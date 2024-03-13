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Санкції проти Росії мають перестати бути фіктивними, половина Європи торгує з РФ, - Туск

туск

Половина Європи досі торгує з Росією та Білоруссю, а багато компаній, зокрема й польських, успішно обходять санкції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю телеканалу TVN 24 заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Європейські компанії продовжують торгувати з  Росією та Білоруссю, обходять санкції.

"Бо чомусь ніхто не зацікавлений у суворому забезпеченні їхнього дотримання", - сказав Туск.

Польський прем’єр переконаний, що санкції проти Росії "повинні перестати бути фіктивними".

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"Тому, що в тих столицях, де ми чуємо гучні проукраїнські слова, коли справа доходить до цього, наприклад, коли ми говоримо: візьмімо ці російські активи, здаваймо їх в Україну, виявляється, там якісь проблеми", – заявив польський прем'єр.

Політик підкреслив, що Польща "поводиться гранично раціонально та відповідально, сміливо, але без азартних ігор".

Автор: 

росія (65856) санкції (12050) Туск Дональд (543)


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Топ коментарі
+19
Можливо потрібно почати із себе?
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13.03.2024 08:36
+13
"Головне в слідстві - не вийти на самих себе."
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13.03.2024 08:45
+10
Туск визнав Європу корумпованою. Я як інакше? Якщо є закон який не виконується то хтось в цьому зацікавлений і всі учасники мають фінансовий зиск. Всі бачать корупцію у нас, але "чомусь" впритул не бачать її у себе в ЄС.
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13.03.2024 08:45
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Це він про рюські огірки, які запетитом вкушають пшеки?
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13.03.2024 08:35 Відповісти
Можливо потрібно почати із себе?
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13.03.2024 08:36 Відповісти
ви нє панімаіті-ета другоє...
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13.03.2024 09:02 Відповісти
так він про це як мінімум уже говорить
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13.03.2024 09:06 Відповісти
І який сенс його балачок?! Якщо зупинити торгівлю з росією йому дуже просто. Може він не хоче її зупиняти?
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13.03.2024 09:24 Відповісти
"Якщо зупинити торгівлю з росією йому дуже просто" --- це для тебе дуже просто,сидячи з дивана. А торгівля здійснюється компаніями по різних схемах і різних напрямках, і не відслідкуєш відруз ж або це взагалі неможливо кінцевого покупця
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13.03.2024 09:38 Відповісти
Рольникам своїм розкажи...
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13.03.2024 08:36 Відповісти
Та яка половина? - Захід весь - сором"язливо прикривши очі а Азія і Африка напряму - не криючись
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13.03.2024 08:36 Відповісти
Цікаво, що на росії від цих фактів торгівлі з нєдружєствєннимі странамі всупереч імпортозамєщєнію ні у кого не підгоряє, навпаки. Цікаво, чому?
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13.03.2024 08:36 Відповісти
Cerez drugije strani kak primer armeni gde import vyros na 100 raz.Zdes takze prixodit vagonami takoje sto doski ili fanera eto kirgystan prodavec s legalnimi dokumentami.Vot takoje i poxozoje dolzno neprojti
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13.03.2024 08:42 Відповісти
Ні, інше дивно. От на росії кричать зараз про девестернізацію та імпортозамєщєніє. Мовляв, чужоє нам нє надо, і своєго в ізбиткє, хватіт корміть Запад.
І в той самий час вони радо користуються західними машинами, побутовою технікою, не кажучи вже про закордонний культурний продукт. Навіть свою зброю називають західними словами: БМ "Термінатор", БПЛА "Zala" і "Мерлін".
І чорта з два їм це в зуби кинеш. Європейцям можна: ай-яй, нехороші які, з агресором і правопорушником торгують. А русні - як з гуся вода. Ну торгуєм, ну вигодно і пріятно жє. Врагі? Нічєго, ми іх потом на іх жє верьовкє повєсім, ха-ха.
Серйозно, як Європа з такими воювати зібралась? На них же нічого, крім кулі, не діє, в той час як Європі можна винести мізки наглухо, лише вказуючи на вже наявні недоліки та протиріччя.
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13.03.2024 08:49 Відповісти
Що ж ви аж на 3й рік зрозуміли?(((
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13.03.2024 08:38 Відповісти
Та нічого вони не зрозуміли. Поляки пункти пропуску на українсько-польському кордоні заблокували, а через білоруський кордон безперешкодно їдуть російські фури з зерном до Польщі.
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13.03.2024 09:45 Відповісти
"Головне в слідстві - не вийти на самих себе."
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13.03.2024 08:45 Відповісти
Туск визнав Європу корумпованою. Я як інакше? Якщо є закон який не виконується то хтось в цьому зацікавлений і всі учасники мають фінансовий зиск. Всі бачать корупцію у нас, але "чомусь" впритул не бачать її у себе в ЄС.
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13.03.2024 08:45 Відповісти
Корупція тут ні до чого, просто не має норм покарання за порушення санкцій, але тепер вже буде саме завдяки такій позиції як у Туска - https://www.radiosvoboda.org/a/news-ievroparlament-pokarannia-obhid-sanktsii/32858627.html Європарламент підтримав кримінальне покарання за порушення й обхід санкцій проти Росії
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13.03.2024 09:17 Відповісти
Не треба перекручувати факти, туск не був ініціатором цієї норми, і польща досі вільно торгує з росією.
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13.03.2024 09:23 Відповісти
Особливо видно на польско-************* кордоні.
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13.03.2024 08:51 Відповісти
Туск лукавит. Европейцы законопослушны и придерживаются санкций. Но европейские власти решили что там где санкции вредят экономике можно торговать. В том числе Польша.
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13.03.2024 08:56 Відповісти
Таваріщ Лєнін той которий Бланк після більшовицького кривавого перевороту говарівал: - що у капіталістів ми (більшовики) за золото купимо вєрьовки на яких ми потім їх і повісимо. Він знав природу продажності капіталу. Ось це все зараз і підтверджується вчергове.
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13.03.2024 09:01 Відповісти
В світі немає успішної НЕкапіталістичної країни.
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13.03.2024 09:22 Відповісти
Польський прем'єр переконаний, що санкції проти Росії "повинні перестати бути фіктивними". Джерело:

Філіпси,лж та щє купа брендів збираються в польші поляками та українцями для ринку наросії, женуть усе це через біларусь, прошивки тв йдуть разом з усіма кінотеатрами та відеоресурсами наросії, більше ні для якого ринку вони не потрібні. І це дрібниця з того що йде. Состави не на день не перестали курсувати в обидві сторони ні з 14го ні з 22го, через біларусь.
ВЕСЬ СВІТ ТОРГУЄ, тому що саме при таких обставинах маржа вищє всього.
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13.03.2024 09:02 Відповісти
Не треба каклів які ішачать у польщі на місцеві компанії називати українцями. Українці - це ті хто живе в Україні
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13.03.2024 09:20 Відповісти
Херню написал.
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13.03.2024 10:03 Відповісти
Может фермерам стоит заблокировать польско-белорусскую границу?!
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13.03.2024 09:03 Відповісти
ФСБ за те не башляє.
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13.03.2024 09:33 Відповісти
так может стоит ГУРу забашлять им?
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13.03.2024 10:35 Відповісти
Щури-кроти фсбшні з ОПи "боневтіка" недозволять це зробити.
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13.03.2024 10:58 Відповісти
Алекс й пиши людям нормальною мовою а не язиком свино-шакалів рашиськіх *******.
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13.03.2024 10:59 Відповісти
Читайте далі заголовка.... там є все. А вже потім пишіть коментар.
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13.03.2024 09:32 Відповісти
Цей клоун туск міг би за один день зупинити торгівлю з росією і білорусією перемістивши рольників з українського на білоруський кордон - яка різниця що їм блокувати?!
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13.03.2024 09:18 Відповісти
Польша подняла торговлю с Рашкой на рекордный уровень.
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13.03.2024 09:19 Відповісти
Чому про це каже Туск а не МЗС України, де Зеленський так "зайнятий"?
Може Кулебу треба звільняти ?
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13.03.2024 09:30 Відповісти
"Дайош ембарго на тарговлю с расією!"
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13.03.2024 09:32 Відповісти
Кто бы говорил - Польша поставляет в Беларусь и РФ больше всех товаров и плевать они хотели на все санкции.
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13.03.2024 09:36 Відповісти
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13.03.2024 10:13 Відповісти
на ядерну атаку рашистів вони яяяяяяк вдарять санкціями по кремлю,
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13.03.2024 11:53 Відповісти
 
 