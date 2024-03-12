У Кривому Розі завершилась пошуково-рятувальна операція. З-під завалів врятували 9 людей, - ОВА

На місці влучання російської ракети у Кривому Розі завершилась пошуково-рятувальна операція.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, надзвичайники обстежили всі квартири пошкоджених будинків та врятували дев'ятьох тамтешніх мешканців.

"Російська атака забрала життя трьох людей. Мої щирі співчуття рідним загиблих. Кількість постраждалих ще уточнюється", - написав Лисак.

Він також розповів, що поблизу будинків розгорнуті кілька пунктів незламності. З людьми, які стали свідками ворожої атаки, працюють психологи. По допомогу до них вже звернулися понад 30 містян.

Раніше повідомлялось, що унаслідок російської ракетної атаки на Кривий Ріг увечері 12 березня загинуло 3 людей, ще 38 зазнали поранень, 10 серед них діти.

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