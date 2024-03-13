Суддю Булку на Івано-Франківщині засудили до 6 років тюрми за хабар у 5 тис. євро
Суддя Володимир Булка отримав 6 років ув’язнення за хабар у 5 тисяч євро, які йому передали ще у 2018 році.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії корупції.
Також ВАКС присудив конфіскували у Булки майно. У своїй промові в залі суду Булка сказав, що щиро кається.
"Буду жити з цим до кінця своїх днів. Кожен день жалкую за свій вчинок. Якби можна було повернути час назад, то ніколи б не вчинив такого ганебного вчинку", – заявив він.
За даними слідства, 5000 євро хабаря суддя отримав за ухвалення рішення про продовження повноважень арбітражного керуючого в справі про банкрутство фірми.
Як встановили у матеріалах слідства, суддя сказав, що винесе необхідне рішення у випадку, якщо йому нададуть: "5 пляшок шампанського". Надавач хабаря на одній із наступних зустрічей перепитав: "5 — це в євро чи доларах?".
Під час судового засідання Булка сказав, що пропозицію отримати хабар він сприйняв як жарт, але гроші все-таки взяв. Їх виявили під час затримання у більярдному клубі Івано-Франківська.
Булку викрили на початку серпня 2018 року, а вже 10 вересня 2018 року він подав заяву про відставку. І стара ВРП відправила його на почесну пенсію з довічним грошовим утриманням.
Суддю сьогодні взяли під варту. Вирок може бути оскаржений до апеляційної палати ВАКС протягом 30 днів.
Якщо вирок набере законної сили, відставка і виплати будуть припинені.
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-Високий рівень доходів.
-Невідворотність покарання.
-Оновлення складу суддів.
При Порошенку це оновлення нібито запустили, пару років готували на посаді нових суддів відібраних за конкурсом юристів, а потім тихесенько цю програму злили - жоден з цих "нових суддів" судьдєю не став.
Тобто його "засудили", щоб просто відпустити.
Не ламати ж задля одного судді таку гарну українську традицію!
Старі люди говорять: -От раніше були традиції -- Гонта, Залізняк, Коліївщина....
Та ні.... брешуть, мабуть...
чомусь затихло все,
...мабуть він не винуватий...