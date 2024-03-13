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Оборонну допомогу швидко доставлять в Україну, - Пентагон

пентагон,райдер

Міноборони США запевняє, що озброєння, боєприпаси та інші складові пакету допомоги Україні, про який оголосили в вівторок, будуть доставлені швидко, за розробленими раніше маршрутами.

Про це заявив речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Транспортне командування США у взаємодії з Групою сприяння безпеці в Україні розробило процеси, які гарантують якнайшвидшу доставку цієї допомоги. Так що це буде швидко", - зазначив представник оборонного відомства.

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За його словами, вміст нового пакету забезпечить ЗСУ важливими бойовими можливостями на кілька тижнів.

Крім того, підкреслив Райдер, адміністрація США й Пентагон продовжать працювати з Конгресом, щоб отримати необхідний законопроєкт із фінансуванням потреб національної безпеки Америки, який передбачає понад $60 млрд допомоги Україні.

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Нагадаємо, США у вівторок оголосили про виділення нового пакету допомоги Україні у сфері безпеки на $300 мільйонів. Він включає зенітні ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS, 155-мм артснаряди, в тому числі фугасні та касетні, а також 105-мм снаряди.

Крім того, до пакету входять 84 протитанкові системи, набої для стрілецької зброї, підривні боєприпаси для ліквідації перешкод, а також запасні частини для техніки й інше допоміжне обладнання.

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Автор: 

Пентагон (1435) допомога (8427) США (23303)


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вміст нового пакету забезпечить ЗСУ важливими бойовими можливостями на кілька тижнів

Все що потрібно знати про цей "пакет"
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13.03.2024 10:23 Відповісти
У Європі іржавіють десятки тисяч списаних американських позашляховиків Humvee, які Байден відмовляється давати Україні. У США утилізували вже 1 млн касетних снарядів із 4 млн на складах, але Україні їх не дають.
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13.03.2024 10:29 Відповісти
до літа встигнете чи ще треба зібратися через пару тижнів та обговорити??
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13.03.2024 10:35 Відповісти
хороший пакет, поскольку дорогой техники там нет, а только боеприпассы, то это самое то!
только вот маловато...
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13.03.2024 14:10 Відповісти
 
 