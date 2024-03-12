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Новини Війна
2 030 18

Сікорський прокоментував слова Макрона про відправку військ в Україну: ідея полягала в тому, щоб зробити Путіна невпевненим у тому, що ми будемо робити

сікорський,радослав

Заява резидента Франції Емманюеля Макрона про можливість направлення в майбутньому військ НАТО в Україну мала на меті заплутати Путіна.

Про це глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив у Вашингтоні під час зустрічі з американськими журналістами, організованій виданням Christian Science Monitor, передає Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

"Я думаю, що ідея президента Макрона полягала в тому, щоб зробити Путіна невпевненим у тому, що ми будемо робити. Я думаю, що президент Макрон вважає, що ми трохи cамі себе відлякували, коли говорили, що будемо робити, а що ні, і це допомагало Путіну" - зазначив польський міністр.

Він додав, що "маючи справу з таким рішучим і запеклим противником, добре було б примусити його до оборони".

Дипломат підкреслив:" Якщо Україна переможе в цій війні, то це буде "кінцем Російської імперії", але якщо Захід дозволить завоювати Україну, то Росія використає потенціал України проти НАТО".

Звертаючи увагу на заклик Папи Римського Франциска до України про готовність підняти "білий прапор" щодо ведення переговорів з Росією Сікорський підкреслив, що до відваги завершити війну понтифік повинен закликати Росію.

"Я вважаю, що дуже важливо пам'ятати, хто агресор, а хто жертва" - підкреслив Сікорський.

Читайте також: Глава МЗС Польщі Сікорський до Папи Римського: Можна заохотити Путіна вивести війська з України

Автор: 

Сікорський Радослав (277) Макрон Емманюель (1509)


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Топ коментарі
+8
Клоуни бл.
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12.03.2024 21:30
+7
Якщо це блеф, навіщо про це говорити? Поляки, що з вами рашистські гроші зробили...(((
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12.03.2024 21:49
+7
Дадада. Поясніть йому, заспокойте *****. А то так його налякали, що аж самі злякались...
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12.03.2024 21:51
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Блеф?
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12.03.2024 21:29 Відповісти
Клоуни бл.
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12.03.2024 21:30 Відповісти
Шо це було,діарея?
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12.03.2024 21:33 Відповісти
польща 1а обср*лася
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13.03.2024 00:24 Відповісти
але нам зараз в першу чергу потрібні не військові НАТО, а літаки НАТО
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12.03.2024 21:35 Відповісти
111 КАБів за добу.Не дуже то на інтенсивність вплинули збиття су-34
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12.03.2024 21:36 Відповісти
а ***** вас спрймає як опонентів?
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12.03.2024 21:36 Відповісти
імпотентів? знову ти? і знову про себе?
скільки коштує миска щєй?
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12.03.2024 21:44 Відповісти
купи собі окуляри, дупка - дурепа
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12.03.2024 22:10 Відповісти
У Буданова научились? Он тоже про "кофе в Крыму" рассказывал, что бы путина запутать...
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12.03.2024 21:42 Відповісти
і як? зробили, плєшивого, невпевненим?
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12.03.2024 21:42 Відповісти
МАкрон первый понял, что надо готовиться
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12.03.2024 21:47 Відповісти
Якщо це блеф, навіщо про це говорити? Поляки, що з вами рашистські гроші зробили...(((
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12.03.2024 21:49 Відповісти
Дадада. Поясніть йому, заспокойте *****. А то так його налякали, що аж самі злякались...
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12.03.2024 21:51 Відповісти
Невідомо яка була ідея тільки після таких слів Макрона ці євробоягузи і євролицеміри наввипередки бігли перепрошувати в московського царя
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12.03.2024 22:07 Відповісти
хреновий покер від ЄС, а тут вже розмріялися про те, що хтось припре сюди свої війська захищати їх спокій, комфорт, хати і бізнеси
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12.03.2024 23:32 Відповісти
Ну тепер ***** впевнений, що ви цього робити не будете.
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13.03.2024 00:15 Відповісти
Так, а зачем когда блефуешь тут же рассказывать идею? Ох и розумныки )))
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13.03.2024 04:22 Відповісти
 
 