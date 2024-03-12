Європа вже перебуває в стані гібридного конфлікту з Росією, - міністр оборони Чехії Чернохова

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова вважає, що Європа по суті вже перебуває в стані конфлікту з Росією, яка веде проти ЄС гібридну війну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Де-факто ми уже живемо в конфлікті… Не йдеться про конвенціональні бойові дії як у минулому столітті, але ми уже втягнуті до якогось конфлікту через кібератаки, які здійснює Росія", - сказала Чернохова.

Міністр зазначила, що треба готуватися до "будь-яких сценаріїв", але закликала не поширювати паніку серед населення щодо безпосередньої загрози війни. Водночас Чернохова не стала заперечувати висновки багатьох політиків і експертів, що союзники мають 3-5-7 років, щоби привести свої армії в стан боєготовності.

"Україна власною кров'ю виграє нам час, щоб ми могли навести лад у своїй обороні, а не покладатися тільки на інших", - сказала міністр оборони та зауважила, що трохи більше 2 років тому мало хто міг очікувати, що жорстока війна буде точитися не так далеко від кордонів Чехії.

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Чернохова підкреслила необхідність підтримки України. Говорячи про ініціативу Праги щодо придбання боєприпасів для України в третіх країнах за гроші ЄС, вона висловила сподівання, що в кінцевому підсумку вдасться закупити "й більше, ніж 800 тисяч" одиниць, які були анонсовані.

В першій половині дня Чернохова виступила на конференції в Празі з нагоди 25-річчя приєднання ЧР до НАТО. Там вона сказала: "Хоча Україна не є частиною НАТО, вона є ключовим союзником. І тим, хто в цей час веде найважчу боротьбу з російським експансіонізмом і агресивністю, яку Путін готовий застосувати де завгодно".