Байден та Трамп набрали на праймериз необхідну кількість голосів. Їх висунуть на вибори
Президент США Джо Байден та його попередник Дональд Трамп перемогли на праймериз своїх партій. Тепер їх гарантовано висунуть на вибори глави держави у листопаді 2024 року.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.
Байден і Трамп виграють праймериз своїх партій у Джорджії, Міссісіпі та Вашингтоні.
Трампу спочатку не вистачало 137 голосів делегатів на партійній конференції після того, як колишня посол США в ООН Ніккі Гейлі вийшла з перегонів у Республіканській партії.
Тепер він має достатньо голосів для офіційного висування.
Перемога Байдена в Демократичній партії була очевидною, оскільки чинного президента здебільшого гарантовано висувають на другий термін.
Топ коментарі
+5 simbi ter #340219
показати весь коментар13.03.2024 09:48 Посилання
+5 Bob Fayn
показати весь коментар13.03.2024 10:02 Посилання
+4 V #508818
показати весь коментар13.03.2024 09:44 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ніколи ще Америка не була так близька до успіху.
Медицина у США прогресує страшними темпами.
ps тепер можна зі стовідсотковою гарантією стверджувати, що наступним ************ США стане екс-рудий трамп.
про-хамасівськікомінтернівські мітинги і співають смерть Ізраілюінтернаціонал. хібашо Ліндберг був значно молодше і популярніше трумпа.
Можете все це перевірити самостійно.
якщо дед Бідон отбросить копита
то презідентом АВТОМАТИЧНО стане колорьова лошадка Камала Харіс
сама по собі вона у Трампа не виграє, а використовуючи самохідного діда Бідона - може
а Камала Харіс - одна з найбільш позитивно налаштованих до нас політиків у всьому амеріканському політікумі
це погано ЛИШЕ для боді-позитивної п'ослиці Макаровой, бо тоді їй доведеться попрацювати
й вона втратить 100-200 кілограмів живої ваги, якщо почне РЕАЛЬНО займатися там у Нью-Йорку справами Україна
зараз вона просто сидить у кафушках ті за страшної швидкістю пожирає солодкі пиріжки - це все, більше у своєму житті вона не займається нічим
якщо презідентом стане Камала Харіс, то Макарова набере ще 100-200 кілограмів живої ваги, бо займатися їй нічім, як й раніше - буде не треба
лошадка Камала буде відвантажувати нам десятки й сотні мільярдів доларів просто под бла-бла-бла, що ми за все хороше, проти всього поганого
а от якщо виграють республіканці, то Макарова схудне відразу, якщо таки почне працювати на Україну, а не просто поглинати солодкі пончіки
все що їй потрібно буде зробити - це найняти відоміх єкономістів з Уол-Стріту
та надрукувати золоті папочки - Benefits for USA if you help Ukraine
а у тих папочках перерахувати все, що отримає США від поставок нам зброї, своєї непотрібної застарілої зброї
починаючи від переозброєння до зменьшення безробіття у США, від користності цих поставок для запобігання глобальним кліматичним змінам до зменьшення бідністі у США та покращення єкології у США