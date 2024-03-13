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У боях за Україну загинув чемпіон-веслувальник Дмитро Губанов, він пів року вважався зниклим безвісти

дмитро,губанов

На війні загинув Дмитро Губанов – багаторазовий чемпіон нашої країни та бронзовий призер юніорського чемпіонату Європи з веслування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК).

28-річний Дмитро Губанов став до лав ЗСУ ще на початку повномасштабної війни. Брав участь у запеклих боях у найгарячіших точках сходу України.

"Він перестав виходити на зв’язок влітку, 2 серпня 2023 року. На жаль, про його загибель стало відомо лише зараз, після довгих місяців очікування і надії. У Дмитра залишилася кохана дружина та донька. Олімпійська родина України щиро співчуває родині, близьким та друзям спортсмена. Разом з усіма вами поділяємо горе, підтримуємо у годину скорботи", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

НОК (87) спорт (1627) втрати (4433)


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Топ коментарі
+22
Щирі співчуття родині і всім українцям. Нажаль гинуть кращі. Смерть кацапським нелюдям!
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13.03.2024 11:13
+13
Боже, як же так? На фронті гинуть кращі, цвіт української нації, а в тилу сидять ватники і пришлі поци, що правлять бал на Банковій! Де ж справедливість? Ця мєшпуха робить все щоб знищити генетично українство на корню, бо залишаться тільки гниди, що привели шлепєра до влади, і яким дійсно "акакаяразніца", бо "хочПаржом!".
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13.03.2024 11:17
+13
Світла памʼять нашому Герою😪😪😪
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13.03.2024 11:19
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Щирі співчуття родині і всім українцям. Нажаль гинуть кращі. Смерть кацапським нелюдям!
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13.03.2024 11:13 Відповісти
Низький уклін Захиснику України та його Родині!!
А міг, як приквартальні95 чи тимошенко, трубіцин, баканов, резніков….Зеленський з Разумков та Стефанчуком, знають їх ще більше!
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13.03.2024 11:16 Відповісти
І ще багато хто зі зниклих потім виявиться загиблим.
І ще більше зі зниклих ніколи не будуть знайдені...
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13.03.2024 11:17 Відповісти
Боже, як же так? На фронті гинуть кращі, цвіт української нації, а в тилу сидять ватники і пришлі поци, що правлять бал на Банковій! Де ж справедливість? Ця мєшпуха робить все щоб знищити генетично українство на корню, бо залишаться тільки гниди, що привели шлепєра до влади, і яким дійсно "акакаяразніца", бо "хочПаржом!".
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13.03.2024 11:17 Відповісти
Може, це і є справедливість, враховуючи вибір-2019?
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13.03.2024 11:26 Відповісти
Я так не вважаю, бо судячи з усього він був патріотом, а не "васьком ломою" бо "28-річний Дмитро Губанов став до лав ЗСУ ще на початку повномасштабної війни"! А міг би скористатись зв'язками, як потапи-ями, та заховатись.
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13.03.2024 11:33 Відповісти
Мова йде про народ в цілому.
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13.03.2024 11:35 Відповісти
Світла памʼять нашому Герою😪😪😪
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13.03.2024 11:19 Відповісти
Vi4na Pam'yat'...🇺🇦
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13.03.2024 11:22 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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13.03.2024 12:51 Відповісти
Невимовний біль! Щирі співчуття рідним. Вічна пам"ять герою!
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13.03.2024 23:34 Відповісти
 
 