ЗСУ гірше оснащені та мають брак снарядів біля Вугледару і на Харківщині через увагу ЗМІ до менш "гарячих місць" на фронті, - Der Spiegel
Українським захисникам на фронті все ще не вистачає боєприпасів, техніки та особового складу. Бійці розповідають, що по всій лінії фронту різна інтенсивність боїв, є більш "гарячі місця", про які мало говорять у ЗМІ, оскільки там ведуть бої низької інтенсивності.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Der Spiegel.
За словами воїнів ЗСУ, інтенсивні бої відбуваються не по всій лінії фронту.
Зазначається, що на найважливіших ділянках, зокрема, біля Бахмуту, Авдіївки та в Запорізькій області, обидві сторони закріпилися на своїх позиціях і прорив фронту там малоймовірний.
Водночас на північному сході Вугледару та в Харківській області бої менш інтенсивні. Ці напрямки обділені увагою, через що ЗСУ там оснащені гірше, інколи у них боєприпаси закінчуються взагалі.
"Ми не зможемо так довго протриматися", - зазначив неназваний командир артилерії ЗСУ під Вугледаром.
Однак українські військові вважають, що повний крах на фронті є малоймовірним. Зараз у боях настала тупикова тактика - великого прогресу немає ні у ЗСУ, ні у російських окупантів. А успіх росіян українські захисники називають дуже обмеженим.
Наразі ЗСУ проводять стратегію активної оборони. Вони намагаються зупинити атаки окупантів, а потім завдавати ударів у відповідь.
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Та ну???
А може, тим має перейматись військове керівництво?
Шпігель-шпігель, ай-люлю! Ти, як і усі ЗМІ, надто високої думки про себе!
наступ зупинено, фронт забеспечений краще ніж місяць тому, тобто при залужному.
і все акуїтєльно, почесна варта працює, фанфари, перемога.
то мабудь Der Spiegel та наші хлопці брешуть
це просто у нас просять грошей