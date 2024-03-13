Комітет ВР з нацбезпеки переніс сьогоднішнє засідання, на якому мали розглянути поправки до законопроєкту про мобілізацію, - Фріз
Сьогоднішнє засідання комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки перенесено, коли буде наступне - стане відомо увечері.
Про це повідомила членкиня комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"О 9:00 повідомили, що засідання перенесено. Сказали, що ввечері повідомлять, коли буде наступне засідання", - сказала Фріз.
Зазначимо, що комітет на засіданні в середу планував продовжити розгляд поправок до другого читання законопроєкту про мобілізацію.
Топ коментарі
+5 Анатолий К #427424
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+4 Леонід Іванов
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+4 Maria Sofia Douglas #585494
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Freeze! I'm ma Baker! Put your hands in the air and give me all your money! (с)
В Україні планують мобілізувати 500 тис. людей, 330 тис. із яких відправлять на передову. Вони мають замінити тих, хто воює вже понад два роки.
При цьому видання пише, що втрати, озвучені нещодавно президентом Володимиром Зеленським, навряд чи відповідають дійсності. Ймовірно, вони занижені.
http://t.me/Donbasschat_bot
- запровадити відносно велику одноразову виплату при мобілізації (300 тисяч, може трохи менше?)
- створити механізми впливу на неадекватних командирів; сюди ж - унеможливити вимагання ними хабарів, щоби отримати бойові
- гарантувати службу в обраному місці, якщо прийшов з відношенням від конкретної частини
- справжнє навчання у навчальних центрах, а не те що зараз
- унеможливити ситуації з "виведенням за штат" і триманням при цьому на службі. Нехай, місяць поза штатом - звільнення. Чи щось таке.
- простіший механізм покидання частини для лікування
- навести лад з ВЛК - хворих дійсно звільняти, здорових за хабарі не відпускати, оптимізація їхньої роботи, тощо
- зобов'язати всіх військовозобов'язаних таки стати на військовий облік
- дати ТЦК законне право перевіряти документи, можливо - затримувати і викликати поліцію, а не в бусик пакувати. Злочинців карають ув'язненням, а не доставкою у ТЦК. Для цього доведеться їх вивести зі складу ЗСУ, бо ЗСУ не може обмежувати права громадян. Або створити інший, цивільний орган на кшталт Національної Гвардії, яка по суті - військові, але юридично - МВС. І цей орган наділити повноваженнями перевіряти статус громадян щодо військового обліку. Додати в порядок перевірки документів таку підставу. Затримання проводити лише у законний спосіб, який має бути чітко прописаний.
- "легалізувати" повістки "на коліні" - видати ТЦК щось на кшталт принтерів у поліції, які друкують папірці зі штрафом за парковку і подібне. Прив'язане до системи з реєстрами. Урегулювати це все як слід.
- покарати винних, що здійснювали, наказували здійснювати чи ігнорували протиправні дії підлеглих з ТЦК щодо громадян. Побиття, викрадення. Рейди у санаторії/спортзали. Оце все.
- щодо економічного бронювання - треба рахувати. Морально це погано, але можливо буде економічно виправдано і в сумі ефективніше.
Окремо питання ветеранів, загиблих, виплат - про це вже не став писати. Є люди, які про це знають більше і краще.
Про хто робитиме і здати країну - Ви праві, на жаль. Замість заходів для перемоги у всіх сферах - безглузде закручування гайок і у найкращому випадку -некомпетентність. Волонтерів давлять, володіння зброєю давлять, податки, податки... Фортифікації не будують. Воювати за державу, яка не хоче перемогти, ніхто не буде.
@ukrainiansfirst
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https://twitter.com/ukrainiansfirst/status/1767861081358155938 4 ч
Пленарне засідання Ради скасоване попри всі біди на фронті й у економіці. Засідання комітету з оборони, котрий обговорює правки до закону про мобілізацію, також. Нехай воїни ЗСУ й далі гинуть під ударами переважаючих сил противника, аби лише Шашличник рейтинг не втрачав..