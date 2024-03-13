Байден та Трамп набрали на праймериз необхідну кількість голосів. Їх висунуть на вибори

Президент США Джо Байден та його попередник Дональд Трамп перемогли на праймериз своїх партій. Тепер їх гарантовано висунуть на вибори глави держави у листопаді 2024 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.

Байден і Трамп виграють праймериз своїх партій у Джорджії, Міссісіпі та Вашингтоні.

Трампу спочатку не вистачало 137 голосів делегатів на партійній конференції після того, як колишня посол США в ООН Ніккі Гейлі вийшла з перегонів у Республіканській партії.

Тепер він має достатньо голосів для офіційного висування.

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Перемога Байдена в Демократичній партії була очевидною, оскільки чинного президента здебільшого гарантовано висувають на другий термін.