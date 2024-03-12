Артснаряди різних калібрів, зенітно-ракетне й протитанкове озброєння та інші боєприпаси: Пентагон розкрив вміст нового пакета допомоги Україні

У новому пакеті оборонної допомоги від США будуть додаткові ракети для HIMARS, артилерійські снаряди різних калібрів, зенітно-ракетне й протитанкове озброєння, інші боєприпаси, а також засоби для технічного обслуговування.

Про це поінформував речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цей пакет став 55-м траншем допомоги, який оцінюється в $300 мільйонів та включає можливості для підтримки термінових потреб України в артилерії, протитанковій обороні й ППО", - сказав він.

Він розповів, що до пакета входять зенітні ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS, 155-мм артснаряди, в тому числі фугасні та касетні, а також 105-мм снаряди. Крім того, новий транш включає 84 протитанкові системи, набої для стрілецької зброї, підривні боєприпаси для ліквідації перешкод, а також запасні частини для техніки й інше допоміжне обладнання.

"Сьогоднішній пакет хоча й забезпечує термінові можливості для ЗСУ, однак цього далеко недостатньо, і єдиний спосіб задовольнити потреби України на полі бою - щоб Конгрес швидко ухвалив законопроєкт із додатковим фінансуванням", - зазначив генерал.

Нагадаємо раніше, США оголосили новий пакет допомоги Україні на 300 млн дол.

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