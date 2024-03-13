Раді пропонують замінити кримінальну відповідальність за незаконне зберігання і виробництво зброї на адміністративну
У Раді зареєстровано законопроєкт №11073, яким пропонують декриміналізувати незаконне зберігання і виробництво зброї та унормувати тим самим реалізацію права громадян на самозахист.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.
"Метою законопроекту є відновлення конституційного правопорядку в Україні в умовах воєнного стану, забезпечення належної реалізації норм Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", економія бюджетних коштів, спрямування ресурсів правоохоронної і судової системи України на розслідування воєнних злочинів та забезпечення прав потерпілих українців (переміщених, поранених, загиблих) від таких злочинів. Адже органами досудового розслідування визнано понад 120 тис. потерпілих українців, однак обліку заподіяної їм моральної та матеріальної шкоди, внаслідок злочинів військової агресії, не ведеться.Також метою законопроекту є стимулювання зброярського підприємництва та налагодження українського виробництв зброї та озброєння", - йдеться в пояснювальній записці.
Одна з авторів законопроєкту, нардепка "Голосу" Олександра Устінова пояснила, що проєкт закону пропонує декриміналізувати незаконне зберігання і виробництво зброї та унормувати тим самим реалізацію права громадян на самозахист.
Так, парламентарі пропонують прибрати з КК статті 263 і 263-1, які передбачають за безліцензійне зберігання і виготовлення зброї покарання у вигляді позбавлення волі терміном на три-сім років.
Кримінальну відповідальність, яку передбачають статті 263 і 263-1, пропонують замінити на адміністративну, що передбачає конфіскацію і штрафи:
- від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (960 – 2 280 грн) - за придбання, зберігання, носіння або передання зброї без відповідного дозволу;
- від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень із конфіскацією предметів правопорушення та доходів від діяльності - за виготовлення, перероблення або ремонт зброї без ліцензії.
Будь ласка, зачекайте...
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Хто залишив зброю не покараний.
Своє населення влада боїться не менше зовнішніх ворогів.
Саджати людей за трофейну зброю під час війни неприпустимо!!!
Мешканцям Херсона, Чернігова дали шанс на супротив?
Населення яке зберігає троейну зброю зараз мають нести кримінальну відповідальність за схований калаш?
Чим партизанити якщо законно придбана зброя буде зразу конфіскована ординцями під час окупації.
Вся надія на нелегальну і як показала практика на другий рік наше суспільство до цього доросло.
Куча зброї на руках і немає массового застосування з метою вбивати сусідів або при сварках на вулиці. Просто влада дуже боїться власне населення...
Так и оружие. Никто не кинется в очереди массово скупать пистолеты.
Идя в магазин, на рыбалку, выносить мусор, тащить с собой шпалер? А на работу, оставлять его в бане, или в цех, под робу засовывать?
Представьте картину, бабы в поле полят, в посадке пирамидой карабины стоят.
Тема до того политизирована, действительно есть будет на много обыденнее.
До речі, нещодавно у фінляндії прийнято рішення про відкриття тисячі
додаткових пістолетних тирів. Мабуть, у них нема ні МВС, ні СБ...