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Новини Допомога Україні
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У Палаті представників США збирають підписи, щоб в обхід спікера Джонсона поставити на голосування допомогу Україні

сша,конгрес

Демократи Палати представників Конгресу США почали збір підписів, щоб в обхід спікера-республіканця Майка Джонсона винести на голосування пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 млрд доларів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Конгресмен-демократа Джим Макговерн подав петицію про зняття з голосування (процедура, яка дасть змогу винести законопроєкт на голосування в обхід спікера) і почав збір підписів.

Петиція зрештою може змусити голосувати за законопроєкт, якщо її підпишуть щонайменше 218 членів Палати представників - більшість із 435 членів Палати, які мають право голосу. Наразі вже зібрано 86 підписів.

Також читайте: Демократи Палати представників Конгресу США відхилили "компромісний" документ республіканців про допомогу Україні

Нагадуємо, в лютому Сенат США 70 голосами схвалив двопартійний законопроєкт про фінансування, що передбачає понад $60 млрд допомоги Україні, а також підтримку Ізраїлю та інших країн-союзників без урахування заходів боротьби з імміграцією.

Проте спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон відмовляється ставити документ на голосування, вимагаючи від адміністрації Байдена спочатку вирішити питання закриття кордону з Мексикою та нелегальною міграцією.

Автор: 

Конгрес США (1235) США (23303) Джонсон Майк (141)


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Топ коментарі
+24
Продублюю пост сюди.
Підписи за discharge petition сьогодні почали збирати. Дві години тому було 82, уже 169, треба 218.
Тут можна слідкувати:
https://clerk.house.gov/DischargePetition/2024031209?CongressNum=118
Поки одні демократи, респів нема. Але чекаємо. Їх треба всього пʼятеро. Як завжди, найважче першому респу наважитися. Але тільки но такий зʼявиться, до нього приєднаються ще.
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12.03.2024 23:47
+8
Газа тут ні до чого. Джонсон не ставить на голосування бо він, як би його сказати цензурно, доставляє задоволення *****.
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12.03.2024 23:50
+6
Просто приберіть з пакету допомогу Сектору Газа, і все буде проголосовано. Але ж демократи хитрожопі.
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12.03.2024 23:47
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радив поквапитись, пани "гаранти"!
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12.03.2024 23:44 Відповісти
Продублюю пост сюди.
Підписи за discharge petition сьогодні почали збирати. Дві години тому було 82, уже 169, треба 218.
Тут можна слідкувати:
https://clerk.house.gov/DischargePetition/2024031209?CongressNum=118
Поки одні демократи, респів нема. Але чекаємо. Їх треба всього пʼятеро. Як завжди, найважче першому респу наважитися. Але тільки но такий зʼявиться, до нього приєднаються ще.
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12.03.2024 23:47 Відповісти
А чому за посиланням вказані тільки непарні номери конгресменів?
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12.03.2024 23:52 Відповісти
У мене все добре з номерами, по порядку від 1 до 169. І номери округів штатів там які завгодно. Більше номерів не бачу. Може то у вас щось з браузером.
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12.03.2024 23:54 Відповісти
Так, дійсно. Самсунг-браузер глючить. В Хромі все нормально.
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12.03.2024 23:58 Відповісти
Десь кілька тижнів тому експерти рахували кількість потенційних підписантів - нарахували 214 (тобто 4 не вистачає). Сподіватимемось, що за цей час кілька конгресменів змінили думку.
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13.03.2024 00:16 Відповісти
Рахувати можна скільки завгодно. Але респам афішувати заздалегідь то зовсім ні до чого було. Я налаштований оптимістично.
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13.03.2024 00:21 Відповісти
Теж правильно.
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13.03.2024 00:30 Відповісти
ще цілих 50!
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13.03.2024 00:17 Відповісти
Демократів можна не рахувати Ще цілих 5, з яких поки нема жодного
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13.03.2024 00:22 Відповісти
З демократів є противники підтримки Ізраїлю. А те що ніхто з республіканців не підписав - показово. Вони будуть чекати на свій "проект".
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13.03.2024 00:24 Відповісти
тут нема що сперечатися. Дуже скоро все побачимо. Підтримка Ізраїлю не переважувала в сенаті, і тут не зіграє ролі. А чи наважиться кілька респів - оце питання.
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13.03.2024 00:28 Відповісти
Я до того, що потрібно буде далеко не 5 республіканців. І відсутність їх підписів зараз - доволі очевидна відповідь, що ні, не наважаться. Не потрібно обманюватись. Вони в квітні будуть штовхати свій напівмертвий проект.
Хочемо отримати зброю, потрібно ще вчора шукати інші юридичні кроки, накшталт продажу зброї Німеччині з подальшим трансфером нам.. Конгрес - мертвий варіант.
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13.03.2024 00:33 Відповісти
я б на амерів в суд подав. Хай вертають назад яз, ракети та літаки, якщо такі ниці ублюдки
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13.03.2024 00:38 Відповісти
Така дебільна позиція точно не на користь краіні.
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13.03.2024 00:46 Відповісти
Якщо хтось із демократів не підпише, то петиція провалиться майже гарантовано. Але вони підпишуть всі, вони в Хаусі дуже дисципліновані в подібних речах. З принципових питань у них купа одностайних голосувань. Коли імпічмент Майоркасу голосували, то навіть з лікарні витягли Гріна, щоб проголосував.
Те, що ви вважаєте, що відсутність респів зараз про щось свідчить, говорить, що ви не поставили себе на місце республіканського представника. Ось уявіть, що пара респів зараз підпише, а петиція не пройде, бо не набереться демократів. Тоді вони ризикують отримати неприємності в партії і при цьому петиція теж провалиться, тож неприємності виявляться даремними. Республіканці приєднаються скоординовано купкою після того, як підпишуть всі демократи.
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13.03.2024 00:45 Відповісти
Ага, демократи дисципліновані) а Республіканці - ні?) Добре мабуть жити в альтернативній реальності..
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13.03.2024 00:53 Відповісти
Республіканці теж дисципліновані, але ця тема реально викликає у них розкол. Знову ж у республіканців є підгрупа магашистів, яка і гальмує процес. В сенаті частина республіканців голосувала за безпековий пакет попри те, що позиція магашистів ібільшості була протилежною. І в Хаусі теж є немало республіканців, які підтримали б цей пакет. Але тут петиція персонально проти їх лідера, тож це стримує. Та є надія, що кілька з них можуть підтримати. Такий же розрахунок і у автора петиції. 100% зараз йдуть вмовляння окремих республіканських представників як нашими дипломатами, так і демократами, та іншими симпатиками України. Чи щось вийде - побачим.
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13.03.2024 01:06 Відповісти
Звісно, так, побачимо, і якийсь шанс є, але обманюватись не потрібно, він просто мізерний. Сенат - це статусні тіпи під командою Макконела. А Палата - планктон, який хоче вибитись в люди. Їх тримати в рамках значно легше.
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13.03.2024 01:08 Відповісти
Так, і реальність я нормально уявляю і на вашому місці утримався б від подібних сентенцій.
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13.03.2024 01:07 Відповісти
Пане Віталію, поясніть мені будь-ласка. Де тут демократія, якщо якась приватна особа,, нехай експрезидент, навіть не держслужбовець і не член партії, вирішує як має голосувати Партія? Хіба про це мріяли батьки-засновники? Так, я курсі сентенції Черчиля про відсутність альтернативи демократії як способа життя. Але він дійсно мав на увазі саме те, що коїться зараз в США?
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13.03.2024 05:05 Відповісти
не впевнений що прям всі деми проглосують....
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13.03.2024 00:35 Відповісти
Вище написав на цю тему.
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13.03.2024 00:46 Відповісти
там не все ок і з демократами, бо є такі що вважають дії Ізраіля у Газі занадто брутальними і можуть утриматись. І тоді це вже завдання із зірочкою, знайти замість них якихось респів
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13.03.2024 01:10 Відповісти
Просто приберіть з пакету допомогу Сектору Газа, і все буде проголосовано. Але ж демократи хитрожопі.
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12.03.2024 23:47 Відповісти
Газа тут ні до чого. Джонсон не ставить на голосування бо він, як би його сказати цензурно, доставляє задоволення *****.
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12.03.2024 23:50 Відповісти
Ти знаєш про Джонсона навіть те, чого він сам про себе не знає?
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13.03.2024 08:32 Відповісти
100% .... республиканцы и часть демократов, против предоставления Газе (Хамасу) 10 млрд долларов.
Большая часть избирателей демпартии, поддерживают террористов Хамаса, отдельно за Украину, Израиль...., как предлагают республиканцы, Байден не согласен. Помощь Хамасау не пройдет...
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13.03.2024 03:25 Відповісти
А потім інші представники звернуться до суду, знову комедія.
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12.03.2024 23:53 Відповісти
Невідомо скільки республіканців готові ризикнути соєю кар'єрою і відкрито піти проти Трампа. Велика ймовірність, що цей Казьол буде наступним президентом.
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13.03.2024 00:02 Відповісти
Ніхто не знає що буде через хвилину.
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13.03.2024 00:11 Відповісти
Там ще й демократи далеко не всі підпишуть...
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13.03.2024 00:17 Відповісти
Всі підпишуть. 100%.
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13.03.2024 00:20 Відповісти
Не сумнівайся.
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13.03.2024 08:33 Відповісти
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13.03.2024 00:06 Відповісти
З розряду фантазій - в Конгресі протягнуть ще 2-3 місяці, приймуть таки і..... А далі, нагадаю, в США вибори, і теоретично в січні 2025 в Білий Дім може залізти Трамп. Тобто на використання грошей буде 8-9 місяців.
Так от, що зробить Байден:
1. Видасть ці 60млрд. не повністю
2. Видасть їх прискореними темпами, щоб використати до виходу з Білого Дому.
В разі другого варіанту - чи зможе американський ВПК освоїти ці кошти, надаючи уже звичне нам озброєння (********** в основному)? Чи Байдену доведеться суттєво розширити номенклатуру озброєнь?
P.S. Тільки не потрібно трампоагітації про Байдена, секти лендлізу і т.п.
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13.03.2024 00:17 Відповісти
Ну можно віддати частуну того, що є на складах. Там зоб віддати щось треба на такуж сумму чи на таку кількість замовити нового. А он нове може вже потім прийти, як зроблять.
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13.03.2024 00:48 Відповісти
це інша "секта" - щось придумувати

зараз 3 місяць + ще 2-3місяція - виходить 5-6 місяць
до зміни президента залишается 6-7 місяців
"Тобто на використання грошей буде 8-9 місяців." - не сходиться

"Видасть ці 60млрд. не повністю" - звідкіля сума 60млрд?
Президент підписує PDA - покажіть, де там 60млрд

Кошти видаються до вказаної дати.
Де вказано, що їх потібно використати до 1 січня 2024?

Там вказано, 13.4млрд на PDA до 1 жовтня 2025 року - тобто запит коштів на 2 бюджетних роки
В порівнянні з 25.5млрд на 2022 (фактично півроку), та 2023 фінрік
Здається в два рази менше

Програму USAI - будуть виконувати виробники, якщо виконавча влада заключить контракти.
Зараз там також від 6млрд залишок з 2022-2023 років
А замовлення до 2028 року по 2-3млрд в рік
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13.03.2024 01:15 Відповісти
Березень+Квітень на прийняття, залишається 5+6+7+8+9+10+11+12+1місяць 2025 = 9місяців. Або 8, якщо без січня. Щось ще не зрозуміло в математичних питаннях? Ще простіше написати?

60млрд. - читайте текст новини " в лютому Сенат США 70 голосами схвалив двопартійний законопроєкт про фінансування, що передбачає понад $60 млрд допомоги Україні Джерело: ". Чи так важливо писати суму до долара? З посиланням на текст законопроекту? Це дуже змінить інформацію?

Чи, якщо прийде до влади Трамп, і якщо він зупинить допомогу Україні, він не зупинить надання військової допомоги за цим законом? Не знайде способу? Якщо вірите, що не знайде і буде тривати виконання програм, аж до 2028, то надайте будь-ласка інформацію, про продовження допомоги Афганістану. Адже там теж були довготривалі контракти, які були зупинені. І в Білому Домі це, впевнений, теж розуміють. От чи схочуть втрачаючи крісло в Овальному кабінеті, пришвидшити реалізацію?
P.S. Я звісно можу в кожному коментарі, розжовувати все від А до Я, з усіма подробицями та нюансами, але кому це потрібне? Переважна більшість думаючих людей здатна все зрозуміти, або доповнити, а ті хто не можуть це зробити, для них навіть наведення оригіналів документів, не допомагає. Перевірено неодноразово.
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13.03.2024 07:38 Відповісти
Це "Цензор" пише про "$60 млрд допомоги Україні". Насправді, пакет називається "Національна безпека США". Де там сказано, що ці 60 млрд. для України? Ви читали законопроект? Підозрюю, що ні. А якщо не читали, то навіщо переказувати з чужих слів всяку нісенітницю?
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13.03.2024 08:39 Відповісти
Господи, все вам розжуй та в рота поклади.
Де там сказано, що ці 60 млрд. для України? 60,2млрд. доларів, з них
- 20, на поповнення арсеналу Збройних сил США зброєю та обладнанням, які Україна отримує зі складів Міноборони США.
- 14, на придбання Україною зброї та обладнання в американських компаній.
- 15, на підтримку США, в тому числі навчання військових, обмін розвідданими, збільшення присутності у Східній Європі та інші заходи.
- 8, на пряму фінансову допомогу Україні.
- 1,6, на економічний розвиток.
- 1,6, на зміцнення повітряної та морської оборони в Україні та сусідніх країнах.
Сильно змінився сенс написаного? Чи і цього недостатньо? Розписати до цента? Взяти інтерв'ю у Байдена, щоб він описав, що, як і куди?
Самі не пишуть усіляку нісенітницю.
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13.03.2024 11:06 Відповісти
Ось два документа Emergency National Security Supplemental Appropriations Act, 2024
https://www.appropriations.senate.gov/imo/media/doc/emergency_national_security_supplemental_bill_text.pdf детальний та https://www.appropriations.senate.gov/imo/media/doc/emergency_national_security_supplemental_section-by-section.pdf загальний
суми та дати між ними не сходяться

Із загального
Assistance to Ukraine.
Provides $48.43 billion for continued U.S. support to Ukraine in its fight against Russia through
military training, intelligence sharing, increased presence in the European Command area of
responsibility, and other support activities through December 31, 2024-including:
• $19.85 billion to replenish U.S. military weapons and equipment provided to Ukraine
from Department of Defense (DoD) inventory;
• $13.8 billion to allow Ukraine to re-arm itself through the purchase of weapons and
munitions from the U.S. defense industrial base; and
• $14.8 billion for continued U.S. support to Ukraine through military training, intelligence
sharing, increased presence, and other support activities.

19.85млрд це PDA
13.8млрд це USAI
14.8млрд - можна видаляти, тому що це для США на війська в Европі

В детальному, сказано що PDA
That up to $13,414,432,000, to remain available until September 30, 2025
тобто менше, та на 2 бюджетні роки

That of the total amount provided under this heading in this Act, $13,772,460,000, to remain available until September 30, 2025, shall be for the Ukraine Security Assistance Initiative
співпадає з 13.8млрд USAI, тільки контракти потрібно заключити до 1 жовтня 2025

USAI можна також поки видалити, тому що це через 5-7 років. На наступні 5 років, вже є замовлення по 3-4млрд в рік з USAI 2022-2023 років.
https://www.cbo.gov/system/files/2022-12/HR-2617_div-A%E2%80%93N.pdf Таблиця Division M - Additional Ukraine Supplemental Appropriations Act, 2023

Фактично адміністрація запросиала
19.8млрд на 15 місяців - якщо вірити загальним цифрав, та рахувати від фінансового року, або 1.3млрд в місяць
13.4млрд на 24 місяці - якщо вірити детальним цифрам, або 550млн в місяць

Для порівняння,
в 2022 фінансовому році виділено 11млрд, або 1.8млрд в місяць. Фактично видано 1.5млрд в місяць
в 2023 фінансовому році виділено 14.5млрд, або 1.2млрд в місяць. Фактично видано 850млн в місяць

"Розжуйте" бажано з посиланнями на документи, та поясненням що саме рахувати
негайну поставку збро, чи колись років через 10
чи рахувати підтримку соціалки чи ні
та яким чином набралось 60млрд

Про афганістан нічого не відомо
Якщо є посилання на довготривалі контракти, котрі відминили - то також можете надати
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13.03.2024 10:45 Відповісти
Всё ни о чём. Ни один республиканец не подпишется. Существует парийная дисциплина. Очень редко такой манёвр проходит. Но в обозримом прошлом, таких прецедентов не было.
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13.03.2024 00:23 Відповісти
Есть несколько республиканцев, которые не будут выдвигаться на следующий срок.
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13.03.2024 00:50 Відповісти
та не всі деми підпишуть
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13.03.2024 02:07 Відповісти
Як надоїв цей трампівський шнурок
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13.03.2024 01:08 Відповісти
Десяток респов надо уговорить.
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13.03.2024 01:31 Відповісти
нереально
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13.03.2024 02:08 Відповісти
реально !
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13.03.2024 06:19 Відповісти
Зараз побачим у кого є яйця а хто шматок лайна.
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13.03.2024 03:06 Відповісти
Конгресы всякие.
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13.03.2024 03:20 Відповісти
а шо вы раньше думали ?
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13.03.2024 06:15 Відповісти
собирайте подписи чтобы посадить Джонсона на кол
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13.03.2024 06:18 Відповісти
Будут до выборов в США собирать.
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13.03.2024 06:36 Відповісти
https://t.me/voynareal/85397 🔥 У російській Рязані три безпілотники успішно атакували НПЗ Там зараз потужна пожежа.
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13.03.2024 06:41 Відповісти
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13.03.2024 06:43 Відповісти
а кацапы гниды бьют по гражданским домам в Сумах и Кривом Роге
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13.03.2024 06:45 Відповісти
Быстрее пристрелить мелкого очкарика.
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13.03.2024 06:41 Відповісти
Опозиція в Німеччині погрожує Шольцу судом за незгодність передачі Таурасів Україні, а тут прямо непохитна стіна в лиці якогось Джонсона. Та і майбутнє президентство Трампа вилами по воді писано...
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13.03.2024 06:43 Відповісти
https://t.me/voynareal/85398 👀По Рязані «далі буде» - безпілотники продовжують «злітатись»
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13.03.2024 06:47 Відповісти
я так думаю этот прилетел посмотреть что натворили
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13.03.2024 06:50 Відповісти
Загальна відстань: 581,44 км (361,29 мл)
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13.03.2024 06:55 Відповісти
Москва - ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА !
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13.03.2024 06:51 Відповісти
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13.03.2024 07:01 Відповісти
https://t.me/voynareal/85400 🔥 «П***ец, въ*бал!» - у Рязані місцеві засняли кадр влучного попадання БПЛА по НПЗ До цього русня намагалась автоматними чергами безуспішно його збити.

ЭТО ВТОРОЕ ПОПАДАНИЕ
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13.03.2024 07:08 Відповісти
так Писец это же белая лисица
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13.03.2024 07:10 Відповісти
🌚У Бутурлінівському районі Воронезької області місцевий блекаут - там прилетіли БПЛА
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13.03.2024 07:52 Відповісти
Палата номер шесть
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13.03.2024 07:55 Відповісти


https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/13/7446200/ ФОТО, ДОПОЛНЕНО ОТ 03:58"Шахед" оккупантов попал в 5-этажку в Сумах: есть погибшие, 10 человек спасли из-под завалов
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13.03.2024 08:16 Відповісти
Бідон з демократами попали в свій же капкан, коли весь час затягували поразку московії недопостачанням зброї щоб перед самими виборами дати стільки, скільки було б потрібно для поразки мордору. але сталося не так як гадалося........вписалися трампутін з його шістками
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13.03.2024 08:42 Відповісти
для цього потрібно було не змінювати лендліз, а залишити як пропонували республіканці з терміном дії до "перемоги України"

Також пакет який блокють, не має достатньо коштів для перемоги
це навіть адміністрація заявляла що вистачить тільки для оборони
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13.03.2024 11:06 Відповісти
 
 