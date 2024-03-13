Комітет ВР з нацбезпеки переніс сьогоднішнє засідання, на якому мали розглянути поправки до законопроєкту про мобілізацію, - Фріз

Сьогоднішнє засідання комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки перенесено, коли буде наступне - стане відомо увечері.

Про це повідомила членкиня комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"О 9:00 повідомили, що засідання перенесено. Сказали, що ввечері повідомлять, коли буде наступне засідання", - сказала Фріз.

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Зазначимо, що комітет на засіданні в середу планував продовжити розгляд поправок до другого читання законопроєкту про мобілізацію.