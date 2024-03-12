"Агенція оборонних закупівель" планує придбати через систему Prozorro 154 пікапи за 206,5 млн грн
"Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони оголосила в системі Prozorro відбір постачальників для закупівлі 154 автомобілів типу Pick-Up.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Автомобілі типу Pick-Up повинні мати повний привід з колісною формулою 4х4 та вантажопідйомність не менше 0,8 тонни (з можливістю буксирування причепу повною масою не менше 0,85 тонни). Двигун дизельний з питомою потужністю не менше 136 кінських сил і відповідністю екологічним нормам не нижче рівня "ЄВРО-2".
Кузов (вантажна платформа) пікапа повинен бути металевий з можливістю розміщення в ньому особового складу у кількості не менше чотирьох людей, а також забезпечувати можливість монтажу додаткового обладнання під озброєння.
Загальна очікувана вартість – 206,5 мільйона гривень (з ПДВ). Термін постачання: до 90 календарних днів з дати підписання додаткової угоди про взяття бюджетних зобов’язань.
Закупівля відбуватиметься шляхом застосування рамкової угоди. Це дозволить у конкурентний спосіб закуповувати техніку, не розкриваючи для загального доступу чутливу інформацію.
"Зараз "Агенція оборонних закупівель" працює над підготовкою прямих угод з виробниками пікапів. Водночас працюємо з Міноборони та народними депутатами над змінами в законодавстві, які дозволять нам укладати такі контракти", – зазначила директор "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова.
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Хоча, швидше за все, то будуть звичайні сраковозки для тилової пиз**ти
Очевидно, під чутливою інформацією мається на увазі ціна, аби менше знали, скільки Умєров і його татарські друзі з МО зможуть заробити на цій закупівлі. Зрештою, життя в США не дешеве, треба заробляти поки "годівницю" не прикрили.
ти ж киримли, за тобою всі тюрки.
тюрки, такі ж комерційні, як євреї!
резніков зміг, а ти ні?
на жаль, будівництво, єрмак відібрав.