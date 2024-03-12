У нас була готовність до вивезення золотовалютного резерву України за кордон, - Пристайко про дії влади на початку повномасштабного вторгнення

Експосол України у Великій Британії Вадим Пристайко розповів про дії влади на початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, про вивезення золотовалютного резерву України за кордон

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Українській правді" розповів Вадим Пристайко - посол України у Великій Британії з 2020 до липня 2023 року.

Відповідаючи на запитання Романа Кравця "Чи правда, що в лютому 2022 року розглядався варіант про вивезення золотовалютного резерву України за кордон і ви брали участь у переговорах про це?", Пристайко зазначив:

"Це наш обов'язок був – врятувати взагалі все, що можна було врятувати. Ми справді вели розмови з банком Англії, з керівниками нашого Нацбанку, міністерства фінансів про те, як це можна зробити.

До цього не дійшло. Але готовність була".

Читайте також: Експосол Пристайко впевнений, що Британія може направити війська в Україну у разі "катастрофічного розвитку війни"