Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 426 870 осіб (+980 за добу), 6752 танки, 10 554 артсистеми, 12 921 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники ліквідували близько 426 870 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.03.24 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 426870 (+980) осіб,
танків ‒ 6752 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 12921 (+20) од,
артилерійських систем – 10554 (+32) од,
РСЗВ – 1017 (+1) од,
засоби ППО ‒ 715 (+2) од,
літаків – 347 (+0) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8205 (+22),
крилаті ракети ‒ 1919 (+1),
кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 13932 (+62) од,
спеціальна техніка ‒ 1699 (+8)
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
наші елітарні диванні іксперди типо роми цимбалюка лохи яких розводять фсб.
130!! одиниць техніки та 980!! чумардосів.
Арта 33, броня 25, логістика 62!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 426 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь.
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі