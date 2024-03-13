Санкції проти Росії мають перестати бути фіктивними, половина Європи торгує з РФ, - Туск
Половина Європи досі торгує з Росією та Білоруссю, а багато компаній, зокрема й польських, успішно обходять санкції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю телеканалу TVN 24 заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
Європейські компанії продовжують торгувати з Росією та Білоруссю, обходять санкції.
"Бо чомусь ніхто не зацікавлений у суворому забезпеченні їхнього дотримання", - сказав Туск.
Польський прем’єр переконаний, що санкції проти Росії "повинні перестати бути фіктивними".
"Тому, що в тих столицях, де ми чуємо гучні проукраїнські слова, коли справа доходить до цього, наприклад, коли ми говоримо: візьмімо ці російські активи, здаваймо їх в Україну, виявляється, там якісь проблеми", – заявив польський прем'єр.
Політик підкреслив, що Польща "поводиться гранично раціонально та відповідально, сміливо, але без азартних ігор".
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І в той самий час вони радо користуються західними машинами, побутовою технікою, не кажучи вже про закордонний культурний продукт. Навіть свою зброю називають західними словами: БМ "Термінатор", БПЛА "Zala" і "Мерлін".
І чорта з два їм це в зуби кинеш. Європейцям можна: ай-яй, нехороші які, з агресором і правопорушником торгують. А русні - як з гуся вода. Ну торгуєм, ну вигодно і пріятно жє. Врагі? Нічєго, ми іх потом на іх жє верьовкє повєсім, ха-ха.
Серйозно, як Європа з такими воювати зібралась? На них же нічого, крім кулі, не діє, в той час як Європі можна винести мізки наглухо, лише вказуючи на вже наявні недоліки та протиріччя.
Філіпси,лж та щє купа брендів збираються в польші поляками та українцями для ринку наросії, женуть усе це через біларусь, прошивки тв йдуть разом з усіма кінотеатрами та відеоресурсами наросії, більше ні для якого ринку вони не потрібні. І це дрібниця з того що йде. Состави не на день не перестали курсувати в обидві сторони ні з 14го ні з 22го, через біларусь.
ВЕСЬ СВІТ ТОРГУЄ, тому що саме при таких обставинах маржа вищє всього.
Може Кулебу треба звільняти ?