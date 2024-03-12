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"Агенція оборонних закупівель" планує придбати через систему Prozorro 154 пікапи за 206,5 млн грн

пікап

"Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони оголосила в системі Prozorro відбір постачальників для закупівлі 154 автомобілів типу Pick-Up.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Автомобілі типу Pick-Up повинні мати повний привід з колісною формулою 4х4 та вантажопідйомність не менше 0,8 тонни (з можливістю буксирування причепу повною масою не менше 0,85 тонни). Двигун дизельний з питомою потужністю не менше 136 кінських сил і відповідністю екологічним нормам не нижче рівня "ЄВРО-2".

Кузов (вантажна платформа) пікапа повинен бути металевий з можливістю розміщення в ньому особового складу у кількості не менше чотирьох людей, а також забезпечувати можливість монтажу додаткового обладнання під озброєння.

Загальна очікувана вартість – 206,5 мільйона гривень (з ПДВ). Термін постачання: до 90 календарних днів з дати підписання додаткової угоди про взяття бюджетних зобов’язань.

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Закупівля відбуватиметься шляхом застосування рамкової угоди. Це дозволить у конкурентний спосіб закуповувати техніку, не розкриваючи для загального доступу чутливу інформацію.

"Зараз "Агенція оборонних закупівель" працює над підготовкою прямих угод з виробниками пікапів. Водночас працюємо з Міноборони та народними депутатами над змінами в законодавстві, які дозволять нам укладати такі контракти", – зазначила директор "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова.

Автор: 

авто (6222) Міноборони (7455) закупівлі (3416)


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Топ коментарі
+18
Це ж було уже. По $35 000 за нові звичайні, навіть не легкоброньовані машини, які можуть і дня не прожити на передку, при тому, що у нас грошей нема - це задохрена.
Хоча, швидше за все, то будуть звичайні сраковозки для тилової пиз**ти
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12.03.2024 22:28
+11
Кирило Тимошенко хоч буде на чом їздити!
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12.03.2024 22:32
+9
Закупівля відбуватиметься шляхом застосування рамкової угоди. Це дозволить у конкурентний спосіб закуповувати техніку, не розкриваючи для загального доступу чутливу інформацію. (с).

Очевидно, під чутливою інформацією мається на увазі ціна, аби менше знали, скільки Умєров і його татарські друзі з МО зможуть заробити на цій закупівлі. Зрештою, життя в США не дешеве, треба заробляти поки "годівницю" не прикрили.
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12.03.2024 22:30
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Це ж було уже. По $35 000 за нові звичайні, навіть не легкоброньовані машини, які можуть і дня не прожити на передку, при тому, що у нас грошей нема - це задохрена.
Хоча, швидше за все, то будуть звичайні сраковозки для тилової пиз**ти
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12.03.2024 22:28 Відповісти
краще 1500 бушних, але там списдити не вдасця
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13.03.2024 00:24 Відповісти
Закупівля відбуватиметься шляхом застосування рамкової угоди. Це дозволить у конкурентний спосіб закуповувати техніку, не розкриваючи для загального доступу чутливу інформацію. (с).

Очевидно, під чутливою інформацією мається на увазі ціна, аби менше знали, скільки Умєров і його татарські друзі з МО зможуть заробити на цій закупівлі. Зрештою, життя в США не дешеве, треба заробляти поки "годівницю" не прикрили.
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12.03.2024 22:30 Відповісти
Кирило Тимошенко хоч буде на чом їздити!
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12.03.2024 22:32 Відповісти
то, вже ж заарештували, у якогось молдаванина, ауді.
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12.03.2024 22:34 Відповісти
умєров, не здавайся тимошенко!
ти ж киримли, за тобою всі тюрки.
тюрки, такі ж комерційні, як євреї!
резніков зміг, а ти ні?
на жаль, будівництво, єрмак відібрав.
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12.03.2024 22:33 Відповісти
А чи не можна закупити ці пікапи без посередників, напряму, за цінами і поставкою від виробника?
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12.03.2024 22:34 Відповісти
А заробити на чому?
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12.03.2024 22:46 Відповісти
Вже створена фірма прокладка.
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13.03.2024 06:53 Відповісти
Дивлячись яка там буде комплектація. Можливо і примочки якісь
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12.03.2024 22:34 Відповісти
Ага ! Пускова Patriot на каждом!!
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12.03.2024 22:38 Відповісти
Ну якщо реб? Двигун помошніше, та й резина ж треба на ізнос
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12.03.2024 22:44 Відповісти
🤡
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12.03.2024 22:47 Відповісти
пф,голий хай-люкс,от і вся комплектуха.
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12.03.2024 23:26 Відповісти
Хайлюкс то занадто. Голий китайський Пежо Ландтрек. На ньому навару більше.
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13.03.2024 08:45 Відповісти
Сам пікап, це ж громадська тачка, вона без нічого така сама буде як і інша, тільки вагопідіймість і проходимість вище.
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12.03.2024 22:49 Відповісти
"Сам пікап, це ж громадська тачка" Ваня ! Внеси зміни у гугл перекладач - громадським може бути обговорення , пікап - цивільним ((
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13.03.2024 00:02 Відповісти
Шой то сомнєнія берут....що вони там накупляють ?
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12.03.2024 22:49 Відповісти
Кірюша в ділі , почалося.
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12.03.2024 23:02 Відповісти
воєнкомам під сраки машинки
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12.03.2024 23:03 Відповісти
Воєнкому за статусом слабенька , вони нині лімузини вимагають , це для воєнкомовських наймитів - на будівництво гвіздки та фарбу підвозити ((
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13.03.2024 00:03 Відповісти
154.5 пікапа дуже сильно підсилить воєнкомів і їхні потужні ср*ки
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13.03.2024 01:36 Відповісти
***** ну чому не можна янки купити на ці бабки хамерів зі зберігання разом з ЗІП,а ну так американці не дадуть на лапу...
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13.03.2024 02:24 Відповісти
 
 