Закон про мобілізацію спрямований на заміну 330 тис. військових, які перебувають на полі бою, - Financial Times

Законопроєкт про мобілізацію покликаний оновити правову базу України напередодні очікуваної цьогоріч хвилі призову, під час якої можуть призвати до 500 тис. осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Financial Times.

У Міноборони зазначили, що зусилля спрямовані на заміну 330 тис. виснажених військових, які зараз перебувають на полі бою.

У міністерстві додали, що новобранці, які залишилися, замінюватимуть поранених та задовольнятимуть інші військові потреби залежно від ситуації на полі бою.

"Але закон виявляється суперечливим, оскільки до першого проєкту українські законодавці внесли понад 4000 поправок", - додали у FT.

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