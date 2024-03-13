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Новини Війна
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Путін знову говорить про готовність до переговорів. Віддавати захоплені території не збирається

путін

Диктатор країни-агресора Росії Володимир Путін заявив, що його держава нібито готова до мирних переговорів з Україною. Умовою назвав урахування захоплених нею територій та "гарантії" для Москви.

Про це Путін заявив російським державним пропагандистам, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Чи готові ми до переговорів? Так, готові, але тільки готові на переговори, не засновані на якихось хотєлках після застосування психотропних засобів, а засновані на тих реаліях, які склалися, як у таких випадках кажуть, на землі", - сказав він.

Читайте: Пауза - це не мирні перемовини, це подих для Путіна, щоб відновити боєздатність армії РФ, - Зеленський

Путін додав, що "можливі переговори - це не пауза для переозброєння Києва, а серйозна розмова з гарантіями безпеки для Москви".

Він каже, що нібито знає ті "морквини, які йому збираються показувати", щоб переконати, що момент для переговорів настав.

Також читайте: Мирні плани щодо війни в Україні без участі РФ не дадуть жодних результатів, - Ердоган

"Зараз ніс у кокаїні, так? Але не важливо, з такими простіше. А з розумними складніше, вони небезпечніші, тому що вони впливають на свідомість суспільства, зокрема й нашого. Вони будуть викидати всякі свої хотєлки під виглядом морквини для нас", - сказав Путін.

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) путін володимир (24068) переговори з Росією (1233)


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Топ коментарі
+31
С нынешним руководством России никто никаких переговоров вести не будет. Их ждет международный уголовный суд. Там они все расскажут. Военного преступника Путина минимум ждет пожизненное заключение
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13.03.2024 09:28
+24
Йди чемодан провірь тільки той що не для кнопки. Коричневі лінії воно знову малює.
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13.03.2024 09:24
+24
Сказал любитель маленьких мальчиков
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13.03.2024 09:25
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Йди чемодан провірь тільки той що не для кнопки. Коричневі лінії воно знову малює.
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13.03.2024 09:24 Відповісти
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13.03.2024 09:41 Відповісти
Сказал любитель маленьких мальчиков
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13.03.2024 09:25 Відповісти
маленьких мальчиков с маленькими морковками
кто, блд, ему тексты пишет ? Такую же ахинею несет как и Боневтик
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13.03.2024 09:31 Відповісти
Та обидва придурки хворі на всю башку своїм вялічієм.
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13.03.2024 09:47 Відповісти
)(уйло П Н Х дибіл !!!
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13.03.2024 09:26 Відповісти
Fujlo
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13.03.2024 09:27 Відповісти
С нынешним руководством России никто никаких переговоров вести не будет. Их ждет международный уголовный суд. Там они все расскажут. Военного преступника Путина минимум ждет пожизненное заключение
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13.03.2024 09:28 Відповісти
а чого шість?
а чого не 12? - якщо з терміну повноважень відштовхуватись...

Взагалі-то ці повноваження можуть припинитись в будь-який момент. І навіть після 2036-го року...
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13.03.2024 11:59 Відповісти
нинішнє керівництво залишиться ще на 6 років, а там буде видно
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13.03.2024 12:07 Відповісти
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13.03.2024 12:11 Відповісти
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13.03.2024 12:17 Відповісти
***** Невмирущий ...
Цікаво, як довго спецслужби ********** будуть та зможуть юзати цей проект?
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13.03.2024 12:19 Відповісти
Чи готові ми до переговорів? Так, готові
А як же "всє цєлі СВО будут достігнути"?
"Бобер" багато що змінює в голові, навіть якщо потрапляє у НПЗ.
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13.03.2024 09:28 Відповісти
Уже с Кобздоном и со своим любимым Гитлером поговоришь ублюдина нацистская
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13.03.2024 09:29 Відповісти
А во вторых сегодняшние реалии ето Курская и Билгородская Народные Республики под Украиной
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13.03.2024 09:31 Відповісти
кабзДон чекає... вже зачекався.....
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13.03.2024 10:14 Відповісти
А как он узнал про кокаин?
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13.03.2024 09:29 Відповісти
Бачив своїми очима
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13.03.2024 09:32 Відповісти
агент дерьмак з сотоваріщі доповідає вчасно
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13.03.2024 09:46 Відповісти
носом почуяв
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13.03.2024 09:47 Відповісти
Озвучило ***** свои хотелки. 2 года назад звиздело о совершенно других планах. А что сейчас случилось, что оно вдруг стало говорить о мирных переговорах? Обосралось?
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13.03.2024 09:30 Відповісти
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13.03.2024 09:32 Відповісти
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13.03.2024 10:19 Відповісти
Шо вонО сьогодні так розвонялось? Чумадан сьогодні з під нього міняли?
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13.03.2024 09:33 Відповісти
Думаю, зараз буде якась тимчасова заморозка війни аби провести вибори в Україні, а росії - накопичити сили. Захід хоче у демократичний спосіб позбутися клоуна і його шапіто.
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13.03.2024 09:34 Відповісти
Ну буде замість клована інша креатура д'Єрьмака.
Росія накопиченими силами швидко доб'є залишки України.
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13.03.2024 10:53 Відповісти
Длина веревки на которой тебя повесят - единственный предмет для переговоров.
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13.03.2024 09:35 Відповісти
Я з кожним днем все більш і більш впевненний,що наш през,по крайній мірі раніш,але вживав наркоту і в цій справі замішаний на всі 100%-Пальчевський,клініка якого робила аналізи Зе,а якщо ще і повірити Гордону,який гарантує причетність Пальчевського до ФСБ і його палкі промови на проросійських помийках,то мабуть карлик говорить таки правду. Правда все одно вилізе,з тиз-же самих лабораторій де робили ті аналізи і так вже стільки начудив і продовжує чудити,а коли спливе правда,то я побоююсь,що ті в кого замість Бога висить портрет ЗЕ,щоб щось собі не зробили.
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13.03.2024 09:35 Відповісти
О Боже. Страшно даже и подумать о таком
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13.03.2024 09:44 Відповісти
х..ла наслухався?
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13.03.2024 09:50 Відповісти
наслухався гордонa....
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13.03.2024 10:10 Відповісти
так, усіх г..донів разом
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13.03.2024 10:48 Відповісти
Ще скажіть, що це російська ІПСО, а хто вірить у наркоту - вороги України.
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13.03.2024 12:37 Відповісти
Не бійтеся, собі не зроблять. Зроблять нам - або знову оберуть наріка, або такого ж.
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13.03.2024 12:36 Відповісти
Пішов нах
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13.03.2024 09:36 Відповісти
Так звісно ж не збирається віддавати. Хіба для цього є якісь передумови? Нам досі ніхто не надав далекобійні ракети, ф-16, сотні танків чи Хаймарсів. В деяких місцях фронт "тріщить по швах"... Щоб пуйло був договороздатнішим, потрібен зовсім інший рівень підтримки України, аніж той що є зараз.
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13.03.2024 09:40 Відповісти
Зовсім інший рівень можливий за відсутності корупції, викриття і знищення зрадників і "кротів", в першу чергу, у владі, що унеможливить знищення зброї ще до постачання безпосередньо на передову.
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13.03.2024 12:44 Відповісти
СРСР в Афганістані теж десять років вів "мирні" переговори.
А ЗЕ чомусь думав, що в нього вийде краще вести переговори з Путіним, ніж у Порошенко, і отримав результат, що цілком відповідав його розумовим і дипломатичним здібностям.
Тепер питання стоїть, скільки десятків чи сотень тисяч українців треба вбити, щоб хоч якось виправити результат "легких" переговорів ЗЕ з Путіним.
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13.03.2024 09:43 Відповісти
Він був впевнений, що краще вийде, бо воно самозакохана, самовпевнена нікчема.
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13.03.2024 09:54 Відповісти
про що тоді говорити?
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13.03.2024 09:47 Відповісти
Пуп землі
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13.03.2024 09:48 Відповісти
на літеру х
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13.03.2024 09:52 Відповісти
... *****, сразу - набуй
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13.03.2024 09:56 Відповісти
я знову ж переконуюсь:

яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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13.03.2024 10:06 Відповісти
А чё Путину?
Депрессивных регионов полно, в день порядка 1200 расиянцев ДОБРОВОЛЬНО записываются в армию ради невиданной ими зарплаты...
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13.03.2024 10:09 Відповісти
Шизонутий нелюдь ***** (пут-ін🧹) про "психотропи" каже , от же мерзота брехлива.
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13.03.2024 10:30 Відповісти
Так, готові, але тільки готові на переговори, не засновані на якихось хотєлках після застосування психотропних засобів, а засновані на тих реаліях, які я куйло всія 3,14дерації, СВІТОВИЙ вбивця і терорист, окупант України склав, після застосування психотропних засобів антихриста .аналогічних тим.котрі приймав в Німеччині Гітлер... Потвора.
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13.03.2024 10:35 Відповісти
Все знают эти гарантии. Сократить армию до 3-х человек. Никакой тяжелой брони. три самолета...кукурзника Ноль ракет. Допустить фсб к секретным документам. Внешняя политика только по согласованию с болотом. Разрешить коммунистов и другие партии москвы. Ни и само-собой снять все санкции...
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13.03.2024 10:36 Відповісти
разговар с ху.лом ТОЛЬКО один - пулю ему в живот , чтоб ху.ло мучилось дольше пока подыхало
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13.03.2024 10:39 Відповісти
Ніяких перемовин з кацапією. Путлер капут!
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13.03.2024 10:39 Відповісти
Есть только два варианта - либо переговоры либо идти в армию.
п.с. Ну или стрибать в Тису.
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13.03.2024 10:44 Відповісти
Вчора (чи позавчора?) Ердоган втирав про якійсь переговори. От нехай він переговорить з ******, нехай починає з питання "Чий Крим, Донбас і Приазов'я" - а вже потім пропонує посередництво.
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13.03.2024 11:52 Відповісти
Сейчас нос в кокаине, да? Но не важно, с такими проще

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13.03.2024 11:52 Відповісти
 
 