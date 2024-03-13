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Закон про мобілізацію спрямований на заміну 330 тис. військових, які перебувають на полі бою, - Financial Times
Законопроєкт про мобілізацію покликаний оновити правову базу України напередодні очікуваної цьогоріч хвилі призову, під час якої можуть призвати до 500 тис. осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Financial Times.
У Міноборони зазначили, що зусилля спрямовані на заміну 330 тис. виснажених військових, які зараз перебувають на полі бою.
У міністерстві додали, що новобранці, які залишилися, замінюватимуть поранених та задовольнятимуть інші військові потреби залежно від ситуації на полі бою.
"Але закон виявляється суперечливим, оскільки до першого проєкту українські законодавці внесли понад 4000 поправок", - додали у FT.
Топ коментарі
+11 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар13.03.2024 09:27 Посилання
+6 govtva
показати весь коментар13.03.2024 09:18 Посилання
+6 Dmytro Vasylenko #584873
показати весь коментар13.03.2024 09:29 Посилання
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в тилу вонних в рази більше ніж на фронті
то їх на воїнів а призваних в резерв нізя, ні???
https://www.washingtonpost.com/world/2024/03/04/ukraine-mobilization-zelensky-russia/
Диванні пенси готові усіх відправляти на смерть
"ЩО я думаю про потребу змін, теоретичну можливість демобілізації військовослужбовців, які провоювали, приміром, рік чи (вже скоро) два? Думаю що цього не трапиться.
Війна - дуже виснажлива річ. Не лише емоційно, але й фізично. Людський ресурс вичерпний. У людей плавляться мізки, сиплються суглоби, накопичується втома і наслідки численних контузій - і це якщо не рахувати поранення, каліцтва та смерті. Очевидно для кожного: ротація необхідна хоча б тому, що з огляду на ці фактори у нас поступово знижується індивідуальна боєздатність бійців, а з ними і підрозділів.
Однак на сьогодні немає жодного шансу на те, що будь-яка притомна ротація можлива. Перш за все тому, що у нас відсутня адекватна (кількісно і якісно) заміна. Але не менш важливим є і те, що в Україні сьогодні абсолютно відсутній суспільний запит на таку ротацію.
Це потрібно виключно тим, хто зараз у армійському рабстві. Іншим це не цікаво.
Наше суспільство за ці майже два роки війни так і не пристало на морально-етичну систему, в якій людина без військового досвіду має цей досвід здобувати і ротувати тих хто їй таку можливість дав. Можливість жити.
Але ні, маєм стан інфантильності і злочинного включання дурників. Такий стан справ цілком влаштовує наше суспільство - принаймні, я не чув про жодні протести проти такої явно неконституційної нерівності. Тому ті, хто зараз вже у війську, не мають навіть примарних шансів на ротацію. З війська для нас є лише три виходи: лікарня, дурдом або морг. ВЛК списують лише мертвих і мазаних. І скільки б "лайків" ви тут зараз не поставили - це ані на йоту не зрушить ситуації, оскільки в загальній масі суспільству така ситуація прийнятна. Суспільство згодне заплатити ціну цієї війни нашими життями, аби лише не виходити з зони комфорту.
Ми маємо розуміти, що ротації НЕ БУДЕ. Це знищить фізично більшість тих активних та ініціативних що пішли воювати з перших днів. І зрештою, така ситуація підірве боєздатнність підрозділів в цілому. Це питання часу, при чому не далекого. Буде поступове поповнення наших втрат за рахунок невдах, яких спіймає ТЦК.
А ті що виживуть, переважно не будуть здатні далі бути ініціативними, рушієм змін, конкурентами на виборах, наводити порядки після повернення, тощо.
Єдине місце де ветерани складатимуть більшість, монолітність, відчутну видимість - стануть цвинтарі та місця послуг для інвалідів війни.
І такий стан справ влаштовує суспільство. Але якщо війну не програєм. Але от чи не програєм?
Ротацій не буде. Будуть остогидлі і не зручні суспільству інваліди, які всіх втомлять і всім набриднуть. Або ссср 2.0...."
- переведення економіки, промисловості держави з ринкової на воєнну;
- чи буде мобілізація професійно підготовлених недоторканих на спецобліку, ментовських і військових 40-річних пенсіонерів;
- чи буде загальна мобілізація до уже мільйонів мобілізованих на штику;
- чи продовжиться діюча мобілізаційна ахінея: лише бідних, хворих, знедолених та інших не афілійованих з узурпаторською владою у військо?