Кількість постраждалих через ракетний удар у Кривому Розі збільшилася до 38, серед них 10 дітей, - ОВА
Кількість постраждалих дітей унаслідок російської ракетної атаки в Кривому Розі зросла до десяти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.
"Наразі відомо вже про 10 дітей, які постраждали внаслідок ворожої атаки по Кривому Рогу. Загалом – 38 поранених", - написав він.
Нагадаємо, унаслідок російської ракетної атаки на Кривий Ріг увечері 12 березня, попередньо, загинуло 3 людей, ще 36 зазнали поранень.
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А воно заглючило. И єго на хєр убралі з єфіра.
НАЖАЛЬ НІ ЕС НІ США не готові прийняти реальність де один народ хоче повністю знищити інший - але це факт