Лідери ЄС пропонуватимуть запровадити нові санкції проти Білорусі, КНДР та Ірану, - Bloomberg

Лідери Європейського Союзу наступного тижня вимагатимуть запровадження нових санкцій проти Білорусі, КНДР та Ірану через їхню роль у допомозі Росії вести війну проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

"Доступ Росії до чутливих компонентів і технологій, що мають важливе значення для ведення бойових дій, потрібно і надалі обмежувати", - зазначається в проєкті висновків саміту лідерів ЄС 21-22 березня.

Це включає в себе заходи щодо суб'єктів у третіх країнах, які сприяють цій незаконній торгівлі.

Лідери також обговорять прогрес щодо використання заморожених активів російського центрального банку.

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