Протягом дня росіяни обстріляли 14 громад на Сумщині: поранено 5 дітей і чоловіка

Протягом 12 березня російська армія здійснила 82 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 383 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Ворожбянська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Тростянецька, Путивльська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, обстрілів зазнали:

Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (19 вибухів) та мінометів (19 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: здійснено мінометні обстріли (10 вибухів).

Білопільська громада: зафіксовано обстріли з артилерії (51 вибух), мінометів (19 вибухів), СПГ (10 вибухів), РСЗВ (8 вибухів) та удар дроном-камікадзе типу FPV (4 вибухи).

Хотінська громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади. Також був артилерійський обстріл (6 вибухів).

Середино-Будська громада: ворог вдарив з РСЗВ (4 вибухи), мінометів (22 вибухи). Також відбулася атака дроном-камікадзе типу FPV (1 вибух).

Есманьська громада: здійснено обстріли з артилерії (7 вибухів).

Ворожбянська громада: зафіксовано обстріли з артилерії (7 вибухів).

Великописарівська громада: здійснено обстріли з артилерії (60 вибухів), мінометів (11 вибухів), обстріл з гелікоптерів ракет НАР (43 вибухи). Крім того, з літака відбулося скидання авіаційних бомб типу "КАБ" (16 вибухів). Внаслідок обстрілу поранено 5 неповнолітніх дітей.

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Тростянецька громада: зафіксовано скидання авіаційної бомби типу "КАБ" (1 вибух).

Юнаківська громада: відбулися скидання з БПЛА вибухових предметів ВОГ (4 вибухи), удар дроном-камікадзе типу FPV (1 вибух) та артобстріл (9 вибухів).

Миропільська громада: росіяни вдарили з артилерії (2 вибухи) та міномету (6 вибухів). Внаслідок мінометного обстрілу поранення отримав один житель громади.

Шалигинська громада: 11 мін скинув ворог на територію громади.

Путивльська громада: були мінометні обстріли (17 вибухів).

Новослобідська громада: росіяни вдарили з мінометів (12 вибухів) та артилерії (9 вибухів).

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