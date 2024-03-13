Раді пропонують замінити кримінальну відповідальність за незаконне зберігання і виробництво зброї на адміністративну

У Раді зареєстровано законопроєкт №11073, яким пропонують декриміналізувати незаконне зберігання і виробництво зброї та унормувати тим самим реалізацію права громадян на самозахист.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

"Метою законопроекту є відновлення конституційного правопорядку в Україні в умовах воєнного стану, забезпечення належної реалізації норм Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", економія бюджетних коштів, спрямування ресурсів правоохоронної і судової системи України на розслідування воєнних злочинів та забезпечення прав потерпілих українців (переміщених, поранених, загиблих) від таких злочинів. Адже органами досудового розслідування визнано понад 120 тис. потерпілих українців, однак обліку заподіяної їм моральної та матеріальної шкоди, внаслідок злочинів військової агресії, не ведеться.Також метою законопроекту є стимулювання зброярського підприємництва та налагодження українського виробництв зброї та озброєння", - йдеться в пояснювальній записці.

Також читайте: Комітет ВР розпочинає розгляд перших 300 поправок до законопроєкту про мобілізацію

Одна з авторів законопроєкту, нардепка "Голосу" Олександра Устінова пояснила, що проєкт закону пропонує декриміналізувати незаконне зберігання і виробництво зброї та унормувати тим самим реалізацію права громадян на самозахист.

Так, парламентарі пропонують прибрати з КК статті 263 і 263-1, які передбачають за безліцензійне зберігання і виготовлення зброї покарання у вигляді позбавлення волі терміном на три-сім років.

Кримінальну відповідальність, яку передбачають статті 263 і 263-1, пропонують замінити на адміністративну, що передбачає конфіскацію і штрафи:

від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (960 – 2 280 грн) - за придбання, зберігання, носіння або передання зброї без відповідного дозволу;

від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень із конфіскацією предметів правопорушення та доходів від діяльності - за виготовлення, перероблення або ремонт зброї без ліцензії.

Читайте: Комітет ВР прибрав із законопроєкту про мобілізацію норми щодо блокування рахунків та обмеження права керування авто, - Гончаренко