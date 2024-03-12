Нам вдалося перевести в "хмару" всі реєстри, банківську систему і телерадіомовлення, - Пристайко про дії влади у лютому 2022 на випадок поразки у війні
Експосол України у Великій Британії Вадим Пристайко розповів про дії влади на початку повномасштабного вторгнення. Про евакуацію всіх ресурсів і захист державних коштів за кордоном.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Українській правді" розповів Вадим Пристайко - посол України у Великій Британії з 2020 до липня 2023 року.
Відповідаючи на запитання Романа Кравця "Напередодні повномасштабного вторгнення була інформація про те, що за кордоном готувалися локації для української влади на випадок, якщо Київ би, не дай бог, не витримав? Чи правда, що Ви приглядалися до офісних приміщень у Лондоні на такий випадок?", Пристайко зазначив:
"Ми вели розмову з британським урядом. Ми приглядалися до локацій, ми відкривали рахунки на випадок необхідності заховати державні кошти за кордоном.
Ми допомагали евакуації всіх електронних ресурсів, реєстрів: земельних, цивільних, бізнесових, податкових. Допомагали переведенню банківської системи України і навіть телерадіомовлення, включно з приватними компаніями, у "хмару". Нам вдалося врятувати взагалі все.
Нам вдалося перевести в "хмару" навіть гігантський Приватбанк. В Україну привезли спецпристрої, щоб швидше перекачати дані, бо такий обсяг через інтернет не перекачаєш"
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А за неделю до начала войны - зе-уродец рассказывал такое: "Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги. Для нас это проблема."
не допустив !!
покаралипризначенням до податкового комітету.
І це замість того, щоб влітку 2021-го згорнути все "велике будівництво" і почати рити окопи, як це пропонували американські посадовці.
якщо до 24,02,2022
тоді дійсно ОПа мала зустрічати парад армії рф
27,02,2022 на майдані
Біде́ (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 фр. bidet, буквально - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%96 «поні , коник») - невелика https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0 ванна для миття зовнішніх https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8 статевих органів та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%83%D1%81 ануса , зазвичай встановлюється поруч з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%B7 унітазом . Біде вперше стали застосовувати у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франції в https://uk.wikipedia.org/wiki/XVII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F 17 столітті . І досьогодні це досить популярний різновид сантехніки. Зазвичай виготовляється з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%81 санфаянсу . Альтернатива: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%80 туалетний папір та https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%83%D1%88&action=edit&redlink=1 гігієнічний душ .
Хотів би я побачити обличча безпековиків всіх рівнів навіть при плануванні перевести банківську систему у хмару.
Ці одкровення з серії Арестовича з гранатометом за шторою в ОП та нескінчених російських парашутистів, що вдень та ніч полювали на ЗЄ у джюнглях урядового кварталу.
Тепер ваші дані хєр поймі де. І хєр зна хто має до них доступ.
Щодо банківської системи однозначно.
Щодо реєстрів фіскальної служби, наприклад, достатньо знати їх дерев'яність у питаннях обміну інформацією, щоб зрозуміти, що це точно не про них.
І так можна майже по кожній держустанові пройтися.
Щодо банківської системи можу точно казати, що ніхто її не переводив у "хмари".
Щодо інших це теж дуже, дуже навряд.
Тому він або бреше, або не має найменшої уяви про те, що таке хмарні технології і чим це відрізняється від організації резервних серверів у якомусь західному місці.
Я точно знаю, що ця заява Пристайка не відповідає дійсності.
Більшість держустанов навіть на дистанційку перейти не змогла ані під час Ковіду, ані після вторгнення.
Ми перевели всі транзакції на блокчейн.
Ми почали обробляти всю критичну інформацію за допомогою бігдати.
Всі державні органи почали працювати з штучним інтелектом.
Готувались.....вивести усе цінне за кордон, і писати мемуари "Як я палко люблю Україну, перебуваючи у вигнанні в Монако і попиваючи Chateau Lafite Rothschild 1868, з жовто-блакитного бокалу".
ЗАВІСА
Перше потребує певних дій.
Друге тільки радощів і неймовірних історій. Чим Пристайко і займається.
Я знаю людей, які до останнього дистанційно працювали у підвалах під обстрілами у Бучі, в Ірпені, у Немішаєво бо не встигли виїхати.
А тут про якісь хмари Пристайко марить.
під Києвом , бо вони вже привезли з собою навіть парадну форму
для победоносного параду по Хрещатику 🙁
Ось вам , кляті москалі столиця 🖕🖕🖕
зе-н*ркамани готові були здати під окупацію )(уйлу 60-70% території
України, ймовірно в кордонах так званої "урср" (окупованої червоними-кромуно-нацистами території УНР) станом на 01.09.1939 року, лиш би )(уйло залишило цього "зе-янерога, ***************", 4-х разового
ухилянта від служби в ЗСУ, гаулейтером окупованої частини України, на
кшталт чіпсового недо-бульбофюрера луки !!! )(уйло ж витягнув зі зі
смітника історії тричі "несудимого" єнакієвського загара, дибіла вітю ялинковича і свого )(уйло-кума метверчука ...