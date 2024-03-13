Путін заявив, що в прикордонні області РФ нібито зайшли не російські добровольці, а "іноземні найманці"
Російський диктатор Володимир Путін прокоментував прорив бійців легіону "Свобода Росії", "РДК" та "Сибірського батальйону" в Бєлгородську та Курську області РФ.
Про це він сказав в інтерв’ю російським державним пропагандистським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
"Ось на лінії державного кордону противник намагався атакувати, перш за все, диверсійними групами - ось остання доповідь генерального штабу - десь до 300 осіб, зокрема за участю іноземних найманців", - сказав диктатор.
Путін припускає, що мета атак зі сторони України на об’єкти в російських регіонах - завадити голосуванню на виборах президента РФ.
"Але тим не менше головна мета, я в цьому не сумніваюся, полягає в тому, щоб якщо не зірвати президентські вибори в Росії, то хоча б якось перешкодити нормальному процесу волевиявлення громадян", - сказав він.
Російський диктатор додав, що ці атаки нібито відбуваються "на тлі невдач України на лінії зіткнення" і розраховані на "інформаційний ефект".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, бійці легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону увійшли на територію Курської та Бєлгородської областей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
треба писати двійник путлера заявив якусь дічь
https://www.youtube.com/watch?v=ESRH-DOVt1o&ab_channel=GeneralSVR Поріваняння справжнього путєна та двійника
Адже вони добре знають її закони, і спеціально дають вам факти, щоб ви зробили потрібні їм висновки.
Доречі, навіть якщо ***** дійсно мертве, як цей факт можна використати на нашу користь?
Враховуючи те, що війна не припинилась, навпаки.
Факт того що ***** мертве знищує легітимність влади фсбешників на сосії.томущо путін-краєугольний камінь цієї влади.
https://lb.ua/society/2023/05/25/556987_rdk_i_svoboda_rosii_povidomili_pro.html За його словами, за час операції втрати склали дві особи загиблими і 10 пораненими.
Та шо ти кажеш . Ну якщо в нас одні невдачі , то в тебе значить - одні вдачі .. То похизуйся . Що крім Авдіївки і пари сел біля неї 😂? За півроку м'ясних штурмів .
Розкажи краще - як справи в Кринках . ?
- не бомбардування - "а упал на НПЗ"
- не відступ - "а перегрупировка на лучшие рубежі"
- не збили, а "мі самі збілі"
і тд. Рузкіе божевільні
валынскаябэлгародская рєзня!!
Справа ясна річ ні в цих добровольцях, а в укр. владі(?) , яка насправді тільки займається імітацією бурхливої діяльності, а насправді всіма силами намагається відпрацювати свої тридяцять шекєлів ,отримані від путіна👈
Свідомі Люди вирішили боротися проти свавілля, остаточно їпанувшогося, диктатора.