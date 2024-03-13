Спікер Джонсон несе особисту відповідальність за тисячі життів в Україні, - Туск про зволікання з допомогою від США

Спікер Палати представників США Майк Джонсон несе особисту відповідальність за нездатність схвалити продовження допомоги Україн

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час візиту до Вашингтона, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За його словами, від Джонсона залежить доля мільйонів осіб та тисячі життів.

Він зазначив, що допомога Україні - це не "якась політична сутичка, яка має значення лише на американській політичній сцені".

"Нездатність пана Джонсона ухвалити позитивне рішення буде коштувати тисячі життів. Він несе за це особисту відповідальність", - сказав Туск.

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