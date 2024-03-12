США дадуть Україні ATACMS на 160 км у новому пакеті допомоги, - Politico

До пакету військової допомоги Україні, який Адміністрація президента США Джо Байдена може оголосити уже 12 березня, увійдуть далекобійні ракети ATACMS дальністю до 160 кілометрів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

За інформацією видання, вартість пакету становитиме 300 мільйонів доларів. Його профінансують із 4 мільярдів доларів бюджету Пентагону, який дозволяє передавати Україні зброю, але без гарантій її заміщення в майбутньому.

Один з посадовців повідомив виданню, що пакет міститиме "певну кількість" ракет APAM, які використовуються проти піхоти та техніки. Це старіша версія далекобійної ракети ATACMS — у цій модифікації дальність складає близько 160 км та несе боєголовки з сотнями касетних бомб.

Пакет також міститиме додаткові снаряди калібру 155-мм і керовані реактивні снаряди калібру 227-мм GMLRS.

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Джерела видання зазначили, що цей пакет є лише тимчасовим рішенням.

Як зазначив чиновник Пентагону, це "не альтернатива" для додаткового запиту президента Байдена до Конгресу стосовно допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

ATACMS для України

За інформацією The Wall Street Journal, у жовтні 2023 року ЗСУ вперше вдарили ракетами ATACMS по російських військах. Представниця Ради національної безпеки США Едріен Вотсон підтвердила, що США надали Україні далекобійні ракети ATACMS. Сполучені Штати передали Силам оборони України близько 20 тактичних балістичних ракет класу "земля — земля" ATACMS.

Упродовж наступних тижнів стали з'являтися відео із запуском ATACMS українськими захисниками.

ATACMS, які тоді отримала Україна, - це найстаріша та базова версія з касетною бойовою частиною, яка б'є максимум на 165 км. Інші модифікації ATACMS з унітарною боєголовкою мають дальність до 300 км, а експериментальний варіант ракети PRISM – до 500 км.

У лютому 2024 року координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі запевнив, що США працюють над наданням Україні ракет ATACMS більшої дальності.