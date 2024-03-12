Нам вдалося перевести в "хмару" всі реєстри, банківську систему і телерадіомовлення, - Пристайко про дії влади у лютому 2022 на випадок поразки у війні

Експосол України у Великій Британії Вадим Пристайко розповів про дії влади на початку повномасштабного вторгнення. Про евакуацію всіх ресурсів і захист державних коштів за кордоном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Українській правді" розповів Вадим Пристайко - посол України у Великій Британії з 2020 до липня 2023 року.

Відповідаючи на запитання Романа Кравця "Напередодні повномасштабного вторгнення була інформація про те, що за кордоном готувалися локації для української влади на випадок, якщо Київ би, не дай бог, не витримав? Чи правда, що Ви приглядалися до офісних приміщень у Лондоні на такий випадок?", Пристайко зазначив:

"Ми вели розмову з британським урядом. Ми приглядалися до локацій, ми відкривали рахунки на випадок необхідності заховати державні кошти за кордоном.

Ми допомагали евакуації всіх електронних ресурсів, реєстрів: земельних, цивільних, бізнесових, податкових. Допомагали переведенню банківської системи України і навіть телерадіомовлення, включно з приватними компаніями, у "хмару". Нам вдалося врятувати взагалі все.

Нам вдалося перевести в "хмару" навіть гігантський Приватбанк. В Україну привезли спецпристрої, щоб швидше перекачати дані, бо такий обсяг через інтернет не перекачаєш"

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