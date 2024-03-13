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Лідери ЄС пропонуватимуть запровадити нові санкції проти Білорусі, КНДР та Ірану, - Bloomberg
Лідери Європейського Союзу наступного тижня вимагатимуть запровадження нових санкцій проти Білорусі, КНДР та Ірану через їхню роль у допомозі Росії вести війну проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Bloomberg.
"Доступ Росії до чутливих компонентів і технологій, що мають важливе значення для ведення бойових дій, потрібно і надалі обмежувати", - зазначається в проєкті висновків саміту лідерів ЄС 21-22 березня.
Це включає в себе заходи щодо суб'єктів у третіх країнах, які сприяють цій незаконній торгівлі.
Лідери також обговорять прогрес щодо використання заморожених активів російського центрального банку.
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лідери ЄС цього не помічають, продовжують розповідати про якісь там санкції...