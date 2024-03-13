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Путін заявив, що в прикордонні області РФ нібито зайшли не російські добровольці, а "іноземні найманці"

президент,рф,володимир,путін

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував прорив бійців легіону "Свобода Росії", "РДК" та "Сибірського батальйону" в Бєлгородську та Курську області РФ.

Про це він сказав в інтерв’ю російським державним пропагандистським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Ось на лінії державного кордону противник намагався атакувати, перш за все, диверсійними групами - ось остання доповідь генерального штабу - десь до 300 осіб, зокрема за участю іноземних найманців", - сказав диктатор.

Дивіться: Бійці Легіону "Свобода России" звернулися до росіян: "Ми зробимо все, щоб Путін переїхав із Ново-Огарьова в Полярний вовк". ВIДЕО

Путін припускає, що мета атак зі сторони України на об’єкти в російських регіонах - завадити голосуванню на виборах президента РФ.

"Але тим не менше головна мета, я в цьому не сумніваюся, полягає в тому, щоб якщо не зірвати президентські вибори в Росії, то хоча б якось перешкодити нормальному процесу волевиявлення громадян", - сказав він.

Також дивіться: Мешканка Бєлгородщини розглядає у вікно рух невідомого підрозділу під прапором схожим на стяг ЄС: "Бл#дь! Танки едут!". ВIДЕО

Російський диктатор додав, що ці атаки нібито відбуваються "на тлі невдач України на лінії зіткнення" і розраховані на "інформаційний ефект".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, бійці легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону увійшли на територію Курської та Бєлгородської областей.

Автор: 

путін володимир (24068) росія (65856) Бєлгород (512) РДК (66) Легіон Свобода Росії (62)


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Топ коментарі
+17
Верховный орк скорее съест свои белые парадные лапти чем признает существование русских добробатов ему проще назвать их отрядами чернокожих наемников.
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13.03.2024 08:49
+11
И ето тот кто привез на рашку десятки тысяч африканцев и арабов и призвал в свою армию? Судя по тому что мы видим на фронтах так ето за ***** воюют одни иностранные наемники
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13.03.2024 08:50
+9
Ну так оголошуй війну НАТО.
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13.03.2024 08:50
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13.03.2024 08:48 Відповісти
коли Цензор буде називати речі своїми іменами?
треба писати двійник путлера заявив якусь дічь
https://www.youtube.com/watch?v=ESRH-DOVt1o&ab_channel=GeneralSVR Поріваняння справжнього путєна та двійника
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13.03.2024 08:48 Відповісти
Навіть якщо це двійник, зовсім не факт, що оригінал насправді здох.
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13.03.2024 08:58 Відповісти
Якщо справжній не здох чому показують виключно несправжнього.логіка,не?не чули?
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13.03.2024 10:53 Відповісти
Не намагайтесь знайти логіку в спецопераціях чекістів.
Адже вони добре знають її закони, і спеціально дають вам факти, щоб ви зробили потрібні їм висновки.
Доречі, навіть якщо ***** дійсно мертве, як цей факт можна використати на нашу користь?
Враховуючи те, що війна не припинилась, навпаки.
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13.03.2024 10:55 Відповісти
Не намагатись знайти логіку в діях щоб бути обдуреним чекістами?залізна логіка.
Факт того що ***** мертве знищує легітимність влади фсбешників на сосії.томущо путін-краєугольний камінь цієї влади.
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13.03.2024 11:05 Відповісти
І шоо?
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13.03.2024 08:48 Відповісти
І ШО?
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13.03.2024 08:49 Відповісти
Верховный орк скорее съест свои белые парадные лапти чем признает существование русских добробатов ему проще назвать их отрядами чернокожих наемников.
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13.03.2024 08:49 Відповісти
Іноземні найманці зАльфацентавра,цеж адін нарот 😁😀
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13.03.2024 09:02 Відповісти
эта апалченцы ))
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13.03.2024 10:46 Відповісти
Ну так оголошуй війну НАТО.
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13.03.2024 08:50 Відповісти
НАТО в нас вошло !
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13.03.2024 10:07 Відповісти
А иому не один *** - шо там в нього заишло
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13.03.2024 08:50 Відповісти
Переживає за вибори, сцить що не проголосують за нього!😁
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13.03.2024 09:00 Відповісти
И ето тот кто привез на рашку десятки тысяч африканцев и арабов и призвал в свою армию? Судя по тому что мы видим на фронтах так ето за ***** воюют одни иностранные наемники
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13.03.2024 08:50 Відповісти
Увійшли. Надовго? Що вони там роблять? Скільки енергетичних обєктів то військових складів знищено? Якщо вони зайшли поспілкуватися з земляками на кацапському суржику "за жізнь" то який взагалі сенс існування цих підрозділів?
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13.03.2024 08:51 Відповісти
Авжеж.тільки так. Бо хароші пономарьови, фейгіни-шмейгіни теж грозились у вигнанні там шось витворить, а зрештою - велике бздо в калюжу
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13.03.2024 08:56 Відповісти
Для путлера це зрадники, а це гірше ніж бєндєровци.Вас не дивує що минулого разу їх без втрат випустили з території мордору,а цього разу історія повториться.Цих "ворогів путлера" неможливо знищити ні бомбами,ні ракетами.
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13.03.2024 09:05 Відповісти
Що ти верзеш "максим рибак"?! 25.05.2023 - https://lb.ua/society/2023/05/25/556987_rdk_i_svoboda_rosii_povidomili_pro.html Один із командирів добровольців, "Цезар", заявив про успішне виконання операції в Грайворонському районі (Бєлгородська область) та досягнення її цілей. "Разом з РДК на території Росії ми використовували техніку, які в свій час армія кремлівських зомбі відібрала у ЗСУ під Бахмутом. Цю техніку ми успішно "перетрофеїли" та повернули назад", - сказав "Цезар.

https://lb.ua/society/2023/05/25/556987_rdk_i_svoboda_rosii_povidomili_pro.html За його словами, за час операції втрати склали дві особи загиблими і 10 пораненими.
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13.03.2024 09:32 Відповісти
Голова для для того щоб думати,спробуйте,може вийде.путлер ніколи б не випустив живими ускіх,котрі зрадили расєю,всіма можливими засобами ці вояки були б знищені,щоб іншим не повадно було.Не надто довіряйте словам "хороших рускіх",і передивіться відео що роблять зі зрадниками кацапи (про страту молотом вагнерівця).Я не сумніваюсь що цього разу історія повториться і ці вояки без проблем відійдуть на територію України,"виконавши всі бойові задачі".Може я щось пропустив,але жодного разу не чув про втрати кацапських легіонерів на території України.На фото у них надто чиста ,майже нова, форма,що дуже дивно як для учасників бойових дій на території нашої держави.Подивіться відео,або фото наших бійців котрі воюють і порівняйте їхній одяг, і одяг кацапських легіонерів.
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13.03.2024 10:03 Відповісти
Росiянцi пишуть шо вже знищили 100 бойовикiв, 6 танкiв i 1БТР. Правда фото не показують.
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13.03.2024 09:49 Відповісти
А у кацапів на коптерах вийшли з ладу всі відеокамери,от тому й відео та фото нема)
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13.03.2024 10:07 Відповісти
Одразу від своїх громадян відмовився. Як сталін "у нас немає військовополоненних, у нас є - зрадники". Взагалі, ***** своїх не кидає. Він діє раціональніше - ШО УПАЛО, ТО ПРОПАЛО !
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13.03.2024 08:51 Відповісти
То які проблеми? Кинь на варонеж ядрьону бомбу - найманці злякаються та втечуть...
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13.03.2024 08:52 Відповісти
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13.03.2024 08:54 Відповісти
Кто-то думает что это фотошоп, а это реальное фото Москвы 90-х. Тотальная нищета, преступность как в бразильских фавелах, бардак и грязь.

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13.03.2024 09:05 Відповісти
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13.03.2024 09:07 Відповісти
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13.03.2024 09:10 Відповісти
Інопланетяни з Альфа Центавра і рептилоїди.
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13.03.2024 08:54 Відповісти
Натовскіє нєгри. Істінно вам гаварю.
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13.03.2024 08:54 Відповісти
Ну да ну да-сідя на чємаданє в бункєрє канєшна віднєє...
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13.03.2024 08:56 Відповісти
и шо?
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13.03.2024 08:56 Відповісти
Російський диктатор додав, що ці атаки нібито відбуваються начебто "на тлі невдач України на лінії зіткнення" Джерело:
Та шо ти кажеш . Ну якщо в нас одні невдачі , то в тебе значить - одні вдачі .. То похизуйся . Що крім Авдіївки і пари сел біля неї 😂? За півроку м'ясних штурмів .
Розкажи краще - як справи в Кринках . ?
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13.03.2024 08:56 Відповісти
- не розстріл - а "обнуленіе"

- не бомбардування - "а упал на НПЗ"

- не відступ - "а перегрупировка на лучшие рубежі"

- не збили, а "мі самі збілі"

і тд. Рузкіе божевільні
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13.03.2024 08:57 Відповісти
https://crimezone.in.ua/podiji/v-mire/21569-episkop-rpc-zaljakuvav-rosijan-mozhlivim-vtorgnennjam-inoplanetjan.html Епископ РПЦ залякував росіян можливим вторгненням інопланетян і воно відбулось
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13.03.2024 08:59 Відповісти
Когда Путин напал на Украину, Грузию, Молдавию, так это нормально, это освободители. А как кто-то в ответ напал на Россию, так это иностранные наемники. Все таки, на сколько Путин зараза.
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13.03.2024 09:00 Відповісти
Виправляю -нє зараза , а просто *****.
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13.03.2024 09:25 Відповісти
На тлі українських невдач Х*йло удачно натрамбував свої чемодани.
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13.03.2024 09:01 Відповісти
польскіє найомнікі...... валынская бэлгародская рєзня!!
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13.03.2024 09:02 Відповісти
Ще б сказав: іх там нєт.
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13.03.2024 09:03 Відповісти
Льогкім двіженієм язика етнічні росіяни перетворюються в «іностранних найомнікав».
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13.03.2024 09:03 Відповісти
Kak kacapi budet s NATO vojevat,jesli dlia nix 300 dobrovocev jest problema?granici u nix otkryti,vse vojska pod Avdejevkoj,Bachmute
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13.03.2024 09:06 Відповісти
То были имперские штурмовики
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13.03.2024 09:07 Відповісти
Ахтунг! Скрєпна небезпека найвищого рівня!



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13.03.2024 09:07 Відповісти
Для України кацапи теж іноземні найманці!
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13.03.2024 09:10 Відповісти
)(уйло (він же путін) ти що, забуло?! Це ж, як ти сам казав "місцеві сили самооборони" та "шахтарі з трактористами", це ТВОЇ співгромадяни, то ж не треба тут стрілки переводити, спілкуйся з ними напряму і не треба когось у це втягувати! Ми тут "ні до чого". За що ти падла боровся, на те й напоровся Ч М О кремлівське!!!
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13.03.2024 09:21 Відповісти
Насправді пуцину на ті диверсанти (якими фактично і є ті "добровольці") пі*уй. Це головна біль губернаторів. Вибори такі акції не зірвуть, бо все вже вибрано, надруковано і затверджено. Навіть військовий стан не будуть вводити на цих територіях. Диверсантів просто не будуть помічати, доки не закінчиться фільм "Вибори пуцина", який мені нагадує совіцький фільм "Чапаєв". Всі знали, що я кінці Чапаєв утопне, але з кожним новим сеансом сподівалися, що таки випливе. 😊
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13.03.2024 09:32 Відповісти
Скоріше за все "це" закінчиться черговим пшиком.💩
Справа ясна річ ні в цих добровольцях, а в укр. владі(?) , яка насправді тільки займається імітацією бурхливої діяльності, а насправді всіма силами намагається відпрацювати свої тридяцять шекєлів ,отримані від путіна👈
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13.03.2024 09:35 Відповісти
Да, владi шекелi пригодяться.
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13.03.2024 09:56 Відповісти
*****, так давай прімьєні ЯО! На твАєй тєріторії зашлі інАсРанниє вАйскА! млять...
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13.03.2024 09:37 Відповісти
нєгри на абрамсах. ***** насрало повний чемодан
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13.03.2024 09:44 Відповісти
так, вони в різних расєях живуть..
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13.03.2024 09:49 Відповісти
По факту це громадянська війна!
Свідомі Люди вирішили боротися проти свавілля, остаточно їпанувшогося, диктатора.
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13.03.2024 10:11 Відповісти
под каким флагом они зашли?
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13.03.2024 10:22 Відповісти
эта апалченцы!!
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13.03.2024 10:44 Відповісти
 
 