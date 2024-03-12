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Мирні плани щодо війни в Україні без участі РФ не дадуть жодних результатів, - Ердоган

ердоган

Президент Туреччини Реджер Таїп Ердоган вважає, що мирні переговори щодо війни в Україні, які виключають Росію, не дадуть жодних результатів.

Про це Ердоган сказав 12 березня на зустрічі з іноземними послами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Висловлюючи нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, ми вже говорили, що мирні плани, які виключають Росію, не дадуть жодних результатів", – сказав Ердоган, маючи на увазі запланований на цей рік глобальний "саміт миру" у Швейцарії.

Також Ердоган заявив, що, на думку Туреччинии, "слід уникати кроків, які можуть загострити конфлікти в регіоні, які можуть поширитися і на НАТО", не уточнивши, що має на увазі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина готова прийняти мирний саміт за участю Росії, - Ердоган

Автор: 

Туреччина (3605) Ердоган Реджеп Таїп (947) переговори з Росією (1233)


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Топ коментарі
+47
у тому, що до рф треба йти з планом її виходу і репарацій, а не за переговорами. Формат без рф потрібен для того щоб згуртувати цивілізовані країни і створити умови за яких думка рф не матиме значення. Невже так складно?
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12.03.2024 22:55
+37
Тоді подзвони курдам, вибачся і підпиши мирний договір. Мудак.
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12.03.2024 22:54
+33
Ой ***** діду ти обівся кебабів. Знову за старе…
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12.03.2024 22:49
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Ой ***** діду ти обівся кебабів. Знову за старе…
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12.03.2024 22:49 Відповісти
у тому, що до рф треба йти з планом її виходу і репарацій, а не за переговорами. Формат без рф потрібен для того щоб згуртувати цивілізовані країни і створити умови за яких думка рф не матиме значення. Невже так складно?
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12.03.2024 22:55 Відповісти
Гітлер теж думав, що він непереможний.
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12.03.2024 23:39 Відповісти
Ти не заблукав, номерний?
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12.03.2024 23:41 Відповісти
ПШНХй, ублюдок. Ц
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12.03.2024 23:46 Відповісти
В тебе одне імʼя? Ти пес?
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12.03.2024 23:47 Відповісти
Заісно, Україна переможе.
А РФ програе у цій війні.

Фінал вже зрозумілий.
Невідомі тілько деталі-коли і як.

Репараціі кацапстан буде платити поколіннями.


Бо тих 300 млрд. Що зараз заморожені на заході НЕ вистачить.

Рашісти нанесли руйнувань Україні значно більше ніж гітліровці.
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12.03.2024 23:48 Відповісти
Класний план. Але як добитись його реалізації, якщо наші Західні партнери проти цього? Ми досі не отримали жодного Ф-16, лише пусті обіцянки. Не кажучи вже про решта усього необхідного... РФія досі торгує своїм газом і нафтопродуктами з більшою частиною світу, щодня отримуючи за це мільярди доларів на війну із нами. Чим досягати "капітуляції рф"? Українцями з автоматами в окопах (яких явно не стає більше з плином війни)?
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13.03.2024 09:27 Відповісти
Йде до того, що поразка буде груповою: Рашка, Сі , Кіми, Хамас, Аятолли, Бацька... Але перед цим буде значна ескалація і пробудження сплячих у ситості демократій.
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13.03.2024 12:33 Відповісти
https://suspilne.media/609795-erdogan-vidmovlaetsa-vid-podalsih-kontaktiv-iz-netanagu/ Ердоган відмовляється від подальших контактів із Нетаньягу

перемовини так перемовини, усіх з усіма, а то воно перебирає, а за інших буде вирішувати.
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12.03.2024 22:58 Відповісти
У тому, що домовлятися з ворогом краще тоді, коли він лежить у калюжі крові.
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12.03.2024 22:59 Відповісти
Дядя Ердоган. Кожен день РФ викрадає одних дей і вбиває інших - ціль щоб НЕ ЛИШИЛОСЬ Українськиї дітей а значить і українців років через 20. Про шо ти говориш? Для РФ всі ці папірці - щоб лаврову було чим підтертись
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12.03.2024 22:50 Відповісти
Ну якщо такі країни як США, Велика Британія, Німеччина, Франція не прагнуть капітуляції російських військ в Україні і досі не надали нам далекобійні ракети, авіацію, танки у достатній кількості (для звільнення всієї території України) - то що може зробити Ердоган у такому випадку?
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13.03.2024 09:19 Відповісти
Как же надоела эта политика. Надо всегда читать между строк. Ну не может султан сказать прямо " я хочу быть посредником для России чтобы поиметь с нее выгоду для себя".
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12.03.2024 22:51 Відповісти
А їм яка різниця? Президент поїздить по світу, овації, якісь бали в рейтинг, кулуарні зустрічі. А те що ця формула миру в даних умовах недієздатна і дурним мабуть ясно, але ж не для того все..
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12.03.2024 22:51 Відповісти
нехай би ердоган назвав параметри миру від *****, щоб зрозуміти... та ні, щоб він сам зрозумів, як він бреше.
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12.03.2024 22:53 Відповісти
Тоді подзвони курдам, вибачся і підпиши мирний договір. Мудак.
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12.03.2024 22:54 Відповісти
Після поїздки зеленого бубона в Туреччину "миротворці" занадто активізувалися. Мабуть точно з янетряпки видавили згоду на вимоги кремлядєй.
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12.03.2024 22:55 Відповісти
Мирні плани найбільш сприятливо складатимуться на руїнах або РФ, або України.

Інакше вже ніяк.
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12.03.2024 22:58 Відповісти
Як цей старий торгаш дістав. Можна подумати за участі рфії будуть якісь результати, крім хамства та ультиматумів
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12.03.2024 22:58 Відповісти
Як казала моя бабуся, тупий, як турок.
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12.03.2024 22:59 Відповісти
Коли кажуть ніяких домовленностей про Україну БЕЗ України, то Ердоган сприймає це як ніяких домовленностей про Україну БЕЗ Туреччини. Цікаво, який гедзь для цього його кусав?
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12.03.2024 23:03 Відповісти
Один старий пеньок пропонує білим прапором махати, другий мир з терористами обговорювати! Все це будемо обговорювати після виведення кацапських військ з нашої території! Крапка!
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12.03.2024 23:06 Відповісти
Росія збирається побудувати другу атомну електростанцію в Туреччині.Будівництво АЕС, згідно з офіційною позицією Анкари, називають прикладом «найбільшої співпраці в історії турецько-російських відносин». При цьому турецька атомна електростанція з самого початку на 100 відсотків належала російській державній корпорації «Росатом». У контракті на будівництво було передбачено, що в майбутньому атомна електростанція має залишитися переважно у власності Росії.

Туреччина, країна НАТО, прагне більшої незалежності в енергетичній політиці. Вже кілька років поспіль планується будівництво другої атомної електростанції в північному місті Синоп на узбережжі Чорного моря, прямо навпроти російського узбережжя.
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12.03.2024 23:07 Відповісти
На думку експертів, такий крок посилить енергетичну залежність Туреччини від Росії та ще більше загострить її і без того непрості відносини із Заходом. Поки західні країни працюють над тим, щоб мінімізувати свою залежність від російських енергоносіїв та диверсифікувати постачання на тлі війни в Україні, Туреччина продовжує покладатися насамперед на Москву.
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12.03.2024 23:08 Відповісти
За останні два роки Туреччина стала одним із найважливіших імпортерів російських енергоносіїв, маючи можливість користуватися знижками до 30% на товари з РФ. Згідно з аналізом інформаційного агентства Reuters, турецька влада та компанії збільшили імпорт російської нафти, заощадивши близько $2 млрд у 2023 році.

Сьогодні Туреччина отримує близько 40% імпортованого природного газу з Росії.
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12.03.2024 23:12 Відповісти
Тотальне самовстромляння у кожну дірку та ще й за відсутності мозку теж не дасть жодних результатів.
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12.03.2024 23:07 Відповісти
Первый раз слышу что нужно преступника назначать в комиссию по расследованию преступлений им же совершенных. Ердоган никак не может успокоиться что такой выгодный для него зерновой договорняк накрылся от которого он брал как с Украины и с рашки 20% себе мзды
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12.03.2024 23:13 Відповісти
К тому же Ердогану намного удобнее чтобы Украина была под кремлевским режимом. Чтобы договариваться за украинские товары или рынки через москву. Потому что если Украина станет членом ЕС то Едику придется учитывать многие правила и законы ЕС по которым туркам аж никак не хочется жить.
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12.03.2024 23:18 Відповісти
так ето самоє, . . .

турецький спецназ діяв на території окдб в Карабасі, то це хіба не був конфлікт росії з НАТО ?

турецькі вояки - це вояки НАТО
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12.03.2024 23:13 Відповісти
Всі висновки роблять в залежності від політичної необхідності.
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12.03.2024 23:18 Відповісти
Пєрдоган іде нахдо папи
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12.03.2024 23:22 Відповісти
"Висловлюючи нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, ми вже говорили, що мирні плани, які виключають Росію, не дадуть жодних результатів", - сказав Ердоган,прорашистський холуй .котрий підтримує куйла з 2014року висловлює підтримку суверинітету і територіальної цілосності України....Якщо підтримуєш.то так і скажи-"Куйло іди накуй з України" турецька потвора фальшива.
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12.03.2024 23:26 Відповісти
Хитрый какой, всё о гешефте думает за счёт Украины.
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12.03.2024 23:32 Відповісти
Ердоган, віддай русні частину Турції, а згодом роби з ними "мирний план".
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12.03.2024 23:38 Відповісти
Так, русня хоче Стамбул ( Константінополь), який вони називають «Царьгрод»

Прояви мирні наміри єрдаган - віддай Стамбул
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12.03.2024 23:54 Відповісти
самый лучший мирный план это по 10 уничтоженных рашистких нпз и нефтебаз ежедневно. мир наступит сам через несколько месяцев и останется таковым на десятилетия.
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12.03.2024 23:43 Відповісти
Педрогано треба парашi помiдори продавати скоро, ось i заметушився.
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12.03.2024 23:44 Відповісти
Ну, аби світ склепав ящик тупорилому ***** війна не потрібна, тож це наймирніший план, а "пообідати" йому й Кремль насипе, там це відпрацьовано. АРХ М
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13.03.2024 00:35 Відповісти
Ще один папа римський.
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13.03.2024 02:52 Відповісти
Один озабоченный турок...
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13.03.2024 02:54 Відповісти
Иноверцы ! Χγли !
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13.03.2024 08:14 Відповісти
Логично, но пока нереально...
Условия от раши слишком фиговые.
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13.03.2024 04:20 Відповісти
Ердоган вже відчуває повернення трампа.І за скорійші перемовини почав потроху балакати після того як в Аміреці почалась підготовка до виборів.А трамп почав підминати під себе залишки адекватних респів.
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13.03.2024 04:29 Відповісти

)(уйло,Реджеп раз так завзято працюєш на мене, то і
отримаєш величезний БАКШИШ (30 срібняків для Юди)
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13.03.2024 05:26 Відповісти
"мирні переговори щодо Другої Світової Війни, які виключають думку Гітлера, не дадуть жодних результатів"
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13.03.2024 06:12 Відповісти
Читаешь про эрдогана, не забывай и алиева также. Весь росейски нефть и газ идет через азеро-турецкую инфраструктуру. Путин подарил Карабах алиеву а взамен в руках путлера стал топором для армян. И опять тот же Макрон смешал их карты, начав военное сотрудничество с Арменией.
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13.03.2024 06:41 Відповісти
Якщо ти такий "крутий переговорник", то звернись до кацапстану, щоб він вивів свої війська з України, а потім сісти за переговорипро контрибуції тощо
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13.03.2024 06:56 Відповісти
Ердоган не бажає мирних переговорів з курдами ! Принцип "Роби як я!" не працює !
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13.03.2024 07:27 Відповісти
Як діктатори друг друга держаться ! Скоро і Зеленський попаде в цей клуб !
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13.03.2024 08:13 Відповісти
Ердонан ніби підтримує Україну на словах
Але говорить про те що треба говорити з Росією
Росія не визнає і не буде визнавати Україну навіть коли звільнять від кацапів
Так вони весь світ ненавидять це такий народ
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13.03.2024 08:59 Відповісти
Ердоган не може примусити США, Британію чи Німеччину надати Україні, Шторми, Томагавки, Тауруси в сотенних кількостях, іще десятки Хаймарсів, Петріотів і хоча би сотню Ф-16 та Абрамсів.
Ердоган не може змусити Китай чи Іран з КНДР припинити будь-яку допомогу для РФії.
Ердоган не може самостійно вирішити питання входження України в НАТО.
А лише при всіх цих умовах можна змусити кацапів повністю вийти з Української території і забути Україну як страшний сон
Тому Ердоган, підтримуючи Україну, чітко розуміє, що при таких обставинах, як зараз, ведення розмов про мир в Україні за спиною у злочинців Кремля, не призведе до жодного позитивного результату.
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13.03.2024 09:10 Відповісти
Якщо він сам це розуміє ( а він не дурак й я впевнений, що розуміє), то для чого ця болтовня? Типу, я за мир у всьому світі?
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13.03.2024 09:41 Відповісти
Саме так, він політик високого рівня і повинен щось говорити. В першу чергу, для свого електорату.
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13.03.2024 09:47 Відповісти
Участь немитої, чи того, що від неї залишиться, полягатиме у підписанні капітуляції.
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13.03.2024 09:01 Відповісти
Ердоган просто констатував факт, як би ми зараз до цього не відносилися. На жаль, ані всілякі економічні санкції, ані затяжна війна чи псевдоізоляція росіян, (про яку нам твердять, але де факто її майже немає) не призвели до того, щоб кремль опинився у безвихідному для себе положенні і йому можна було ставити умови чи ультиматимуми...
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13.03.2024 09:02 Відповісти
Справа в тому, що кремлівській шайці давати задню вже не вийде. Вони - міжнародні воєнні злочинці, котрі розуміють, що, як тільки війна припиниться, то за них візьмуться. Отже, поки вони живі й при владі, війна буде продовжуватись.
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13.03.2024 09:39 Відповісти
Їх можна було би змусити "дати задню", лише поставивши у безвихідне положення на фронті. Але для цього потрібна безкомпромісна і безпрецедентна допомога від Заходу, якої не було раніше. Та навіть при цьому, для кремлівських злочинців залишались би варіанти у вигляді тактичної ядерної зброї - але це вже зовсім інший рівень війни і хто-зна якби воно розвивалось далі...
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13.03.2024 09:51 Відповісти
Мирні переговори можливі, але не з кремлівськими воєнними злочинцями. Інакше в очах світу це їх легітемізує. Тобто, можна вбити тисячі невинних людей, а потім тебе запрошують на переговори. Але ж це нісенітниця.
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13.03.2024 09:36 Відповісти
Реалізація плану без РФ дуже проста - багато ******** зброї, а наші герої все зроблять.
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13.03.2024 09:37 Відповісти
З часом Ердоган таки примкне до осі рф-китай-іран-кндр. Це лише питання часу.
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13.03.2024 09:44 Відповісти
слова здорової людини : нічого про Україну без України

слова курільщіка : нічого про Україну без росії

а якщо серйозно, пердоган просто коментує стан на зараз.
коли раша зазнає поразки, всі ці пердогани, орбани, папи заспівають іншої пісні.
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13.03.2024 10:32 Відповісти
Скажіть будь ласка чьому він винен підтримувати україну.Попри всі негаразди з економікою і фінансами Ердоган на посту презідента не скарочував армію,не залишав військові коорпораціі без замовлень.
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13.03.2024 11:22 Відповісти
А це говорить про те що об країну,яка обрала замість арміі,мови,віри тупого кацапмького блазня будуть витарати ноги усі.Ви б собі уявили щоб Ердоган назвав Турцію простітуткой,коран-ще якимось словом,чи каверкав би турецьку мову.
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13.03.2024 11:17 Відповісти
Так закрой для нефтяных танкеров перевозящих российскую нефть Босфорский пролив и война сразу закончится!Присоединись наконец к западным санкциям против СвиноРоссии!Не будь ты гнидой Эрдоган!
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13.03.2024 14:48 Відповісти
 
 