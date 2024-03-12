Бригади ЗСУ на фронті отримають чергову партію пересувних авторемонтних майстерень. ФОТО

Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад" підготували для бригад ЗСУ чергову партію пересувних авторемонтних майстерень. П’ять "нафаршированих" необхідними інструментами та обладнанням машин вирушають на фронт.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Автомайстерня, створена на базі британської вантажівки DAF, має генератор, компресор, точило, весь набір інструменту, який підібраний фронтовими механіками, свердлильне устаткування, всі необхідні манометри, компресори. Також кожна машина комплектується захисною сіткою, яка повністю маскує комплекс.





Одна така майстерня на колесах коштує мільйон гривень – це автомобіль, кунг і все начиння. Загалом бюджет проєкту вже перевищив 53 млн грн, зазначив Порошенко.

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Такі машини вже працюють у бригадах Десантно-штурмових військ, Президентській бригаді та окремих розвідбатах. Зараз основні зусилля спрямовані на підпрозділи Сухопутних військ.