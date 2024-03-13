Санкції проти Росії мають перестати бути фіктивними, половина Європи торгує з РФ, - Туск

Половина Європи досі торгує з Росією та Білоруссю, а багато компаній, зокрема й польських, успішно обходять санкції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю телеканалу TVN 24 заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Європейські компанії продовжують торгувати з Росією та Білоруссю, обходять санкції.

"Бо чомусь ніхто не зацікавлений у суворому забезпеченні їхнього дотримання", - сказав Туск.

Польський прем’єр переконаний, що санкції проти Росії "повинні перестати бути фіктивними".

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"Тому, що в тих столицях, де ми чуємо гучні проукраїнські слова, коли справа доходить до цього, наприклад, коли ми говоримо: візьмімо ці російські активи, здаваймо їх в Україну, виявляється, там якісь проблеми", – заявив польський прем'єр.

Політик підкреслив, що Польща "поводиться гранично раціонально та відповідально, сміливо, але без азартних ігор".