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Раді пропонують замінити кримінальну відповідальність за незаконне зберігання і виробництво зброї на адміністративну

граната

У Раді зареєстровано законопроєкт №11073, яким пропонують декриміналізувати незаконне зберігання і виробництво зброї та унормувати тим самим реалізацію права громадян на самозахист.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

"Метою законопроекту є відновлення конституційного правопорядку в Україні в умовах воєнного стану, забезпечення належної реалізації норм Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", економія бюджетних коштів, спрямування ресурсів правоохоронної і судової системи України на розслідування воєнних злочинів та забезпечення прав потерпілих українців (переміщених, поранених, загиблих) від таких злочинів. Адже органами досудового розслідування визнано понад 120 тис. потерпілих українців, однак обліку заподіяної їм моральної та матеріальної шкоди, внаслідок злочинів військової агресії, не ведеться.Також метою законопроекту є стимулювання зброярського підприємництва та налагодження українського виробництв зброї та озброєння", - йдеться в пояснювальній записці.

Також читайте: Комітет ВР розпочинає розгляд перших 300 поправок до законопроєкту про мобілізацію

Одна з авторів законопроєкту, нардепка "Голосу" Олександра Устінова пояснила, що проєкт закону пропонує декриміналізувати незаконне зберігання і виробництво зброї та унормувати тим самим реалізацію права громадян на самозахист.

Так, парламентарі пропонують прибрати з КК статті 263 і 263-1, які передбачають за безліцензійне зберігання і виготовлення зброї покарання у вигляді позбавлення волі терміном на три-сім років.

Кримінальну відповідальність, яку передбачають статті 263 і 263-1, пропонують замінити на адміністративну, що передбачає конфіскацію і штрафи:

  • від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (960 – 2 280 грн) - за придбання, зберігання, носіння або передання зброї без відповідного дозволу;
  • від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень із конфіскацією предметів правопорушення та доходів від діяльності - за виготовлення, перероблення або ремонт зброї без ліцензії.

Читайте: Комітет ВР прибрав із законопроєкту про мобілізацію норми щодо блокування рахунків та обмеження права керування авто, - Гончаренко

Автор: 

ВР (15022) законопроєкт (3613) зброя (7512) кримінальна відповідальність (212)


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Топ коментарі
+12
Та зєлєні від такого всеруться гірше, ніж від "прильоту".
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13.03.2024 11:45
+9
Та давайте уже Другу Поправку - стільки зброї навколо, що всю не вилучите. Кримінал буде забезпечений нею на багато десятиліть. Отже, законослухняним громадянам потрібно теж мати зброю з простішими правилами.
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13.03.2024 11:56
+8
Почему в Израиле у каждого гражданина есть дома оружие а нам низзя? Почему израильтянин может защищать свой дом а нам низзя? Зато как у нас любят тыкать носом, мол посмотрите как израильтяне все как один вышли на защиту своей страны, а у нас ноги в руки детей под мышку и все за бугор. Потому что за многие десятилетия наша власть выработала у нас уже менталитет что в случае опасности украинцу лучше убежать чем стать на защиту своего дома и иметь кучу проблем в том числе с нашей властью. И трудно всучить в руки автомат тому кто его никогда не держал в руках и которому всю жизнь внушали что оружие ето плохо. В реальности же попробуйте выгнать из дома того кто с детства владеет оружием. А тот кто защищает свой дом так же будет и защищать свою страну

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13.03.2024 11:50
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Та зєлєні від такого всеруться гірше, ніж від "прильоту".
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13.03.2024 11:45 Відповісти
Почему в Израиле у каждого гражданина есть дома оружие а нам низзя? Почему израильтянин может защищать свой дом а нам низзя? Зато как у нас любят тыкать носом, мол посмотрите как израильтяне все как один вышли на защиту своей страны, а у нас ноги в руки детей под мышку и все за бугор. Потому что за многие десятилетия наша власть выработала у нас уже менталитет что в случае опасности украинцу лучше убежать чем стать на защиту своего дома и иметь кучу проблем в том числе с нашей властью. И трудно всучить в руки автомат тому кто его никогда не держал в руках и которому всю жизнь внушали что оружие ето плохо. В реальности же попробуйте выгнать из дома того кто с детства владеет оружием. А тот кто защищает свой дом так же будет и защищать свою страну

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13.03.2024 11:50 Відповісти
В Ізраіл у кожного??? Серйозно???? Та там процедура отримання дозволу в рази іпанутійша ніж у нас.
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13.03.2024 12:07 Відповісти
ну той що, у нас можна купити або гладкоствол, напівавтоматичну, і болтовики, пістолети ніззя, носити зброю ніззя, для самозахисту ніззя. ну в крайніх випадках, якщо повезе і дістанеш з сейфа і застосуєш, коли до тебе додому вломляться бандити і то кримінал отримаєш за перевищення меж необхідної оборони або навмисне вбивство, а там як повезе. Хоча є позитивна судова практика, але це не закон.
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13.03.2024 14:27 Відповісти
Та давайте уже Другу Поправку - стільки зброї навколо, що всю не вилучите. Кримінал буде забезпечений нею на багато десятиліть. Отже, законослухняним громадянам потрібно теж мати зброю з простішими правилами.
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13.03.2024 11:56 Відповісти
зараз прибіжать хоплофоби з вереском: хочеш зброю іди в ЗСУ, українці ще не готові ну і таку іншу дурь.
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13.03.2024 14:29 Відповісти
цьому назва взяти під контроль виробництво нелегальної зброї.
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13.03.2024 11:58 Відповісти
Та они так боятся граждан, что провалят голосование. Нужно принуждать!
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13.03.2024 12:08 Відповісти
Під Києвом сбу покинуло будівлю зі зброєю та втекли, залишивши місцевих без засобів до боротьби. Місцеві вскрили склад, поразбирали зброю та готувались боронитись від орків. Після того як орків відкинули та повернулись силовіки, вони почали шукати виних серед місцевих, хто вскривал будівлю. Питання про те що зброя могла бути б захоплена орками не виникало.

Хто залишив зброю не покараний.

Своє населення влада боїться не менше зовнішніх ворогів.

Саджати людей за трофейну зброю під час війни неприпустимо!!!
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13.03.2024 12:12 Відповісти
Де під Києвом,в якому місті???
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13.03.2024 13:36 Відповісти
скажемо так, біля житомирської траси...
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13.03.2024 18:18 Відповісти
Ця територія була під окупацією???
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13.03.2024 18:57 Відповісти
Ні, але дуже поруч +- 3-5 км, та яке це має значення?

Мешканцям Херсона, Чернігова дали шанс на супротив?

Населення яке зберігає троейну зброю зараз мають нести кримінальну відповідальність за схований калаш?
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13.03.2024 20:55 Відповісти
2 роки тому я обороняв цей напрямок,тому й цікавлюсь.До речі,зброї було дуже мало,то медики свою віддавали.
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13.03.2024 21:48 Відповісти
В ДНР, до вхождения Россию оружие не продавалось, но трофейное регистрировалось по предъявлению. Точно не помню, но до 12,6 мм.
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13.03.2024 15:01 Відповісти
А виготовлення ножів взагалі треба не тільки декриміналізувати, а усунути взагалі за це будь-яку відповідальність. У цивілізованих країнах виготовлення ножів - це хобі, я би навіть сказав - мистецтво. І відповідальність за це - безглуздий совковий пережиток. Найбільша кількість випадків злочинів скоєно саме з застосуванням кухонних ножів. І коли у будь-якому кіоску можна придбати зараз ніж на будь-який смак без всяких дозволів і документів, нести кримінальну відповідальність за виготовлення ножів - дика безглуздість. Я не думаю, що хтось може навести приклад, що в наші часи є хоч один бовдур, який замисливши злочин, буде підшукувати матеріали, працювати в кузні або замовляти колекційний ніж, який коштує декілька тисяч для того, щоб порізати когось. Це просто маячня, нісенітниця
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13.03.2024 12:12 Відповісти
Взагалі варто прибрати регулювання так званої "холодної зброї". Ходити з мачете чи сокирою, бачте, можна, а якщо ніж з гардою - то ти злочинець? З виготовленням те саме. Ідіотська норма.
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13.03.2024 12:15 Відповісти
Ножі зараз не актуальні. Зброя середніх віків.
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13.03.2024 12:23 Відповісти
Ну, звісно, Ви від вуличної гопоти будете відмахуватися HIMERS
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13.03.2024 13:06 Відповісти
Глсіть сокиру, а не ніж, і Вам за це нічого не буде!!!
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13.03.2024 13:59 Відповісти
А партизанам дозволена зброя?
Чим партизанити якщо законно придбана зброя буде зразу конфіскована ординцями під час окупації.
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13.03.2024 12:19 Відповісти
Власники у яких "законно придбана зброя", будут одразу вбиті при окупації, про всяк випадок...

Вся надія на нелегальну і як показала практика на другий рік наше суспільство до цього доросло.

Куча зброї на руках і немає массового застосування з метою вбивати сусідів або при сварках на вулиці. Просто влада дуже боїться власне населення...
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13.03.2024 12:54 Відповісти
Ну,всіх не встигнуть знищити,люди організуються почнуть нищити кацапів
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13.03.2024 13:45 Відповісти
всі кримінальні середовища видихнуть з полегшенням, заплатив мізерний штраф й озброюйся хоч ракетами..., ото весело буде...
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13.03.2024 12:39 Відповісти
Криміналу байдуже. Як була зброя, так і буде. Злочинці, уявіть собі, закони не виконують і так.
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13.03.2024 13:24 Відповісти
Вони клали на конституцію.
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13.03.2024 14:26 Відповісти
Між іншим, носіння зброї дисциплінує людину. Це може підтвердити будь-яка людина, яка має право легально носити і користуватися зброєю. Тільки недоумки або ті, хто ніколи не тримав зброї в руках, вважають, що відразу розпочнеться її масове застосування. Той, хто має досвід користування зброєю знає, що перше, ніж дістати зброю треба щеподумати, бо можеш не встигнути і дістати
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13.03.2024 13:11 Відповісти
За коноплю - время покажет. Но порно не запрещено. В автобусах читают Твиттер и Телеграм, никто порно не смотрит.
Так и оружие. Никто не кинется в очереди массово скупать пистолеты.
Идя в магазин, на рыбалку, выносить мусор, тащить с собой шпалер? А на работу, оставлять его в бане, или в цех, под робу засовывать?
Представьте картину, бабы в поле полят, в посадке пирамидой карабины стоят.
Тема до того политизирована, действительно есть будет на много обыденнее.
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13.03.2024 15:11 Відповісти
Вуйко, откуда с Донецка?
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13.03.2024 15:12 Відповісти
Як казав Авакян - Навіщо обивателю зброя? Його захищає МВС та СБУ!
До речі, нещодавно у фінляндії прийнято рішення про відкриття тисячі
додаткових пістолетних тирів. Мабуть, у них нема ні МВС, ні СБ...
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13.03.2024 13:16 Відповісти
В них немає кварталу95.
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13.03.2024 14:27 Відповісти
 
 