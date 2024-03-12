У Києві на станції метро "Хрещатик" відновить роботу вестибюль, що виходить до вул. Інститутської

Вестибюль станції метро "Хрещатик", що виходить до вул. Інститутської, відновить роботу 13 березня. Вихід з метро був закритий два роки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба КМДА.



Зазначається, що вестибюль працюватиме з 05:37 до 22:33.



Водночас вихід до вул. Архітектора Городецького лишається зачиненим для пасажирів.



Нагадаємо, що вихід до вул. Хрещатик працює з 05:40 до 22:35.

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У КМДА нагадали, що в разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття. Крім того, на вхід відкриті всі вестибюлі для оперативного переміщення до станції метро як укриття.