція могла врятувати Україну від теперішнього піzдєца але «мудрийнаріт» сам собі обрав війну у кожну хату.
Дивишся на цих берез-портнікових в "білих пальто" і згадуєш, як до 19-го вони поливали своїми..."у мене багато питань до Порошенко", як робили все, щоб його спихнути і...дочекались! А тепер у них така діарея та ниття "шо ж такоє, как же ж так". Вони і зараз "стєсняются" визнати, що й вони винні у тому, що оця мєшпуха сьогодні при владі завдяки їм.
Світогляд у людей з часом міняється, по собі сужу.
А з усім іншим - не сперечатимусь.
Я пройшов приблизно такий самий шлях змін...
І ось ще до чого зміна світогляду - саме до Пороха... В нього також мінявся... Я його публічнного застав ще як лівоцентриста, члена СДПУ(о), яку очолював ще Онопенко...
Тепер він - правоцентрист, консерватор, за європейською термінологією...
так - світогляд змінюється, під впливом отриманої інформації, якщо людина її бажає сприйняти.
Але я не про це - Порох виважена, самодостатня людина, яка не боїться приймати рішення і відповідати за прийняті рішення. Більше того - він має сміливість, як доросла людина визнавати помилки і навіть вибачатись за них.
Зєля - повна протилежність: закомплексований хлопчик пубертат, якому вже пʼятий десяток, інфантильний та капризний, боїться приймати рішення, ніколи не визнає своїх помилок і не вибачається, а якщо йому тикають носом - хамить і мститься, за першою нагодою. І дуже любить коли лижуть сраку.
Ось що я мав на увазі, коли казав за сутність будь якої людини - не знаю у якому возрасті це стається з людиною але це не змінюється потім ніколи.
Тож він не змінився. Просто в декого відкрилися очі на його діяльність. На фоні хєрограя...
Ну а "європейська солідарність" - як була гімняним болотом, не краще, в середньому, за "слуг народу", так і є. В основному там наволочі, які лізуть за мандатами.
А у Притули і Зєлєнского,за чужі гроші,кимось купленого,-правильний 💚😻
Ще й двері доведеться робити.
Але ж твої скрєпи про це навіть і не дадуть подумати, бо жереш з "єдиного мудозвона" парашу, а свого IQ явно не вистачає для "подумать". Тому й влазиш сюди в коменти з куском гівна у роті, щоб ще раз плюнути в Порошенка. А потім питаєте всім стадом: "А шо ж у нас таке життя хєрове?"
збагатів на 300 млн. , а що так мало? він збагатився у 8500000000 разів, а ще вбив свого брата, сестру зарізав, ліпецька фабрика досі шоколадки випускає і ці шоколадки не прості, а наколоті коксом, який Порошенко вкрав у зеленого. Слава ЗСУ!
і це відрізняється від пустопорожніх відосиків Гундосого, бо мають матеріальну складову...
чого не можна сказати про "чорні скриньк" і зборів "на помсту" від псевдоволонтерів
Шмигаль може, з верещучкою, підтвердити, це ж не розміновувати…
Завчасно, ще з 2019 року, в Уряді ретельно готували мобРезерви…. Не лохи ж, там сидять…
А https://t.me/dragonspech/7217 в телеграмі - таки ця картинка є
Я не хотів писати цей допис! 😡😡😡 Я весь день думав про те, як роздобути гроші й не писати цей допис. Але інших варіантів я не знайшов, а цей запит на допомогу потрібно відпрацювати максимально швидко.
Тому, вибачте, ДУЖЕ ПОТРІБНА ПОЗАПЛАНОВА ДОПОМОГА!
Сформували бригаду, яка займається будівництвом інженерних та фортифікаційних споруд. Виділили ділянку фронту де потрібно підготувати резервні позиції та лінію оборони. Дали військових, цілком нормальних та працьовитих. Але поки що не дали техніку!
Два солдати та лопата замінюють екскаватор - дурний та несмішний військовий жарт. Тільки в цьому випадку це не жарт, це реалії.
Потрібно терміново копати траншеї та лінії переміщення, потрібно терміново обладнати резервні позиції та капоніри під техніку. Якщо фронт відкотиться до цих локацій, а це дуже гарячий сектор фронту, то доведеться саме на цих позиціях зупиняти окупантів.
І варіантів - немає. І варіантів поставити проєкт на паузу - немає. І варіантів не ставити найвищого пріоритету - немає.
Ми знайшли два екскаватори в Україні та ще й в дуже хорошому стані. Ми взяли рахунки на оплату та стиснули кулаки - нам треба зібрати 1 482 160 гривень максимально швидко. Другу половину сплатить Петро Порошенко.
Дуже потрібна ваша допомога знову і знову. Будь-які суми та форми переказу, будь-яка допомога у розповсюдженні цього допису - все це дуже потрібно саме зараз.
Вибачте, я не знайшов інших способів оплати.
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