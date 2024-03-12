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Новини Війна
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Кількість постраждалих через ракетний удар у Кривому Розі збільшилася до 38, серед них 10 дітей, - ОВА

війна

Кількість постраждалих дітей унаслідок російської ракетної атаки в Кривому Розі зросла до десяти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Наразі відомо вже про 10 дітей, які постраждали внаслідок ворожої атаки по Кривому Рогу. Загалом – 38 поранених", - написав він.

Нагадаємо, унаслідок російської ракетної атаки на Кривий Ріг увечері 12 березня, попередньо, загинуло 3 людей, ще 36 зазнали поранень.

Дивіться: Атака на Кривий Ріг: кількість загиблих зросла до 3, постраждало 36 людей - ОВА (оновлено). ВIДЕО

Автор: 

Кривий Ріг (1362) жертви (1810) балістичні ракети (438) Дніпропетровська область (3829)


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12.03.2024 21:47 Відповісти
Сгиньте на віки уроди! Я вас проклинаю хробаки. І щоб і в пеклі вам мало було міста тварі.
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12.03.2024 21:58 Відповісти
Это месть гражданским за тёткинский рейд не иначе
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12.03.2024 22:00 Відповісти
Вілкул в говномарафоні себе на фон влучання захотів нафотошопіть.
А воно заглючило. И єго на хєр убралі з єфіра.
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12.03.2024 22:00 Відповісти
РФ нас знищить - фізично. Років через 10-15. Викрадаючи дітей і роблячи з них яничар і убиваючи нас систематично. Єдиний варіант знищити їх.

НАЖАЛЬ НІ ЕС НІ США не готові прийняти реальність де один народ хоче повністю знищити інший - але це факт
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12.03.2024 22:48 Відповісти
 
 