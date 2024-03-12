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Новини
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США дадуть Україні ATACMS на 160 км у новому пакеті допомоги, - Politico

atacms

До пакету військової допомоги Україні, який Адміністрація президента США Джо Байдена може оголосити уже 12 березня, увійдуть далекобійні ракети ATACMS дальністю до 160 кілометрів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

За інформацією видання, вартість пакету становитиме 300 мільйонів доларів. Його профінансують із 4 мільярдів доларів бюджету Пентагону, який дозволяє передавати Україні зброю, але без гарантій її заміщення в майбутньому.

Один з посадовців повідомив виданню, що пакет міститиме "певну кількість" ракет APAM, які використовуються проти піхоти та техніки. Це старіша версія далекобійної ракети ATACMS — у цій модифікації дальність складає близько 160 км та несе боєголовки з сотнями касетних бомб.

Пакет також міститиме додаткові снаряди калібру 155-мм і керовані реактивні снаряди калібру 227-мм GMLRS.

Також читайте: Конгресмени обох партій США просять Остіна передати Україні ATACMS. ДОКУМЕНТ

Джерела видання зазначили, що цей пакет є лише тимчасовим рішенням.

Як зазначив чиновник Пентагону, це "не альтернатива" для додаткового запиту президента Байдена до Конгресу стосовно допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

ATACMS для України

За інформацією The Wall Street Journal, у жовтні 2023 року ЗСУ  вперше вдарили ракетами ATACMS по російських військах.  Представниця Ради національної безпеки США Едріен Вотсон підтвердила, що США надали Україні далекобійні ракети ATACMS. Сполучені Штати передали Силам оборони України близько 20 тактичних балістичних ракет класу "земля — земля" ATACMS.

Упродовж наступних тижнів стали з'являтися відео із запуском ATACMS українськими захисниками.

ATACMS, які тоді отримала Україна, - це найстаріша та базова версія з касетною бойовою частиною, яка б'є максимум на 165 км. Інші модифікації ATACMS з унітарною боєголовкою мають дальність до 300 км, а експериментальний варіант ракети PRISM – до 500 км.

У лютому 2024 року координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі запевнив, що США працюють над наданням Україні ракет ATACMS більшої дальності.

Автор: 

допомога (8427) США (23303) ATACMS (140)


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Топ коментарі
+13
нажаль наше,буба в 19му розчерком пера поховав,як бачимо дуже глибоко,якщо на третьому році повномасштабної не можем відкопати...
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12.03.2024 20:31
+12
Американцы еще в прошлом году их дали. Кассетную версию, но как бы на немцев это не особо повлияло.
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12.03.2024 20:20
+11
США дають вам 160-кілометрові ракети.
Таурус має радіус дії 500 км.
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12.03.2024 20:18
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Нарешті...
Тепер вже і Шольцу не ухильнути.
Бо всі знали, що німці дадуть Тауруси лише після того як американці дадуть Атакамси.
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12.03.2024 20:15 Відповісти
США дають вам 160-кілометрові ракети.
Таурус має радіус дії 500 км.
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12.03.2024 20:18 Відповісти
+++
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12.03.2024 21:09 Відповісти
Американцы еще в прошлом году их дали. Кассетную версию, но как бы на немцев это не особо повлияло.
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12.03.2024 20:20 Відповісти
Німці бояться тінь нацизма - що їх звинувачуватимуть що їхні ракети бють по РФ
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12.03.2024 20:22 Відповісти
а тінь нацизму не з'являється, коли відмовляються допомагати жертві відбивати напад агресора ?
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12.03.2024 20:37 Відповісти
Німеччина - не єдина країна, яка має ракети великої дальності, здатні знищити міст. Чому товариш Шольц не дає їх.... Я не знаю, зазвичай він просто несе нісенітниці. Якби США дійсно хотіли, щоб ви допомогли зі знищенням - у них є достатньо ракет для цього.
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12.03.2024 20:23 Відповісти
міст уже ніякої стратегічної цінності для кацапів не несе, хіба репутаційні, бо вже фактично добудована залізнична гілка від ростова.
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12.03.2024 21:28 Відповісти
Замглавы Пентагона Колин Каль https://www.interfax.ru/world/910709?utm_source=interlink&utm_medium=911562 сообщил 7 июля, что власти США приняли решение выделить очередной пакет военной помощи Украине, в который среди прочего входят кассетные боеприпасы. "Речь идет о 155-мм и 105-мм снарядах
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12.03.2024 21:23 Відповісти
За інформацією The Wall Street Journal, у жовтні 2023 року ЗСУ вперше вдарили ракетами ATACMS Представниця Ради національної безпеки США Едріен Вотсон підтвердила, що США надали Україні далекобійні ракети ATACMS. Сполучені Штати передали Силам оборони України тактичних балістичних ракет класу "земля - земля" ATACMS. Джерело:
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12.03.2024 21:43 Відповісти
Дякуємо. А де ж наше хоч шось?
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12.03.2024 20:20 Відповісти
нажаль наше,буба в 19му розчерком пера поховав,як бачимо дуже глибоко,якщо на третьому році повномасштабної не можем відкопати...
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12.03.2024 20:31 Відповісти
Безпілотники різних типів, снаряди, міни, надводні дрони, реби... - ми немало свого випускаємо..
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12.03.2024 20:58 Відповісти
Сегодня в Белгороде один "потужный" дпон опять две шибы вышиб.
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12.03.2024 21:39 Відповісти
Так, ніби "бариги" розробили свої ракети "Сапсан-Грім 2" радіусом дії до 500 км. А готовий "Нептун" бив точно за 280 км. То де ці ракети? Обговорюють то американські, то німецькі, а де наші?
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12.03.2024 21:22 Відповісти
Слушне питання.Адресоване до зелених недоумків яким клятий Порох в штани срати не перестає.
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12.03.2024 23:20 Відповісти
угу а скільки крилатих ракет дали США?А нуль це ***** чи *****? чого всі до тих німців приїбались з їх кількома сотнями таурусів,ну не хочуть то фіг з ними,вони за те ППО хороше дають і не шкодують,а кіко там наддержава змогла вичавити з себе крилаток?То хто тут більше боїться ескалації,німці у яких ракет пару жмень,чи США у яких ракет сракою їж?
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12.03.2024 20:30 Відповісти
Реально Шольца булять безпідставно.
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12.03.2024 20:59 Відповісти
і я про теж,іменно США мали бути тим пробивним локомотивом військової допомоги,на яких би рівнялись усі інші,а що бачать замість того німці?Якби янки розчехлили конвеєр допомоги хоч на одну десяту від рівня ленд-лізу Другої світової,там би і інші не соромились і не вагалались.А так гегемон буксує,при попередньому світовому гегемоні і наддержаві такого не було,бо за часів королеви Вікторії,сонце ніколи не заходило на Британською імперією,а москальна протяжно вила на болотах :"англічанка всєгда гадіт")))
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12.03.2024 21:42 Відповісти
Скільки? 5 штук??!!
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12.03.2024 20:17 Відповісти
6!
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12.03.2024 21:55 Відповісти
Хочеться в це дуже вірити.
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12.03.2024 20:17 Відповісти
160 км, але касетні проти піхоти і техніки… ну, для ударів по аеродромах мабуть і таке згодиться, авіація доволі крихка. Але не по мосту.
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12.03.2024 20:20 Відповісти
сказав пан кожух дам та слово його було тепле
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12.03.2024 20:21 Відповісти
Вот и вторая партия. Дальше, по мере производства новых PrSM, будут новые поставки.
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12.03.2024 20:22 Відповісти
достали ошейником и цепью
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12.03.2024 20:23 Відповісти
Це було очевидно. Зброя йде. Демократи лякають усіх програшем України, щоб залишити кордони відкритими для своїх улюблених латиносів.
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12.03.2024 20:24 Відповісти
Зараз у Вашингтоні 14,25 то зачекаємо
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12.03.2024 20:25 Відповісти
що чекати?
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13.03.2024 00:44 Відповісти
А півроку чому очікували а рашка тим часом вже кидала по нас 1.5 т каби
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12.03.2024 20:26 Відповісти
160 км? На Україну деять ракети дальністю 1500 км.
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12.03.2024 20:33 Відповісти
Кончені. Знов 160 км і знов касетні. Нічому цих дурнів життя не вчить...
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12.03.2024 20:33 Відповісти
Ці штуки теж треба. За умов закидання кацапами мʼясом то як раз антимʼясні ракети. І легку бронетехніку теж, якшо не помиляюся, курочить.
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13.03.2024 00:20 Відповісти
Ну 4,2 млрд зависли у Пентагоні ще з прошлого року. Але адміністрація Байдена тупо щурила ********** на цю суму до 12 березня. І зараз збираються віддати тільки на 300 млн. Розплатилися за це наші бійці на фронті своїм життям та втратою кількох населених пунктів.
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12.03.2024 20:35 Відповісти
колишній начальник Байдена Обамка і цента не дав з 2014 року...
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12.03.2024 20:43 Відповісти
*******, кожного року давали як Обама та і Трандон по 400 млн військової допомоги.
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12.03.2024 21:30 Відповісти
не бреши,так тупо!
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12.03.2024 23:35 Відповісти
тупо среш тільки ти,бо допомога була,не віриш то ****** на Мілітарний чи Діфенс-Експрес там все є
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13.03.2024 02:17 Відповісти
цідять по чайній ложці....цікаво,чому? може в чомусь праві ті,хто кажуть,що амери воюватимуть нашими руками,до останнього українця?
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12.03.2024 20:41 Відповісти
все мабуть згідно американо-рашистських домовленостей-"Ми, рашисти не будемо нападати ні на одну країну НАТО, а США І НАТО.не надаватиме Україні далекобійні ракети які б досягали війскові обєкти в глибині 3,14дерації
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12.03.2024 21:15 Відповісти
да не спішіть ви так...
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12.03.2024 21:23 Відповісти
 
 