Росія повинна зазнати поразки у війні, а в України немає іншого виходу, ніж перемогти, - євродепутатка Фотига

США та інші партнери повинні якомога швидше надати Україні передову зброю та боєприпаси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це депутатка Європейського парламенту та генеральна секретарка Партії європейських консерваторів і реформістів Анна Фотига заявила в інтерв'ю "Голосу Америки".

"В українців немає вибору. Вони повинні перемогти. І у нас також немає вибору. Нам необхідно, аби Україна перемогла. Необхідно допомоги Україні перемогти. Інакше нас може спіткати катастрофа", – сказала вона.

Фотига наголосила, що Росія повинна зазнати поразки в Україні.

"Я не обговорюю, якою має бути перемога, що ми можемо вважати перемогою, чи достатньо часткової перемоги, чи ні. Росію треба перемогти в Україні. Інакше ніхто не може бути впевнений у безпеці", - сказала вона.

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