Суддю Булку на Івано-Франківщині засудили до 6 років тюрми за хабар у 5 тис. євро

Суддя Володимир Булка отримав 6 років ув’язнення за хабар у 5 тисяч євро, які йому передали ще у 2018 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії корупції.

Також ВАКС присудив конфіскували у Булки майно. У своїй промові в залі суду Булка сказав, що щиро кається.

"Буду жити з цим до кінця своїх днів. Кожен день жалкую за свій вчинок. Якби можна було повернути час назад, то ніколи б не вчинив такого ганебного вчинку", – заявив він.

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За даними слідства, 5000 євро хабаря суддя отримав за ухвалення рішення про продовження повноважень арбітражного керуючого в справі про банкрутство фірми.

Як встановили у матеріалах слідства, суддя сказав, що винесе необхідне рішення у випадку, якщо йому нададуть: "5 пляшок шампанського". Надавач хабаря на одній із наступних зустрічей перепитав: "5 — це в євро чи доларах?".

Під час судового засідання Булка сказав, що пропозицію отримати хабар він сприйняв як жарт, але гроші все-таки взяв. Їх виявили під час затримання у більярдному клубі Івано-Франківська.

Булку викрили на початку серпня 2018 року, а вже 10 вересня 2018 року він подав заяву про відставку. І стара ВРП відправила його на почесну пенсію з довічним грошовим утриманням.

Суддю сьогодні взяли під варту. Вирок може бути оскаржений до апеляційної палати ВАКС протягом 30 днів.

Якщо вирок набере законної сили, відставка і виплати будуть припинені.

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