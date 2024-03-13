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Боєприпаси, закуплені в рамках чеської ініціативи, можуть прибути в Україну в червні, - радник прем’єра Чехії Пояр

боєприпаси

Боєприпаси, закуплені у третіх країн за межами ЄС, за ініціативою Чехії, можуть потрапити в Україну вже у червні 2024 року.

Про це заявив радник прем'єр-міністра Чехії з національної безпеки Томаш Пояр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

"Обіцяні гроші мають надійти, і контракти мають бути укладені. Коли контракт буде укладено, знадобиться кілька тижнів, щоб доставити їх (боєприпаси - ред.) в Україну. З червня поставки можуть початися", - зазначив він.

Пояр відмовився розкрити походження боєприпасів, заявивши, що ініціатива шукає боєприпаси по всьому світу, "скрізь, де вони доступні за розумною ціною і розумної якості".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща долучиться до чеської ініціативи щодо закупівлі артснарядів для України

Зазначається, що координатори ініціативи очікують, що Росія спробує зірвати постачання боєприпасів в Україну, тому намагаються засекретити всі інші деталі.

Що відомо про ініціативу Чехії із закупівлі снарядів для України

Наразі понад 15 країн пообіцяли виділити кошти на закупівлю боєприпасів. Серед них Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Франція і Норвегія, а також неєвропейські союзники, такі як Канада.

У той час як Чехія виявляє наявні боєприпаси по всьому світу, інші країни надають необхідне фінансування. Потім Чехія координує доставку боєприпасів на поля бою в Україні.

Читайте також: Норвегія виділила $153 млн на ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України

Автор: 

боєприпаси (2290) Чехія (1646)


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Топ коментарі
+14
Дуже ви повільні, панове цивілізовані.
БК від пончика надходить до росії вже наступного дня після розпорядження.
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13.03.2024 11:49
+8
Про кілька тижнів вже місяць розповідають. А тепер вже в червні. Справа арестовича про 2-3 неделі живе.
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13.03.2024 11:50
+7
..з такою "оперативністю" у країн Балтії геть нема шансів встояти перед потенційно можливою атакою Московії..(((
щастя для НАТО та Цивілізованого Світу, що москва напала на Україну і ув"язла тут.. але ж якою ціною для нас
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13.03.2024 11:55
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Дуже ви повільні, панове цивілізовані.
БК від пончика надходить до росії вже наступного дня після розпорядження.
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13.03.2024 11:49 Відповісти
Про кілька тижнів вже місяць розповідають. А тепер вже в червні. Справа арестовича про 2-3 неделі живе.
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13.03.2024 11:50 Відповісти
Там ключове слово«можуть»прибути.
А можуть і не прибути.
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13.03.2024 14:53 Відповісти
хоть цього року?
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13.03.2024 11:53 Відповісти
..з такою "оперативністю" у країн Балтії геть нема шансів встояти перед потенційно можливою атакою Московії..(((
щастя для НАТО та Цивілізованого Світу, що москва напала на Україну і ув"язла тут.. але ж якою ціною для нас
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13.03.2024 11:55 Відповісти
...а можуть не прибути.
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13.03.2024 11:57 Відповісти
Добре що хоч не вгрудні 😢😪
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13.03.2024 11:59 Відповісти
Виходить, що зараз не ці боєзаряди підвезли. Включаємо логіку.

Після відступу від Авдієвки у наших з'явились боєзаряди. Про це повідомляють навідь СМІ. Якщо то не ті **********, то виходить, що ці підвезені ********** були? Тобто був резерв, який на надали в критичний час?

В МО зброєю опікується генерал І.Гаврилюк. Маючи великий штат воєнних аташе, чи не в кожній визначній країні, він не міг знайти ***********. Тому економив. На життях. А Президент Чехії зміг. Може треба перглянути штати міністерства і на такі посади ставити бойових генералів? Скільки уйшло з Залужним! Вони краще будуть виконувати питання забезпечення війська зброєю, ніж бувший при Порошенко, начальник тилу, який ніколи не воював?
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13.03.2024 11:59 Відповісти
Майже 3 місяці?! Вони там їх пішки з Кореї збираються доставляти?
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13.03.2024 12:15 Відповісти
червні якого року?
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13.03.2024 12:47 Відповісти
Тиждень , два , три , червень , вже написали б на новий рік .
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13.03.2024 12:50 Відповісти
Вы млять дыбилы или просто за бабки??
Чехи для нас такое дело провернули, кроме них никто не смог, а вы предъявы кидаете?
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13.03.2024 14:09 Відповісти
 
 