Мирні плани щодо війни в Україні без участі РФ не дадуть жодних результатів, - Ердоган

Президент Туреччини Реджер Таїп Ердоган вважає, що мирні переговори щодо війни в Україні, які виключають Росію, не дадуть жодних результатів.

Про це Ердоган сказав 12 березня на зустрічі з іноземними послами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Висловлюючи нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, ми вже говорили, що мирні плани, які виключають Росію, не дадуть жодних результатів", – сказав Ердоган, маючи на увазі запланований на цей рік глобальний "саміт миру" у Швейцарії.

Також Ердоган заявив, що, на думку Туреччинии, "слід уникати кроків, які можуть загострити конфлікти в регіоні, які можуть поширитися і на НАТО", не уточнивши, що має на увазі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина готова прийняти мирний саміт за участю Росії, - Ердоган