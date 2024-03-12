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У нас була готовність до вивезення золотовалютного резерву України за кордон, - Пристайко про дії влади на початку повномасштабного вторгнення

пристайко

Експосол України у Великій Британії Вадим Пристайко розповів про дії влади на початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, про вивезення золотовалютного резерву України за кордон

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Українській правді" розповів Вадим Пристайко - посол України у Великій Британії з 2020 до липня 2023 року.

Відповідаючи на запитання Романа Кравця "Чи правда, що в лютому 2022 року розглядався варіант про вивезення золотовалютного резерву України за кордон і ви брали участь у переговорах про це?", Пристайко зазначив:

"Це наш обов'язок був – врятувати взагалі все, що можна було врятувати. Ми справді вели розмови з банком Англії, з керівниками нашого Нацбанку, міністерства фінансів про те, як це можна зробити.

До цього не дійшло. Але готовність була".

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Автор: 

вторгнення (380) золотовалютний резерв (278) Пристайко Вадим (498)


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Топ коментарі
+35
ТА ми всі в курсі що із всіх думок у вас лиш вивести золото закордон)

Чи цікаво вам було вивезти дітей із зони бойових дій? - НІ це такое....подумаєш. А от "прибарахлітца" - це друге діло
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12.03.2024 23:07
+29
Тварюки!
А евакуйовувати цивільних людей, організовувати оборону, у вас такі плани були?
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12.03.2024 23:08
+17
Єрмак готувався нагороду отримати,нарк в бункері чекав яника владу передати.Але трохи пішло не так
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12.03.2024 23:09
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ТА ми всі в курсі що із всіх думок у вас лиш вивести золото закордон)

Чи цікаво вам було вивезти дітей із зони бойових дій? - НІ це такое....подумаєш. А от "прибарахлітца" - це друге діло
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12.03.2024 23:07 Відповісти
Єрмак готувався нагороду отримати,нарк в бункері чекав яника владу передати.Але трохи пішло не так
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12.03.2024 23:09 Відповісти
бо люди буди є та будуть ***** владі
головне реєстри та рахунки в хмару
а золотішко та нам в літаки і накуй за кордрн
ну, так як заощадження та золотовалютні запаси ссср на трільйони баксів
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13.03.2024 00:22 Відповісти
Ще багато буде цікавих історій .Політ фантазій він такий-немає меж
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12.03.2024 23:08 Відповісти
Т е готовились сладко жить «правительством в изгнании» с золтовалютными резервами и секретутками???? Я правильно понял??!!
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13.03.2024 00:52 Відповісти
Тварюки!
А евакуйовувати цивільних людей, організовувати оборону, у вас такі плани були?
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12.03.2024 23:08 Відповісти
Люди у нас - золото. Особливо представники "білої кістки".
(сякається розчулено)
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12.03.2024 23:09 Відповісти
Мабуть дійсно хотіли втекти з грошима держави, а потім побачили що люди взялися досить успішно битися з росіянами і подумали, а навіщо напружуватися можна і на місці золотовалютний запас собі до кишень перекладати. Головне щоб маріонетка незламно вечірні відео для простих громадян випускала.
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12.03.2024 23:13 Відповісти
Він задовбав цими відосиками. Цікаво, скільки людей їх дивляться.
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13.03.2024 00:15 Відповісти
Дристайко.
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12.03.2024 23:14 Відповісти
Це що нам попередження,щоб не дивувались, коли щось випливе з цієї серії!Не знаю віри чи не вірити,тарологи кажуть,що в цьому році ці упирі вивезуть з України купу грошей!
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12.03.2024 23:14 Відповісти
Всі знають вашу ультрапатріотичну любов до золотовалютного запасу України. Це не новина я думаю.
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12.03.2024 23:15 Відповісти
Та ніхто й не сумнівався,ви це любите і вмієте.Навіть загрози окупації не потрібно!
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12.03.2024 23:16 Відповісти
Ну у Яника теж була така угода. Тільки вона була з Роісєй.

Мрію, яка сама могла себе вивезти, евакуювати не змогли, а ЗВР змогли б.
Ага. Вірю.
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12.03.2024 23:16 Відповісти
А тут з ким була ?
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13.03.2024 07:21 Відповісти
Судячи з того, що співає це Пристайко, з ВБ мабуть.
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13.03.2024 08:27 Відповісти
Золотовалютний резерв України зник би, як і золото Полуботка.
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12.03.2024 23:18 Відповісти
Не вперше. Один "крєпкій хозяйствєннік" таке вже робив у 2014-му.
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12.03.2024 23:20 Відповісти
Краше б думали, як людей з Бучі врятувати, ане золото у офшори викрасти...гниди зелені
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12.03.2024 23:21 Відповісти
Так . Вивезти. Та жити на нього як уряд у вигнанні. Довгі багаті та щасливі роки без усіляких там борців з корупцію.
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12.03.2024 23:22 Відповісти
"Це наш обов'язок був - врятувати взагалі все, що можна було врятувати" - ******** история! Людей спасать - такого обязательства небыло?
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12.03.2024 23:23 Відповісти
Кому треба ті бандерівці ?
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13.03.2024 07:20 Відповісти
Хто б сумнівався, "уряд у вигнанні, верхи на золотовалютному резерві", це максиму що планувала влада. Підготовка планів вивозу резервів, це вам не підготовка евакуації населення та оборони України! Ото мабуть того Зезедент і став Боневтіком - в його евакуаційного транспорту колеса повідпадали від перевантаження золотом і готівковою валютою. Або по музеям крутився збираючи саме цінне, та не встиг на рейс до мамиРімипапиСаші.
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12.03.2024 23:25 Відповісти
А знищена "Мрія", скіфське золото з Мелитополя, азовці, житомирська траса...

У влади тисячі довічних вироків.

Вибори. Негайно
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12.03.2024 23:30 Відповісти
а, може, хунту з патріотичних генералів?
Ні? Бо там місця для юдьки не знайдеться...
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12.03.2024 23:34 Відповісти
всі коменти з матюками на адресу влади ЄрЗе так чи інакше свідчать, чому не можна було допускати повномасштабного вторгнення касапів.

Але ж цей допуск почався 5 років тому, навіть попри попередження, що таке може статись.
І сталось...
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12.03.2024 23:31 Відповісти
Повиповзали зелені майстри художнього свисту по вухах. Окрім розминування, роззброєння, брехні та деребану марафонські чуперадла ні на що не здатні.
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12.03.2024 23:35 Відповісти
от чим займалася влада замість того, щоб мінувати і укріплювати кордони
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12.03.2024 23:35 Відповісти
кто о чем, а вшивый о бане
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12.03.2024 23:43 Відповісти
Золото вивезти, та потім усі на шашлики
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12.03.2024 23:49 Відповісти
Це один уже...н вирішив розповісти як вона насправді було? А чого ж 2 роки очікував? Якійсь ренесанс розповідачей-казкарів
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13.03.2024 00:04 Відповісти
Треба було вивезти наше зе золотце в броньованому вагоні без вікон та з завареними дверима. Та загубити десь в Угорщині.
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13.03.2024 00:51 Відповісти
До вїйни треба було готуватись, шапїто ви циркове дурнувате, а не до шашликїв, тодї б не довелося готуватись до вивозу золотого запасу....
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13.03.2024 03:07 Відповісти
Так ось для чого було анансовано відновлення авіасполучення ротом Єрмака.І він каже,що ведуться перемовини з США і ЄС.Тепер зрозуміло для чого.З боку США-трамп і його оточення,з боку ЄС-орбан та інші.Навіщо їм Україна і люди,які залишилися.Головне бабло.І просування ідеі перевести усі розрахунки у безготівку.І "служити будуть усі"-тупо подготовити для русні гарматне м'ясо для подальшого захвату країн европи.А усі ці істерики про заблоковані кордони польшею і разгон ненавісті до поляків.
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13.03.2024 04:19 Відповісти
Самое главное у них была и есть готовность вывезти самих себя.
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13.03.2024 06:30 Відповісти
Модерні Полуботки(
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13.03.2024 06:32 Відповісти
ну почалося ... ніч ох*їтельних історій, ну просто 1000 і одна ніч Шахерізади від влади 95-аналу ... вони що думають що більшість українців є рибки гупі ???

зе-н*ркамани готові були здати під окупацію )(уйлу 60-70% території України, ймовірно в кордонах так званої "урср" (окупованої червоними комуно-нацистами території УНР) станом на 01.09.1939 року, лиш би )(уйло залишило цього "зе-янерога, ***************", 4-х разового ухилянта від служби в ЗСУ, гаулейтером окупованої частини України, на кшталт чіпсового недо-бульбофюрера луки !!! )(уйло ж витягнув зі смітника історії тричі "несудимого" єнакієвського загара, дибіла вітю ялинковича і свого )(уйло-кума метверчука ...



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13.03.2024 06:36 Відповісти
Який пристайко брехун !
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13.03.2024 07:18 Відповісти
І хто б там, за кордоном користувався би отім запасом? Оцей попандопуло шо у нас зараз в президентах?
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13.03.2024 07:59 Відповісти
Українська влада чекає московитське вторгнення 24,02,22
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13.03.2024 09:01 Відповісти
Те що ви про бабло та інші цінності пам,ятали ми впевнені. ЛИше Україну ви мали в дупі.
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13.03.2024 09:13 Відповісти
Про что вы мычите?
Пристайко - пофессиональный дипломат:................................В 2000-2001 годах - консул Генерального консульства Украины в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9 Сиднее ...................................
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13.03.2024 10:55 Відповісти
 
 