Мирні плани щодо війни в Україні без участі РФ не дадуть жодних результатів, - Ердоган
Президент Туреччини Реджер Таїп Ердоган вважає, що мирні переговори щодо війни в Україні, які виключають Росію, не дадуть жодних результатів.
Про це Ердоган сказав 12 березня на зустрічі з іноземними послами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Висловлюючи нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, ми вже говорили, що мирні плани, які виключають Росію, не дадуть жодних результатів", – сказав Ердоган, маючи на увазі запланований на цей рік глобальний "саміт миру" у Швейцарії.
Також Ердоган заявив, що, на думку Туреччинии, "слід уникати кроків, які можуть загострити конфлікти в регіоні, які можуть поширитися і на НАТО", не уточнивши, що має на увазі.
Топ коментарі
+47 Anton Strashevskiy
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А РФ програе у цій війні.
Фінал вже зрозумілий.
Невідомі тілько деталі-коли і як.
Репараціі кацапстан буде платити поколіннями.
Бо тих 300 млрд. Що зараз заморожені на заході НЕ вистачить.
Рашісти нанесли руйнувань Україні значно більше ніж гітліровці.
перемовини так перемовини, усіх з усіма, а то воно перебирає, а за інших буде вирішувати.
Інакше вже ніяк.
Туреччина, країна НАТО, прагне більшої незалежності в енергетичній політиці. Вже кілька років поспіль планується будівництво другої атомної електростанції в північному місті Синоп на узбережжі Чорного моря, прямо навпроти російського узбережжя.
Сьогодні Туреччина отримує близько 40% імпортованого природного газу з Росії.
турецький спецназ діяв на території окдб в Карабасі, то це хіба не був конфлікт росії з НАТО ?
турецькі вояки - це вояки НАТО
Прояви мирні наміри єрдаган - віддай Стамбул
Условия от раши слишком фиговые.
)(уйло,Реджеп раз так завзято працюєш на мене, то і
отримаєш величезний БАКШИШ (30 срібняків для Юди)
Але говорить про те що треба говорити з Росією
Росія не визнає і не буде визнавати Україну навіть коли звільнять від кацапів
Так вони весь світ ненавидять це такий народ
Ердоган не може змусити Китай чи Іран з КНДР припинити будь-яку допомогу для РФії.
Ердоган не може самостійно вирішити питання входження України в НАТО.
А лише при всіх цих умовах можна змусити кацапів повністю вийти з Української території і забути Україну як страшний сон
Тому Ердоган, підтримуючи Україну, чітко розуміє, що при таких обставинах, як зараз, ведення розмов про мир в Україні за спиною у злочинців Кремля, не призведе до жодного позитивного результату.
слова курільщіка : нічого про Україну без росії
а якщо серйозно, пердоган просто коментує стан на зараз.
коли раша зазнає поразки, всі ці пердогани, орбани, папи заспівають іншої пісні.