Зеленський подякував США за новий пакет допомоги: Очікуємо на схвалення додаткового фінансування Конгресом якнайшвидше

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку американським урядовцям та особисто президенту США Джо Байдену за виділення Україні допомоги на суму 300 мільйонів доларів.

Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський подякував Сполученим Штатам і американському народові, зазначивши, що вся відповідна зброя вкрай необхідна Україні на полі бою й для захисту тилових міст та інфраструктури.

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"Ціную виконання наших домовленостей з Байденом. Очікуємо, що Конгрес схвалить додаткове фінансування якнайшвидше, щоб допомогти нам наближати нашу спільну перемогу", — підкреслив президент.

Новий пакет допомоги від США

Радник Білого дому Джейк Салліван 12 березня повідомив, що до нового пакету допомоги Україні на суму 300 мільйонів увійшли ПЗРК Stinger та снаряди до HIMARS.

Своєю чергою речник Пентагону Патрік Райдер поінформував про передачу протитанкових засобів, боєприпасів для ППО, снарядів калібру 155 міліметрів, у тому числі фугасні та касетні, а також 105 міліметрові боєприпаси.

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