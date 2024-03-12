Європа вже перебуває в стані гібридного конфлікту з Росією, - міністр оборони Чехії Чернохова
Міністр оборони Чехії Яна Чернохова вважає, що Європа по суті вже перебуває в стані конфлікту з Росією, яка веде проти ЄС гібридну війну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Де-факто ми уже живемо в конфлікті… Не йдеться про конвенціональні бойові дії як у минулому столітті, але ми уже втягнуті до якогось конфлікту через кібератаки, які здійснює Росія", - сказала Чернохова.
Міністр зазначила, що треба готуватися до "будь-яких сценаріїв", але закликала не поширювати паніку серед населення щодо безпосередньої загрози війни. Водночас Чернохова не стала заперечувати висновки багатьох політиків і експертів, що союзники мають 3-5-7 років, щоби привести свої армії в стан боєготовності.
"Україна власною кров'ю виграє нам час, щоб ми могли навести лад у своїй обороні, а не покладатися тільки на інших", - сказала міністр оборони та зауважила, що трохи більше 2 років тому мало хто міг очікувати, що жорстока війна буде точитися не так далеко від кордонів Чехії.
Чернохова підкреслила необхідність підтримки України. Говорячи про ініціативу Праги щодо придбання боєприпасів для України в третіх країнах за гроші ЄС, вона висловила сподівання, що в кінцевому підсумку вдасться закупити "й більше, ніж 800 тисяч" одиниць, які були анонсовані.
В першій половині дня Чернохова виступила на конференції в Празі з нагоди 25-річчя приєднання ЧР до НАТО. Там вона сказала: "Хоча Україна не є частиною НАТО, вона є ключовим союзником. І тим, хто в цей час веде найважчу боротьбу з російським експансіонізмом і агресивністю, яку Путін готовий застосувати де завгодно".
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вся оренда житла, під кацапами.
особливо в празі. стодулки, сміхов, моє вітання.
Но кацапы то воспринимают это по другому, Они смотрят в зеркало и думают, что это окно и кругом нацисты... а европа по их мнению (масс) - пособник. Им не важно, что такой точки зрения придерживаются только они, а весь мир выбрал либо противоположную позицию либо нейтральную. А та гопота бандитская - про вашу помощь не забудет, для них это лишь повод и удобный способ объяснить населению, причину следующих войн.
Падёт Украина- европа захлебнётся кровью. В интересах всей Европы не трещать, а реально оказывать поддержку Украине.