Росіяни за добу обстріляли 9 областей України, щонайменше 6 загиблих і понад 50 поранених

Армія РФ 12 березня обстріляла з мінометів, танків, ствольної артилерії, РСЗВ, ЗРК, ОТРК, БПЛА та тактичної авіації 145 населених пунктів та 208 об’єктів інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center, про це повідомили у Ситуаційному Центрі МО України.

Чернігівщина та Сумщина

Окупанти минулої доби обстріляли 17 населених пунктів Чернігівської області. З мінометів, ствольної артилерії, РСЗВ завдали ударів по 4 громадах, повідомили в ОК "Північ".

На Сновську громаду ворог скинув СВП з БПЛА. Село Гасичівка Городнянської громади загарбники атакували FPV-дроном.

У Сумській області ворог не припиняє обстрілів прикордонних територій та населених пунктів. Уночі та зранку зафіксовано 18 обстрілів 7 громад. Вночі ворог атакував обласний центр "шахедами".

За інформацією Сумської ОВА, росіяни атакували КАБами Великописарівську та Тростянецьку громади. Юнаківську громаду обстріляли з САУ.

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"Понад 400 ударів по Сумщині зафіксовано за минулу добу. Загалом зафіксовано 415 ударів.

Внаслідок обстрілів поранено п’ятеро дітей та ще одну цивільну особу. Пошкоджено 24 приватні та 4 багатоквартирні житлові будинки, 6 приватних автомобілів, будівлю школи та лікарні. Також руйнувань зазнала цивільна інфраструктура", - зазначили у поліції Сумської області.

Луганська та Донецька області

Ворог зосереджує атакувальні зусилля поблизу Білогорівки, повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Учора ворог здійснив там декілька штурмів, маючи підтримку з неба. Усі вони відбиті. Ударів з авіації також зазнала територія Серебрянського лісництва. По Невському було відкрито вогонь з артилерії", - йдеться в повідомленні.

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У Донецькій області під ворожим вогнем опинилися 4 райони регіону. Росіяни завдали ракетного удару по Мирнограду.

"Внаслідок російських обстрілів у Донецькій області минулої доби загинули 2 людини, ще 11 дістали поранення", - повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.

Харківщина та Дніпропетровщина

Протягом доби окупанти з артилерії та мінометів обстріляли майже 20 населених пунктів Харківської області. По Муравському, Бологівці, Одноробівці, Козачої Лопані, Куп’янську, Ківшарівці ворог завдав авіаударів.

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Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу, який росіяни завдали ввечері 12 березня, зросла кількість загиблих до 4 людей. Вночі під артобстріл потрапили Нікополь, Червоногригорівська і Марганецька громади.

"Побиті 3 приватні будинки, зупинка транспорту, магазин. Зачепило лінії електропередач. Люди цілі", - зазначив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Запорізька, Миколаївська та Херсонська області

У Гуляйполі дві жінки зазнали поранення внаслідок ворожого артобстрілу. Загалом упродовж доби окупанти завдали 405 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.

"Рашисти здійснили 9 РСЗВ-обстрілів Залізничного, Новоданилівки, Новоандріївки та Роботиного, а також атакували 92 безпілотниками Гуляйполе, Левадне, Малу Токмачку, Новоандріївку, Новоданилівку, Малинівку та Роботине. 304 артудари прийшлися по території Гуляйполя, Левадного, Малинівки, Чарівного, Малої Токмачки та інших прифронтових міст і сіл", - повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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У Миколаївській області ворог обстріляв 4 населені пункти. За інформацію начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала Куцурубська громада. Внаслідок чого у с. Дмитрівка пошкоджено житлові будинки. Також ворог завдавав ударів з артилерії по акваторії Очаківської громади.

На Херсонщини внаслідок російських обстрілів 3 людини дістали поранення. Як повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Загалом під російськими обстрілами опинилися 15 населених пунктів області.

"У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено 8 багатоповерхівок та 2 приватні будинки, адмінбудівлю, господарську споруду та гараж. Внаслідок ворожих атак у населених пунктах області були зафіксовані влучання у господарську споруду та сільгосптехніку", - йдеться в повідомленні.

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