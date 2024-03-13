Путін заявив, що в прикордонні області РФ нібито зайшли не російські добровольці, а "іноземні найманці"

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував прорив бійців легіону "Свобода Росії", "РДК" та "Сибірського батальйону" в Бєлгородську та Курську області РФ.

Про це він сказав в інтерв’ю російським державним пропагандистським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Ось на лінії державного кордону противник намагався атакувати, перш за все, диверсійними групами - ось остання доповідь генерального штабу - десь до 300 осіб, зокрема за участю іноземних найманців", - сказав диктатор.

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Путін припускає, що мета атак зі сторони України на об’єкти в російських регіонах - завадити голосуванню на виборах президента РФ.

"Але тим не менше головна мета, я в цьому не сумніваюся, полягає в тому, щоб якщо не зірвати президентські вибори в Росії, то хоча б якось перешкодити нормальному процесу волевиявлення громадян", - сказав він.

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Російський диктатор додав, що ці атаки нібито відбуваються "на тлі невдач України на лінії зіткнення" і розраховані на "інформаційний ефект".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, бійці легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону увійшли на територію Курської та Бєлгородської областей.