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Новини Війна
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Кулеба про чеську ініціативу щодо боєприпасів: Сили оборони відчують збільшення постачань уже в найближчому майбутньому

боєприпаси

За попередніми сигналами, надходження боєприпасів на фронт у межах чеської ініціативи очікують у "найближчому майбутньому".

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив на спільній пресконференції з молдовським колегою Міхаєм Попшоєм у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Цього тижня у нас відбудуться контакти з чеськими колегами, де вони детально презентують план постачань боєприпасів, і як це все (ініціатива щодо снарядів. - Ред.) працюватиме. Ми готові до повної співпраці та сприяння. За попередніми сигналами, які ми отримали, наші хлопці на фронті відчують збільшення постачань снарядів уже в найближчому майбутньому. Тобто це не займе багато місяців", - сказав Кулеба.

За словами глави МЗС України, чеська ініціатива розрахована на реалізацію впродовж усього року.

"Перші снаряди почнуть надходити, скажу так, у відчутній перспективі. А потім протягом року надходитимуть далі нові партії", - зазначив він.

Чеська ініціатива із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України

Раніше повідомлялося, що прем’єр Чехії Фіала зазначав, що 15 країн готові долучитися до ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України за межами Європи.

Зокрема, до ініціативи Чехії приєднається Канада та виділить 30 млн канадських доларів (близько 23 млн дол. США) на закупівлю боєприпасів для України поза межами НАТО.

Нідерланди виділяють понад 100 млн євро на цю ініціативу.

Також про підтримку цієї ідеї заявляла Німеччина.

Читайте також: Канада шукає шляхи збільшення виробництва необхідних Україні снарядів, - міністр оборони Блер

Крім того, Норвегія на ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України виділила $153 млн.

Раніше президент Чехії Петр Павел підтвердив, що союзники України передали всю суму коштів, необхідну для передання їй 800 тисяч артилерійських снарядів. Він прогнозує, що боєприпаси мають прибути в Україну "найближчими тижнями".

Чеська ініціатива із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України з-за меж Європейського Союзу, яку спільно фінансують різні держави, зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів.

Автор: 

Чехія (1646) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+9
До "найближчого майбутнього" дожити треба, особливо хлопцям на нулі.
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13.03.2024 11:52
+9
Чехії та особисто Петру Павлу велика подяка!!!

А чим займався наш МЗС та особисто Кулеба, якщо снаряди по Світу шукають чехі та домовляються з Макроном про зняття заборон на постачання неєвропейських снарядів???
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13.03.2024 11:57
+7
А українці хочуть щоб у найближчому майбутньому зелена влада пішла геть!
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13.03.2024 12:00
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Треба щоб усі президенти ЕС були генералами . Такий зараз час
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13.03.2024 11:52 Відповісти
До "найближчого майбутнього" дожити треба, особливо хлопцям на нулі.
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13.03.2024 11:52 Відповісти
- Ну, уж это положительно интересно, - трясясь от хохота проговорил профессор, - что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет то всё - только в будущем! (с)
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13.03.2024 11:57 Відповісти
Чехії та особисто Петру Павлу велика подяка!!!

А чим займався наш МЗС та особисто Кулеба, якщо снаряди по Світу шукають чехі та домовляються з Макроном про зняття заборон на постачання неєвропейських снарядів???
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13.03.2024 11:57 Відповісти
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13.03.2024 12:02 Відповісти
Не перекручуйте факти. Макрон проти закупівлі снарядів поза межами ЄС за гроші ЄС. В даному випадку будуть купувати за гроші окремих країн.
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13.03.2024 12:03 Відповісти
Окремі країни не входять до ЄС???
Що я перекрутив - що Павел знайшов вихід для Украіни, а зелена шобла тим взагалі не займалась, бо їм ***** Україна???
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13.03.2024 12:22 Відповісти
Між військовою допомогою окремих країн - членів НАТО та НАТО в цілому ви теж не бачите різниці?
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13.03.2024 13:17 Відповісти
Я розумію, що Пьотр Павел знайшов вирішення проблеми, а зелений баласт невігласів та кацапських кротів у владі України навіть не підійшов до вирішення цього питання…
а ще я розумію, що такі корисні дятли не дарма сидять у мережах і намагаються «правильно» пояснити лохам пройопи чи зраду #уєграя та його команди…
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13.03.2024 14:08 Відповісти
А як мала діяти українська влада? "Шановні партнери! Ми знайшли потрібні нам ********** за межами ЄС, будьте такі ласкаві, купіть їх нам".
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13.03.2024 14:20 Відповісти
Спитай в Павла…
Він жеж якось діяв???
А взагалі - якщо я зараз розкажу як має діяти влада, то ***** мені така влада потрібна??? Щоби зарплату отримувати з моїх податків???
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13.03.2024 18:24 Відповісти
А до чого тут Макрон, це не його народ вбивають рашисти. Це мають робити кулеби, зеленськи та інши
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13.03.2024 12:31 Відповісти
Макрон згадувався в коменті вище, тому я і повторив його.
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13.03.2024 13:18 Відповісти
А збільшення лопат від твоїй ініціативи коли відчують, поц ти лопатний?
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13.03.2024 12:00 Відповісти
А українці хочуть щоб у найближчому майбутньому зелена влада пішла геть!
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13.03.2024 12:00 Відповісти
А мантри про те, що "останні три тижня стали набагато кращими" були простою БРЕХНЕЮ?!
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13.03.2024 12:02 Відповісти
Значить в найближчому майбутньому зелені пересеруться з Чехією.
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13.03.2024 12:05 Відповісти
Зебіли сруть і брешуть іншого вони не можуть...
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13.03.2024 12:08 Відповісти
Червень - це не зовсім 'близьке майбутнє'.
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13.03.2024 12:11 Відповісти
Петер Павел виявився другом українського народу та вже є ворогом української влади...
бо як пояснити закупку снарядів МО по 3100 баксів
Павел купує їх по 1900
кулеба!!!!!
поясни де МО дває 1200 баксів на кожному снаряді???
і яка різниця між резніком та умеровим
бо я шукаю цю різниці і не знаходжу.
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13.03.2024 12:12 Відповісти
то якого куя міністр ЗС коментує те що до його компетенції не відноситься???
а раз коментує закупку кимось, зброї та знає як це відчують сили оборони
то мусить знати, хто та як списдив 1200 помножити на мільйон штук
1,2 ярда, ***** баксів за 2023й рік
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13.03.2024 12:40 Відповісти
Кулеба слишком молод для фаната "Гостья из будущего".
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13.03.2024 12:20 Відповісти
Добре, що хоч чехи подбають про снаряди для Сил Оборони, бо ЗЕскотам не до цього. Залишилося ще знайти, хто б подбав про набої для кулеметів, ракети для ППО, міни та міномети, КАБи і т.п. бо Кулєба може запропонувати лише лопати.
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13.03.2024 13:34 Відповісти
 
 