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Макрон, Шольц та Туск зустрінуться у Берліні, щоб "зменшити напруженість навколо України", - Politico

макрон,шольц

У п’ятницю, 15 березня, президент Франції Емманюель Макрон відвідає Берлін, де зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, щоб зменшити напруженість навколо України. До зустрічі долучиться прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що лідери планують, що ця зустріч має стати демонстрацією єдності після напруженого періоду, коли розбіжності щодо України перейшли у відкриту ворожнечу.

Натомість Туск долучиться до французького та німецького лідерів пізніше того самого дня.

Це буде перша зустріч у рамках "Веймарського трикутника", формату діалогу між трьома країнами, відтоді як Туск знову став прем'єр-міністром Польщі.

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Автор: 

Туск Дональд (543) Україна (5949) Макрон Емманюель (1509) Шольц Олаф (1142)


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Петра Павела ще візьміть з собою. Туск і Макрон будуть за руки тримати Шольца, а Павел з обох рук ******* в рило. Поки хоробрість передавати Тауруси не прокинеться.
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13.03.2024 09:16 Відповісти
Это что? Забалакать тему? Или отправить в игнор?
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13.03.2024 09:29 Відповісти
мабуть буде повторення тієї ж афери з Україною і українським народом .яку з відома США у2014 році ,по вказівці куйла втілили на території України(створення ордло) прорашистські німецько-французькі і італійські холуї -Меркель.Оланд і Могеріні.Всі ці троє (Туск.Шольц і Макрон)в минулому .добрі друзі куйла і Меркель.Нічого доброго від цією зустрічі для України і її народу не світить...?
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13.03.2024 10:49 Відповісти
 
 