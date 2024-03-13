Кулеба про чеську ініціативу щодо боєприпасів: Сили оборони відчують збільшення постачань уже в найближчому майбутньому
За попередніми сигналами, надходження боєприпасів на фронт у межах чеської ініціативи очікують у "найближчому майбутньому".
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив на спільній пресконференції з молдовським колегою Міхаєм Попшоєм у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Цього тижня у нас відбудуться контакти з чеськими колегами, де вони детально презентують план постачань боєприпасів, і як це все (ініціатива щодо снарядів. - Ред.) працюватиме. Ми готові до повної співпраці та сприяння. За попередніми сигналами, які ми отримали, наші хлопці на фронті відчують збільшення постачань снарядів уже в найближчому майбутньому. Тобто це не займе багато місяців", - сказав Кулеба.
За словами глави МЗС України, чеська ініціатива розрахована на реалізацію впродовж усього року.
"Перші снаряди почнуть надходити, скажу так, у відчутній перспективі. А потім протягом року надходитимуть далі нові партії", - зазначив він.
Чеська ініціатива із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України
Раніше повідомлялося, що прем’єр Чехії Фіала зазначав, що 15 країн готові долучитися до ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України за межами Європи.
Зокрема, до ініціативи Чехії приєднається Канада та виділить 30 млн канадських доларів (близько 23 млн дол. США) на закупівлю боєприпасів для України поза межами НАТО.
Нідерланди виділяють понад 100 млн євро на цю ініціативу.
Також про підтримку цієї ідеї заявляла Німеччина.
Крім того, Норвегія на ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України виділила $153 млн.
Раніше президент Чехії Петр Павел підтвердив, що союзники України передали всю суму коштів, необхідну для передання їй 800 тисяч артилерійських снарядів. Він прогнозує, що боєприпаси мають прибути в Україну "найближчими тижнями".
Чеська ініціатива із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України з-за меж Європейського Союзу, яку спільно фінансують різні держави, зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів.
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А чим займався наш МЗС та особисто Кулеба, якщо снаряди по Світу шукають чехі та домовляються з Макроном про зняття заборон на постачання неєвропейських снарядів???
Що я перекрутив - що Павел знайшов вихід для Украіни, а зелена шобла тим взагалі не займалась, бо їм ***** Україна???
а ще я розумію, що такі корисні дятли не дарма сидять у мережах і намагаються «правильно» пояснити лохам пройопи чи зраду #уєграя та його команди…
Він жеж якось діяв???
А взагалі - якщо я зараз розкажу як має діяти влада, то ***** мені така влада потрібна??? Щоби зарплату отримувати з моїх податків???
бо як пояснити закупку снарядів МО по 3100 баксів
Павел купує їх по 1900
кулеба!!!!!
поясни де МО дває 1200 баксів на кожному снаряді???
і яка різниця між резніком та умеровим
бо я шукаю цю різниці і не знаходжу.
а раз коментує закупку кимось, зброї та знає як це відчують сили оборони
то мусить знати, хто та як списдив 1200 помножити на мільйон штук
1,2 ярда, ***** баксів за 2023й рік