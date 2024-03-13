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Новини Санкції ЄС
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Лідери ЄС пропонуватимуть запровадити нові санкції проти Білорусі, КНДР та Ірану, - Bloomberg

рф,єс,євросоюз,санкції

Лідери Європейського Союзу наступного тижня вимагатимуть запровадження нових санкцій проти Білорусі, КНДР та Ірану через їхню роль у допомозі Росії вести війну проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

"Доступ Росії до чутливих компонентів і технологій, що мають важливе значення для ведення бойових дій, потрібно і надалі обмежувати", - зазначається в проєкті висновків саміту лідерів ЄС 21-22 березня.

Це включає в себе заходи щодо суб'єктів у третіх країнах, які сприяють цій незаконній торгівлі.

Лідери також обговорять прогрес щодо використання заморожених активів російського центрального банку.

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Білорусь (7959) Іран (2062) КНДР (1245) санкції (12050) Євросоюз (13625)


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ця ******** санкційна політика, введення якої розтягнуто на роки, нагадую дірявий човен: заткнули одну дірку і дивляться що вода прибуває а човен тоне, заткнули іншу дірку- знову дивляться...і так далі, замість того щоб швидко та надійно позатикати всі дірки!
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13.03.2024 11:20 Відповісти
Дякуємо Західним Партнерам, за 10 років війни прутіна в Мирній Україні, це суттєві зрушення!! Не заплакали, то хоть СКРИВИЛИСЯ !
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13.03.2024 11:21 Відповісти
Чергові фейкові санкції від ЄС і бла-бла-бла про заморожені активи агресора.
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13.03.2024 11:22 Відповісти
Ви поточні до ладу приведіть, діряві як друшлак.
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13.03.2024 11:24 Відповісти
цирк продовжується. імпорт з ЄС в Туркменістан та Азербайджан, імпорт всього, починаючи від цвяха, і закінчуючи автомобілями, виріс за рік на 900 відсотків, не на 3, не на 10, а на 900.
лідери ЄС цього не помічають, продовжують розповідати про якісь там санкції...
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13.03.2024 11:28 Відповісти
Было бы желание, козлы. Знают же сколько импортировали эти страны раньше, вот лимит установить, сверху 25% накинуть да и хватит. Все что свыше этой суммы - запретить продавать в эти страны
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13.03.2024 11:41 Відповісти
варіантів існує безліч, саме бажання відсутнє.
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13.03.2024 12:44 Відповісти
та таки санкії і нах не потрибні.
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13.03.2024 12:03 Відповісти
 
 