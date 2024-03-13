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Новини Війна
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Росія повинна зазнати поразки у війні, а в України немає іншого виходу, ніж перемогти, - євродепутатка Фотига

анна,фотига

США та інші партнери повинні якомога швидше надати Україні передову зброю та боєприпаси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це депутатка Європейського парламенту та генеральна секретарка Партії європейських консерваторів і реформістів Анна Фотига заявила в інтерв'ю "Голосу Америки".

"В українців немає вибору. Вони повинні перемогти. І у нас також немає вибору. Нам необхідно, аби Україна перемогла. Необхідно допомоги Україні перемогти. Інакше нас може спіткати катастрофа", – сказала вона.

Фотига наголосила, що Росія повинна зазнати поразки в Україні.

"Я не обговорюю, якою має бути перемога, що ми можемо вважати перемогою, чи достатньо часткової перемоги, чи ні. Росію треба перемогти в Україні. Інакше ніхто не може бути впевнений у безпеці", - сказала вона.

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Автор: 

Європарламент (1054) перемога (488) Польща (8612)


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дубинами???та на одному ентузіазмі??
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13.03.2024 09:40 Відповісти
Знову ці мантри...має....бути... ...зає***али..
І одночасно з рашкою на всю торгують і ніяких санкцій
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13.03.2024 09:49 Відповісти
Як би так ще думав кабмін і більшість в ВР,а ні там колаборантів і зрадників більше,ніж ви думаєте.
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13.03.2024 09:53 Відповісти
Партії європейських консерваторів і реформістів -это как , любовницы за мужскую верность семье.
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13.03.2024 10:02 Відповісти
 
 