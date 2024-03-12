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Новини
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Нам вдалося перевести в "хмару" всі реєстри, банківську систему і телерадіомовлення, - Пристайко про дії влади у лютому 2022 на випадок поразки у війні

пристайко

Експосол України у Великій Британії Вадим Пристайко розповів про дії влади на початку повномасштабного вторгнення. Про евакуацію всіх ресурсів і захист державних коштів за кордоном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ,   про це в інтерв’ю "Українській правді" розповів Вадим Пристайко - посол України у Великій Британії з 2020 до липня 2023 року.

Відповідаючи на запитання Романа Кравця "Напередодні повномасштабного вторгнення була інформація про те, що за кордоном готувалися локації для української влади на випадок, якщо Київ би, не дай бог, не витримав? Чи правда, що Ви приглядалися до офісних приміщень у Лондоні на такий випадок?",  Пристайко зазначив:

"Ми вели розмову з британським урядом. Ми приглядалися до локацій, ми відкривали рахунки на випадок необхідності заховати державні кошти за кордоном.

Ми допомагали евакуації всіх електронних ресурсів, реєстрів: земельних, цивільних, бізнесових, податкових. Допомагали переведенню банківської системи України і навіть телерадіомовлення, включно з приватними компаніями, у "хмару". Нам вдалося врятувати взагалі все. 

Нам вдалося перевести в "хмару" навіть гігантський Приватбанк. В Україну привезли спецпристрої, щоб швидше перекачати дані, бо такий обсяг через інтернет не перекачаєш"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експосол Пристайко впевнений, що Британія може направити війська в Україну у разі "катастрофічного розвитку війни"

Автор: 

вторгнення (380) реєстр (859) евакуація (2335) Пристайко Вадим (498)


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Топ коментарі
+55
А людям навіть у Київській області брехали сидіть вдома, росіяни вам нічого не зроблять поганого. Гидота ви всі.
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12.03.2024 23:33
+33
Готувальсь до капітуляції, але шось пішло не так.
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12.03.2024 23:36
+25
Цю пропагандоншу коломойського покарали призначенням до податкового комітету.
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12.03.2024 23:54
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А людям навіть у Київській області брехали сидіть вдома, росіяни вам нічого не зроблять поганого. Гидота ви всі.
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12.03.2024 23:33 Відповісти
Готувальсь до капітуляції, але шось пішло не так.
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12.03.2024 23:36 Відповісти
Таким був прогноз розвідок всіх ключових світових гравців.😕 Американські розвідники після візиту Директора ЦРУ Бернса до Києва спеціально їздили до Гостомеля, щоб подивитися, як все це виглядає на місці, як виглядає підготовка до відсічі основного удару росіян згідно даних американської розвідки.
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13.03.2024 00:11 Відповісти
Ну если демонстративно отказываться готовиться и обвинять союзников - то какой должен быть прогноз? Слава Богу что Залужный пошёл наперекор зеленому манкурту.
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13.03.2024 01:28 Відповісти
Ну как не готовились? Готовились. К шашлыкам в мае.

А за неделю до начала войны - зе-уродец рассказывал такое: "Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги. Для нас это проблема."
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13.03.2024 03:06 Відповісти
Влада давно готувалась до капітуляції , але народ Украіни цього
не допустив !!
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13.03.2024 00:50 Відповісти
ДЛЯ ЛЕГЧАЙШОГО ПРОХІДУ РАШИСТІВ - РОЗМІНУВАВ 🤢🤡ЧОНГАР І ВИВІВ ВІЙСЬКОВИХ З ПІВДНЯ , наказав зради Харків ………Головне , сбабло було спасати і своїх , а на ЗСУ , виділяти гроші - ЗЕПЕРЕВЕРТЕНЬ КТЕГОРИЧНО ВІДМОВЛЯВСЯ :» ми можемо дати гроші , але , як же тоді будувати дороги» , за день до 24 лютого Гетьманцев :» дати гроші на ЗСУ- популізм» , АРАХЛАМІДІЯ :» CNN гірше Скабеевой» ………… ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЦЕ ВИРОДОК, який цинічно брехав всім громадянам , знав звідки буде НАПАД ТЕРРОРИСТІВ І КИНУВ ЇХ НА ВІРНУ СМЕРТЬ
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13.03.2024 07:53 Відповісти
Цю пропагандоншу коломойського покарали призначенням до податкового комітету.
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12.03.2024 23:54 Відповісти
Так, а до цього була по Бучі депутаткою, співпадіння? Не думаю, але під суд вона точно не попаде. Ще й підвищили
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13.03.2024 02:00 Відповісти
Як це не попаде? Ще й висіти буде на одному стовбі з зєльоной шоблой!
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13.03.2024 03:20 Відповісти
А хіба підвішена на стовп це не підвищення?
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13.03.2024 05:40 Відповісти
Вона ще й наняла тролів та онлайн працівників, щоб відслідковували в соцмережах про неї погані коментарі та згадування про її ці пости. Що вони роблять потім з тими кого вираховують теж питання
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15.04.2024 19:36 Відповісти
Саме цікаве, навіщо було це робити, якщо росіяни захопили би Київ? Назло окупантам залишити людей без грошей?
І це замість того, щоб влітку 2021-го згорнути все "велике будівництво" і почати рити окопи, як це пропонували американські посадовці.
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12.03.2024 23:59 Відповісти
Талмудовский! Ти знову пропагандоніш крємлбьловькі наративи?
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13.03.2024 03:22 Відповісти
то треба було підняти ще тоді білі прапори ?
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13.03.2024 10:11 Відповісти
ще щоб сказав якого числа вони це зробили....
якщо до 24,02,2022
тоді дійсно ОПа мала зустрічати парад армії рф
27,02,2022 на майдані
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13.03.2024 00:18 Відповісти
Сумнівів нема! Тільки Спротив патріотів і Валерій Залужний ойго героїчна команда , яких МРАЗОТА ФСБШНА ЗЕЛЕНА звільнив , зламали Зе Запроданцям гнидам -кротам І ЇХ ПАРТНЕРАМ ПЛАНИ ОМАНСЬКІ - « Київ за три дні»
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13.03.2024 08:00 Відповісти
Себе ж, коханих, не забули, Фрістайлко?
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12.03.2024 23:35 Відповісти
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13.03.2024 01:30 Відповісти
Крємльовсько-пуштунські підараси знали усе заздалегідь!
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13.03.2024 03:23 Відповісти
Знали. Своих близких они отправили на Запад. Некоторые сбежали сами и до сих пор там сидят. А холопам знать было не положено.
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13.03.2024 11:06 Відповісти
Кров людей, яких ви надурили і кинули насмерть і гвалтування ворогом на вас.
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12.03.2024 23:36 Відповісти
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12.03.2024 23:36 Відповісти
Поймут не только лишь все, мало кто может понять (с). Но так и есть - в индустрии каждые 5-10 лет возникают новые фетиши, "решающие все ваши проблемы", и с ними носятся как с писаной торбой, пока не поймут, что это очередной мыльный пузырь. Сейчас это облака, виртуализация, контейнеризация, оркестрация, вот это вот все. Ах, ну да, теперь еще и GPT-зация.
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13.03.2024 00:43 Відповісти
А гівно з попи все одно по старинці туалетним папером витирають )))
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13.03.2024 06:10 Відповісти
ні, скоро будуть три мушлі
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13.03.2024 06:54 Відповісти
Не завжди. Нещодавно придумали спеціальну приспособу -

Біде́ (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 фр. bidet, буквально - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%96 «поні , коник») - невелика https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0 ванна для миття зовнішніх https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8 статевих органів та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%83%D1%81 ануса , зазвичай встановлюється поруч з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%B7 унітазом . Біде вперше стали застосовувати у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франції в https://uk.wikipedia.org/wiki/XVII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F 17 столітті . І досьогодні це досить популярний різновид сантехніки. Зазвичай виготовляється з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%81 санфаянсу . Альтернатива: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%80 туалетний папір та https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%83%D1%88&action=edit&redlink=1 гігієнічний душ .
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13.03.2024 10:35 Відповісти
Хтось державні гроші про всяк випадок теж вивів. А згодом готелі в Хорватії прикупили.
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12.03.2024 23:37 Відповісти
стіки зробив, молодець! На псячому розпродажу куплю тобі медальку...
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12.03.2024 23:40 Відповісти
******* мов дихає або нюхнув зайвого.

Хотів би я побачити обличча безпековиків всіх рівнів навіть при плануванні перевести банківську систему у хмару.
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12.03.2024 23:44 Відповісти
Я УП не читаю, но мне просто интересно, а зачем у него взяли интервью? Чем он вообще интересен? У Украины более 150 послов действующих и с 1000 экс. Чем экспосол интересен обществу?
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12.03.2024 23:46 Відповісти
Тим, що може *******, що завгодно і ні за що не відповідати.

Ці одкровення з серії Арестовича з гранатометом за шторою в ОП та нескінчених російських парашутистів, що вдень та ніч полювали на ЗЄ у джюнглях урядового кварталу.
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12.03.2024 23:50 Відповісти
Увы, но звучит именно так...
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12.03.2024 23:56 Відповісти
Він не тільки екс-посол. А ще чекаємо, коли він розповість про Оман, як колись обіцяв.
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13.03.2024 00:05 Відповісти
И карту покажет?))) пока что он балаболка. Дальше увидим.
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13.03.2024 00:07 Відповісти
Ты не веришь в Оман, чучело лишнехромосомное? Может ты и в кремльблёвского патрубка не веришь? который гундосое чмо курирует!
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13.03.2024 03:26 Відповісти
Он интересен тем, что назвал глупостью один комментарий Зеленского про благодарность, за что и был Зеленским уволен.
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13.03.2024 10:29 Відповісти
Ну с дипломатической точки зрения он, как посол не имел права такого делать.
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13.03.2024 10:36 Відповісти
Он не посол Зеленского, а посол Украины. И с точки зрения межгосударственных отношений он был обязан дезавуировать КВНскую глупость, которую ляпнул Зеля.
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13.03.2024 13:50 Відповісти
Почитайте, кто представляет Украину на международном уровне и имеет ли право посол высказывать свое мнение от имени Украины.
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13.03.2024 15:45 Відповісти
Готов почитать. Грузи!
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13.03.2024 17:55 Відповісти
а можна зелених недоумків в хмарне сховище усіх одномоментно перевести?
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12.03.2024 23:48 Відповісти
и забыть пароль
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13.03.2024 10:35 Відповісти
Герои (сарказм)
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12.03.2024 23:58 Відповісти
Ну круто, поздоровляю
Тепер ваші дані хєр поймі де. І хєр зна хто має до них доступ.
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12.03.2024 23:59 Відповісти
Зате твої дані кацап "під проксі" вже там де треба
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13.03.2024 00:05 Відповісти
кацап "під проксі" гіфки ********?
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13.03.2024 00:12 Відповісти
Не переймайся. Воно марить.

Щодо банківської системи однозначно.

Щодо реєстрів фіскальної служби, наприклад, достатньо знати їх дерев'яність у питаннях обміну інформацією, щоб зрозуміти, що це точно не про них.

І так можна майже по кожній держустанові пройтися.
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13.03.2024 00:06 Відповісти
Народ, вмикніть нарешті мізки! Які претензії до Пристайка? Він фаховий дипломат (за що й постраждав від ЗЕленого члєнограя, коли вступився за Бена Волеса влітку 2023, отримавши відставку). Пристайко робив свою справу - домовлявся з урядом Британії про резервування та дублювання елементів банківської системи України на крайній випадок. І це добре, бо подружка Єрмака, тренерка з міньєту, Олеся Ілащук навряд би впоралася з таким завданням. Питання в іншому. Слова Пристайка зайвий доказ того, що ОПешна влада дала команду дипломатичному корпусу знайти варіанти порятунку грошей. Бо ОПешна влада тоді, ще перед "шашличкамі" 24.02.2022. не знала чим і як все закінчиться і про всяк випадок готувалася до різних варіантів розвитку подій. Тобто гроші ЗЕвлада наказала про всяк випадок врятувати. А українців ЗЕвладі не шкода, тож їм розповідали побрехеньки про "шашлички". Натомість отримали Маріуполь, Бучу, Ірпінь, Мощун, Ізюм, Купянськ etc. І за цей злочин ЗЕвлади проти українського народу всі пречетні, від реЗЕдента та його секретаря і до останнього Подоляка з Арахамією, які тоді брехали про те, що "Амєріка нагнєтаєт", мають відповісти ...
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13.03.2024 00:01 Відповісти
Претензії, що це *******.
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13.03.2024 00:07 Відповісти
хто саме піздить? І в чому саме піздьож? Можете пояснити?
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13.03.2024 00:12 Відповісти
Трохи вище почитай.

Щодо банківської системи можу точно казати, що ніхто її не переводив у "хмари".
Щодо інших це теж дуже, дуже навряд.

Тому він або бреше, або не має найменшої уяви про те, що таке хмарні технології і чим це відрізняється від організації резервних серверів у якомусь західному місці.
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13.03.2024 00:16 Відповісти
слова Пристайка це, насправді, не виправдання, це ВИРОК зе-лідОру та його шоблі. Шкода що ти цього не вдупляєш. БО ПРИГОТУВАТИ ЗАЗДАЛЕГІДЬ БАБЛО ДЛЯ ВИВЕДЕННЯ З КРАЇНИ і при цьому НЕ ПОПЕРЕДИТИ ВЛАСНИХ ГРОМАДЯН ЩОДО ПОЧАТКУ ВІЙНИ, це насправді вже оприлюднений ВИРОК ЗЕЛЕНСЬКОМУ ТА ЙОГО ХОЛУЯМ. І цей вирок лунає не з вуст прибиральниці ОП, а від посла в Британії. Тобто Пристьайко після цієї заяви це фактично "живий документ" про злочин ЗЕ-лідОра.
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13.03.2024 00:27 Відповісти
Мені пофіг у данному випадку на ЗЄ.

Я точно знаю, що ця заява Пристайка не відповідає дійсності.
Більшість держустанов навіть на дистанційку перейти не змогла ані під час Ковіду, ані після вторгнення.
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13.03.2024 00:31 Відповісти
Доречі, можу підкинути ще нездійснених зараз ідей, щоб вразити "простих українців".

Ми перевели всі транзакції на блокчейн.
Ми почали обробляти всю критичну інформацію за допомогою бігдати.
Всі державні органи почали працювати з штучним інтелектом.
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13.03.2024 00:24 Відповісти
Вот по последнему пункту, лучше бы они вообще распустились и оставили вместо себя нейросети.
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13.03.2024 00:47 Відповісти
Згоден. Навіть непрацюючі.
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13.03.2024 00:56 Відповісти
Зєрмак стоїть по шию у крові, може і захлинутися.
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13.03.2024 00:08 Відповісти
Насправді так, в Пристайка вистачило яєць висказатися про Пісюна. Як би дипломатично він це не зробив, але звільнив місце для Залужного.
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13.03.2024 00:12 Відповісти
Ну от бачите, готувалась влада до війни! Шах і мат, порохоботи!
Готувались.....вивести усе цінне за кордон, і писати мемуари "Як я палко люблю Україну, перебуваючи у вигнанні в Монако і попиваючи Chateau Lafite Rothschild 1868, з жовто-блакитного бокалу".
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13.03.2024 00:08 Відповісти
для оцих синьо-жовтого... що там ще, ага: вмерли...дівка...термос...янетряпка...
ЗАВІСА
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13.03.2024 08:02 Відповісти
" Нам вдалося врятувати взагалі все" - все, окрім людей.
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13.03.2024 00:13 Відповісти
Врятувати і дивом не проїбати - це не одне і те ж.

Перше потребує певних дій.
Друге тільки радощів і неймовірних історій. Чим Пристайко і займається.
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13.03.2024 00:27 Відповісти
А що було б, якби у Києві підірвали мости, як це пропонували Залужному зробити деякі соратники ЗЕ? Тому "ми" - це Залужний з колегами і тисячі добровольців, які їх тоді підтримали.
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13.03.2024 00:33 Відповісти
Фігово було б. Дуже фігово. Хто залишався у Києві у лютому, той знає.

Я знаю людей, які до останнього дистанційно працювали у підвалах під обстрілами у Бучі, в Ірпені, у Немішаєво бо не встигли виїхати.

А тут про якісь хмари Пристайко марить.
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13.03.2024 00:53 Відповісти
Обраний тоді українською владою шлях до Спасіння, безумовно, увійде до підручників з історії, як справжній ЖАХ: що може трапитись з країною під час Апокаліпсису, якщо нею керує дурний Біс.
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13.03.2024 00:28 Відповісти
Пощастило, що кацапи наслухались ******** ведмедчука, що "нацики" повтiкають, нарiд зустрiчатиме квiтами, а захiд або обiсреться або нiчого не встигне зробити. А може й не пощастило, бо якби кацапи знали, що ось так все вийде, навряд чи полiзли би.
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13.03.2024 00:39 Відповісти
О, пiдвезли компанiю по вiдбiлюванню травневих шашликiв боневтiка
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13.03.2024 00:34 Відповісти
Завдяки нашим мужнім украінцям , ми дали доброго копняка кацапам
під Києвом , бо вони вже привезли з собою навіть парадну форму
для победоносного параду по Хрещатику 🙁
Ось вам , кляті москалі столиця 🖕🖕🖕
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13.03.2024 00:46 Відповісти
Т е готовились сладко жить «правительством в изгнании» с золтовалютными резервами и секретутками???? Я правильно понял??!!
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13.03.2024 00:47 Відповісти
Лише в літку 2023 було переведено в хмару. Хай не пиз... ть.
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13.03.2024 01:45 Відповісти
я тучі развєду рукамі, як колись "імпєратріца" співала.
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13.03.2024 08:27 Відповісти
ну почалося ... ніч ох*їтельних історій від влади 95-аналу ... вони що думають що більшість українців є рибки гупі ???

зе-н*ркамани готові були здати під окупацію )(уйлу 60-70% території
України, ймовірно в кордонах так званої "урср" (окупованої червоними-кромуно-нацистами території УНР) станом на 01.09.1939 року, лиш би )(уйло залишило цього "зе-янерога, ***************", 4-х разового
ухилянта від служби в ЗСУ, гаулейтером окупованої частини України, на
кшталт чіпсового недо-бульбофюрера луки !!! )(уйло ж витягнув зі зі
смітника історії тричі "несудимого" єнакієвського загара, дибіла вітю ялинковича і свого )(уйло-кума метверчука ...



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13.03.2024 05:22 Відповісти
Це можливо і правда,але це робилось не для того,щоб зберегти "золотой запас".А для того,щоб розпиляти.Помятаю як на прикінці 21 року.Лунали призиви перевести економіку на безготівкові розрахунки типу допоможе боротьбі з корупціею ну і звісно з алегархами.Голова НБУ шевченко,на якого замінили у турборежимі.Но щось пішло нетак і його швидко відправили в отставку возбудивши справу за афери і він спокійно втік(ніхто його не зупинив на кордоні попри війну прикрившись біженцями і хаосом на кордоні).
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13.03.2024 06:09 Відповісти
"Табор уходит в небо" )))
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13.03.2024 06:11 Відповісти
говномарафон народу жизненно неободим
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13.03.2024 06:15 Відповісти
Зелені бабуїни на чолі з тупорилим ішаком готувались до збереження та "евакуації" награбованого та здачі країни. Це і є підготовка до війни в інтерпритації безтолкового ішака. Зараз також готується щсь подібне. Інтенсивно працюють над відкриттям авіасполучення з Борисполя, щоб швиденько здриснути з награбованим у разі шухеру.
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13.03.2024 06:33 Відповісти
Все кому надо знали что начнётся и вовремя смылись.
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13.03.2024 06:34 Відповісти
ну так !!! особливо мама ріма і папа саша !!! а нам воно розповідало про майськіє шашликі !!! урод зелений !!!

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13.03.2024 07:19 Відповісти
Какие уроды!!! і дебили. Вони навіть не розуміють як себе викривають. До речі у цього ушлепка папа генерал КГБ.
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13.03.2024 06:40 Відповісти
Пристайко бреше як останній ποц !
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13.03.2024 08:07 Відповісти
в хмару на сервера ув москві
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13.03.2024 08:15 Відповісти
Якась брехня - гнида сиділа та їла з підгнидниками мівіну - які хмари. Хоча хмари звісно були - особливо після третьої доріжки - і вони такі легкі літають між ними. А так - ні, ніяких хмар.
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13.03.2024 08:17 Відповісти
Но та. Вони й тепер ушиткі десь у хмарах. Україна сама по собі вони сами по дерьмакам у кішенях.
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13.03.2024 09:19 Відповісти
Ще пройде , декілька, часу і вся Україна, перейде в зелену хмару , при такій владі
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13.03.2024 10:24 Відповісти
 
 