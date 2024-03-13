Легіон "Свобода Росії" провів ніч на території РФ та знищив пункт управління росіян. ВIДЕО

Воїни Легіону "Свобода Росії" знищив пункт управління на території РФ.

Про це бійці повідомили у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Був пункт управління і немає пункту управління. Наближаємо кризу для оборонки кривавого режиму. Все одно вона не на оборону працює, а на напад", - йдеться в повідомленні.

Також воїни Легіону повідомили, що провели ніч "у рідних краях", оприлюднивши відповідне фото.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, бійці легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону увійшли на територію Курської та Бєлгородської областей.

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