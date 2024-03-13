Удар по Мирнограду: 2 людини загинули, ще 5 зазнали поранення. ФОТО

У Мирнограді Донецької області завершено рятувально-пошукову операцію. Вночі росіяни завдали ракетного удару по місті, поцілили у багатоповерхівку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Дві людини загинули", - сказав голова ОВА.

Вчора близько 23 години росіяни випустили по місту авіаційну керовану ракету "Гром-Е1" - влучили у 5-поверхівку. Всього ударом пошкоджено 4 будинки. Усі поранені отримують медичну допомогу: 1 людина перебуває у тяжкому стані, троє - у стані середньої тяжкості.

Крім того, рятувальники зуміли витягнути з-під завалів 13-річну дівчинку - вона не отримала фізичних травм.

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