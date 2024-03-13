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Комітет ВР з нацбезпеки переніс сьогоднішнє засідання, на якому мали розглянути поправки до законопроєкту про мобілізацію, - Фріз

мобілізація

Сьогоднішнє засідання комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки перенесено, коли буде наступне - стане відомо увечері.

Про це повідомила членкиня комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"О 9:00 повідомили, що засідання перенесено. Сказали, що ввечері повідомлять, коли буде наступне засідання", - сказала Фріз.

Читайте: Сьогодні комітет ВР починає розглядати поправки до законопроєкту про мобілізацію, - Фріз

Зазначимо, що комітет на засіданні в середу планував продовжити розгляд поправок до другого читання законопроєкту про мобілізацію.

Автор: 

ВР (15022) мобілізація (3100) Фріз Ірина (200)


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Топ коментарі
+5
Таке враження що цей Комітет і спікер діють на користь ворога.
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13.03.2024 11:47
+4
Безугла перенесла засідання комітету нацбезпеки на прохання слуг агресора на невизначений термін.
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13.03.2024 11:42
+4
Чиновники - бюджетники Мінкульту зовсім іноземних мов не знають? Чому вони досі не домовились з дружними країнами про демонстрацію фільму ? Молдова, Естонія , Литва, Латвія, Румунія, Польща, Словаччина і даже Угорщина мають подивитись цей фільм
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13.03.2024 11:42
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Чиновники - бюджетники Мінкульту зовсім іноземних мов не знають? Чому вони досі не домовились з дружними країнами про демонстрацію фільму ? Молдова, Естонія , Литва, Латвія, Румунія, Польща, Словаччина і даже Угорщина мають подивитись цей фільм
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13.03.2024 11:42 Відповісти
20 днів у Мариуполі
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13.03.2024 11:43 Відповісти
Ірина Фріз

Freeze! I'm ma Baker! Put your hands in the air and give me all your money! (с)
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13.03.2024 11:41 Відповісти
Безугла перенесла засідання комітету нацбезпеки на прохання слуг агресора на невизначений термін.
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13.03.2024 11:42 Відповісти
Так її ж викинули з нього.
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13.03.2024 11:48 Відповісти
Не викинули, Стефанчук не ставить постанову про виключення на голосування. Вона з фракції слуг вийшла, але в комітеті досі є
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13.03.2024 12:14 Відповісти
Так було що її зняли в січні з посади заступника голови комітету. І не викинули ідіоти?
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13.03.2024 13:02 Відповісти
Комітет проголосував, щоб зняти. Але далі треба, щоб Рада затвердила це рішення 226 голосами. Цього не відбулось ще, бо Стефанчук не виносить це питання на голосування. Швидше за все спеціально не виносить, бо всі знають, що 226 голосів точно буде, а ОПі Марʼяна ще потрібна
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13.03.2024 13:59 Відповісти
Хто? Може хтось фізично викинув, слава йому.
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13.03.2024 12:51 Відповісти
Безугла прогнулась перед агресором.
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13.03.2024 11:43 Відповісти
Тихо, не поминайте чорта. Викинули її. Вона якусь чергову дурість готую. Бо шото довго мовчить. Чи може примусово шпиталізували..
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13.03.2024 11:50 Відповісти
Таке враження що цей Комітет і спікер діють на користь ворога.
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13.03.2024 11:47 Відповісти
Хіба тільки комітет ? ВСЯ ОПг на Банковій під КРИШЕЮ клопа .зе виродка- саботують і брешуть , зривають , знущаються над ЗДОРОВИМ ГЛУЗДОМ !
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13.03.2024 13:14 Відповісти
млбілізація заважае пархатому карліку оголосити капітуляцію.
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13.03.2024 11:59 Відповісти
Боже, коли вже Україна проснеться, коли забере своїх "синів і дочок" з Європи? Ви тут так всіх достали падлючі морди, я українець і я ненавиджу ці хамлючі рила. Слава ЗСУ, слава героям які борнять в окопах нашу землю.
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13.03.2024 12:06 Відповісти
Нема роду без вироду. Просто все, що спливло, туди й попливло (це про чоловіків, які здатні воювати).
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13.03.2024 12:55 Відповісти
Мобілізація в Україні: FT пише, що 330 тис. людей відправлять на передову, решту - в тил.

В Україні планують мобілізувати 500 тис. людей, 330 тис. із яких відправлять на передову. Вони мають замінити тих, хто воює вже понад два роки.

При цьому видання пише, що втрати, озвучені нещодавно президентом Володимиром Зеленським, навряд чи відповідають дійсності. Ймовірно, вони занижені.

http://t.me/Donbasschat_bot
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13.03.2024 12:14 Відповісти
Не на часі..
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13.03.2024 12:19 Відповісти
На відміну від диванних мобілізаторів там є чітке розуміння, що цей закон до одного місця - хто не хоче чи не може воювати, однаково не робитиме цього. Як ховалися, так і ховатимуться. як тікали чи відкуплялися - так і будуть це робити. Тому й вигадують всяку муть, типу. бронювання за 35000 грн. зарплати, бо посадити всіх, хто не хоче воювати не реально - немає стільки в'язниць та ресурсів, бо таких більшість. Відтак, по-суті, поспішати немає сенсу бо це мертвонароджений закон.
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13.03.2024 12:53 Відповісти
І що робити? Кому воювати, як захищати?
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13.03.2024 12:57 Відповісти
- скасувати 8271
- запровадити відносно велику одноразову виплату при мобілізації (300 тисяч, може трохи менше?)
- створити механізми впливу на неадекватних командирів; сюди ж - унеможливити вимагання ними хабарів, щоби отримати бойові
- гарантувати службу в обраному місці, якщо прийшов з відношенням від конкретної частини
- справжнє навчання у навчальних центрах, а не те що зараз
- унеможливити ситуації з "виведенням за штат" і триманням при цьому на службі. Нехай, місяць поза штатом - звільнення. Чи щось таке.
- простіший механізм покидання частини для лікування
- навести лад з ВЛК - хворих дійсно звільняти, здорових за хабарі не відпускати, оптимізація їхньої роботи, тощо
- зобов'язати всіх військовозобов'язаних таки стати на військовий облік
- дати ТЦК законне право перевіряти документи, можливо - затримувати і викликати поліцію, а не в бусик пакувати. Злочинців карають ув'язненням, а не доставкою у ТЦК. Для цього доведеться їх вивести зі складу ЗСУ, бо ЗСУ не може обмежувати права громадян. Або створити інший, цивільний орган на кшталт Національної Гвардії, яка по суті - військові, але юридично - МВС. І цей орган наділити повноваженнями перевіряти статус громадян щодо військового обліку. Додати в порядок перевірки документів таку підставу. Затримання проводити лише у законний спосіб, який має бути чітко прописаний.
- "легалізувати" повістки "на коліні" - видати ТЦК щось на кшталт принтерів у поліції, які друкують папірці зі штрафом за парковку і подібне. Прив'язане до системи з реєстрами. Урегулювати це все як слід.
- покарати винних, що здійснювали, наказували здійснювати чи ігнорували протиправні дії підлеглих з ТЦК щодо громадян. Побиття, викрадення. Рейди у санаторії/спортзали. Оце все.
- щодо економічного бронювання - треба рахувати. Морально це погано, але можливо буде економічно виправдано і в сумі ефективніше.

Окремо питання ветеранів, загиблих, виплат - про це вже не став писати. Є люди, які про це знають більше і краще.
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13.03.2024 13:19 Відповісти
А хто це робитиме? І де ті люди, які знають краще? Все у Вас вірно. Потрібна тільки політична воля, хоча й звучить це банально. Якщо мета виграти війну - це одне, якщо здати країну - інше. От у Вас вже готові заходи, а Комітет ВР сьогодні скасував засідання, а коли буде - повідомлять ввечері. Одне мене бентежить у Ваших пропозиціях - зобов'язати всіх військовозобов'язаних таки стати на військовий облік. Ніяка влада цього не зробить, тільки терором.
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13.03.2024 14:18 Відповісти
Звісно що лише так. Інакше не вийде. Але є терор "по бєспрєдєлу", як зараз, а є +- адекватні способи. Я його навіть описав, як слід було б проводити. Законно, конституційно, без бусифікації - узаконені перевірки документів, затримання, штрафи.
Про хто робитиме і здати країну - Ви праві, на жаль. Замість заходів для перемоги у всіх сферах - безглузде закручування гайок і у найкращому випадку -некомпетентність. Волонтерів давлять, володіння зброєю давлять, податки, податки... Фортифікації не будують. Воювати за державу, яка не хоче перемогти, ніхто не буде.
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13.03.2024 15:31 Відповісти
Тоді треба воювати за країну і народ, щоб побудувати достойну державу.
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14.03.2024 01:37 Відповісти
За теперішніх умов не впевнений, що хтось може дати на це чітку відповідь, тим паче, що проблема не лише в тому, що люди не масово уникають мобілізації, а ще й в нестачі зброї та ***********. Напевно, якби були серйозні поставки зброї з заходу то і охочих мобілізуватися побільшало б (якщо вірити опитуванням), а ще якби були гарантії соціального захисту для ветеранів чи родин загиблих - це теж могло б додати певну кількість. А от каральні заходи та примусово зігнані бідні, слабкі, хворі і т.п. цивільні без належної підготовки та озброєння це лише зайві втрати, які не вплинуть на кінцевий результат.
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13.03.2024 13:26 Відповісти
Ukrainian

@ukrainiansfirst

·

https://twitter.com/ukrainiansfirst/status/1767861081358155938 4 ч

Пленарне засідання Ради скасоване попри всі біди на фронті й у економіці. Засідання комітету з оборони, котрий обговорює правки до закону про мобілізацію, також. Нехай воїни ЗСУ й далі гинуть під ударами переважаючих сил противника, аби лише Шашличник рейтинг не втрачав..
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13.03.2024 16:57 Відповісти
Не так страшні чужі воші як свої гниди. Два роки війни і немає закону про мобілізацію. Дивує. І якось наводить на думку про зраду. Молимо любимо допомагаємо ЗСУ!
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13.03.2024 23:30 Відповісти
 
 