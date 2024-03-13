Оборонну допомогу швидко доставлять в Україну, - Пентагон

Міноборони США запевняє, що озброєння, боєприпаси та інші складові пакету допомоги Україні, про який оголосили в вівторок, будуть доставлені швидко, за розробленими раніше маршрутами.

Про це заявив речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Транспортне командування США у взаємодії з Групою сприяння безпеці в Україні розробило процеси, які гарантують якнайшвидшу доставку цієї допомоги. Так що це буде швидко", - зазначив представник оборонного відомства.

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За його словами, вміст нового пакету забезпечить ЗСУ важливими бойовими можливостями на кілька тижнів.

Крім того, підкреслив Райдер, адміністрація США й Пентагон продовжать працювати з Конгресом, щоб отримати необхідний законопроєкт із фінансуванням потреб національної безпеки Америки, який передбачає понад $60 млрд допомоги Україні.

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Нагадаємо, США у вівторок оголосили про виділення нового пакету допомоги Україні у сфері безпеки на $300 мільйонів. Він включає зенітні ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS, 155-мм артснаряди, в тому числі фугасні та касетні, а також 105-мм снаряди.

Крім того, до пакету входять 84 протитанкові системи, набої для стрілецької зброї, підривні боєприпаси для ліквідації перешкод, а також запасні частини для техніки й інше допоміжне обладнання.

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