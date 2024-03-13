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Новини
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Суддю Булку на Івано-Франківщині засудили до 6 років тюрми за хабар у 5 тис. євро

закон,хабар,суддя,булка

Суддя Володимир Булка отримав 6 років ув’язнення за хабар у 5 тисяч євро, які йому передали ще у 2018 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії корупції.

Також ВАКС присудив конфіскували у Булки майно. У своїй промові в залі суду Булка сказав, що щиро кається.

"Буду жити з цим до кінця своїх днів. Кожен день жалкую за свій вчинок. Якби можна було повернути час назад, то ніколи б не вчинив такого ганебного вчинку", – заявив він.

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За даними слідства, 5000 євро хабаря суддя отримав за ухвалення рішення про продовження повноважень арбітражного керуючого в справі про банкрутство фірми.

Як встановили у матеріалах слідства, суддя сказав, що винесе необхідне рішення у випадку, якщо йому нададуть: "5 пляшок шампанського". Надавач хабаря на одній із наступних зустрічей перепитав: "5 — це в євро чи доларах?".

Під час судового засідання Булка сказав, що пропозицію отримати хабар він сприйняв як жарт, але гроші все-таки взяв. Їх виявили під час затримання у більярдному клубі Івано-Франківська.

Булку викрили на початку серпня 2018 року, а вже 10 вересня 2018 року він подав заяву про відставку. І стара ВРП відправила його на почесну пенсію з довічним грошовим утриманням.

Суддю сьогодні взяли під варту. Вирок може бути оскаржений до апеляційної палати ВАКС протягом 30 днів.

Якщо вирок набере законної сили, відставка і виплати будуть припинені.

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хабар (4724) суддя (1586) звільнення суддів (66)


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Топ коментарі
+4
То він ж не під вартою на вирок чекав
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13.03.2024 11:44
+3
це тільки один 'клієнт' судді, а скільки таких було? Пройшло майже 6 років - можна померти і не дочекатися правосуддя, дуже 'оперативно', але це ще не кінець, вирок же можна оскаржити. Майже 6 років хабарник пенсію немалу отримував і далі, можливо, буде. Скільки таких хапуг сидить на утриманні у держави? Мільярди йдуть на жирування пристосуванців і хабарників - можемо дозволити, держава багата
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13.03.2024 11:41
+1
Жалкує, що попався… Мабуть, хотів захищати Україну, а потів вирішив відкосити, та інсценував взяття 5 тис $…. Тепер відсидиться, і на знову на гроші …
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13.03.2024 11:25
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Жалкує, що попався… Мабуть, хотів захищати Україну, а потів вирішив відкосити, та інсценував взяття 5 тис $…. Тепер відсидиться, і на знову на гроші …
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13.03.2024 11:25 Відповісти
Казали дамо цим Булкам хорошу зарплату пенсію 100000т не будуть красти - хер вони вгадали
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13.03.2024 11:27 Відповісти
Для того, щоб не крали - мають працювати 3 фактори разом:
-Високий рівень доходів.
-Невідворотність покарання.
-Оновлення складу суддів.

При Порошенку це оновлення нібито запустили, пару років готували на посаді нових суддів відібраних за конкурсом юристів, а потім тихесенько цю програму злили - жоден з цих "нових суддів" судьдєю не став.
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13.03.2024 11:36 Відповісти
Булку взяли за булки. Але шо там з тими суддями "вовками" з ОАСК? Там же ж не 5 "шампусіків", там вже цілі "склади"!
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13.03.2024 11:28 Відповісти
суддю булку судив мабуть суддя масло
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13.03.2024 11:29 Відповісти
2024-2018 = 6 років.
Тобто його "засудили", щоб просто відпустити.
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13.03.2024 11:32 Відповісти
То він ж не під вартою на вирок чекав
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13.03.2024 11:44 Відповісти
це тільки один 'клієнт' судді, а скільки таких було? Пройшло майже 6 років - можна померти і не дочекатися правосуддя, дуже 'оперативно', але це ще не кінець, вирок же можна оскаржити. Майже 6 років хабарник пенсію немалу отримував і далі, можливо, буде. Скільки таких хапуг сидить на утриманні у держави? Мільярди йдуть на жирування пристосуванців і хабарників - можемо дозволити, держава багата
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13.03.2024 11:41 Відповісти
Й щось мені підказує, що після апеляції отримає своїх "законних" 6 років, але вже умовних!

Не ламати ж задля одного судді таку гарну українську традицію!
Старі люди говорять: -От раніше були традиції -- Гонта, Залізняк, Коліївщина....

Та ні.... брешуть, мабуть...
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13.03.2024 13:09 Відповісти
Перший раз зустрічаю суддю з "дійовим каяттям". Зазвичай вони використувують всі можливі і неможливі засоби щоб уникнути покарання і жодного каяття. Це стосується як хабарів так і ДТП.
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13.03.2024 11:48 Відповісти
То може їм ще зарплати підвищити, так щоб вже понажиралися , так щоб вже тими єврами дристали!
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13.03.2024 11:50 Відповісти
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13.03.2024 12:01 Відповісти
а взяв би міліон то не сидів би, а так з чого зеленим відстьогувати.
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13.03.2024 12:02 Відповісти
Суддя вчинив злочин, його покарано - 6 років ув'язнення без права звільнятися умовно-достроково. Але тут створили хайп на цій темі .
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13.03.2024 12:05 Відповісти
Ги...Ги...за то і засудили щоб такі маленькі хабарі не брав....
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13.03.2024 12:30 Відповісти
Суддю,безумовно,замовили.Насмілюсь сказати що ті,які взяли суддю в розробку і її реалізували взяли хабар трохи більший,ніж шість тисяч дольців...Суддю,звичайно,не шкода,хрєн з ним,з тим сучим хабарником,шкода що з нас роблять лохів...
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13.03.2024 13:04 Відповісти
...тепер чекаю коли беня каломойша сяде ,
чомусь затихло все,
...мабуть він не винуватий...
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13.03.2024 14:03 Відповісти
 
 