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Новини
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Байден та Трамп набрали на праймериз необхідну кількість голосів. Їх висунуть на вибори

байден,трамп

Президент США Джо Байден та його попередник Дональд Трамп перемогли на праймериз своїх партій. Тепер їх гарантовано висунуть на вибори глави держави у листопаді 2024 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.

Байден і Трамп виграють праймериз своїх партій у Джорджії, Міссісіпі та Вашингтоні.

Трампу спочатку не вистачало 137 голосів делегатів на партійній конференції після того, як колишня посол США в ООН Ніккі Гейлі вийшла з перегонів у Республіканській партії.

Тепер він має достатньо голосів для офіційного висування.

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Перемога Байдена в Демократичній партії була очевидною, оскільки чинного президента здебільшого гарантовано висувають на другий термін.

Автор: 

Байден Джо (2892) вибори (6717) США (23303) Трамп Дональд (6037)


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Топ коментарі
+5
це що завгодно, але не демократія. охлократія, герантократія, маразмократія...називайте як завгодно, але Америка виродилася.
ps тепер можна зі стовідсотковою гарантією стверджувати, що наступним ************ США стане екс-рудий трамп.
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13.03.2024 09:48
+5
Демократія видохлась.Для продовження розвитку необхідна, нова концепція правління, або розвиток піде у зворотньому напрямку.Немає подальшої мети .Навіть в американському суспільстві,були якісь цілі,грубо говорячи,щось їх об'єднувало,грубо говорячи--боротьба з комунізмом в ссср,космічна місячна программа,боротьба за демократію в усьому світі,за права людини. А тепер ? За права підарів ,гендерів,трансексуалів і якийсь там клімат.який ніхто не бачив.
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13.03.2024 10:02
+4
Американці подуріли, невже інших немає, окрім 2-х старих лідорів?
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13.03.2024 09:44
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"Воставші із ада"
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13.03.2024 09:42 Відповісти
На час виборів в сумі їм буде майже 160.
Ніколи ще Америка не була так близька до успіху.
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13.03.2024 09:53 Відповісти
У 1960-му Кеннеді + Ніксону разом було 90 років.
Медицина у США прогресує страшними темпами.
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13.03.2024 09:57 Відповісти
Американці подуріли, невже інших немає, окрім 2-х старих лідорів?
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13.03.2024 09:44 Відповісти
Наслідки американського по***уїзму....світової гендерної рівності,та неспроможність демократій на відстоюванні їх цінностей.
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13.03.2024 09:55 Відповісти
а кого ти знаєш на заміну Джо? Тут влада подбала щоб не було йому заміни, Харріс в якості віце- просто бліда тінь. Ну а стосовно рудого ігші мотивації у реднеків
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13.03.2024 11:27 Відповісти
Серед демократів у багатомільйонній Америці немає гідної людини на заміну старпера? Треш якійсь... А у респів Нікі Хейлі набагато краще бачиться.
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13.03.2024 18:53 Відповісти
це що завгодно, але не демократія. охлократія, герантократія, маразмократія...називайте як завгодно, але Америка виродилася.
ps тепер можна зі стовідсотковою гарантією стверджувати, що наступним ************ США стане екс-рудий трамп.
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13.03.2024 09:48 Відповісти
Я говорив, що американці не такі, як наші 73%. Я говорив, що вони роздупляться і врешті решт переможе Хейлі. Якщо вона програє, я казав, що більше не буду забирати час людей своїми дописами. Що в Україні, що в цілому світі перемагає ідіократія і популісти. До чого це призведе в майбутньому боюсь уявити, фільм "Ідіократія" - показує надзвичайно оптимістичний сценарій, буде гірше. Продовжуйте лаятись в коментарях, буду тепер спостерігати на це збоку. З мене досить.
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13.03.2024 09:52 Відповісти
Демократія видохлась.Для продовження розвитку необхідна, нова концепція правління, або розвиток піде у зворотньому напрямку.Немає подальшої мети .Навіть в американському суспільстві,були якісь цілі,грубо говорячи,щось їх об'єднувало,грубо говорячи--боротьба з комунізмом в ссср,космічна місячна программа,боротьба за демократію в усьому світі,за права людини. А тепер ? За права підарів ,гендерів,трансексуалів і якийсь там клімат.який ніхто не бачив.
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13.03.2024 10:02 Відповісти
мабуть ковід таки впливає на мозок, по всьому світу починаючи з 2019 якийсь триндець відбувається
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13.03.2024 10:06 Відповісти
Не помиляється тои шо нічого не робить - це ж не кінець світу - все міняється - прорвемся!
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13.03.2024 10:12 Відповісти
так было всегда т.к. большинство людей судят очень поверхностно.но это скоро прекратится!
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13.03.2024 11:22 Відповісти
Всі там Трамп-Хейлі,Трам-Хейлі,а які там кандидати від демократичної партії? Щось в змі не висвітлюється.Чи Байден найкращий кандидат? То які вже найгірші?
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13.03.2024 09:54 Відповісти
Ну що ж, маємо два варіанти розвитку подій у світі, один - поганий, другий - повний пи..ець.
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13.03.2024 10:00 Відповісти
це ж було вже: Чарльз Ліндберг, America first committee, колясочник-лівак-доходяга Рузвельт, "інтелектуальні еліти", що ходять на про-хамасівські комінтернівські мітинги і співають смерть Ізраілю інтернаціонал. хібашо Ліндберг був значно молодше і популярніше трумпа.
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13.03.2024 10:09 Відповісти
Оце пощастило нам, друзі, жити в такий веселий час. Джек Пот *****
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13.03.2024 10:19 Відповісти
Для тих, хто вміє читати, аналізувати та ДУМАТИ. В президенти США громадянин США, який народився у США, висувається самостійно. Партія може тільки підтримати якогось кандидата. В історії США був випадок, коли незалежний кандидат у президенти набрав більше голосів виборців, ніж кандидат, якого підтримала одна з партій (конкретно у згаданому випадку - демократична партія).
Можете все це перевірити самостійно.
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13.03.2024 10:24 Відповісти
не дуріть, хлопці - це непогано
якщо дед Бідон отбросить копита
то презідентом АВТОМАТИЧНО стане колорьова лошадка Камала Харіс
сама по собі вона у Трампа не виграє, а використовуючи самохідного діда Бідона - може
а Камала Харіс - одна з найбільш позитивно налаштованих до нас політиків у всьому амеріканському політікумі

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13.03.2024 10:44 Відповісти
до речі, я вже тут сто разів писал, що й Трамп - це непогано для нас
це погано ЛИШЕ для боді-позитивної п'ослиці Макаровой, бо тоді їй доведеться попрацювати
й вона втратить 100-200 кілограмів живої ваги, якщо почне РЕАЛЬНО займатися там у Нью-Йорку справами Україна
зараз вона просто сидить у кафушках ті за страшної швидкістю пожирає солодкі пиріжки - це все, більше у своєму житті вона не займається нічим
якщо презідентом стане Камала Харіс, то Макарова набере ще 100-200 кілограмів живої ваги, бо займатися їй нічім, як й раніше - буде не треба
лошадка Камала буде відвантажувати нам десятки й сотні мільярдів доларів просто под бла-бла-бла, що ми за все хороше, проти всього поганого
а от якщо виграють республіканці, то Макарова схудне відразу, якщо таки почне працювати на Україну, а не просто поглинати солодкі пончіки
все що їй потрібно буде зробити - це найняти відоміх єкономістів з Уол-Стріту
та надрукувати золоті папочки - Benefits for USA if you help Ukraine
а у тих папочках перерахувати все, що отримає США від поставок нам зброї, своєї непотрібної застарілої зброї
починаючи від переозброєння до зменьшення безробіття у США, від користності цих поставок для запобігання глобальним кліматичним змінам до зменьшення бідністі у США та покращення єкології у США
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13.03.2024 10:56 Відповісти
🤮 🤮
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13.03.2024 12:30 Відповісти
 
 