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Новини Допомога Україні
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Артснаряди різних калібрів, зенітно-ракетне й протитанкове озброєння та інші боєприпаси: Пентагон розкрив вміст нового пакета допомоги Україні

патрік,райдер

У новому пакеті оборонної допомоги від США будуть додаткові ракети для HIMARS, артилерійські снаряди різних калібрів, зенітно-ракетне й протитанкове озброєння, інші боєприпаси, а також засоби для технічного обслуговування.

Про це поінформував речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цей пакет став 55-м траншем допомоги, який оцінюється в $300 мільйонів та включає можливості для підтримки термінових потреб України в артилерії, протитанковій обороні й ППО", - сказав він.

Він розповів, що до пакета входять зенітні ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS, 155-мм артснаряди, в тому числі фугасні та касетні, а також 105-мм снаряди. Крім того, новий транш включає 84 протитанкові системи, набої для стрілецької зброї, підривні боєприпаси для ліквідації перешкод, а також запасні частини для техніки й інше допоміжне обладнання.

"Сьогоднішній пакет хоча й забезпечує термінові можливості для ЗСУ, однак цього далеко недостатньо, і єдиний спосіб задовольнити потреби України на полі бою - щоб Конгрес швидко ухвалив законопроєкт із додатковим фінансуванням", - зазначив генерал.

Нагадаємо раніше, США оголосили новий пакет допомоги Україні на 300 млн дол.

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Автор: 

зброя (7505) Пентагон (1435) США (23303)


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Топ коментарі
+10
В Словакии тысячи людей https://t.me/svoboda_radio/25594 вышли на протест против правительства и в поддержку Украины

Протестующие огорчены резкой критикой военной помощи Украине. Акция началась с сигнала тревоги: "люди в Украине слышат это каждый день", - сказал организатор протеста.

Количество участников оценили в 5 тысяч.
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12.03.2024 23:28
+4
а ракети для Петріота?
Хоча, в триста лямів всього необхідного всунути неможливо...
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12.03.2024 23:20
+4
Згадайте яку майже стерильну пустоту отримали в бюджеті після яника, за що там можна було замовлять?
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13.03.2024 00:45
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а ракети для Петріота?
Хоча, в триста лямів всього необхідного всунути неможливо...
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12.03.2024 23:20 Відповісти
зенітно-ракетне й протитанкове озброєння
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12.03.2024 23:26 Відповісти
зенітні ракети Stinger
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12.03.2024 23:34 Відповісти
ну стінгери - це ручні ЗРК, для фронту. Але ж зараз касапські сушки до лінії фронту не підлітають, відбомблюються з відстані мінімум 50км...
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12.03.2024 23:36 Відповісти
Після втрати однієї батареї (точніше півбатереї), я думаю, зараз не ризикуватимуть підтягувати до фронту.
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13.03.2024 00:18 Відповісти
У 2023 році Польща замовила у США 48 пускових установок Patriot, 644 ракети до них, а також різні датчики, допоміжне обладнання та запчастини. Загальна сума угоди оцінюється в $15 млрд
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12.03.2024 23:28 Відповісти
ці 48 установок - там на десять років вперед замовлення...
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12.03.2024 23:38 Відповісти
От якби Україна в 2014 робила на десять років вперед замовлення!
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12.03.2024 23:42 Відповісти
Згадайте яку майже стерильну пустоту отримали в бюджеті після яника, за що там можна було замовлять?
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13.03.2024 00:45 Відповісти
И как ето все влезло в сумму $300млн? Только одна зенитная ракета 2-3 ляма стоит. Или всего каждой позиции по три штучки накапают
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12.03.2024 23:21 Відповісти
Перед тим як циганами кидатися, може подякувати?
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12.03.2024 23:26 Відповісти
Подякую,як дадуть обіцяне,поки що пів року, тільки обіцяють!
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12.03.2024 23:38 Відповісти
Таке враження, що ти ці півроку був відключений від радіо, газет, і інтернету. Може включишся і почитаєш, що саме відбувалося у Конгресі ці півроку? Чи ліньки?
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12.03.2024 23:42 Відповісти
Світчблейдів накидайте з посиленою вибуховою частиною. Люди прості фпв дрони, які були розроблені для зйомки спортивних змагань під військові потреби переробляють. Штук 10000 хоча б. Думаю це дешевше такої ж кількості снарядів. А результат такий же як не більше може бути.
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12.03.2024 23:24 Відповісти
Нажаль на даному етапі історії США все менше лідер вільного світу. Поки місце вакантне. ЛІваки свого добились - у всіх европеоїдних країнах стільки протиріч і проблем із еміграцією що всі ми беззахисні перед навалою із сходу.
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12.03.2024 23:24 Відповісти
Надія тільки на тебе.
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12.03.2024 23:27 Відповісти
Ой ***, така крінжа. Що таке "лідер вільного світу"? І в який період історії США був ідеалом "вільного світу"?
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13.03.2024 00:22 Відповісти
На тиждень постріляти. Дякуємо, звісно, за останню американську сорочку.
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12.03.2024 23:25 Відповісти
Нитку ))). Зі Світу по нитці - та й буде сорочка.
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12.03.2024 23:30 Відповісти
То був фразеологізм з відтінком сарказму.
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12.03.2024 23:44 Відповісти
Ааа . Я сприйняв слово "останню" як крайню, а треба було сприймати як фінішну, бо сє скінчили в Америки сорочки ))).
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12.03.2024 23:48 Відповісти
" будуть " а може не будуть . за%пали
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12.03.2024 23:26 Відповісти
В Словакии тысячи людей https://t.me/svoboda_radio/25594 вышли на протест против правительства и в поддержку Украины

Протестующие огорчены резкой критикой военной помощи Украине. Акция началась с сигнала тревоги: "люди в Украине слышат это каждый день", - сказал организатор протеста.

Количество участников оценили в 5 тысяч.
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12.03.2024 23:28 Відповісти
От я б на цілих сто гривнів харчів понакупив би!
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12.03.2024 23:33 Відповісти
Якщо в комплект (як завжди) входить ручна зброя для окопної війни - джавеліни, стінгери і стрілецькі набої - то вони й складають основну вартість, а снарядів і *********** до хаймарсу там мізер.
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12.03.2024 23:52 Відповісти
А де ж приснопам'ятні атакамси? Знову мулька. Вже 101 мабуть по рахунку.
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13.03.2024 00:04 Відповісти
Може це - ********** для HIMARS?
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13.03.2024 00:17 Відповісти
Давайте ще трохи капнем, щоб хворий не помер...це якесь знущання
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13.03.2024 06:31 Відповісти
Ровно на 3 дня. Докатились.
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13.03.2024 06:33 Відповісти
 
 