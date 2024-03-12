У нас була готовність до вивезення золотовалютного резерву України за кордон, - Пристайко про дії влади на початку повномасштабного вторгнення
Експосол України у Великій Британії Вадим Пристайко розповів про дії влади на початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, про вивезення золотовалютного резерву України за кордон
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Українській правді" розповів Вадим Пристайко - посол України у Великій Британії з 2020 до липня 2023 року.
Відповідаючи на запитання Романа Кравця "Чи правда, що в лютому 2022 року розглядався варіант про вивезення золотовалютного резерву України за кордон і ви брали участь у переговорах про це?", Пристайко зазначив:
"Це наш обов'язок був – врятувати взагалі все, що можна було врятувати. Ми справді вели розмови з банком Англії, з керівниками нашого Нацбанку, міністерства фінансів про те, як це можна зробити.
До цього не дійшло. Але готовність була".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чи цікаво вам було вивезти дітей із зони бойових дій? - НІ це такое....подумаєш. А от "прибарахлітца" - це друге діло
головне реєстри та рахунки в хмару
а золотішко та нам в літаки і накуй за кордрн
ну, так як заощадження та золотовалютні запаси ссср на трільйони баксів
А евакуйовувати цивільних людей, організовувати оборону, у вас такі плани були?
(сякається розчулено)
Мрію, яка сама могла себе вивезти, евакуювати не змогли, а ЗВР змогли б.
Ага. Вірю.
У влади тисячі довічних вироків.
Вибори. Негайно
Ні? Бо там місця для юдьки не знайдеться...
Але ж цей допуск почався 5 років тому, навіть попри попередження, що таке може статись.
І сталось...
зе-н*ркамани готові були здати під окупацію )(уйлу 60-70% території України, ймовірно в кордонах так званої "урср" (окупованої червоними комуно-нацистами території УНР) станом на 01.09.1939 року, лиш би )(уйло залишило цього "зе-янерога, ***************", 4-х разового ухилянта від служби в ЗСУ, гаулейтером окупованої частини України, на кшталт чіпсового недо-бульбофюрера луки !!! )(уйло ж витягнув зі смітника історії тричі "несудимого" єнакієвського загара, дибіла вітю ялинковича і свого )(уйло-кума метверчука ...
Пристайко - пофессиональный дипломат:................................В 2000-2001 годах - консул Генерального консульства Украины в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9 Сиднее ...................................