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Заморожених російських активів вистачило б Україні для ведення переможної війни, - Туск

туск

Дональд Туск заявив, що якби ЄС все таки передав Україні замороженні активи РФ, то Києву цього б вистачило для ведення переможної війни.

Передає його слова Цензор.НЕТ із посиланням на TVN24.

Туск зазначив, що заморожених російських активів вистачило б Україні для ведення переможної війни.

У відповідь на запитання, чому ці активи не вдається використати, він пояснив: "Якраз у тих столицях, де чути гучні, проукраїнські слова, коли доходить до справи (наприклад, коли ми говоримо: давайте заберемо ці російські активи і передамо їх Україні), виявляється, що є якісь проблеми".

Також очільник польського уряду підкреслив, що санкції проти РФ "повинні перестати бути фіктивними".

"Пів Європи досі торгує з Росією та Білоруссю, а багато компаній, зокрема й польські, успішно обходять санкції. Тому що чомусь ніхто не зацікавлений, аби їх дотримуватися з усією силою", - сказав він.

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Автор: 

росія (65856) санкції (12043) Туск Дональд (543) заморожені активи (575)


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Топ коментарі
+10
якби ЄС все таки передав Україні замороженні активи РФ, то Києву цього б вистачило для ведення переможної війни.

фіг це правда, ці гроші були б розкрадені і пройобані, нормальне рішення постачання **********, ніякі гроші єрмаку і зеленському категорично давати не можна
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13.03.2024 01:27
+4
Тобто, так снарядів нема, виробляти їх не встигають, а за гроші вони б чудесним чином з'явилися б.
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13.03.2024 01:23
+4
тільки не потрібно міряти все своїми мірками, в них нема єрмака і татарова і нема гниди буратіна, тому отаке...
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13.03.2024 01:25
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13.03.2024 01:18 Відповісти
Тобто, так снарядів нема, виробляти їх не встигають, а за гроші вони б чудесним чином з'явилися б.
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13.03.2024 01:23 Відповісти
були б гроші знаряди мажна купити у США, ПАР, Півд.Корея і тд.тп. !!!
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13.03.2024 05:23 Відповісти
Так і США, в ЄС кажуть, що їх потужності не достатні і необхідної кількості снарядів виробляти не можуть. А тут з'ясовується, що все питання у грошах.
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13.03.2024 08:32 Відповісти
тільки не потрібно міряти все своїми мірками, в них нема єрмака і татарова і нема гниди буратіна, тому отаке...
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13.03.2024 01:25 Відповісти
Туск буцім то не знає, що Узеленські усе розкрадуть !
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13.03.2024 07:03 Відповісти
якби ЄС все таки передав Україні замороженні активи РФ, то Києву цього б вистачило для ведення переможної війни.

фіг це правда, ці гроші були б розкрадені і пройобані, нормальне рішення постачання **********, ніякі гроші єрмаку і зеленському категорично давати не можна
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13.03.2024 01:27 Відповісти
та вони тому і тримаються за владу бо буде найбільший дерибан в історії планети - 1 трлн на відновлення. Це реально дійде десь 10-20 млрд а решта осяде в кармашках не лохів. І пофігу їм шо це все полито кровю - нема в них ніякої моралі
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13.03.2024 01:47 Відповісти
з цих 10-20 млрд ще буде розкрадено на місцях половина
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13.03.2024 02:14 Відповісти
Правильно Туск сказав, дуже багато лицемірів у Європі, вони говорять галасливі фрази про Украхну та про підтримку, а тишком продовжують торгувати з агресорами.
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13.03.2024 02:47 Відповісти
))) хто б казав , але не туск. Вони і гроші заблокують як кордон, якщо куйло їм насипе.
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13.03.2024 03:51 Відповісти
Так туск це і є лицемір. поляки заблокували український кордон аби вибити для себе 130 млрд. від Євросоюзу. А в цей час Україні грошей фактично немає.
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13.03.2024 08:23 Відповісти
ЛJAХ ІНХ
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13.03.2024 05:55 Відповісти
Не висточило б ! Усі гроші б попали в офшори !
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13.03.2024 06:54 Відповісти
Так, вистачило б, але ми тільки про це поговоримо, а робити нічого не будемо
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13.03.2024 06:56 Відповісти
Дуже дивні люди тут пишуть, ви проти допомоги своїй країні, чи може ваша країна не тут?
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13.03.2024 07:36 Відповісти
Ми проти гієни європи, яка своєю лицемірною політикою допомагає путіну перемогти Україну.
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13.03.2024 08:21 Відповісти
Категорично проти допомоги зє і його комарільї грошами!
Дати гроші тим,хто краде і продає своєму населеню безкоштовну гуманітарну допомогу?!
Тільки зброя! Тількі військова амуніція одру ЗСУ,оминаючи МО!
Навіть гроші війсковим краще платити напряму!
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13.03.2024 09:53 Відповісти
Убивать кацапов за деньги кацапов с помощью украинцев. Это была бы эпическая многоходовочка.
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13.03.2024 08:05 Відповісти
Якщо використовувати зараз усі активи, то потім на відновлення України не буде грошей. І їх ніхто не дасть у такій кількості. Хай ****, ЄС дає 100 млрд. на зброю. Польським фермерам є мільярдни, а для України у них немає грошей
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13.03.2024 08:30 Відповісти
Як може перемогти Україна, якщо кордон заблоковано?!
туск - це такий же галімий пісдобол-полуліст як зєля. тільки язиком може ляпати, а на ділі - пшик.
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13.03.2024 08:20 Відповісти
дЕрмак повернув би їх путлу
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13.03.2024 08:52 Відповісти
Навіщо давати гроші країні,яка утримує адміністрацію ТОТ у Києві на зарплаті,яки вони отримували до окупації?!
Яка мотивація чиновників,жити під обстрілами (наприклад у Краматорську),якщо можна здати місто,і переїхати до Київа з тієюж зарплатнею?!
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13.03.2024 09:58 Відповісти
 
 