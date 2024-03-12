Сікорський прокоментував слова Макрона про відправку військ в Україну: ідея полягала в тому, щоб зробити Путіна невпевненим у тому, що ми будемо робити

Заява резидента Франції Емманюеля Макрона про можливість направлення в майбутньому військ НАТО в Україну мала на меті заплутати Путіна.

Про це глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив у Вашингтоні під час зустрічі з американськими журналістами, організованій виданням Christian Science Monitor, передає Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

"Я думаю, що ідея президента Макрона полягала в тому, щоб зробити Путіна невпевненим у тому, що ми будемо робити. Я думаю, що президент Макрон вважає, що ми трохи cамі себе відлякували, коли говорили, що будемо робити, а що ні, і це допомагало Путіну" - зазначив польський міністр.

Він додав, що "маючи справу з таким рішучим і запеклим противником, добре було б примусити його до оборони".

Дипломат підкреслив:" Якщо Україна переможе в цій війні, то це буде "кінцем Російської імперії", але якщо Захід дозволить завоювати Україну, то Росія використає потенціал України проти НАТО".

Звертаючи увагу на заклик Папи Римського Франциска до України про готовність підняти "білий прапор" щодо ведення переговорів з Росією Сікорський підкреслив, що до відваги завершити війну понтифік повинен закликати Росію.

"Я вважаю, що дуже важливо пам'ятати, хто агресор, а хто жертва" - підкреслив Сікорський.

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