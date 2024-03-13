ЄС виділить 5 млрд євро на закупівлю озброєнь для України, - Financial Times

Країни ЄС мають намір домовитися про поповнення фонду військових поставок в Україну на суму 5 млрд євро

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що після кількох місяців суперечок про способи закупівлі представники країн ЄС погодили умови виділення 5 млрд євро до Європейського фонду миру, з якого мають фінансуватись закупівлі озброєнь для України, оскільки нестача боєприпасів та активніше використання авіації російською армією ставлять під загрозу оборонні позиції ЗСУ.

Формальна домовленість має бути укладена на зустрічі лідерів країн у середу.

"Українці борються без боєприпасів", - заявив високопосадовець Міністерства оборони США, маючи на увазі нещодавні досягнення Росії та попередження українських військових про те, що вони нормують снаряди.

Згідно з новими правилами, гроші будуть призначені для закупівлі озброєнь, що випускаються всередині блоку. Але можливі закупівлі у третіх країн, якщо це буде єдиною можливістю.

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Спецфонд для України

Фонд Євросоюзу, відомий як Європейський фонд миру, віддаватиме пріоритет зброї, яка виробляється всередині ЄС, але не виключатиме зброю з країн, які не входять до ЄС, якщо їй не буде альтернативи.

Джерела видання зазначають, що фонд був важливою частиною європейських військових постачань Україні з лютого 2022 року, але був вичерпаний, і переговори щодо його поповнення тривали останні три місяці. Один із чиновників заявив, що угода стосується "гнучкості за потребою, а не за задумом".