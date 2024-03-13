Легіон "Свобода Росії" провів ніч на території РФ та знищив пункт управління росіян. ВIДЕО
Воїни Легіону "Свобода Росії" знищив пункт управління на території РФ.
Про це бійці повідомили у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Був пункт управління і немає пункту управління. Наближаємо кризу для оборонки кривавого режиму. Все одно вона не на оборону працює, а на напад", - йдеться в повідомленні.
Також воїни Легіону повідомили, що провели ніч "у рідних краях", оприлюднивши відповідне фото.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, бійці легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону увійшли на територію Курської та Бєлгородської областей.
Топ коментарі
+24 Andrii #589038
показати весь коментар13.03.2024 10:21 Посилання
+16 Михаил Сергиенко #582158
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+12 Alex Nosov #582146
показати весь коментар13.03.2024 10:12 Посилання
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Це величезна перемога у порівнянні із втратою Авдіївки та купи "тьоткіних" навколо неї.
Руйнувати потрібно їх, щоб по них не перевозились військові вантажі та жива сила окупантів на найтяжчі ділянки фронту.
Цей пункт управління, знищення якого так піарять, не можна було знищити дронами?
Самі не воюють, на армію не донатять, працюють за зарплату в 5000 і постійно ллють на всіх свій негатив!
Інакше там був би виставлений відповідний рашистський контингент ще після минулих вилазок "Легіону Свободи".