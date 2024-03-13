Путін знову говорить про готовність до переговорів. Віддавати захоплені території не збирається

Диктатор країни-агресора Росії Володимир Путін заявив, що його держава нібито готова до мирних переговорів з Україною. Умовою назвав урахування захоплених нею територій та "гарантії" для Москви.

Про це Путін заявив російським державним пропагандистам, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Чи готові ми до переговорів? Так, готові, але тільки готові на переговори, не засновані на якихось хотєлках після застосування психотропних засобів, а засновані на тих реаліях, які склалися, як у таких випадках кажуть, на землі", - сказав він.

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Путін додав, що "можливі переговори - це не пауза для переозброєння Києва, а серйозна розмова з гарантіями безпеки для Москви".

Він каже, що нібито знає ті "морквини, які йому збираються показувати", щоб переконати, що момент для переговорів настав.

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"Зараз ніс у кокаїні, так? Але не важливо, з такими простіше. А з розумними складніше, вони небезпечніші, тому що вони впливають на свідомість суспільства, зокрема й нашого. Вони будуть викидати всякі свої хотєлки під виглядом морквини для нас", - сказав Путін.