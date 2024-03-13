У Держдепі США вважають пропозиції в Конгресі надати Україні допомогу як кредит не найкращим варіантом

Речник Держдепартаменту Метью Міллер, коментуючи пропозиції в Конгресі США надати Україні допомогу у вигляді кредиту, заявив, що це не є найкращим варіантом для Києва.

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми не вважаємо, що навантажувати Україну мільярдним зовнішнім боргом, коли вона намагається відродити свою економіку, – а це, зрештою, найкращий спосіб для неї, щоб стати на власні ноги та захистити себе без допомоги інших країн – є доречним кроком у цей час", - зазначив Міллер.

Пропозиції в Конгресі про допомогу Україні як кредит

Раніше повідомлялося, що спікер Палати представників США Майк Джонсон та голови ключових комітетів Палати представників від республіканців, які займаються питаннями національної безпеки, працюють над розробкою власного пакету допомоги Україні.

Серед пропозицій, що обговорюють, – розглядати частину невійськової допомоги як вид кредиту, заявили голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майк Маккол та сенатор від республіканців Ліндсі Грем.

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За словами Маккола, цей план також може мати "щедру систему погашення", щоб допомогти Україні.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем вважає, що висловлена найімовірнішим кандидатом у президенти від республіканців Дональдом Трампом ідея про перетворення частини допомоги Києву на кредит допоможе розблокувати Палату представників.