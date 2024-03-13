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Російський ЗРГК "Панцирь С1" намагається захистити новітній ЗРК С-400 "Тріумф" від удару "HIMARS": "Сука! Опять мне прилетело по ногам". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис атаки РСЗВ "HIMARS" на новітній ворожий ЗРК С-400 "Тріумф".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти намагалися відбити атаку за допомогою ЗРГК "Панцирь С1".

"Унікальні кадри – російські зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцирь С1" намагаються збити українські ракети GMLRS HIMARS, які атакують позиції новітньої зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф". Російська ППО збиває кілька ракет GMLRS, проте щонайменше дві ракети прориваються і вибухають поблизу пускової установки С-400, біля якої автор відео - російський військовослужбовець, веде свій короткий репортаж. Автор падає і говорить про нездужання, але що сталося із С-400 не показано. Невеликий російський телеграм-канал "Своя війна" опублікував ці епічні та приголомшливі кадри", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни вдарили з HIMARS по новітньому комплексу РЕБ "Палантин" на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17729) HIMARS (309) ЗРК (214)


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Топ коментарі
+72
Щоб вас істоти, усім ноги повідривало!!!
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13.03.2024 10:01
+42
По самую шею
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13.03.2024 10:09
+28
Ноги наишов?
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13.03.2024 10:01
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Ноги наишов?
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13.03.2024 10:01 Відповісти
Там він ще на рот свій чогось скаржився...)))
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13.03.2024 10:47 Відповісти
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13.03.2024 12:22 Відповісти
в рот йому ноги
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13.03.2024 14:44 Відповісти
Щоб вас істоти, усім ноги повідривало!!!
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13.03.2024 10:01 Відповісти
По самую шею
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13.03.2024 10:09 Відповісти
Дійсно, нафіга кацапам ноги? 🤔 У них із дупи і руки добре ростуть. Воно і голови їм теж не конче треба. Вату можна носити на собі, у вигляді ватника.
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13.03.2024 12:05 Відповісти
краще б в бошку прилетіло.
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13.03.2024 10:01 Відповісти
Кацап каже, що йому "Опять прилетело по рогам".
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13.03.2024 10:34 Відповісти
*по копитам!
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13.03.2024 17:42 Відповісти
ні-ні-ні... 300-й важкий - краще
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13.03.2024 11:43 Відповісти
Російський ЗРГК "Панцырь С1"
Панцирь.
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13.03.2024 10:01 Відповісти
Пешы граматна!
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13.03.2024 10:06 Відповісти
Adidas теж писати АДІДАС??
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13.03.2024 13:11 Відповісти
Когда головы нет, может прилететь по ногам
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13.03.2024 10:03 Відповісти
Ще б додатково влупили поки не перезарадився.
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13.03.2024 10:07 Відповісти
GMLRS теж не такі вже надто ефективні,якщо їх збивають.Значить поки ,що немає такої зброї на озброєнні,яку б сто відсотково не збили.
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13.03.2024 10:15 Відповісти
Зброї з стовідсотковою гарантією не існує в принципі.
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13.03.2024 14:04 Відповісти
а може ще не винайшли.
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13.03.2024 14:08 Відповісти
У Великій Британії показали результати роботи своєї високопотужної лазерної зброї DragonFire
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13.03.2024 14:10 Відповісти
Так а шо з С-400? Так і не знищили?
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13.03.2024 10:25 Відповісти
Шматки С-400 прилетіли орку по ногам
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13.03.2024 14:06 Відповісти
Хлопці, дайте контрольний по голові кацапові.
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13.03.2024 10:27 Відповісти
не ходил бы в Украину и ноги целы были б. Пусть скажет спасибо, что только по ногам, а не в голову. А с другой стороны, зачем дурной голове ноги?
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13.03.2024 10:31 Відповісти
Чудовищный уровень речи этого орка полностью характеризует уродливость и мерзость страны, породившей эту дикую грязноротую мразь.
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13.03.2024 13:31 Відповісти
не матюкайся, москалино, цензор забанить
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13.03.2024 10:32 Відповісти
ах..ть, це шо пропаганда про як "ефектно" кацапський панцирь збиває хаймарси ..((
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13.03.2024 10:36 Відповісти
Тобто, ти не хочеш знати про факт, що снаряд від HIMARS деколи вдається збивати , і називаєш це пропагандою ? Добре, снаряд від HIMARS неможливо збити, а це відео - фейк. Краще :?
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13.03.2024 11:06 Відповісти
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13.03.2024 10:40 Відповісти
А чому шасі імпортне? На Урал треба ставити.
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13.03.2024 18:00 Відповісти
Це фото з Туреччини, там якийсь турок тішився, що Ердоган купив С-400 в кацапів😄
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13.03.2024 18:29 Відповісти
кацап повинен зникнути з цієї планети ...
скільки горя принесли людству , більше шикльгрубера
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13.03.2024 11:00 Відповісти
У козлорогих отрыжек две болезни : ху.ня 300 и пиз.ец 200 .лечение 300 ху.ня само пройдёт а от 200 не лечиться это уже пиз.а в мешок. пачка пельмешек !
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13.03.2024 11:06 Відповісти
Головне, що тут показано - що кацапи не дурні і прикривають свої С400 панцирями. І це працює.
А ми чомусь наші Петріоти у 50 км від ЛБЗ навіть Гепардами не прикриваємо.
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13.03.2024 11:18 Відповісти
Кацап каже: "...****** походу...", Кацапу віримо наслово?
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13.03.2024 11:33 Відповісти
У чому віримо? У вас є сумніви, що тут Панцир стоїть у прикритті С400, чи як?
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13.03.2024 11:38 Відповісти
Сумнів що до: "... І це працює..."
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13.03.2024 11:41 Відповісти
Тут більш важливий сам факт прикриття.
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13.03.2024 11:47 Відповісти
У нас на відміну від рашістів "ковдра коротка": або плечі або ступні. Крім того більше техніки - більше помітність конвою з сумнівною ефектівністю.
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13.03.2024 12:16 Відповісти
У нас Петріоти - це штучний товар. Близько до ЛБЗ працював тільки ОДИН комплекс Петріот і ОДИН комплекс прикрити точно можно було на марші самохідними зенитками. Біле помітності від одного Гепарда і однієї Стріли не було б
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13.03.2024 15:17 Відповісти
1. Якби знищено не Петріот, а лише пускову установку, радар - "мозок" - не постраждав 2. Гепард та Стріла безсильні проти балістики та висотних БПЛА накшталт Орлана, тому їх краще використовувати в інших місцях, де буде від них більше кортсті. 3. Робота радара Гепарда або Стріли - викличе додаткову увагу ворога до місця розташування.
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13.03.2024 16:53 Відповісти
Також факт застосування ворогом балістики опосередковано вказує на те, що там був додатковій захист від інших засобів ураження, типа Ланцет.
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13.03.2024 16:56 Відповісти
Якщо судити по кацапському відео - то там знищено 3 машини - 2 пускові і радар. Тобто - фактично весь комплекс.
Радар головне щоб засік ворожий бпла у небі, щоб подав сигнал тривоги, що потрібно срочно змінювати локацію.
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13.03.2024 19:43 Відповісти
https://war.obozrevatel.com/ukr/urazhennya-okupantami-zrk-patriot-scho-dozvolilo-rosiyanam-zavdati-tochnij-udar.htm
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14.03.2024 19:27 Відповісти
мля ну что за очередной бред. на видео видно пуск ракет. ракеты крупноколиберные. скорее всего с400.у панцирей помельче ракеты. а чувак спрыгнул и упал вот и говорит по ногам прилетело. больше ничего там не показано!!
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13.03.2024 11:33 Відповісти
Вибухи на 00:40 і чувак падає.
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13.03.2024 12:07 Відповісти
А вот почему Пэтриот не прикрывало более легкое ПВО?
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13.03.2024 11:42 Відповісти
бо від іскандерів воно не захистить
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13.03.2024 11:47 Відповісти
Но могло бы сбивать разведовательные беспилотники. Ну и GMLRS как бы тоже баллистика, которую не факт, что легче сбить чем искандер.
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13.03.2024 12:09 Відповісти
Так нет доказательств, кроме слов кацапа, что сбили....
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13.03.2024 12:13 Відповісти
Там ракети пішли досить високо,і можливо що воно автоліквідацію сприйняло як знищення цілі.Тому потім і здивування що прилетіло
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14.03.2024 06:40 Відповісти
не балістіка, а рсзв
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13.03.2024 14:56 Відповісти
РСЗВ это сама пусковая установка, а GMLRS - квазибаллистическая ракета.
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13.03.2024 15:06 Відповісти
радий що жіночка знається на ********* озброєнні 😁

звісно й кидання каміння це теж балістіка, але є різниця між іскандером та жмлрс
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13.03.2024 15:13 Відповісти
Зверніть увагу скільки ракет одразу запустили москалі)аналагавнєт)
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13.03.2024 13:22 Відповісти
На що сподівалися орки хуіла, таке і отримали, від Мирної України!
Усе інше, то мацковскай срач в соцМережах для орків з мухосранську та алапаєвську…
Слава Захисникам України та їх Родинам
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13.03.2024 13:24 Відповісти
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13.03.2024 14:49 Відповісти
с400 виплюнув все, панцир виплюнув все...а далі перзщарядити не встигають і...хімера на раз-два і все розбала! Це для тих хто не зрозумів що та як!
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13.03.2024 17:45 Відповісти
З чого зрозуміло,що кацапи "збили кілька ракет GMLRS"? З скавчання кацапів? Цензор...***....🤬
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13.03.2024 19:01 Відповісти
Хмарки розривів зенітних ракет в небі і скигління кассаба - достовірні для Цензора ознаки. Чи самоліквідація ракет, що чи то не попали, чи то бахнули поряд, а Хаймарси собі полетіли далі. Підпис під відео не відповідає дійсності. Пускова установка, що мимохіть помітна в лівій нижній частині екрану, по обрисам не схожа на "Панцир С", та й інверсійний слід ракет, шум від пусків надто великі як для ракет малої дальності "Панцира".
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13.03.2024 22:56 Відповісти
жаль что башку безмозглую не оторвало!
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13.03.2024 20:59 Відповісти
Агенту Козырю не видать очередного звания.
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13.03.2024 21:06 Відповісти
Тьху, яка блювотно-московитська вимова!
Природним рефлексом на неї є стріляти в напрямку, звідки прилетів її звук.
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13.03.2024 22:47 Відповісти
Опять мне прилетело по ногам
А лучше б прилетело по рогам
Все потому что роги отрастут
А ноги вот на свалку унесут

Вот если б роги были вместо ног
А ноги были там где сейчас рога
То вместо головы была бы жо
А в месте жо была бы голова
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14.03.2024 01:28 Відповісти
 
 