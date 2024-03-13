Російський ЗРГК "Панцирь С1" намагається захистити новітній ЗРК С-400 "Тріумф" від удару "HIMARS": "Сука! Опять мне прилетело по ногам". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис атаки РСЗВ "HIMARS" на новітній ворожий ЗРК С-400 "Тріумф".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти намагалися відбити атаку за допомогою ЗРГК "Панцирь С1".

"Унікальні кадри – російські зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцирь С1" намагаються збити українські ракети GMLRS HIMARS, які атакують позиції новітньої зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф". Російська ППО збиває кілька ракет GMLRS, проте щонайменше дві ракети прориваються і вибухають поблизу пускової установки С-400, біля якої автор відео - російський військовослужбовець, веде свій короткий репортаж. Автор падає і говорить про нездужання, але що сталося із С-400 не показано. Невеликий російський телеграм-канал "Своя війна" опублікував ці епічні та приголомшливі кадри", - зазначає у коментарі автор публікації.

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