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У Кривому Розі завершилась пошуково-рятувальна операція. З-під завалів врятували 9 людей, - ОВА

війна

На місці влучання російської ракети у Кривому Розі завершилась пошуково-рятувальна операція.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, надзвичайники обстежили всі квартири пошкоджених будинків та врятували дев'ятьох тамтешніх мешканців.

"Російська атака забрала життя трьох людей. Мої щирі співчуття рідним загиблих. Кількість постраждалих ще уточнюється", - написав Лисак.

Він також розповів, що поблизу будинків розгорнуті кілька пунктів незламності. З людьми, які стали свідками ворожої атаки, працюють психологи. По допомогу до них вже звернулися понад 30 містян.

Раніше повідомлялось, що унаслідок російської ракетної атаки на Кривий Ріг увечері 12 березня загинуло 3 людей, ще 38 зазнали поранень, 10 серед них діти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Атака на Кривий Ріг: кількість загиблих зросла до 3, постраждало 36 людей - ОВА (оновлено). ВIДЕО

Автор: 

Кривий Ріг (1362) обстріл (28993) жертви (1810) Дніпропетровська область (3829)


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Жаль загиблих! Здоров"я постраждалим!Смерть кацапам!
показати весь коментар
12.03.2024 23:26 Відповісти
Kaцaпи не дозволяють нашому тилу забути, що в Україні все ще йде війна. А програє війну той, в кого першим попливе саме тил.
Всім добрим людям співчуття, одужання тим, хто вцілів, наснаги та корисної люті всім нам на непростому шляху до Перемоги!
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13.03.2024 01:16 Відповісти
 
 