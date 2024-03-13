Боєприпаси, закуплені в рамках чеської ініціативи, можуть прибути в Україну в червні, - радник прем’єра Чехії Пояр

Боєприпаси, закуплені у третіх країн за межами ЄС, за ініціативою Чехії, можуть потрапити в Україну вже у червні 2024 року.

Про це заявив радник прем'єр-міністра Чехії з національної безпеки Томаш Пояр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

"Обіцяні гроші мають надійти, і контракти мають бути укладені. Коли контракт буде укладено, знадобиться кілька тижнів, щоб доставити їх (боєприпаси - ред.) в Україну. З червня поставки можуть початися", - зазначив він.

Пояр відмовився розкрити походження боєприпасів, заявивши, що ініціатива шукає боєприпаси по всьому світу, "скрізь, де вони доступні за розумною ціною і розумної якості".

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Зазначається, що координатори ініціативи очікують, що Росія спробує зірвати постачання боєприпасів в Україну, тому намагаються засекретити всі інші деталі.

Що відомо про ініціативу Чехії із закупівлі снарядів для України

Наразі понад 15 країн пообіцяли виділити кошти на закупівлю боєприпасів. Серед них Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Франція і Норвегія, а також неєвропейські союзники, такі як Канада.

У той час як Чехія виявляє наявні боєприпаси по всьому світу, інші країни надають необхідне фінансування. Потім Чехія координує доставку боєприпасів на поля бою в Україні.

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