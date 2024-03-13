Путін знову говорить про готовність до переговорів. Віддавати захоплені території не збирається
Диктатор країни-агресора Росії Володимир Путін заявив, що його держава нібито готова до мирних переговорів з Україною. Умовою назвав урахування захоплених нею територій та "гарантії" для Москви.
Про це Путін заявив російським державним пропагандистам, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Чи готові ми до переговорів? Так, готові, але тільки готові на переговори, не засновані на якихось хотєлках після застосування психотропних засобів, а засновані на тих реаліях, які склалися, як у таких випадках кажуть, на землі", - сказав він.
Путін додав, що "можливі переговори - це не пауза для переозброєння Києва, а серйозна розмова з гарантіями безпеки для Москви".
Він каже, що нібито знає ті "морквини, які йому збираються показувати", щоб переконати, що момент для переговорів настав.
"Зараз ніс у кокаїні, так? Але не важливо, з такими простіше. А з розумними складніше, вони небезпечніші, тому що вони впливають на свідомість суспільства, зокрема й нашого. Вони будуть викидати всякі свої хотєлки під виглядом морквини для нас", - сказав Путін.
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кто, блд, ему тексты пишет ? Такую же ахинею несет как и Боневтик
а чого не 12? - якщо з терміну повноважень відштовхуватись...
Взагалі-то ці повноваження можуть припинитись в будь-який момент. І навіть після 2036-го року...
Цікаво, як довго спецслужби ********** будуть та зможуть юзати цей проект?
А як же "всє цєлі СВО будут достігнути"?
"Бобер" багато що змінює в голові, навіть якщо потрапляє у НПЗ.
Росія накопиченими силами швидко доб'є залишки України.
А ЗЕ чомусь думав, що в нього вийде краще вести переговори з Путіним, ніж у Порошенко, і отримав результат, що цілком відповідав його розумовим і дипломатичним здібностям.
Тепер питання стоїть, скільки десятків чи сотень тисяч українців треба вбити, щоб хоч якось виправити результат "легких" переговорів ЗЕ з Путіним.
яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Депрессивных регионов полно, в день порядка 1200 расиянцев ДОБРОВОЛЬНО записываются в армию ради невиданной ими зарплаты...
п.с. Ну или стрибать в Тису.