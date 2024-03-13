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Новини Мобілізація
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Закон про мобілізацію спрямований на заміну 330 тис. військових, які перебувають на полі бою, - Financial Times

зсу

Законопроєкт про мобілізацію покликаний оновити правову базу України напередодні очікуваної цьогоріч хвилі призову, під час якої можуть призвати до 500 тис. осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Financial Times.

У Міноборони зазначили, що зусилля спрямовані на заміну 330 тис. виснажених військових, які зараз перебувають на полі бою.

У міністерстві додали, що новобранці, які залишилися, замінюватимуть поранених та задовольнятимуть інші військові потреби залежно від ситуації на полі бою.

"Але закон виявляється суперечливим, оскільки до першого проєкту українські законодавці внесли понад 4000 поправок", - додали у FT.

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Автор: 

Міноборони (7455) мобілізація (3100) ЗСУ (7642)


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Топ коментарі
+11
бо 330 для заміни воїнів. це пісдьж!!!!
в тилу вонних в рази більше ніж на фронті
то їх на воїнів а призваних в резерв нізя, ні???
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13.03.2024 09:27
+6
Чувство что мы живем с властью в разных реальностях,у нас в селах мобилизация вообще не прекращалась,вчера уехал в учебку мой односельчанин с соседнего села еще двое.Можно еще десять мобилизаций торжественно объявить но села уже исчерпали свой мобилизационный ресурс и на них уже ТЦК не выедут как раньше так что пусть начинают заниматься Киевом и городами миллионниками.
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13.03.2024 09:18
+6
І тут постає питання - хто бреше? Загальна чисельність сил оборони оголошена у 1.3 мільйона, у зоні бойових дій перебувають 330 тисяч. Чим тоді займається решта? Ясна річ - я пересічна людина, і військову "арифметику" не знаю, але, припустимо, 300 тисяч це оперативний резерв, ще 300 це персонал забезпечення. Загиблі та комісовані важко поранені, поранені на реабілітації. Куди поділись ще 200-500 тисяч?
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13.03.2024 09:29
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13.03.2024 09:13 Відповісти
бо 330 для заміни воїнів. це пісдьж!!!!
в тилу вонних в рази більше ніж на фронті
то їх на воїнів а призваних в резерв нізя, ні???
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13.03.2024 09:27 Відповісти
Сирському було доручено провести ревізію існуючих збройних сил, щоб знайти більше придатних до бойових дій військ після того, як офіс Зеленського нещодавно оголосив, що з 1 мільйона мобілізованих лише близько 300 000 билися на лінії фронту. Але майже через місяць після його підвищення ніхто у військовому керівництві чи адміністрації президента не пояснив, де перебувають ці 700 000 осіб - чи що вони робили.

https://www.washingtonpost.com/world/2024/03/04/ukraine-mobilization-zelensky-russia/
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13.03.2024 10:15 Відповісти
А ти подумай, може в тилу і не скільки тих воїнів... Втрати треба компенсувати. Особисто у мене 54% бату лишилося. Чи пан вірить ZEленському про 31000 загиблих?
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13.03.2024 11:45 Відповісти
Доки вони приймуть нормальний закон про мобілізацію - за дпомогою "хапалізації " "рекрутинг " 500 тисяч вже буде закінчено ...
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13.03.2024 09:18 Відповісти
Чувство что мы живем с властью в разных реальностях,у нас в селах мобилизация вообще не прекращалась,вчера уехал в учебку мой односельчанин с соседнего села еще двое.Можно еще десять мобилизаций торжественно объявить но села уже исчерпали свой мобилизационный ресурс и на них уже ТЦК не выедут как раньше так что пусть начинают заниматься Киевом и городами миллионниками.
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13.03.2024 09:18 Відповісти
Так в нас 1млн на данной час, це офіційні данні.
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13.03.2024 09:18 Відповісти
Так, навіть більше, але капітани та майори в окопи з тилу не полізуть - полізуть ті, кого спіймали
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13.03.2024 09:32 Відповісти
Ну как-то тоже непонятно. По всем не секретным данным в ЗСУ миллион человек, а непосредственно на фронте 330 тыс. Ну как бы можно ротацию проводить, например между частями на северной границе и на фронте. Пока такая ротация проводилась бы, вновь набранных можно было бы обучать не месяц-два, а хотя бы пол года, в том числе и, направив их для начала на ту же границу с белорусью.
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13.03.2024 09:24 Відповісти
В бліндажах під Білорусією, це курорт? Воювати мають всі
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13.03.2024 09:28 Відповісти
воювати мають всі (крім депутатів і їх помічників, чиновників, мусорів, прокурорів, дбрівців, бепа, ***********, 95 кравталу і лігисмєхушки (потапів, монатіків, горбуновічів), а також мажорів і їх родичів.)
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13.03.2024 09:42 Відповісти
Зміни до закону повинні вирішити зняття дивної броні у нардепів з ВРУ держслужбовців категорії «А і В», судів, держСекретарів ЦОВВ, усіх так званих заступників, помічників, радників, консультантів з ОПУ, та ще з отого дивного Переліку професій та посад відповідно до Класифікатору!
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13.03.2024 09:25 Відповісти
Направлений на знищення ще 330 тисяч дієспроможних чоловіків
Диванні пенси готові усіх відправляти на смерть
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13.03.2024 09:26 Відповісти
І тут постає питання - хто бреше? Загальна чисельність сил оборони оголошена у 1.3 мільйона, у зоні бойових дій перебувають 330 тисяч. Чим тоді займається решта? Ясна річ - я пересічна людина, і військову "арифметику" не знаю, але, припустимо, 300 тисяч це оперативний резерв, ще 300 це персонал забезпечення. Загиблі та комісовані важко поранені, поранені на реабілітації. Куди поділись ще 200-500 тисяч?
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13.03.2024 09:29 Відповісти
До речі питаннями забезпечення та логістики міг би займатися бізнес - він під це заточений - і набагато ефективніший
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13.03.2024 09:40 Відповісти
не міг би. Тому що це все таки трохи секретні дані.
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13.03.2024 09:44 Відповісти
Ми вже бачили "секретні яйця".
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13.03.2024 10:03 Відповісти
До війни приватна компанія забезпечувала їжею особовий склад, з початку війни персонал не вийшов на роботу...
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13.03.2024 10:11 Відповісти
З початку війни деякі СБУшники (Наумов ) і військовий 3,14здєдчік Арістович (Призначені до речі до речі товоїм босом ) втекли за кордон..
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13.03.2024 11:07 Відповісти
ТЦК, поліція, тощо...1,3 мільони -це всі сили оборони разом
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13.03.2024 09:40 Відповісти
загиблі, комісовані та поранені на реабілітації позаштатом
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13.03.2024 09:55 Відповісти
А как же "аудит" Сырского который обнаружил "целые подразделения" которые ни разу не были на фронте?
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13.03.2024 09:31 Відповісти
Присвячується πдарам,що рахують кількість резервів ЗСУ (скільки ще має здохнути,щоб воно заскиглило про сайдьомсяпасрєдінкє),та чиновників-суддів-депутатів-мєнтів,які мають піти на фронт,бо мама синочка не для війни ростила,і він не навчений,бОїться,і нехай професіонали воюють (і син Порошенка):
"ЩО я думаю про потребу змін, теоретичну можливість демобілізації військовослужбовців, які провоювали, приміром, рік чи (вже скоро) два? Думаю що цього не трапиться.

Війна - дуже виснажлива річ. Не лише емоційно, але й фізично. Людський ресурс вичерпний. У людей плавляться мізки, сиплються суглоби, накопичується втома і наслідки численних контузій - і це якщо не рахувати поранення, каліцтва та смерті. Очевидно для кожного: ротація необхідна хоча б тому, що з огляду на ці фактори у нас поступово знижується індивідуальна боєздатність бійців, а з ними і підрозділів.
Однак на сьогодні немає жодного шансу на те, що будь-яка притомна ротація можлива. Перш за все тому, що у нас відсутня адекватна (кількісно і якісно) заміна. Але не менш важливим є і те, що в Україні сьогодні абсолютно відсутній суспільний запит на таку ротацію.
Це потрібно виключно тим, хто зараз у армійському рабстві. Іншим це не цікаво.

Наше суспільство за ці майже два роки війни так і не пристало на морально-етичну систему, в якій людина без військового досвіду має цей досвід здобувати і ротувати тих хто їй таку можливість дав. Можливість жити.

Але ні, маєм стан інфантильності і злочинного включання дурників. Такий стан справ цілком влаштовує наше суспільство - принаймні, я не чув про жодні протести проти такої явно неконституційної нерівності. Тому ті, хто зараз вже у війську, не мають навіть примарних шансів на ротацію. З війська для нас є лише три виходи: лікарня, дурдом або морг. ВЛК списують лише мертвих і мазаних. І скільки б "лайків" ви тут зараз не поставили - це ані на йоту не зрушить ситуації, оскільки в загальній масі суспільству така ситуація прийнятна. Суспільство згодне заплатити ціну цієї війни нашими життями, аби лише не виходити з зони комфорту.

Ми маємо розуміти, що ротації НЕ БУДЕ. Це знищить фізично більшість тих активних та ініціативних що пішли воювати з перших днів. І зрештою, така ситуація підірве боєздатнність підрозділів в цілому. Це питання часу, при чому не далекого. Буде поступове поповнення наших втрат за рахунок невдах, яких спіймає ТЦК.

А ті що виживуть, переважно не будуть здатні далі бути ініціативними, рушієм змін, конкурентами на виборах, наводити порядки після повернення, тощо.
Єдине місце де ветерани складатимуть більшість, монолітність, відчутну видимість - стануть цвинтарі та місця послуг для інвалідів війни.

І такий стан справ влаштовує суспільство. Але якщо війну не програєм. Але от чи не програєм?

Ротацій не буде. Будуть остогидлі і не зручні суспільству інваліди, які всіх втомлять і всім набриднуть. Або ссср 2.0...."
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13.03.2024 09:46 Відповісти
Справедливий закон про мобілізацію від так званих "слуг" рашистів вам не бачити,як своїх вух.
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13.03.2024 10:01 Відповісти
А тими що не перебувають 700 к+ , "пенсіонери зсу замінити не можна?? Це кодло ще з часів 2014 року відмовляється воювати хоча всі роки незалежності жило за кошти держави і зараз на передовій мають міняти трактористи а та шобла як сиділа відмовившись захищати Крим так і сидить
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13.03.2024 11:25 Відповісти
Основоположні питання реформи мобілізації, зведеної виключно лише до насильницького набору чоловічого населення у військо, як її спотвореної реалізації у найбільш кастрованому вигляді, на даний час не вирішені, зокрема:
- переведення економіки, промисловості держави з ринкової на воєнну;
- чи буде мобілізація професійно підготовлених недоторканих на спецобліку, ментовських і військових 40-річних пенсіонерів;
- чи буде загальна мобілізація до уже мільйонів мобілізованих на штику;
- чи продовжиться діюча мобілізаційна ахінея: лише бідних, хворих, знедолених та інших не афілійованих з узурпаторською владою у військо?
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13.03.2024 12:53 Відповісти
 
 