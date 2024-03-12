У Палаті представників США збирають підписи, щоб в обхід спікера Джонсона поставити на голосування допомогу Україні

Демократи Палати представників Конгресу США почали збір підписів, щоб в обхід спікера-республіканця Майка Джонсона винести на голосування пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 млрд доларів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Конгресмен-демократа Джим Макговерн подав петицію про зняття з голосування (процедура, яка дасть змогу винести законопроєкт на голосування в обхід спікера) і почав збір підписів.

Петиція зрештою може змусити голосувати за законопроєкт, якщо її підпишуть щонайменше 218 членів Палати представників - більшість із 435 членів Палати, які мають право голосу. Наразі вже зібрано 86 підписів.

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Нагадуємо, в лютому Сенат США 70 голосами схвалив двопартійний законопроєкт про фінансування, що передбачає понад $60 млрд допомоги Україні, а також підтримку Ізраїлю та інших країн-союзників без урахування заходів боротьби з імміграцією.

Проте спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон відмовляється ставити документ на голосування, вимагаючи від адміністрації Байдена спочатку вирішити питання закриття кордону з Мексикою та нелегальною міграцією.