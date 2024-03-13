Заморожених російських активів вистачило б Україні для ведення переможної війни, - Туск
Дональд Туск заявив, що якби ЄС все таки передав Україні замороженні активи РФ, то Києву цього б вистачило для ведення переможної війни.
Передає його слова Цензор.НЕТ із посиланням на TVN24.
Туск зазначив, що заморожених російських активів вистачило б Україні для ведення переможної війни.
У відповідь на запитання, чому ці активи не вдається використати, він пояснив: "Якраз у тих столицях, де чути гучні, проукраїнські слова, коли доходить до справи (наприклад, коли ми говоримо: давайте заберемо ці російські активи і передамо їх Україні), виявляється, що є якісь проблеми".
Також очільник польського уряду підкреслив, що санкції проти РФ "повинні перестати бути фіктивними".
"Пів Європи досі торгує з Росією та Білоруссю, а багато компаній, зокрема й польські, успішно обходять санкції. Тому що чомусь ніхто не зацікавлений, аби їх дотримуватися з усією силою", - сказав він.
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фіг це правда, ці гроші були б розкрадені і пройобані, нормальне рішення постачання **********, ніякі гроші єрмаку і зеленському категорично давати не можна
Дати гроші тим,хто краде і продає своєму населеню безкоштовну гуманітарну допомогу?!
Тільки зброя! Тількі військова амуніція одру ЗСУ,оминаючи МО!
Навіть гроші війсковим краще платити напряму!
туск - це такий же галімий пісдобол-полуліст як зєля. тільки язиком може ляпати, а на ділі - пшик.
Яка мотивація чиновників,жити під обстрілами (наприклад у Краматорську),якщо можна здати місто,і переїхати до Київа з тієюж зарплатнею?!