Візит Дуди та Туска в США пов’язаний з "передвоєнною ситуацією" у світі

Спільна зустріч президента і прем’єр-міністра Польщі Анджея Дуди і Дональда Туска з главою Білого Дому Джо Байденом не стільки з нагоди 25-річчя вступу Польщі до НАТО, скільки через "передвоєнну ситуацію" у світі.

Про це Туск заявив у інтерв’ю для TVN24, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ці зустрічі і наш спільний з президентом Дудою візит до США не тому, що це ювілей (25-річчя вступу Польщі до НАТО - Ред.). а тому, що для когось це воєнна ситуація, а для всього світу - передвоєнна",- зазначив прем'єр.

Водночас він назвав символічним візит до США, оскільки попри гострий політичний конфлікт в Польщі, у питаннях безпеки, ставлення до Росії, України, щодо трансатлантичних зв’язків польська влада й опозиція говорять одним голосом.

Він підкреслив, що хотів би, аби інші союзники, зокрема США, могли про себе так само сказати: що незважаючи на результати виборів і те, хто перебуває при владі, солідарність в межах НАТО збережеться.

"Я хотів би про це сьогодні доволі чітко почути від президента (Байдена - Ред.)",- наголосив Туск.

Він зазначив, що Польща зараз "не перебуває під безпосередньою загрозою", але визнав, що в минулому траплялися "інциденти, особливо у повітрі".

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"Немає сумніву, що Росія не є і не буде миролюбною щодо Заходу, щодо НАТО, особливо щодо східного флангу НАТО, включаючи Польщу. Але все одно виглядає дуже малоймовірним, що Росія наважиться вступити у відкритий конфлікт з НАТО",- відзначив політик.

Однак очільник польського уряду не виключив агресії Росії проти НАТО у випадку, якщо Північноатлантичний альянс "практично перестане функціонувати".

Він додав, що зараз усі концентруються на тому, щоб не реалізувався "чорний сценарій" в Україні. За його словами, напередодні він мав декілька розмов з представниками американської адміністрації, які відповідають за безпеку США.

"Усі насамперед зосереджені на тому, щоб CША розблокувати гроші для України", - сказав прем'єр.

На його думку, сьогодні є "відповідна атмосфера, щоб мобілізувати один одного та інших партнерів для допомоги Україні".

"Щоб ми не припускали, що цей поганий сценарій (в Україні - Ред.) реалізується", - резюмував Туск.

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