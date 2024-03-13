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Новини
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Зеленський подякував США за новий пакет допомоги: Очікуємо на схвалення додаткового фінансування Конгресом якнайшвидше

зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку американським урядовцям та особисто президенту США Джо Байдену за виділення Україні допомоги на суму 300 мільйонів доларів.

Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський подякував Сполученим Штатам і американському народові, зазначивши, що вся відповідна зброя вкрай необхідна Україні на полі бою й для захисту тилових міст та інфраструктури.

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"Ціную виконання наших домовленостей з Байденом. Очікуємо, що Конгрес схвалить додаткове фінансування якнайшвидше, щоб допомогти нам наближати нашу спільну перемогу", — підкреслив президент.

Новий пакет допомоги від США

Радник Білого дому Джейк Салліван 12 березня повідомив, що до нового пакету допомоги Україні на суму 300 мільйонів увійшли ПЗРК Stinger та снаряди до HIMARS.

Своєю чергою речник Пентагону Патрік Райдер поінформував про передачу протитанкових засобів, боєприпасів для ППО, снарядів калібру 155 міліметрів, у тому числі фугасні та касетні, а також 105 міліметрові боєприпаси.

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Байден Джо (2892) Зеленський Володимир (24222) допомога і підтримка (1165)


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Топ коментарі
+5
Невіглас став таким чемним ... ? Вже не нахабніє ? Так що там на фронті, брехло ? За останній місяць ! Вже Авдіївка не потрібна як родзинка на своє шоу десь по столицям Європи ? Знову брехати через місяць-два почне, що касапи за цей рік нічого не забрали у нього, як у минулому році не побачив Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут у своєму папірці виступу ? Брехун взагалі втратив Совість ! Продажна тварина !
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13.03.2024 10:44
+4
шукай снаряди, скотиняко!
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13.03.2024 10:33
+3
хочь дякувати навчився, а не вимагати!
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13.03.2024 10:42
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Конгресом США ....
ага...після виборів Трампа
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13.03.2024 10:29 Відповісти
Амери хочуть варити жабу на слабенькому вогні - шоб разом з жабою і ми не гигнули
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13.03.2024 10:31 Відповісти
шукай снаряди, скотиняко!
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13.03.2024 10:33 Відповісти
Завжди на чеку.
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13.03.2024 10:37 Відповісти
хочь дякувати навчився, а не вимагати!
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13.03.2024 10:42 Відповісти
Невіглас став таким чемним ... ? Вже не нахабніє ? Так що там на фронті, брехло ? За останній місяць ! Вже Авдіївка не потрібна як родзинка на своє шоу десь по столицям Європи ? Знову брехати через місяць-два почне, що касапи за цей рік нічого не забрали у нього, як у минулому році не побачив Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут у своєму папірці виступу ? Брехун взагалі втратив Совість ! Продажна тварина !
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13.03.2024 10:44 Відповісти
не можна втрачати того, чого нема
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13.03.2024 10:49 Відповісти
Але ж його люди народили. Значить повинно щось там під свинячою щетиною залишитись. Хоча б для своїх .... найрозумніших радників. А почалось все з ... Зозулі Руслана Леонідовича, якого ця сволота вже й не пам'ятає. Але народ все НАГАДАЄ. Прийде час й цьому обкуреному клоуну.
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13.03.2024 10:55 Відповісти
вельми дякую, шановному пану, шляхетній людині
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13.03.2024 10:58 Відповісти
Очікую, коли ти вже зрозумієш, що з тобою вже фсьо! І для початку, тихенько підеш ліс.
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13.03.2024 10:44 Відповісти
А ти, гнусаве, для прискорення прийняття рішення, знову направ у США дєрьмака! Тоді точно допомоги до Президентських виборів не буде! Адже виж цього хочете і робите все для цього! Он Маркарова навіть не чешеться, каже "сидимо, чекаємо" (головне, щоб магазинчик процвітав)...
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13.03.2024 10:55 Відповісти
Пропоную усім українцям за кордоном включити у телефонах сигнал повітряної тривоги
НЕХАЙ СВІТ ЧУЄ КОЖЕН РАЗ, коли раша вбиває мирних громадян
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13.03.2024 11:11 Відповісти
 
 