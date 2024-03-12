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Новини Війна
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Візит Дуди та Туска в США пов’язаний з "передвоєнною ситуацією" у світі

туск,дональд

Спільна зустріч президента і прем’єр-міністра Польщі Анджея Дуди і Дональда Туска з главою Білого Дому Джо Байденом не стільки з нагоди 25-річчя вступу Польщі до НАТО, скільки через "передвоєнну ситуацію" у світі.

Про це Туск заявив у інтерв’ю для TVN24, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ці зустрічі і наш спільний з президентом Дудою візит до США не тому, що це ювілей (25-річчя вступу Польщі до НАТО - Ред.). а тому, що для когось це воєнна ситуація, а для всього світу - передвоєнна",- зазначив прем'єр.

Водночас він назвав символічним візит до США, оскільки попри гострий політичний конфлікт в Польщі, у питаннях безпеки, ставлення до Росії, України, щодо трансатлантичних зв’язків польська влада й опозиція говорять одним голосом.

Він підкреслив, що хотів би, аби інші союзники, зокрема США, могли про себе так само сказати: що незважаючи на результати виборів і те, хто перебуває при владі, солідарність в межах НАТО збережеться.

"Я хотів би про це сьогодні доволі чітко почути від президента (Байдена - Ред.)",- наголосив Туск.

Він зазначив, що Польща зараз "не перебуває під безпосередньою загрозою", але визнав, що в минулому траплялися "інциденти, особливо у повітрі".

Читайте: Польські фермери зустрілися з Туском: Остаточного порозуміння з урядом немає

"Немає сумніву, що Росія не є і не буде миролюбною щодо Заходу, щодо НАТО, особливо щодо східного флангу НАТО, включаючи Польщу. Але все одно виглядає дуже малоймовірним, що Росія наважиться вступити у відкритий конфлікт з НАТО",- відзначив політик.

Однак очільник польського уряду не виключив агресії Росії проти НАТО у випадку, якщо Північноатлантичний альянс "практично перестане функціонувати".

Він додав, що зараз усі концентруються на тому, щоб не реалізувався "чорний сценарій" в Україні. За його словами, напередодні він мав декілька розмов з представниками американської адміністрації, які відповідають за безпеку США.

"Усі насамперед зосереджені на тому, щоб CША розблокувати гроші для України", - сказав прем'єр.

На його думку, сьогодні є "відповідна атмосфера, щоб мобілізувати один одного та інших партнерів для допомоги Україні".

"Щоб ми не припускали, що цей поганий сценарій (в Україні - Ред.) реалізується", - резюмував Туск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європа перебуває у передвоєнній епосі, немає причин капітулювати перед злом, - Туск

Автор: 

США (23303) Туск Дональд (543)


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Топ коментарі
+12
Як блокувати кордон - це нормально. А як запахло смаженим - бігом просити допомоги .Не суки?
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12.03.2024 22:48
+9
Передвоєнна ситуація!?

Вони не у курсі, що війна вже давно йде? Ці поляки такі хитрі, чи такі дурні?
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12.03.2024 22:47
+8
у Європі всіх охопив страх втратити Америку. Звісно крім мушкетера Шарля де Макрона.
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12.03.2024 22:55
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Передвоєнна ситуація!?

Вони не у курсі, що війна вже давно йде? Ці поляки такі хитрі, чи такі дурні?
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12.03.2024 22:47 Відповісти
Ні пані Іренка , це вони за третю світову . А тут ще ось це --https://expres.online/podrobitsi/u-sviti-mozhe-spalakhnuti-noviy-konflikt-bloomberg
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12.03.2024 22:57 Відповісти
Світ стоїть на порозі великих охуітєлних історій освобождєній. Але все можливо вирішити допомогою Україні та тлумаками Китаю .
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12.03.2024 22:47 Відповісти
Як блокувати кордон - це нормально. А як запахло смаженим - бігом просити допомоги .Не суки?
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12.03.2024 22:48 Відповісти
Це не вони просити. Це Байден покликав цих хлопців, щоб насварити за блокаду кордону з Україною, зокрема.
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12.03.2024 23:33 Відповісти
Можливо і так, але коли просила Україна їм було м"яко кажучи по...уй, а як погукали штати то як банлерлоги перед Каа побігли не спотикаючись.
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12.03.2024 23:44 Відповісти
Саме так - погнали як хлопчики на побігеньках.
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12.03.2024 23:46 Відповісти
у Європі всіх охопив страх втратити Америку. Звісно крім мушкетера Шарля де Макрона.
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12.03.2024 22:55 Відповісти
У макрона и англичан есть яо,у одних 70 ракет у других 230,толстых минитменов.им полегче будет)
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12.03.2024 22:58 Відповісти
Ось й аргумент всім озброюватися ядерною зброєю й тоді всілякі "освободительные войны" перестануть мати жодний сенс, оскільки ніхто не захоче жити в радіоактивному світі.
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12.03.2024 23:07 Відповісти
Америку європейці не втратять навіть з Трампом. Це буде самогубство і для Трампа і для його країни.
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12.03.2024 23:03 Відповісти
У Макрона ядерна зброя є.
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12.03.2024 23:07 Відповісти
До того ж недавно здається нову ракету, яка може нести ядерну начинку розробили і успішно випробували.
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12.03.2024 23:18 Відповісти
Важко згадати офіційний візит одночасно президента і премʼєр-міністра. Здається скоро у польських фермерів будуть нові американські рації
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12.03.2024 23:12 Відповісти
Поляки у геополітичному плані завжди були більше орієнтовані на США, ніж на Європу. Зараз, коли США теоретично морозяться щодо військових дій у Європі Польша хоче вияснити вона по'вязалась з красивими чи розумними. Польша ,,мислєнно,, з США, але географічно поряд з Росією і співпраця в області оборони мала би бути з європейськими країнами.
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12.03.2024 23:14 Відповісти
Хитрожопые ляхи торгуют с парашей а потом едут жаловаться дяде Сэму
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12.03.2024 23:17 Відповісти
Хитре польське теля хоче у двох маток ссати. Ніяк не можуть визначитись: вони уже з кацапами чи ще у демократичному таборі разом з США). Гірше китайців ті польські Дудар з Тузом.
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13.03.2024 01:50 Відповісти
Байден відмовився надсилати американські війска на польсько -український кордон .ось основна причина чого "польські пшеяцєлі російскего куйла " поперлися в США.Будуть переконувати американців в необхідності захисту польської границі від України війсками США.(((https://censor.net/ua/news/3478135/bayiden_ne_vysylatyme_dodatkovi_viyiska_na_kordon_polschi_bloomberg
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12.03.2024 23:39 Відповісти
Ахахах, ці два польські сцикуни побігли у США просити додаткових сто тисяч американських військових щоб захистити їхню країну, бо та "найпотужніша армія у Європі", якою хизувалися всі польські змі ще рік тому, виявилася пшиком. Із обіцяних 350 тисяч польської армії, курвам не вдалося зібрати навіть 200 тисяч.
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13.03.2024 08:42 Відповісти
 
 