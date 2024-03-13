У Держдепі США вважають пропозиції в Конгресі надати Україні допомогу як кредит не найкращим варіантом
Речник Держдепартаменту Метью Міллер, коментуючи пропозиції в Конгресі США надати Україні допомогу у вигляді кредиту, заявив, що це не є найкращим варіантом для Києва.
Про це він сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми не вважаємо, що навантажувати Україну мільярдним зовнішнім боргом, коли вона намагається відродити свою економіку, – а це, зрештою, найкращий спосіб для неї, щоб стати на власні ноги та захистити себе без допомоги інших країн – є доречним кроком у цей час", - зазначив Міллер.
Пропозиції в Конгресі про допомогу Україні як кредит
Раніше повідомлялося, що спікер Палати представників США Майк Джонсон та голови ключових комітетів Палати представників від республіканців, які займаються питаннями національної безпеки, працюють над розробкою власного пакету допомоги Україні.
Серед пропозицій, що обговорюють, – розглядати частину невійськової допомоги як вид кредиту, заявили голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майк Маккол та сенатор від республіканців Ліндсі Грем.
За словами Маккола, цей план також може мати "щедру систему погашення", щоб допомогти Україні.
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем вважає, що висловлена найімовірнішим кандидатом у президенти від республіканців Дональдом Трампом ідея про перетворення частини допомоги Києву на кредит допоможе розблокувати Палату представників.
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Он, беніні яйця хочуть обов'язково прищемити. Але ж ЄрЗе їх зберігає в молюськіних апартаментах Лук'янівки...
Ви прочитали слова: "розглядати частину невійськової допомоги як вид кредиту"?
Згідно закона, президент повинен був впродовж 60 днів від підписання, розробити процедури доставки зброї.
Це було зроблено, чи ні?
Тут не беруть участь два країни, тільки одна особа.
А хто скоротив термін дії лендлізу встановивши дату 1 жовтня 2023, та виключивши звітність президента?
Була ж дата "до перемоги України", та звітність президента перед Конгресом.
Змін в закон про лендліз не вносилось. Наприклад, термін його дії "з дня народження" був встановлений 1,5 роки, Оскільки по ньому нічого не постачалось (не було запиту ЄрЗе на постачання), то звітувати Держдепу нема за що.
Стосовно протоколу по процесу постачання - а звідки тобі відомо, що його мали викласти в публічний простір? Я, наприклад, припускаю, що він цілком може бути таємним. Та й знову таки: його наявність/відсутність ні на що не вплинула через те, що ЄрЗе лендліз не замовляли.
Той хто має совість може погодитись, або надати інші посилання
Ось сама https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/is?s=1&r=74 перша версія закона про лендліз
Потрапила в Сенат 19 січня 2022 року від республіканця
Повноваження президента закінчуються за двух умов
IN GENERAL.-The enhanced authority described in subsection (a) shall expire on the date on which each of the following conditions is met:
(A) The conflict described in paragraph (2)(A) has ceased.
(B) The Russian Federation has reduced its military force on the eastern border of Ukraine to levels commensurate with the levels maintained prior to March 1, 2021.
(2)(A) IN GENERAL.-The conflict described in this paragraph is the conflict between the Russian Federation and Ukraine that began in February 2014 when the Russian Federation invaded Ukraine and annexed the Crimea region of Ukraine.
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text?s=1&r=74 Версія після змін в Сенаті
(a) Authority To Lend Or Lease Defense Articles To Certain Governments.
(1) IN GENERAL.-Subject to paragraph (2), for fiscal years 2022 and 2023, the President may authorize the United States Government to lend or lease defense articles to the Government of Ukraine
Були умови коли закінчуються повноваження президента, після Сената змінилось на дату 1 жовтня 2023
Більшість в Сенаті на то час, і зараз мали та мають демократи
Протокол поставок, не привязаний до замовлення лендлізу
Повинен був виконаний, проте не виконаний
Так стверджували Конгресмени, що звітів подано не було
"(b) Procedures For Delivery Of Defense Articles.-Not later than 60 days after the date of the enactment of this Act, the President shall establish expedited procedures for the delivery of any defense article loaned or leased to the Government of Ukraine...."
Також зникла вимога по звітності президента
Report On Use Of Authority.
(1) IN GENERAL.-Not later than 90 days after the date of the enactment of this Act, the President shall submit to the appropriate congressional committees a report setting forth the following:
(2) UPDATES.-Not less frequently than once every 90 days until the conflict described in section 4(b) has ceased, the President shall update the report required by paragraph (1).
якось дивно,
прийняли з запізненням
змінили термін закінчення на фіксований
процедури поставок не були розрозблені
звітність президента по поставкам зброї вилучили
якщо б не міняли "дату", то зараз могли би задіяти лендліз, як обіцяли "коли не буде бюджета"
проте "бюджета нема", і лендліза також нема
Нічого там не добавили, тільки зробили зміни в гірший бік
Республіканці влітку 2023, внесли поправку 1224 подовжити лендліз на 2024 рік
Поправка була заблоквана в Сенаті - лідером-демократом
Теж досягли компроміса?
Якого та з ким?
Тут і писали, треба шукати
https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/eu-assistance-ukraine/ukraine-facility_en
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10578981/Biden-administration-rejected-Erik-Prince-plan-send-old-fighter-jets-Ukraine.html
В цій новині сказано, "Бюджетні документи, опубліковані минулого року, показують плани ВПС США вивести з експлуатації 47 застарілих F-16 цього року та 14 автозаправників McDonnell Douglas KC-10 Extender."
Зараз відомо, що заборонили Польші надати Міг29 в 2022 році
100млн на навчання пілотів в 2023 фінроці - виявились фейком. Навчання розпочалось вже в 2024 фінроці
США відмовились надавати літаки F16 - краще на утилізацію
Союзники котрі згодні надати літаки, зараз чомусь кажуть про затримки - що буде тільки 6 літаків на початку...
візьмемо у партнерів кредит
дамо воїнам кредит з цього кредиту по пару лямів
а вони нас захистять, а потім відроблять кредит. а ми віддамо партнерам
і держава взагалі не при справах
а чом би ні???
Від безкоштовного лендлізу - відмовились, точніше замовчали. "Халяви" достатньо.
Можна відмовитись і від цієї пропозиції - якщо поступить.
Так вона гірше, чи краще за лендліз від 9 травня 2022?
Чи є ще з чого вибирати?
створення членінградського військового округа, лавров вже об'явив про перекидання додаткових військ на північний захід, до естонського кордону, лукашенко, який звісно ж прийме участь у цьому, вже підписав закон про порядок переведення державних органів та інших структур на роботу в умовах військового стану, Ізраїль офіційно попередив своїх громадян і всіх євреїв, які мають паспорт паРаші та проживають там, щоби негайно їхали з паРаші, тому що одразу після "виборів" ***** об'явить загальну мобілізацію і з середини літа на Україну почнеться масований наступ, мета якого до кінця 24-го року повністю знищити Україну.
***** чудово бачить повну імпотентність заходу і США, це тільки розпалює його апетит, але і захід і США чомусь стають все більш імпотентними, замість активізації в боротьбі з паРашею.