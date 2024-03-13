У боях за Україну загинув чемпіон-веслувальник Дмитро Губанов, він пів року вважався зниклим безвісти

На війні загинув Дмитро Губанов – багаторазовий чемпіон нашої країни та бронзовий призер юніорського чемпіонату Європи з веслування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК).

28-річний Дмитро Губанов став до лав ЗСУ ще на початку повномасштабної війни. Брав участь у запеклих боях у найгарячіших точках сходу України.

"Він перестав виходити на зв’язок влітку, 2 серпня 2023 року. На жаль, про його загибель стало відомо лише зараз, після довгих місяців очікування і надії. У Дмитра залишилася кохана дружина та донька. Олімпійська родина України щиро співчуває родині, близьким та друзям спортсмена. Разом з усіма вами поділяємо горе, підтримуємо у годину скорботи", - йдеться у повідомленні.

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