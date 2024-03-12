У Києві на станції метро "Хрещатик" відновить роботу вестибюль, що виходить до вул. Інститутської
Вестибюль станції метро "Хрещатик", що виходить до вул. Інститутської, відновить роботу 13 березня. Вихід з метро був закритий два роки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба КМДА.
Зазначається, що вестибюль працюватиме з 05:37 до 22:33.
Водночас вихід до вул. Архітектора Городецького лишається зачиненим для пасажирів.
Нагадаємо, що вихід до вул. Хрещатик працює з 05:40 до 22:35.
У КМДА нагадали, що в разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття. Крім того, на вхід відкриті всі вестибюлі для оперативного переміщення до станції метро як укриття.
Топ коментарі
+2 Герхард
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+1 Hrysha Hlyba #582024
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+1 Hrysha Hlyba #582024
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І тут варіантів небагато - або видиратися кожний день вгору з Хрещатика, або пензлювати з Арсенальної.
А глухий кут там тільки для тих, хто не знає де хлібалом поторгувати.
ти уявляєш, скільки людей там живе?
і вони не мажори, і не працюють у зе!поца.
ти, ****, знаєш якими шляхами вони вибираються та повертаються у свої домівки?
ескалатор на інститутську.
тільки. який в ньому сенс?
То хто з нас ****?
різниця, майже прірва!
то, хто з нас, ****?
Питання щодо корисності та важливості досить спірне. Наприклад, "трутень", що платить за рік пару десятків тисяч тільки військового збору точно вигідніший під час війни державі, ніж несамовитий пейсатель з білою "мінімалкою" і конвертом поза податками. Навіть, якщо у цього пейсателя є домашня тваринка.
Тому і з'явилися в СН досить дебільні ідеї відправляти на фронт тих, хто офіційно отримує менше 35 тис.
Однак, це ніфіга не пояснює, чому і тим, і іншим треба зайобуватися апхіллом, коли є працюючий ескалатор та вихід з метро прямо на Інституській.
хтось, що знаходиться на моєму утриманні, як з'ясовується, утримує мене?
ти сьогодні бухав?
чи це, від залишків розуму, що лізе з носа?
арахамія, ти?
Просто сам порахуй скільки ти платиш податків у місяць і спробуй на цю сумму прожити. Всі ілюзії, щодо того, що ти когось утримуєш одразу зникнуть.
Пам'ятаєш, як Мальвіна вчила Буратіну рахувати яблука? От складність цієї логіки десь така ж. І Буратіна, як і ти, ніфіга не міг зрозуміти у чому вона.
поки ти, гетьманьцев у владі, щастя, для україни не буде.
А так на цілу сторінку дебільного спаму...
про гімно та кулінарні вподобання, почалося.
то, що там, про арсенальну, інститутську, та взагалі київ?
А твої роздуми на цю тему абсолютно до сраки. 😁
Поміркуй для різноманіття навіщо ескалатор для велосипедистів у Тронгеймі. Тільки наодинці з собою.
Який сенс робити зручно для людей, якщо вони можуть зайобуватись і далі?
Ні відняти, ні додати...
ти далі ходив? чи ти робітник, що має перепустку?
і тобі потрібно, що б метро, за київський кошт обслуговувало, цю херболу?
я навіть не підіймаю тему зсу, та підвищення тарифів метро!
Але не всі такі, як я. Наприклад, жінкам з ноутами не дуже цікаво штурмувати підйоми. Тим більше, що припаркувати машину там теж зараз нема де.
І, якщо люди з моєї роботи не будуть туди ходити та їздити, "прості українці" почнуть жити натуральним обміном і про банківські послуги зможуть забути.
всі інші, крім тебе, що там "був" ходять з арсенальної.
от, ***, засада, для балабола.
А два верхі виходи з Хрещатика з тієї ж причини замуруватиі ескалатори розібрати?
Але вихід на Інституську відкрили. Можливо це заслуга міської влади.