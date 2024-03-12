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У Києві на станції метро "Хрещатик" відновить роботу вестибюль, що виходить до вул. Інститутської

хрещатик

Вестибюль станції метро "Хрещатик", що виходить до вул. Інститутської, відновить роботу 13 березня. Вихід з метро був закритий два роки.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба КМДА.

Зазначається, що вестибюль працюватиме з 05:37 до 22:33.

Водночас вихід до вул. Архітектора Городецького лишається зачиненим для пасажирів.

Нагадаємо, що вихід до вул. Хрещатик працює з 05:40 до 22:35.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Станція київського метро "Дніпро", яка не працювала з 24 лютого 2022 року, відновить роботу у звичному режимі

У КМДА нагадали, що в разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття. Крім того, на вхід відкриті всі вестибюлі для оперативного переміщення до станції метро як укриття.

Автор: 

Київ (19632) Метрополітен (1419)


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Топ коментарі
+2
Ти уявляєш, скільки людей працює в урядовому кварталі? І далеко не всі з них їздять на Теслах з кортежами.

І тут варіантів небагато - або видиратися кожний день вгору з Хрещатика, або пензлювати з Арсенальної.

А глухий кут там тільки для тих, хто не знає де хлібалом поторгувати.
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12.03.2024 21:29
+1

ти уявляєш, скільки людей там живе?
і вони не мажори, і не працюють у зе!поца.
ти, ****, знаєш якими шляхами вони вибираються та повертаються у свої домівки?
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12.03.2024 21:32
+1
ти про працівників, про трутнів, на тлі україни, з пропусками, я про громадян, що платять податки, з дітьми, з домашніми тваринами, на їхнє утримання. і ті, і ті в урядовому кварталі, заблокованому військовими спорудами.
різниця, майже прірва!
то, хто з нас, ****?
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12.03.2024 21:53
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Ти уявляєш, скільки людей працює в урядовому кварталі? І далеко не всі з них їздять на Теслах з кортежами.

І тут варіантів небагато - або видиратися кожний день вгору з Хрещатика, або пензлювати з Арсенальної.

А глухий кут там тільки для тих, хто не знає де хлібалом поторгувати.
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12.03.2024 21:29 Відповісти

ти уявляєш, скільки людей там живе?
і вони не мажори, і не працюють у зе!поца.
ти, ****, знаєш якими шляхами вони вибираються та повертаються у свої домівки?
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12.03.2024 21:32 Відповісти


ескалатор на інститутську.
тільки. який в ньому сенс?

То хто з нас ****?
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12.03.2024 21:47 Відповісти
ти про працівників, про трутнів, на тлі україни, з пропусками, я про громадян, що платять податки, з дітьми, з домашніми тваринами, на їхнє утримання. і ті, і ті в урядовому кварталі, заблокованому військовими спорудами.
різниця, майже прірва!
то, хто з нас, ****?
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12.03.2024 21:53 Відповісти
Готовий забитися на будь-яку суму, що більшість згаданих тобою "трутнів" платить податків у рази більше ніж ти, наприклад, і зарплатню отримують не у конвертах.

Питання щодо корисності та важливості досить спірне. Наприклад, "трутень", що платить за рік пару десятків тисяч тільки військового збору точно вигідніший під час війни державі, ніж несамовитий пейсатель з білою "мінімалкою" і конвертом поза податками. Навіть, якщо у цього пейсателя є домашня тваринка.

Тому і з'явилися в СН досить дебільні ідеї відправляти на фронт тих, хто офіційно отримує менше 35 тис.

Однак, це ніфіга не пояснює, чому і тим, і іншим треба зайобуватися апхіллом, коли є працюючий ескалатор та вихід з метро прямо на Інституській.
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12.03.2024 22:03 Відповісти
афігеть!
хтось, що знаходиться на моєму утриманні, як з'ясовується, утримує мене?
ти сьогодні бухав?
чи це, від залишків розуму, що лізе з носа?
арахамія, ти?
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12.03.2024 22:13 Відповісти
Щось мені підказує що ти і себе утримуєш так собі. Але це тільки здогадки.

Просто сам порахуй скільки ти платиш податків у місяць і спробуй на цю сумму прожити. Всі ілюзії, щодо того, що ти когось утримуєш одразу зникнуть.
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12.03.2024 22:17 Відповісти
я зрозумів! вибач, обізвав тебе арахамією. ти не арахамія, ти ж відомий податківець, шавка сівковича, гетьманьцев.
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12.03.2024 22:20 Відповісти
Тада. На Інститутській же ж багато податкових. І щоб розуміти прості речі неодмінно треба бути податківцем.

Пам'ятаєш, як Мальвіна вчила Буратіну рахувати яблука? От складність цієї логіки десь така ж. І Буратіна, як і ти, ніфіга не міг зрозуміти у чому вона.
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12.03.2024 22:25 Відповісти
нєнє. я капітулюю, я визнав!
поки ти, гетьманьцев у владі, щастя, для україни не буде.
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12.03.2024 22:28 Відповісти
Ти міг би одразу мовчки поїсти лайна і більше не відкривати рота.
А так на цілу сторінку дебільного спаму...
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12.03.2024 22:31 Відповісти
оу.
про гімно та кулінарні вподобання, почалося.
то, що там, про арсенальну, інститутську, та взагалі київ?
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12.03.2024 22:38 Відповісти
Я до того, що питання зручності та доцільності цього виходу стосується виключно тих, хто туди їздить.

А твої роздуми на цю тему абсолютно до сраки. 😁

Поміркуй для різноманіття навіщо ескалатор для велосипедистів у Тронгеймі. Тільки наодинці з собою.
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12.03.2024 22:50 Відповісти
Тобто, ти розумієш, що багато людей там працює, багато людей там живе, але сенсу зручного виходу з метро на Інститутській не бачиш.
Який сенс робити зручно для людей, якщо вони можуть зайобуватись і далі?

Ні відняти, ні додати...
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12.03.2024 21:53 Відповісти
ти там був? що ти бачив, коли виходив з метро на інституцькій?
ти далі ходив? чи ти робітник, що має перепустку?
і тобі потрібно, що б метро, за київський кошт обслуговувало, цю херболу?
я навіть не підіймаю тему зсу, та підвищення тарифів метро!
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12.03.2024 21:59 Відповісти
Я там був. Я там буваю регулярно. Перепустку маю. На апхілл здоров'я вистачає і на таксі теж.

Але не всі такі, як я. Наприклад, жінкам з ноутами не дуже цікаво штурмувати підйоми. Тим більше, що припаркувати машину там теж зараз нема де.

І, якщо люди з моєї роботи не будуть туди ходити та їздити, "прості українці" почнуть жити натуральним обміном і про банківські послуги зможуть забути.
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12.03.2024 22:12 Відповісти
а, з арсенальної, не пробував?
всі інші, крім тебе, що там "був" ходять з арсенальної.
от, ***, засада, для балабола.
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12.03.2024 22:16 Відповісти
Ходити з Арсенальної тільки для того, щоб одному дебілу стало приємно?

А два верхі виходи з Хрещатика з тієї ж причини замуруватиі ескалатори розібрати?
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12.03.2024 22:19 Відповісти
от, ***, засада, для балабола!
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12.03.2024 22:26 Відповісти
Боится сученок
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12.03.2024 22:25 Відповісти
Боїться.
Але вихід на Інституську відкрили. Можливо це заслуга міської влади.
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12.03.2024 22:28 Відповісти
 
 