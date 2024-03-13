Макрон, Шольц та Туск зустрінуться у Берліні, щоб "зменшити напруженість навколо України", - Politico

У п’ятницю, 15 березня, президент Франції Емманюель Макрон відвідає Берлін, де зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, щоб зменшити напруженість навколо України. До зустрічі долучиться прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що лідери планують, що ця зустріч має стати демонстрацією єдності після напруженого періоду, коли розбіжності щодо України перейшли у відкриту ворожнечу.

Натомість Туск долучиться до французького та німецького лідерів пізніше того самого дня.

Це буде перша зустріч у рамках "Веймарського трикутника", формату діалогу між трьома країнами, відтоді як Туск знову став прем'єр-міністром Польщі.

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