У боях за Україну загинув чемпіон-веслувальник Дмитро Губанов, він пів року вважався зниклим безвісти
На війні загинув Дмитро Губанов – багаторазовий чемпіон нашої країни та бронзовий призер юніорського чемпіонату Європи з веслування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК).
28-річний Дмитро Губанов став до лав ЗСУ ще на початку повномасштабної війни. Брав участь у запеклих боях у найгарячіших точках сходу України.
"Він перестав виходити на зв’язок влітку, 2 серпня 2023 року. На жаль, про його загибель стало відомо лише зараз, після довгих місяців очікування і надії. У Дмитра залишилася кохана дружина та донька. Олімпійська родина України щиро співчуває родині, близьким та друзям спортсмена. Разом з усіма вами поділяємо горе, підтримуємо у годину скорботи", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А міг, як приквартальні95 чи тимошенко, трубіцин, баканов, резніков….Зеленський з Разумков та Стефанчуком, знають їх ще більше!
І ще більше зі зниклих ніколи не будуть знайдені...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!