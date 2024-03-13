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Легіон "Свобода Росії" провів ніч на території РФ та знищив пункт управління росіян. ВIДЕО

Воїни Легіону "Свобода Росії" знищив пункт управління на території РФ.

Про це бійці повідомили у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Був пункт управління і немає пункту управління. Наближаємо кризу для оборонки кривавого режиму. Все одно вона не на оборону працює, а на напад", - йдеться в повідомленні.

Також воїни Легіону повідомили, що провели ніч "у рідних краях", оприлюднивши відповідне фото.

Легіон "Свобода Росії"

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, бійці легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону увійшли на територію Курської та Бєлгородської областей.

Читайте: Путін заявив, що в прикордонні області РФ нібито зайшли не російські добровольці, а "іноземні найманці"

Автор: 

росія (65856) Легіон Свобода Росії (62)


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Топ коментарі
+24
И что? Война на территории паРашии, это очень хорошо!!!!
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13.03.2024 10:21
+16
Як задрали ці скиглики!
Самі не воюють, на армію не донатять, працюють за зарплату в 5000 і постійно ллють на всіх свій негатив!
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13.03.2024 10:24
+12
Так что там ***** готов до преговоров с учетом новых реалий?
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13.03.2024 10:12
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Тьоткіно НАШ!!!!😍
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13.03.2024 10:08 Відповісти
На кілька годин.
Це величезна перемога у порівнянні із втратою Авдіївки та купи "тьоткіних" навколо неї.
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13.03.2024 10:19 Відповісти
И что? Война на территории паРашии, это очень хорошо!!!!
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13.03.2024 10:21 Відповісти
ху@ло ударними темпами будує залізні дороги і автобани на окупованих територіях півдня України.
Руйнувати потрібно їх, щоб по них не перевозились військові вантажі та жива сила окупантів на найтяжчі ділянки фронту.
Цей пункт управління, знищення якого так піарять, не можна було знищити дронами?
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13.03.2024 10:41 Відповісти
Зруйнувати будівництво можна касетними атакамсами які не дають.
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13.03.2024 10:59 Відповісти
Треба не красти і жувати зелені соплі, а мати свої Нептуни.
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13.03.2024 11:05 Відповісти
Пишіть тим хто жує соплі та краде.
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13.03.2024 11:08 Відповісти
Ви мені написали про атакамси, я вам відповіла.
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13.03.2024 11:16 Відповісти
А я написав що руйнувати залізниці нічим бо не дають відповідної зброї.
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13.03.2024 11:20 Відповісти
До своїх щурів питань немає стосовно зброї?

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13.03.2024 12:27 Відповісти
щурам і пиши
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13.03.2024 19:07 Відповісти
То не пиши МЕНІ про атакамси.
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13.03.2024 19:20 Відповісти
не залавайте дурних запитань.щоб я на них не відповідав
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13.03.2024 19:44 Відповісти
Це дурні не розуміють нормальних питань.
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13.03.2024 19:47 Відповісти
Як задрали ці скиглики!
Самі не воюють, на армію не донатять, працюють за зарплату в 5000 і постійно ллють на всіх свій негатив!
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13.03.2024 10:24 Відповісти
Не воюють і не донатять такі, як "Михаил Сергиенко" ( реєстрація вересень 2023 ), але кидаються грудьми на захист циркових вистав.
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13.03.2024 10:37 Відповісти
З-за того що кацапи захопили Авдіївку,не проводити рейди на сосію?навпаки треба розтягувати їх сили.
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13.03.2024 10:57 Відповісти
НЕ роблять ці підопічні Буданова нічого такого, що ху@ло вважає загрозою.
Інакше там був би виставлений відповідний рашистський контингент ще після минулих вилазок "Легіону Свободи".
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13.03.2024 11:11 Відповісти
Так він і виставлений раніше вдавалося заходити глибше.
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13.03.2024 11:19 Відповісти
Яка мета була саме цього заходу на територію Мордора?
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13.03.2024 11:35 Відповісти
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13.03.2024 12:18 Відповісти
Саме так виглядають ті, кому немає що відповісти.
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13.03.2024 12:30 Відповісти
Тварюка здивована вашим запитанням, якщо ви не зрозуміли шановна пані Алла.
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13.03.2024 13:39 Відповісти
А де Дядькино?
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13.03.2024 10:59 Відповісти
Так что там ***** готов до преговоров с учетом новых реалий?
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13.03.2024 10:12 Відповісти
Коефіцієнт корисної дії цих підрозділів для України не нульовий, а мінусовий. І що з ними робити? Відгодувати морди "легіонерів" і далі? В ********* вони вже не повернуться. Мені якось зовсім не хочеться мати таких "співгромадян".
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13.03.2024 10:28 Відповісти
Якщо мед є, то й ложку дай ? Всьому свій час.
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13.03.2024 10:57 Відповісти
Не треба хаяти і знецінювати роботу тих, хто допомагає Україні в боротьбі. Багато воїнів з цих формувань героїчно загинули, захищаючи нашу землю. Пам'ятаймо
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13.03.2024 12:13 Відповісти
Нечого немаю проти цього легіону,но яка в них мотівація.Звісно такими діями режим не повалиш,як що б на самой росіі тикий двіж почався в деяких регіонах(по прикладу пригожина,то можна подумати)Але там все зачищається под нуль.
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13.03.2024 10:37 Відповісти
Це все таки ДІЇ, а не квіти та чмоньки нацгвардійців з забитих дєрєавєнь, яким маскавіти по барабану. По голові так по голові, аби зарплату платили.
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13.03.2024 11:00 Відповісти
Це непогана піар-акція і все...Наслідки є і в них, і в нас.
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13.03.2024 11:30 Відповісти
Это если и вправду на росс территории делали пиар акцию, то не плохо, а если фоткаются где-нибудь в селе в Винницкой области то это немного другое. Вчера Теткино "взяли" и много пользы от такой пиар акций? днем пиар, вечером - позор.
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13.03.2024 12:33 Відповісти
МИД Украины выражает глубокую обеспокоенность по поводу трёхстороннего конфликта, возникшего между Белгородской, Курской и Воронежской народными республиками. Призываем стороны немедленно прекратить кровопролитие и завершить конфликт за столом переговоров. В противном случае руководству Украины придётся принять меры по защите украиноязычного населения на территории указанных республик. Украина всегда готова стать гарантом мира и безопасности для своих людей.
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13.03.2024 12:14 Відповісти
Щоби не втягнули їх в засідку,як це 20 бійців ССО,які проникли в тил ворога,адже кротоферма працює і 100% над тим,як би три російські добровольчі батальйони заманити в пастку. Посадили же Червінського за його дії в тилу ворога.
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13.03.2024 12:34 Відповісти
Українські бійці звернулись до "орлів"Буданова із "Легіону Свободи роZії"

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13.03.2024 19:50 Відповісти
 
 