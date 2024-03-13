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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 426 870 осіб (+980 за добу), 6752 танки, 10 554 артсистеми, 12 921 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники ліквідували близько 426 870 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.03.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 426870 (+980) осіб, 

танків ‒ 6752 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 12921 (+20) од,

артилерійських систем – 10554 (+32) од,

РСЗВ  – 1017 (+1) од,

засоби ППО ‒ 715 (+2) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8205 (+22),

крилаті ракети  ‒ 1919 (+1),

кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13932 (+62) од,

спеціальна техніка  ‒ 1699 (+8)

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Втрати РФ

Автор: 

армія рф (17729) Генштаб ЗС (6732) ліквідація (4046) знищення (7477)


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Топ коментарі
+12
Пора в інфографіку записувати знищені і уражені НПЗ і нєфтєбази.
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13.03.2024 08:25
+11
Минув 3671 день москальсько-української війни.
130!! одиниць техніки та 980!! чумардосів.
Арта 33, броня 25, логістика 62!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 426 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь.
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі
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13.03.2024 08:27
+7
ББМ і логістика вийшли на ювілейну пряму (авто явний фаворит). Танки здулися, орда продовжує лізти.
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13.03.2024 08:06
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ББМ і логістика вийшли на ювілейну пряму (авто явний фаворит). Танки здулися, орда продовжує лізти.
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13.03.2024 08:06 Відповісти
Можливо, ті автомобілі, насправді, не логістика, а ті багі, що їх використовують замість танків і ББМ.
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13.03.2024 09:20 Відповісти
Як там рейди по кацапії?! Бо у Німеччині для осілих кацапів це важлива тема,деякі уже з повагою відносяться до ЗСУ. І про ехо війни тут. Тихо,якщо не забувати одного дня,коли усі дороги в Штутгарті були закриті і зірваний досить великий магазин,але трохи далі від міста. Палестинці проти Ізраїль, але на території Німеччини.
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13.03.2024 08:07 Відповісти
Роздрукуй та повісь собі на лоба.
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13.03.2024 08:53 Відповісти
Снайперами поранені, тактично, цінуються більше, ніж убиті. Намагаючись винести поранених інші теж підставляються під постріл, і в подальшому поранені потребують більшої витрати ресурсів. А вбитих кацапи використовують для будівлі укриттів, цілком згідно з ином одного київського єврея - "Как укрьітье используем павших...".
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13.03.2024 09:33 Відповісти
Головне, скільки з підбитої техніки під.ри знову повертають на фронт?
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13.03.2024 08:19 Відповісти
Зараз,при можливості, дронами добивають підбиту техніку.
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13.03.2024 08:52 Відповісти
Шкода, що немає новини про ліквідацію 981-го, найголовнішого, москаля. Найближчі 4 доби є найоптимальнішими для фізичного знищення путлера. Голосування на болотах вже почалося, отже вибори вже не зупинити і не відмінити (просто один з кандидатів стане таким, що вибув). По-друге, в московії немає жодних обмежень щодо явки і кількості необхідних голосів (перемогу отримує той, хто набере лише відносну більшість), отже переможцем в цій ситуації обов'язково стане хтось з трьох фіглярів, єдиною роллю яких було своєю нікчемність підкреслити "геніальність"царя. І ось після виборів за такого сценарію почалося б на болотах саме цікаве... Після практично гарантованого хаосу про існуючу зараз московію, напевно, можна було б забути...
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13.03.2024 08:21 Відповісти
Ну - вибрали у нас "нікчему" у 2019-му Чим закінчилося? "Нікчема" "щоки надимає" а за його спиною пройдисвіти свої діла роблять Те ж саме буде і в Росії
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13.03.2024 08:31 Відповісти
На болотах зовсім інша ситуація. По-перше, їхнє суспільство зазомбоване темою, що лише завдяки існуванню путлера існує й московія та жодної альтернативи цьому немає (тобто буде порушено суспільний консенсус). По-друге, якісь еліти даний конкретний нікчема влаштує (вони з ним домовляться та вважатимуть, що зможуть ним маніпулювати), а для інших еліт він буде абсолютно неприйнятним (тобто буде порушено й елітний консенсус). Буде зруйновано й статус-кво, до якого країну (в усіх аспектах) привчали чверть століття. Тож ймовірним буде там початок реальної війни всіх з усіма.
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13.03.2024 08:48 Відповісти
Ну-ну!
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13.03.2024 08:58 Відповісти
Та вже практично нікого він не влаштовує, просто вони бояться наслідків цього визнання і не знають що робити, бо всі рішення погані. Тому поки і продовжують основну лінію терора і шукають альтернативу з мінімальними втратами, але таких не проглядається на даний час.
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13.03.2024 09:12 Відповісти
Але ж як легко "Вагнер" йшов на Москву, як привітно їх зустрічали.
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13.03.2024 09:37 Відповісти
Фуйло здохло у жовтні 2023 го ось https://www.youtube.com/watch?v=ESRH-DOVt1o&ab_channel=GeneralSVR доказ
наші елітарні диванні іксперди типо роми цимбалюка лохи яких розводять фсб.
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13.03.2024 08:42 Відповісти
Правда це чи ні, нам це нічого не дає ...
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13.03.2024 09:15 Відповісти
дає шанс на майбутню боротьбу за владу.
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13.03.2024 10:22 Відповісти
Та нехай там хоч перестріляють один одного, нам головне щоб до нас не лізли.
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13.03.2024 11:21 Відповісти
До сраки той доказ. Живий людський голос - унікальна індивідуальна ознака, як відбитки пальців. Технічними засобами підміну виявити, як два пальці оросити. До того ж, під час закордонних візитів, спецслужби запросто можуть отримати відбитки пальців і порівняти з тими, що були раніше.
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13.03.2024 09:41 Відповісти
це ті спецслужби які давали нам три дні? найпростіше спростування взяти днк дітей путлера та порівняти з днк двійника.
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13.03.2024 10:21 Відповісти
Спецслужби мають свої методики, якщо, відносно стійкості України, вони помилилия, то це плюс нам. Щодо взяти ДНК - візьми! Хто тобі не дає?
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13.03.2024 10:41 Відповісти
А тобі відбитки пальців?тільки йолопи не розуміють що той путєн якого показують несправжній.
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13.03.2024 10:51 Відповісти
Швидше, ти несправжній, бо, за великим рахунком, нахрін нікому не потрібен - такий собі, невловимий Джо. А у керівників держав час надто дорого коштує, аби його витрачати на спілкування з фальшивою лялькою. Побрехеньки про двійників ходять давно, і ті, кому це потрібно, вже давно це перевірили й, можливо, не один раз.
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13.03.2024 19:24 Відповісти
тому ти мені пишеш.що я нікому не потрібен?йолоп
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13.03.2024 19:41 Відповісти
Котре з них? Там тих "******" дохолєри.
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13.03.2024 21:50 Відповісти
Пора в інфографіку записувати знищені і уражені НПЗ і нєфтєбази.
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13.03.2024 08:25 Відповісти
и склады БК...
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13.03.2024 08:50 Відповісти
Минув 3671 день москальсько-української війни.
130!! одиниць техніки та 980!! чумардосів.
Арта 33, броня 25, логістика 62!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 426 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь.
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі
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13.03.2024 08:27 Відповісти
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13.03.2024 08:32 Відповісти
Чисельність чумардосів чверть на 500-ту тис. То таки дофіга
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13.03.2024 08:41 Відповісти
Це тупить Генеральний штаб чи писарі, які переписують цифри? Наприклад вчора була знищена одна крилата ракета і загальна сума склала 1920 ракет. Сьогодні показно, що знищили ще одну ракету, але загальна сума становить не 2021, а 1919. То як це сприймати?
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13.03.2024 08:42 Відповісти
Так, повинно бути 1921, але так видали на офіціал. Але всі помиляються, у Вас теж опечатка, явно не 2021), хоча хотілось би.
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13.03.2024 09:06 Відповісти
Дякую, що звернули увагу. В написанні цифри я не помилився, я навмисно так написав перевірити на реакцію читачів. І я не являюся компетентною особою, щоб давати офіційні данні. Невже важко написати тринадцять рядків виданих цифр за добу, приплюсовавши минулі здобутки?
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13.03.2024 09:21 Відповісти
Все буває, наприклад я вже починаю недобачати, а так як набираю текст не дивлячись на клавіатуру, то потім проблема при звірці з екрана, з-за чого почав частіше помилятись.
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13.03.2024 09:25 Відповісти
 
 